U Croatia Airlinesu se dugo natežu, a sad je odbijena tužba firme protiv svojih radnika zbog najave štrajka

Croatia Airlines tražila je od suda da zabrani štrajk njezinih zaposlenika, no jučer je taj zahtjev Županijski sud u Zagrebu odbio. Tužbu je domaći avioprijevoznik podnio protiv Organizacije radnika Croatia Airlinesa (ORCA) u strahu da bi štrajk tijekom ljetne sezone imao ozbiljne poslovne posljedice. No, piloti, stjuardese i ostalo osoblje, u štrajku vide jedini način da poslodavca natjeraju na potpisivanje kolektivnog ugovora.

Ovaj spor kulminacija je nategnutih odnosa između radnika i uprave Croatia Airlinesa između kojih još od studenog prošle godine nema konstruktivnog dijaloga. Zato nije isključeno da bi već do kraja ovog mjeseca moglo doći do štrajka avio-osoblja. Da se ide u štrajk odlučeno je na skupštini ORCA-e još sredinom lipnja, no nikad ga nisu službeno najavili kompaniji, zbog čega Croatia Airlines nije ni imao osnove za tužbu.

Tužba je aviokompaniju stajala 70 tisuća kuna

Ne bi li spriječila štrajk, uprava Croatia Airlinesa podnijela je tužbu tražeći od suda da ga zabrani. Međutim, najava štrajka još nije bila službena, tako da, tehnički gledano, potrebe za ovim procesom nije ni bilo. On je ipak na sudu proveden i stajao je Croatia Airlines 70 tisuća kuna. Budući da su spor izgubili taj trošak im nije priznat.

“Mogli bismo pretrpjeti nenadoknadivu štetu zbog nezakonito najavljenog štrajka”, napisali su u tužbi predstavnici Croatia Airlinesa. Štrajk smatraju nezakonitim jer, kako tvrde, iako se navodno trebao održati između 25. i 30. srpnja ove godine, nisu specificirani njegovi razlozi, ni način provođenja, a nema ni popisa radnika koji su tijekom štrajka dužni raditi.

Upozoravaju na ugrožavanje financijske stabilnosti

“Šteta što bi ju nezakoniti štrajk prouzročio mogla bi ugroziti našu financijsku stabilnosti i onemogućiti financijski oporavak nakon provedenog Programa restrukturiranja u kojem je otpušten dio radnika. Zbog štrajka će Croatia Airlines svaki dan morati otkazati dio letova, zbog čega dio putnika neće biti prevezen. Bit ćemo prisiljeni napraviti i izmjene reda letenja, preusmjeriti putnike na druge kompanije, platiti hotele i ostale troškove putnicima koji ostanu u transferu i rezervirati novčana sredstva za naknade štete putnicima zbog otkazanih letova.

Za održavanje više linija morat ćemo unajmiti zrakoplove drugih kompanija što će biti veliki financijski udar na našu stabilnost i likvidnost”, navela je u tužbi Croatia Airlines. Na sudu je dodatno prezentirano kako je štrajk u svibnju 2013. godine za posljedicu imao milijun kuna štete dnevno za Croatia Airlines. Trajao je tri dana, a ovaj bi, kako očekuju, mogao trajati i duže.

Radnici još uvijek nisu službeno najavili štrajk

“Ovaj štrajk uzrokovat će još veću štetu, jer se organizira u špici turističke sezone u Hrvatskoj. Osim toga Croatia Airlines trpit će i posljedice štete po svoj ugled, naročito u očima stranih turista koji dolaze na ljetovanje u našu zemlju. Šteta će biti učinjena i novootvorenom terminalu Franjo Tuđman”, objašnjeno je u tužbi. Ponovno je istaknuta i činjenica da je Croatia Airlines u fazi pokušaja stabilizacije poslovanja nakon operativnog, financijskog i strateškog restrukturiranja.

Iz ORCA-e odgovaraju kako upravi Croatia Airlinesa još i nisu službeno najavili štrajk, već su dopisom 18. lipnja, nakon skupštine, tražili popis zaposlenika kako bi osigurali dio poslovanja koji se ni tijekom štrajka ne smije prekidati. No, uprava im taj popis tada nije dostavila, a kako nam je i jučer potvrđeno iz ORCA-e još uvijek taj zahtjev radnika, koji je preduvjet za štrajk, nije ispunjen.

Odustaju u slučaju potpisivanja kolektivnog ugovora

“Ovo spominjanje mogućih posljedica štrajka nedopušteni je pritisak na sud”, navode iz ORCA-e, odgovarajući na tužbi Croatia Airlinesa. To su izjavili i tijekom procesa na Županijskom sudu u Zagrebu. Taj sud jučer je donio nepravomoćnu odluku kojom je tužba Croatia Airlinesa sa zahtjevom za zabranom štrajka, odbijena.

Naime, sud je ocijenio kako dopis, koji su radnici upravi Croatia Airlinesa uputili 18. lipnja, doista nije bio službena najava štrajka. Upravu Croatia Airlinesa ova tužba stajala je 70 tisuća kuna, a iz ORCA-e su nam jučer potvrdili da će od štrajka odustati samo u slučaju potpisivanja kolektivnog ugovora.