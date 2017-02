U priči koja podsjeća na triler, sve je više dokaza da su Rusi umiješani u onaj pokušaj puča u Crnoj Gori

Crnogorski državni specijalni tužitelj Milivoje Katnić u nedjelju je u intervjuu za lokalnu televiziju optužio Rusiju da stoji iza pokušaja državnog udara u Crnoj Gori za vrijeme izbora tijekom listopada 2016. Tvrdi kako su Rusi preko svojih tajnih agenata time željeli spriječiti približavanje Podgorice NATO savezu. Kremlj s druge strane sve negira. “Sve ove tvrdnje su apsolutno neutemeljene. Nažalost, one su prenošene od strane medija ne uzimajući u obzir ruske pozicije”, kazala je u srijedu glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Maria Zakharova, javlja Sputnik. Nastavlja se tako priča koja sve više podsjeća na špijunski triler, a koja još uvijek nije dobila svoj epilog. Izvukli smo najvažnije stvari o slučaju.

1. Pokušaj udara na dan izbora

Grupa osumnjičena za pokušaj terorističkog napada ušla je u Crnu Goru u subotu 15. listopada prošle godine, dan prije parlamentarnih izbora. Prema crnogorskoj policiji grupa je planirala tijekom dana i izborne noći izvesti niz terorističkih akcija, izazvati kaos, napasti institucije, ne isključujući i atentate visokih dužnosnika. Specijalno tužiteljstvo kazalo je kako je cilj bila otmica tada crnogorskog premijera Mile Đukanovića.

2. Tko je pokušao napad?

U okolice Podgorice oko 1.30 sati u subotu neposredno prije dana kada su se održali izbori uhićen je bivši šef srpske Žandermerije Bratislav Dikić. Uz njega uhićeno je i 19 srpskih državljana. Na čelu skupine koja je sa sobom unijela veliklu količini oružja i eksploziva bio je upravo Dikić. Ovog je tjedna crnogorski tužitelj objavio kako će 15. travnja podići optužnice protiv 25 osoba jer sumnjaju kako su pokušali puč na dan izbora. Među tim ljudima nalaze se i dvojica zastupnika oporbenog Demokratskog fronta.

3. Podgorica tvrdi da su Rusi sve organizirali

Crna Gora optužuje skupinu ruskih špijuna da su regrutirali i naoružali grupu srpskih nacionalista napravili puč u Crnoj Gori. Katić je kao glavnog organizatora puča naveo Eduarda Širokova koji je prema tvrdnjama tužiteljstva 2014. pod imenom Eduard Šišmakov bio zamjenik ruskog vojnog atašea u Poljskoj, ali je protjeran zbog špijunaže. Za njega i Vladimira Popova tvrdi se da su pripadnici ruske vojne obavještajne službe GRU te da stoje iza ovih napada. “Isključivi motiv te skupine bio je da, uz pomoć Širokova, Crna Gora ni uz koju cijenu ne uđe u NATO”, rekao je Katić. “Iza ovih događaja stoje nacionalističke strukture iz Rusije, ali sada znamo i da su u njih bili uključeni ruski državni organi. Na ruskim državnim organima je da ispitaju kako je do ovoga došlo i očekujem da će do toga doći”, kazao je.

4. Srpska tajna služba BIA ima neke dokaze

Srpska tajna služba BIA pratila je sve aktivnosti Širokova i Popova dok su iz Beograda koordinirali akcijom. Srpski premijer Aleksandar Vučić osobno je objavio kako je BIA prikupila dokaze da se pratilo i prisluškivalo Đuaknovića. “Naši sigurnosni organi došli su do nepobitnih i materijalnih dokaza da su između ostalog i na teritoriju Srbije pripremane različite ilegalne aktivnosti na teritorij Crne Gore”, osobno je objavio Vučić. Među dokazima su bile uniforme, novac i direktna priznanja. Kazao je kako je u tim aktivnosti bilo “učešća elemenata inozemstva”. Crnogorski tužitelj Katić kazao je ovog tjedna kako su neke važne dokaze dobili upravo od BIA-e. “Na jednoj od snimki koji smo dobili od srpske BIA-e, Nemanja Ristić, kojeg su sudski organi Srbije odbili izručiti Crnoj Gori, jasno kaže izvjesnom Sinđeliću da ne brine za izdaju. Razlog je što se u Crnoj Gori već nalaze specijalne snage federalne službe sigurnosti Rusije i one će riješiti probleme. To je izvedeno kao dokaz”, rekao je.

