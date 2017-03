Tomislav Saucha bio je na poligrafu i vještaci misle da ne laže kada kaže da nema veze s aferom Dnevnice

Dok čeka rasplet USKOK-ove istrage u aferi Dnevnice Tomislav Saucha, saborski zastupnik osumnjičen za malverzacije s putnim nalozima i izvlačenje oko 550 tisuća kuna iz državnog proračna, nastavlja provoditi vlastitu istragu. Sada je otišao i na poligrafsko testiranje koje je pokazalo da govori istinu kada tvrdi da nije kriv.

Samoinicijativno se podvrgnuo poligrafskom testu kako bi imao dodatni dokaz u vlastitu korist. Kako doznajemo, Saucha je prije nekoliko dana bio kod Romea Vrečka, vodećeg hrvatskog stručnjaka za poligrafsko testiranje koji se 26 godina bavi ovim poslom.

Iskusni hrvatski poligrafist testirao Sauchu

Nakon karijere u Ministarstvu unutarnjih poslova, Vrečko je nastavio u privatnom Centru za poslovne informacije. Taj centar poligrafska testiranja obavlja za razne korporacije, a o Vrečkovom radu Telegram je već detaljno pisao.

Saucha je do sada u vlastitoj istrazi slučaja dnevnice došao do niza važnih informacija zbog kojih je postupak proširen i na razdoblje nakon vlade Zorana Milanovića, kojem je on bio predstojnik ureda, kao i na Hrvatski sabor, gdje su također izdavani sumnjivi putni nalozi.

Kako nam je potvrđeno u Vrečkovom centru, zaključeno je kako Saucha ne laže kada tvrdi da nije kriv za malverzacije s isplatom dnevnica i troškova putovanja preko Ureda za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade RH.

Čeka se novo grafološko vještačenje potpisa

Budući da Zakon o kaznenom postupku omogućuje okrivljenoj osobi da samostalno prikuplja dokaze i prilaže ih u istražni spis, u njemu će se naći i rezultati Sauchina poligrafskog testiranja. Poligraf se, doduše, ne prihvaća kao pravi dokaz, ali ipak istražiteljima služi za usmjeravanje daljnjih postupaka.

Saucha je, doznajemo, angažirao i grafologe koji bi do kraja tjedna trebali završiti analizu njegova rukopisa, ali i svih ostalih potpisa na spornim putnim nalozima. Ukoliko se zaključak ovih vještaka bude razlikovao od onog što su ga već donijeli vještaci koje je angažirao USKOK, za očekivati je da bude provedeno i treće vještačenje ne bi li se otklonile sve sumnje.