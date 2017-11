Todorić na sudu tvrdi da ga se progoni. Populizam hrvatskih političara u tome mu iznimno pomaže

Vodi li se protiv Ivice Todorića politički progon, ključno je pitanje na koje će trebati odgovoriti britanski sud prije nego što donese odluku hoće li osumnjičenog vlasnika Agrokora izručiti Hrvatskoj. I dok istražitelji tvrde kako je postupak pokrenut isključivo na temelju prikupljenih dokaza, Todorić i njegova obrana londonskom bi sucu mogli prezentirati argumente koji govore upravo suprotno.

Čini se legitimnim postaviti pitanje kako bi sudac pravno uređene Britanije reagirao kad bi mu se dostavili intervjui potpredsjednice Vlade, nekadašnjeg šefa parlamenta i bivšeg ministra policije.

“Ukoliko britanski sud stekne dojam da se gospodinu Todoriću sudi zbog političkih uvjerenja, odnosno zato što zagovara tržišne i poduzetničke slobode te zaštitu prava vlasništva, mogao bi odbiti zahtjev Hrvatske za izručenjem”, objašnjava bivši sudac i iskusni odvjetnik Krunislav Olujić. S hrvatske strane, prema njegovom mišljenju, u kaznenom procesu koji je pokrenut zbog sumnji u malverzacije u Agrokoru, izraženi su elementi političke konotacije.

1. Prvu prijavu podnio potpredsjednik Sabora

Među njima je nezaobilazna činjenica da je prvu kaznenu prijavu protiv Ivice Todorića i uprave Agrokora podnio Božo Petrov koji je u tom trenutku bio predsjednik Sabora i jedan od vodećih političkih dužnosnika u državi. Petrov je to učinio u ožujku ove godine, izjavivši kasnije da je prijavu podnio kao građanin.

Upravo nakon te prijave MUP je, kako je potvrđeno, početkom travnja pokrenuo izvide u Agrokoru.

2. Donošenje Lex-a Agrokor politička je odluka

Odvjetnik Olujić podsjeća i na samo donošenje Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, odnosno Zakona o Agrokoru.

“Izglasavanju tog Zakona prethodila je politička odluka da se u njegovo donošenje uopće krene. Sam po sebi taj je zakon političko-pravni akt kojim država zadire u vlasnička i poduzetnička prava. U ovom slučaju, prava Ivice Todorića”, objašnjava Olujić.

3. Pet milijuna kuna DORH-u za istragu u Agrokoru

Osim toga, Vlada je početkom svibnja ove godine, na zahtjev Državnog odvjetništva, iz proračunskih zaliha odobrila pet milijuna kuna kojim će se podmiriti troškovi DORH-a vezani uz utvrđivanje mogućih nepravilnosti u Agrokoru.

“Ovim vrlo jasno pokazujemo da je Vladi u interesu na zakonit i institucionalan način pomoći nadležnim institucijama da do kraja rasvijetle sva zbivanja u Agrokoru i tvrtkama vezanima za Agrokor te, ako je to potrebno, pokrenu i odgovarajuće kaznene postupke. To je cilj i način postupanja odgovorne vlade i odgovornih institucija”, govorio je tada premijer. No, upravo tu izvanrednu financijsku injekciju DORH-u, Todorićevi odvjetnici sada bi mogli iskoristiti kao dokaz političkih interesa u istrazi protiv vlasnika Agrokora.

4. Martina Dalić i javno optužila Ivicu Todorića

Među argumentima za politički progon Todorić bi mogao iskoristiti i izjave ministrice gospodarstva Martine Dalić, koja se s njim odlučila obračunati i privatno na sudu, tuživši ga za klevetu. Nakon objave revidiranih izvješća o stanju u Agrokoru, ministrica Dalić javno je govorila o “nepravilnostima u poslovanju” i tako dalje.

Ministrica Dalić je, inače, u prosincu 2016. kao članica Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR) glasovala za odobravanje kredita Agrokorovim tvrtkama u ukupnom iznosu od 48,3 milijuna eura. Od 2008. do 2010. godine Dalić je bila predsjednica uprave Partner banke koja je, također, što je u jednoj svojoj objavi na blogu potvrdio i sam Todorić, davala Agrokoru kredite.