5. O svemu su razgovarali britanski i američki šefovi diplomacija

Britanski Telegraph ovog je tjedna objavio kako je Rusija bila izravno upletena u pokušaj atentata na bivšeg crnogorskog premijera Đukanovića, pozivajući se na izbore iz Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. O čitavoj situaciji, pišu, prošlog su tjedna razgovarali britanski ministar vanjskih poslova Boris Johnson i njegov američki kolega Rex Tillerson.

6. Sky News objavio ‘posljednji dio slagalice’

This is the 'false' passport that the Montenegro claims was used to prepare the coup. Using an alias surname Shirokov pic.twitter.com/YU1TobimiT — Alistair Bunkall (@AliBunkallSKY) February 20, 2017

Sky News ovog je tjedna objavio dokaze koje je njihov izvor iz zapadnih obavještajnih krugova nazvao “posljednjim dijelom slagalice”. Fotografije putovnice koje pripadaju jednom od dva glavna osumnjičenika povezuju ga sa ruskom vojskom i sugeriraju da je koristio drugo ime u organizaciji puča. Stara putovnica izdana je na ime Eduard Šišmakov i opisuje ga kao zamjenika vojnog atašea u ruskom veleposlanstvu u Poljskoj. Novija putovnica izdana u kolovozu 2016., samo dva mjeseca prije pokušaja puča, ima istu fotografiju, isti datum rođenja i ime, ali različito prezime – Širokov. Zapadni objavještajci kažu da je to dokaz kako je Širokov bio obavještajac GRU-a i da je povezan s Moskvom. Sky News također piše kako su im poljske vlasti kazale kako je Širokova poljska vlada 2014. proglasila personom non grata jer je identificiran kao obavještajac GRU-a.

An old Passport of Eduard Shirokov but in the name on the Passport now is Eduard Shishmakov. #Putin Caught on attempted coup in #Montenegro pic.twitter.com/66k08KuPo5 — The Docterr (@docuterror) February 21, 2017

7. Rusi sve negiraju

Glasnogovornik Kremlja Dimitrij Peskov uz ponedjeljak je kazao kako se radi o apsurdnim optužbama. “Mi se ne miješamo u unutarnje poslove drugih zemalja, uključujući Crnu Goru”, kazao je Peskov. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov navode da je Rusija sudjelovala u organizaciji pokušaja državnog udara u Crnoj Gori nazvao je neutemeljenima, a isto je u srijedu ponovila i glasnogovornica njegovog ministarstva.

8. Zašto je Crna Gora važna Washingtonu i Moskvi?

Zemlje članice NATO-a prošle su godine jednoglasno glasale za primanje Crne Gore u članstvo. 2013. godine prozapadni premijer Đukanović odbio je zahtjev Rusije za dozvolu da smjeste svoju vojnu bazu u jadranskoj luci Bar koja bi pružala logističku podršku ruskoj mornarici na Mediteranu. Osim toga, Rusija bi snažnom pristnošću u Crnoj Gori ostvarila i svoj utjecaj na čitavom Balkanu, što Washington želi spriječiti. Kako bi Crna Gora konačno pristupila NATO-u to moraju ratificirati svih 28 članica Saveza. Sjedinjene Države su još uvijek među onima koji nisu ratificirali. Senatori poput Johna McCaina i Boba Corkera to su pokušali, ali za sada još uvijek nisu uspjeli. Donald Trump nije pretjeran obožavalj NATO-a, no Foreign Policy smatra kako bi trebao reći NATO-u da ratificira pristupanje Crne Gore, smatra Foreing Policy.