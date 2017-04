Teško je reći kako će izgledati nova većina, no ovaj pregled ključnih poteza velikih stranaka bi možda mogao pomoći

Niz političkih događanja i preokreta obilježio je tjedan za nama. Suradnja među partnerima u Vladi je pukla, a sve je počelo kada Mostovi ministri nisu podržali ministra financija Zdravka Marića, već su glasovali za SDP-ov prijedlog o glasovanju za opoziv ministra. Premijer ih je onda brzopotezno smijenio, a uslijedio je niz optužbi između HDZ-a i Mosta. Sve je rezultiralo incijativom HDZ-a za smjenu Bože Petrova s pozicije predsjednika Sabora te prikupljanjem potpisa za Gordana Jandrokovića kao novog šefa Sabora.

Iako premijer tvrdi kako HDZ ima potrebnu većinu za preslagivanje i opstanak svoje Vlade, još nije poznato s kojima to točno zastupnicima računa HDZ, tako da nije isključeno da Hrvatska treći put u tri godine izađe na parlamentarne izbore. Izvukli smo ključne poteze pet najvećih političkih stranaka, HDZ-a, Mosta, SDP-a, HNS-a i Živog zida, u ovoj političkoj krizi.

HDZ

HDZ odbacuju zahtjev za Marićev opoziv, smatraju ga neosnovanim

Premijer Plenkoviće je smijenio 3 Mostova ministra jer su podržali prijedlog o opozivu

Naknadno je smijenjen i 4. Mosovac iz Vlade Ivan Kovačić i 10 državnih tajnika

U HDZ-u su prikupili 79 potpisa za smjenu predsjednika Sabora Bože Petrova, skupljaju i za potporu Gordanu Jandrokoviću kao novom šefu Sabora

Premijer Plenković kaže da HDZ ima parlamentarnu većinu, no nije objasnio tko je u njoj

Premijer je u četvrtak na sjednici Vlade, sasvim neočekivano, smijenio Mostova tri ministra. Naknadno je smijenio i Ivana Kovačića (jer nije bio na sjednici Vlade) te 10 Mostovih državnih tajnika. HDZ otpočetka čvrsto stoji iza ministra Marića, kojega oporba i Most prozivaju zbog sukoba interesa. HDZ-ovci su jednako odlučno u petak odlučili krenuti u rušenje Petrova s pozicije predsjednika Sabora pa su prikupili 79 potpisa za to. Na tom mjestu žele postaviti Jandrokovića, no čini se da još nemaju dovoljno potpisa za to. Nije sasvim jasno ima li HDZ većinu u Saboru u ovom trenutku.

Most

kad je SDP pokrenuo opoziv, iz Mosta nisu otvoreno rekli kako će glasovati

Na kraju je Mostova trojka iz Vlade glasovala za opoziv Marića

Nakon što je Plenković tražio razrješenje Mostovih ministara, svi su dali ostavke

Lider Mosta pozvao je Plenkovića da pokaže većinu te rekao da je, u suprotnom, Most spreman za nove izbore

optužuju HNS da će ići sa HDZ-om

Iz Mosta dugo nisu željeli jasno reći hoće li podržati ministra Marića ili ne. Nedavno je Nikola Grmoja govorio kako još ne znaju kako će glasovati kada to pitanje dođe na red. Ipak, na sjednici Vlade tri Mostova ministra nisu dali povjerenje ministru financija. Most sada poziva Plenkovića da pokaže većinu s kojom, kako je najavio raspolaže, ili da se krene u nove izbore. Mostovci su dosta otvoreno počeli prozivati ministre HDZ-a Marića i Dalić, ali i samog Plenkovića zbog situacije s Agrokorom. Grmoja je u subotu kazao kako se HNS priklonio HDZ-u.

SDP

pokrenuli su incijativu za opoziv Marića koju je potpisalo 46 zastupnika

Nisu potpisali incijativu HDZ-a za smjenu Bože Petrova

Bernardić je više puta rekao kako SDP neće sudjelovati ni u kakvim preslagivanjima, nego žele nove izbore

SDP je najavio i kako će pokrenuti incijativu za postupak opoziva ministrice Dalić zbog sukoba interesa

Grbin kaže da postoji komunikacija s Mostom

Da nije bilo SDP-ove incijative, zapravo ne bi došlo ni do krize vlasti. 46-zastupnika pokrenulo je pitanje glasanja o opozivu ministra Marića i to je uzrokovalo razdor u Vladi. SDP nakon toga nije potpisao nijednu incijativu; ni za smjenu Petrova, ni podršku Jandrokoviću. Jedino što su više puta ponovili je da nisu ni za kakva preslagivanja. No, potpredsjednik SDP-a Peđa Grbin kazao je kako postoji komunikacija između vodstva njegove stranke i Mosta. Naime, teoretski je moguće sastaviti većinu bez HDZ-a.

HNS

Zastupnici HNS-a su zajedno sa SDP-om pokrenuli posutpak opoziva ministra Marića

Pet HNS-ovaca, među kojima i predsjednik stranke Ivan Vrdoljak, potpisali su incijativu HDZ-a za smjenu Petrova

Nisu potpisati potporu Jandrokoviću

Vrdoljak je više puta rekao kako neće ni u kakva preslagivanja, no bio je otvoren za opciju pregovaranja o vladi nacionalnog jedinstva

optužuju Most da će ići s SDP-om

HNS je otpočetka bio za smjenu ministra Marića, a onda je njihov manevar da daju potpise za smjenu Petrova, ali ne i podršku Jandrokovića, otvorio pitanje što oni zapravo žele. Zbog toga ih je indirektno prozvao i SDP-ov Arsen Bauk. HNS-ovci su poručili i da nisu za preslagivanja, no da su voljni pregovarati o vladi nacionalnog jedinstva. Šef HNS-a Ivan Vrdoljak rekao je kako je Most sada pretrčao SDP-u.

Živi zid

Živi zid nije potpisao nijednu incijativu, niti onu za opoziv ministra Marića, ni onu protiv Petrova ili za Jandrokovića

Rekli su kako neće sudjelovati ni u kakvim preslagivanjima, ni s HDZ-om, ni sa SDP-om, nego će ostati oporba

Sinčić je rekao i kako je stranka spremna za nove izbore

Živi zid nije potpisao prijedlog za opoziv Marića, ni za smjenu Petrova, ni podršku Jandrokoviću. Ono što su rekli je da neće ni u kakva preslagivanja nego ostati tamo gdje jesu- u oporbi. Spremni su, kažu, za nove izbore.