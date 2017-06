U jednoj od naših neobičnijih priča, Hedl piše o šefu porezne koji je inspektore nagrađivao fiktivnim dnevnicama

Ako porezni inspektor na nekom nalogu radi dva i pol dana, a utjera dug između 5.000 i 10.000 kuna, pripast će mu nagrada od jedne do dvije dnevnice, odnosno od 170 do 340 kuna. Ako pak utjera dug od 10.000 do 50.000 kuna, a u poreznom nadzoru u nekoj tvrtki za to mu je trebalo samo dva dana, dobit će nagradu od jedne do maksimalno tri dnevnice.

Što je iznos utjeranog duga veći, a vrijeme provedeno u nadzoru kraće, raste broj dnevnica koje će dobiti inspektor. Pa, ako utjera dug između 300.000 i 500.000 kuna, a na tom poslu potroši samo jedan radni dan, minimalno će, kao nagradu dobiti jednu, a maksimalno osam dnevnica, svaka u iznosu od 170 kuna. Utjera li pak inspektor više od pola milijuna duga, a taj posao obavi u jednom danu, dobit će 10 dnevnica, odnosno 1.700 kuna.

Formulu kako nagraditi porezne inspektore, prema tvrdnjama iz anonimne predstavke upućene ministru financija Zdravku Mariću i ravnatelju Porezne uprave Zdravku Zrinušiću, inače i pomoćniku ministra Marića, osmislio je Anto Tadić, pročelnik Područnog ureda Slavonija i Baranja, Ministarstva financija. USKOK-u je pak, protiv njega podnesena i kaznena prijava, pod optužbom za zlouporabu položaja i ovlasti, zbog – kako se tvrdi – nezakonitog stimuliranja u obliku izmišljenih putnih naloga.

Gospodina su maknuli pa vratili na funkciju

Telegram je u posjedu dokumentacije koja sadrži spomenutu formulu za isplatu nagrada inspektorima, kao i ”plahticu” dijela isplata naknade za službena putovanja inspektorâ tijekom siječnja 2012. godine, te ukupno 12 naloga za službena putovanja u različita mjesta, od Šaptinovaca, Bolmana, Belog Manastira, do Đakova i Vinkovaca. Nalozi u čijem je posjedu Telegram, datiraju iz siječnja 2012., mada je – tvrdi se u predstavci Ministarstvu financija i poreznoj upravi – takva praksa ”stimuliranja” inspektora postojala tijekom osmogodišnjeg mandata pročelnika Ante Tadića, od 2004. do 2012. godine.

Tadić je s čela područnog ureda Ministarstva financija otišao za mandata Slavka Linića, ali se na to mjesto ponovno vratio prošle godine, nakon promjene vlasti. Izvori Telegrama iz Područnog ureda Porezne uprave kažu da je u nezakonitim isplatama dnevnica, kojima su stimulirani inspektori za utjerivanje duga, isplaćeno na desetine tisuća kuna. Samo u siječnju 2012. na taj je način isplaćeno 2.040 kuna.

Cilj stimuliranja inspektorâ bio je prikazati centrali u Zagrebu što bolju statistiku naplate poreza, bez obzira je li porezni dug bio stvaran i naplativ. Nije bilo važno hoće li se tvrtka kojoj je obračunat porez žaliti i hoće li žalba biti usvojena, kao što nije bilo ni važno ima li tvrtka novac na računu za plaćanje obračunatog poreza. Važna je bila što bolja statistika, kojom bi se pročelnik mogao pohvaliti, kažu izvori Telegrama.

Nije bio raspoložen za razgovor s Telegramom

Iz Središnjeg ureda Porezne uprave Telegramu je potvrđeno kako se ”temeljem anonimne predstavke zaprimljene u svibnju prošle godine o navodnim nepravilnostima u radu gospodina Ante Tadića, pročelnika Područnog ureda Slavonija i Baranja, provodi unutarnja kontrola u suradnji s drugim tijelom državne uprave, koju nismo u mogućnosti komentirati”. U tom šturom odgovoru krajnje je nejasno zašto unutarnja kontrola, u koju se, kako stoji, uključilo i ”drugo tijelo državne uprave” (ne kaže se koje) traje sad već punu godinu dana.

Anto Tadić, pročelnik poreznog Područnog ureda Slavonija i Baranja, nije se htio sastati s novinarom Telegrama kako bismo mu predočili dokumentaciju, među kojom je i formula za financijsko stimuliranje inspektorâ, koja je – kako se tvrdi u anonimnoj predstavci – pisana njegovom rukom. Rekao je da s ovim novinarom ima ”loše iskustvo”, spomenuvši tekst iz Jutarnjeg lista iz rujna 2008.

Potpisnik ovog teksta naime, objavio je u spomenutim novinama tekst o tome kako Anto Tadić, kao tadašnji pročelnik osječke porezne uprave, nije plaćao račune za odvoz komunalnog otpada, kao ni komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda. U dvije godine, za dvije svoje kuće, Tadić je nagomilao dug za komunalnu naknadu od 3.157, 68 kuna, dok je dug za odvoz smeća bio veći od 2.000 kuna. Dio dugovanja otišao je u zastaru.

‘Sve je to odbačeno, a vi pišite kako hoćete’

Ipak, u kraćem telefonskom razgovoru za Telegram, Tadić je rekao kako nikakvih stimulacija u vidu fiktivnih dnevnica inspektorima nije bilo, kako cijelu priču lansiraju nezadovoljnici o osječkoj Poreznoj upravi, koji nisu zadovoljni njegovim povratkom na čelno mjesto. Unatoč ponovljenoj molbi da mu predočimo dokumente i posebno formulu, pisanu njegovom rukom, o financijskoj stimulaciji inspektorâ za utjerani porezni dug, odbio je sastali se s ovim novinarom, a nije želio ni da mu sporni dokument pošaljemo e-poštom.

Na Telegramov upit zna li da je slučaj prijavljen Ministarstvu financija i USKOK-u, Tadić je odgovorio: “Sve je odbačeno, a vi pišite što i kako hoćete”. Međutim iz odgovora Središnjeg ureda Porezne uprave, Telegramu je rečeno da se unutarnja kontrola još uvijek provodi i to, kako su rekli ”u suradnji s drugim tijelom državne uprave”.

Telegram je u posjedu tablice s formulom za nagrađivanje: