Naprasno otkazivanje jučerašnjeg sastanka ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića s uzgajivačima tovne junadi, uz ostale okolnosti, ponovno otvara spekulacije o mogućem skorom odlasku Tolušića s ministarske funkcije.

Naime, jučerašnji je sastanak ministra Tolušića s uzgajivačima tovne junadi otkazan u posljednji trenutak, kada su neki od njih već doputovali u Zagreb. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Matija Brlošić potvrdio je za Telegram da je sastanak otkazan, no nije znao razloge.

Na upit Telegrama o razlozima otkazivanja sastanka u posljednji trenutak, iz Ministarstva poljoprivrede rano jutros su odgovorili kako jučer ”nije bio dogovoren nikakav sastanak s uzgajivačima tovne junadi u Ministarstvu poljoprivrede” te dodali kako vjeruju da će uskoro biti održan ”kao što je to slučaj i s ostalim predstavnicima različitih sektora u poljoprivredi s kojima je ministar Tomislav Tolušić u stalnoj komunikaciji i s kojima se susreće na redovnoj bazi”.

Mljekari su nedavno najavili prosvjede

Još je zanimljivija informacija koja je, neslužbeno, iz izvora Ministarstva poljoprivrede, jučer javljena Telegramu a odnosi se na današnji sastanak premijera Plenković s udrugom proizvođača mlijeka koji ga žele upoznati s ogromnim teškoćama s kojima se suočavaju njihove farme. Na sastanku, kako je neslužbeno rečeno Telegramu, nije bilo predviđeno sudjelovanje ministra Tolušića, već je njegov resor trebao zastupati državni tajnik Tugomir Majdak.

No rano jutros iz ministarstva poljoprivrede Telegramu je javljeno kako će Tolušić ipak nazočiti sastanku. ”Točno je da će proizvođači mlijeka danas održati sastanak s predsjednikom Vlade RH, koji će ih primiti na njihov (javni) zahtjev. Tom sastanku prisustvovat će i ministar poljoprivrede sa suradnicima”, stoji u poruci službe za odnose s javnošću Ministarstva poljoprivrede.

Mljekari su nedavno najavili prosvjede ukoliko se njihovi problemi hitno ne riješe, a zatražili su i sastanak s predsjednikom saborskog Odbora za poljoprivredu, Tomislavom Panenićem. Taj sastanak trebao se održati 24. i 25. kolovoza u Splitu i Poreču, kaže Panenić za Telegram, međutim, sastanak je otkazan za zahtjev HDZ-a, navodno zbog požara u Dalmaciji.

Pat pozicija zbog slabe većine u Saboru

Mljekari će danas inzistirati na ispunjenju uvjeta koji bi mogli poboljšati iznimno težak položaj vlasnika farmi muznih krava. Oni su u posljednjih pet godina, svake godine dobili za petinu poticaja manje, a premijera će upoznati i s nepravdom oko podjele poljoprivrednog zemljišta jer su mnogi mljekari rasprodali stada goveda, a zadržali dodijeljenu zemlju.

Bit će to iznimno težak sastanak, pa je moguće da je Tolušić pod pritiskom promijenio odluku i da će danas ipak biti na tom sastanku. Prema izvorima Telegrama, bliskim Ministarstvu poljoprivrede, premijer Plenković rekao je Tolušiću da nije zadovoljan stanjem u njegovu resoru, no Tolušić to nije shvatio kao poziv na ostavku.

Tolušić ima snažnu podršku Josipa Đakića, saborskog zastupnika, predsjednika HVIDRA-e i moćnog člana HDZ-a iz Virovitice, odakle je i Tolušić. Plenkoviću u ovom trenutku ne odgovara otvoreni sukob s Tolušićem, koji bi izazvao i ozbiljne poremećaje unutar stranke, što u situaciji nestabilne, klimave većine u Saboru, primjeru svakako nije odgovarajući tajming da se riješi Tolušića, pa među njima vlada stanovita pat pozicija.

Nekoliko vrlo kontroverznih poteza

Ministar Tolušić, otkako je na čelu Ministarstva poljoprivrede povukao je nekoliko kontroverznih poteza, koje očito nije usuglasio s premijerom, poput obračuna s velikim inozemnim trgovačkim lancima i optužbama da na policama prodaju uvozni kruh dok domaća pšenica ostaje u silosima.

Osobito nezadovoljstvo premijera izazvao je pravi mali trgovinski rat sa susjedima, izazvan nepromišljenom Tolušićevom odlukom da cijena inspekcijskog nadzora uvoza voća i povrća (izvan Europske unije) bude povećana s 90 na 2.000 kuna. Ta je odluka povučena nakon burne reakcije susjednih država (Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore) koje su zaprijetile protumjerama, a Tolušićevu odluku kritizirao je i premijer.

Sukob s farmerima zbog uvoza teladi

No, nekim Tolušićevim postupcima (a to je trebala biti i tema jučerašnjeg naprasno otkazanog sastanka) nezadovoljni su i poljoprivrednici, osobito stočari. Najava kako ministar Tolušić razmišlja o ukidanju poticaja na uvoznu tovne junadi, naišla je na veliko negodovanje farmera koji uvoze telad iz Rumunjske, Češke, Mađarske i Slovačke. Farmeri smatraju kako za proizvodnju baby beefa nema dovoljno domaće teladi, te kako je uvoz nužan, dok Tolušić najavljuje da će poticaje dobivati samo farmeri koji tove domaću telad.

“Nezadovoljstvo poljoprivrednika je golemo, ne samo zbog kašnjenja isplate poticaja, već i općeg stanja koje se unatoč najavama ministra ne popravlja, pa su nakon dužeg vremena seljaci ponovno spremni izaći na ceste”, kaže Telegramov izvor blizak Ministarstvu poljoprivrede.