5. Orepić izjavljuje kako je, dok je on bio šef policije, premijer tražio da se Todorića ne hapsi prije izbora

I izjave bivšeg ministra unutarnjih poslova Vlahe Orepića, u čijem su mandatu krenuli izvidi u Agrokoru, mogle bi se na sudu u Londonu ići u korist Ivice Todorića. U travnju, Orepić je rekao kako je “Agrokor sinonim političkih, društvenih i gospodarskih odnosa nastalih nakon kriminalne privatizacije”. Potpuni politički kontekst Orepić je ovom slučaju dao početkom prošlog mjeseca kada je u intervjuu za Globus ustvrdio da je premijer Plenković tražio da se Todorića ne hapsi u vrijeme svibanjskih lokalnih izbora.

“Premijer Plenković imao je potrebu naglasiti da ne želi nikakva uhićenja prije lokalnih izbora. Svi znamo da tako stvari ne bi trebale funkcionirati”, izjavio je Orepić desetak dana prije finalizacije operacije Agrokor. Jučer je, gostujući u emisiji Veto na N1, rekao kako je Todoriću trebalo uzeti putovnicu i ne dozvoliti da ode u London, a kao najodgovornijeg prozvao je državnog odvjetnika.

6. A tu je još i saborsko istražno povjerenstvo

Odvjetnik Krunislav Olujić upozorava kako bi se među argumentima o političkom progonu Todorića pred britanskim sucem moglo naći i saborsko istražno povjerenstvo za Agrokor. Ono je nepobitno, naglašava, osnovano odlukom Hrvatskog sabora, a o ovlastima povjerenstva vodila se velika politička rasprava vodila se o ovlastima povjerenstva.

“Zastupnici vode veliku polemiku o ovlastima saborskog povjerenstva te tumače odredbe iz Zakona o istražnom povjerenstvima, što je u jednom trenutku postalo prvorazredno političko pitanje. No, kako je u njegovom središtu Agrokor, protiv čije je bivše uprave istovremeno pokrenut i kazneni postupak, postavlja se sasvim opravdano pitanje o odnosu povjerenstva i samog kaznenog postupka”, smatra Olujić.

7. Dinko Cvitan bio je kod šefa Sberbanke

Olujić među mogućim političkim konotacijama kaznenog progona protiv Todorića vidi i odlazak glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana s predsjednicom Republike u Rusiju. “On je tamo bio na večeri s predsjednikom Putinom s kojim je bio i Herman Gref, predsjednik uprave Sberbanke koja je, nemojmo zaboraviti, stranka u postupku”, podsjeća Olujić.

Sberbanka je u kolovozu podnijela kaznenu prijavu protiv Ivice Todorića, tereteći ga za lažiranje financijskih izvješća. Doduše, službenu istragu DORH je otvorio tek nakon što je kaznenu prijavu podnio izvanredni povjerenik Vlade za Agrokor Ante Ramljak. Navodno se upravo ta prijava čekala za finalizaciju akcije, kako bi se izbjegle političke konotacije što ih imaju prijave Bože Petrova i Sberbanke. “Dajemo jako puno argumenata o političkom progonu, a to će obrana gospodina Todorića znati iskoristiti”, zaključuje Olujić.

8. Hrvatska je u sličnoj situaciji već bila, i nije dobro prošla

Mi još podsjećamo da je Europski sud za ljudska prava kaznio Hrvatsku jer su bivšem potpredsjedniku Hrvatskog fonda za privatizaciju Robertu Peši najviši državni dužnosnici svojim izjavama nakon afere Maestro 2007. godine povrijedili pravo na presumpciju nedužnosti. Peši je Hrvatska morala platiti oštetu od 150 tisuća kuna jer mu je povrijeđeno pravo da se svakog mora smatrati nevinim dok mu se ne dokaže krivnja u skladu sa zakonom. Nakon dva sudska postupka Peša je pravomoćno oslobođen krivnje za korupciju u HFP-u.

Njegovo pravo na presumpciju nedužnosti povrijedili su tadašnji najviši državni dužnosnici, predsjednik Stjepan Mesić, premijer Ivo Sanader, glavni državni odvjetnik Mladen Bajić, ravnatelj policije Marijan Benko. Upravo je Benko nakon uhićenja čelnika HFP-a, između ostalog, izjavio: “Da bi popili kavu s vama i pustili vas u igru, u namještanje poslova za kupnju imovine iz HFP-a, bilo je potrebno platiti 50 tisuća eura”.

Bajić je tvrdio kako su Peša i njegovi suradnici bili nezasitno pohlepni, dok je Sanader izjavio kako se u Fondu za privatizaciju odvijao organizirani kriminal.