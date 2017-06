U čemu je Mamićev problem s Lovrenom? Pa, USKOK ima bitno jače dokaze nego kod Modrića

Zdravko Mamić, dakle, naprasno je otkazao punomoć svojim odvjetnicima, Jadranki Sloković i Čedi Prodanoviću i tako prekinuo današnje suđenje na kojem je trebao svjedočiti Dejan Lovren, vrlo nezgodan svjedok u njegovom slučaju. Iskaz kojeg je dao tijekom istrage, potvrdivši da je sporni aneks ugovora sa Zdravkom Mamićem potpisao nešto prije prelaska u Olimpique Lyon 2010., a ne 2007., kako je označeno na dokumentu, potvrđuje i grafološko vještačenje.

Ključan je to dokaz koji ima USKOK u procesu protiv Zdravka Mamića i suoptuženih za izvlačenje 116 milijuna kuna iz Dinama i poreznu utaju tešku 12,2 milijuna kuna.

Naime, i Lovren je tijekom istrage opisao kako je u omjeru 50:50 dijelio novac od transfera sa Zdravkom Mamićem, a temelj je bio aneks ugovora koji je antidatiran.

Grafolozi otkrili antidatirani ugovor s Lovrenom

I dok je Luka Modrić jučer mogao reći da se ne sjeća točnog datuma potpisivanja aneksa ugovora, ali je tvrdio kako to nije bilo kada je već igrao za engleski Tottenham u koji je prešao 2008. godine, Lovren bi malo teže promijenio iskaz.

Naime, i da je danas na sudu u Osijeku ponovio kako je podjelu sredstava imao dogovorenu prema aneksu ugovora od 9. siječnja 2007. godine, USKOK bi jednostavno mogao utvrditi da to nije istina.

Naime, tijekom istrage provedeno je grafološko vještačenje kojim je utvrđeno da je Lovrenov aneks ugovora sastavljen tek u rujnu 2009. godine. To je u svom svjedočenju potvrdio i dobavljač memoradnuma za Dinamo. Zato nema baš nikakve šanse da je riječ o aneksu iz 2007. godine.

Što je Dejan Lovren svjedočio još tijekom istrage

I sam Lovren najprije je potvrdio da je aneks potpisao tek nakon što je prešao u Olimpyque, a kada mu je pokazan dokument iz siječnja 2007. godine pokušao je objasniti da se ne sjeća točnih datuma.

Taj aneks bio je temelj za transfer novca s računa Dinama na račun Dejana Lovrena u ožujku 2011. godine. Radilo se o 25,8 milijuna kuna, a da bi Dinamo mogao to isplatiti podigao je par dana ranije 4,4 milijuna eura kredita. Lovren je uplaćeni iznos podigao i predao ga Zoranu Mamiću, koji je novac podijelio sa Zdravkom i Marijem, a Dinamo je vratio kredit.

Iako je Mamić izrazio želju da Lovren čim prije iznese svoje svjedočenje pred sudskim vijećem, odgodu procesa i smišljanje taktike za pokušaj rušenja ovih činjenica vjerojatnije su mu bili na pameti.

Na Lovrena se već pokušalo utjecati prije procesa

Da se već pokušalo utjecati na Lovrena proizlazi i iz nekoliko njegovih poruka što se nalaze u sudskom spisu. Lovren je 27. listopada 2015. godine nogometnom menadžeru Nikkyju Vuksanu napisao: “Ne mora se mene j…. na taj način i pravite me idiotom, ali ja kad poludim neće biti dobro i ti to znaš. Pogotovo kada vidim kako me u klubu j…, i kada očito ljudi koji bi trebali biti uz mene nisu kada ih trebam. A kada vama svima dođe situacija do grla u vezi sranja sa Zdravkom i onih prošlosti, onda Dejane budi dobar i izvuci nas…”

Da ugovora o obeštećenju nije bilo 2007. godine tijekom istrage potvrdio je i Lovrenov otac, koji također danas nije dobio priliku završiti svoje svjedočenja na sudu u Osijeku.