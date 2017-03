U Srbiji se bar zezaju; tko je Beli, tip koji je izmislio svoj alter ego i tako ide na izbore za predsjednika

“Prvo što bih napravio, ako bih postao predsjednik, je da iselim iz svoje vile na Dedinju koju bih poklonio studentima da se tu usele, a ja s Prvom damom u neki stan”, rekao je Ljubiša Preletačević Beli prošlog tjedna u intervjuu koji je dao za Mondo.

Beli je jedan od sedam kandidata za srpskog predsjednika i potpuno je drukčiji od svih ostalih. Nema političkog iskustva, ima samo 26 godina, a ime pod kojim je poznat nije njegovo pravo ime. Zapravo se zove Luka Maksimović i po zanimanju je komičar. I upravo je to njegovo glavno oružje u ovoj kampanji – ironija, humor i ismijavanje političkog establišmenta.

Luka Ljubišu naziva budalom

Luka Maksimović je inače rođen 1991. godine u Velikoj Ivanči, i student je četvrte godine komunikologije. Trenira hrvanje i američki nogomet. Naizgled, sasvim običan lik. Osim ove njegove, prilično neobične političke epizode koja bi mogla biti tek na svom početku.

Na pitanje koja je zapravo razlika između Luke i Ljubiše, ovako odgovara: “Ja kroz lik Preletačevića definitivno ubacujem i sebe. Ja sam taj lik. Nema neke velike razlike između Luke i Ljubiše, osim što smo stavili taj epitet lošeg nekog političara na Ljubišu. Međutim, njega ljudi doživljavaju sasvim drugačije i razlika velika ne postoji. Ljubiša i Luka su burazeri.” A na pitanje pak tko je predsjednički kandidata, Luka ili Ljubiša, odgovara: “Kako kad. Prednost je to što je Ljubiša budala i može pričati što hoće.”

‘Ozbiljno zezanje’

Stranka, koju je osnovao prošle godine kako bi mogao izaći na lokalne izbore u svojoj općini u Mladenovcu, ima dosta neobično ime. Zove se “Sarmu probo nisi”, prema YouTube kanalu koji je Maksimović pokrenuo u osnovnoj školi kako bi objavljivao svoje duhovite klipove. Stranka je tada, na opće iznenađenje, na izborima osvojila čak 22 posto i 13 vijećnika, lista naziva “Beli- Samo jako” potukla je neke druge favorite. Bolja od njih bila je samo stranka Aleksandra Vučića.

I kao što je ime njegove stranke, klipovi koje objavljuje i cijeli imidž koji zezancija na toj su razini i njegove izjave. Dosta puta ostaje visjeti u zraku misli li ozbiljno ili je sve ovo, cijela ova stvar s ulaskom u politiku, za njega tek zabava koja će kad tad završiti. On na to gleda ovako: “Ovo je ozbiljno zezanje. Znači, nije zezanje, nije ozbiljno, nego je ozbiljno zezanje. Zamisli da ja pobijedim one koji su 30 godina na sceni, ja se ne bih bavio politikom više”, rekao je na izravni upit novinara B92 televizije koliko je zapravo ozbiljan.

‘Sirotinja uzvraća udarac’

Beli se sad, dakle, natječe i za predsjednika Srbije. Prema pisanju tamošnjih medija, mogao bi skupiti nemali broj glasova. Razlog je jednostavan, ljudi su zasićeni političkim establišmentom, te traže nova, svježa lica, a Beli je upravo takav. Bojan Klačar iz Centra za slobodne izbore i demokraciju (CeSID) povukao je paralelu između Beloga i Živog zida. “Ono što je za sada izvjesno, jest to da se radi o nastavku trenda iz drugih država i regije, poput Hrvatske, gdje su mladi ljudi bez ozbiljnog političkog backgrounda uspjeli ostvariti pristojne rezultate, poput Živog zida”, izjavio je u razgovoru s Blicem.

Srpski analitičari složni su u tome da Beli nema realne šanse za pobjedu na izborima, no uvjereni su da ima ozbiljan potencijal, osobito među mlađom populacijom te neodlučnima biračima. Slažu se i u tome da bi Beli u velikoj meri mogao pokrenuti apstinente i izvesti ih na birališta. Beli je svojom pojavom osvojio i društvene mreže, aktivan je na Twitteru i na Facebooku, gdje ima na tisuće fanova koje redovito izvještava o svojim akcijama. Njegovu objavu kada je predao potpise lajkalo je čak 18 tisuća ljudi. “Narode moj, imaš kandidata! Samo jako, sirotinja uzvraća udarac! ! AVE BELI !” pisalo je u toj objavi.

Fotografija s Đinđićem

Prije otprilike godinu dana Beli je na svom Facebook profilu, kojeg ima pod pravim imenom Luka Maksimović, objavio fotografiju s ubijenim srpskim premijerom Zoranom Đinđićem. Na fotografiji je imao tek pet godina, a Đinđić ga drži u naručju. Posljednjih se dana fotografija ponovno proširila društvenim mrežama. Beli je sve to komentirao u svom stilu – odlučio je odgovoriti kao alter ego koji se kandidira za predsjednika, a ne kao Luka. “Đinđić je krstio i mene i mog oca, a i mog pokojnog brata Slavišu Preletačevića”, kazao je.

Ovaj odgovor, kao i cijeli njegov lik osmišljen je da ismije političare i političku situaciju te sve dovede do apsurda. Obećao je da će na skupljanje potpisa u Beograd doći na bijelom konju, a kada to nije napravio rekao je da su konja ubili jer je vjerojatno smetao gospodaru Vučiću.

S 200 eura napravili su kaos

Beli, koji je taj nadimak dobio jer se u javnosti redovito pojavljuje u bijelom odijelu, kaže da ne želi podršku nijednog političara jer u Srbiji ne postoji prava opozicija. “Najveći izazov nam je definitivno to što nemamo novac. Meni je i slađe da radim ovako. Ako se stvarno kandidiramo, onda ću biti mnogo ponosan, jer ću znati da smo od budžeta u iznosu od 200 eura opet napravili kaos”, rekao je prošlog tjedna dok je još bilo posve neizvjesno hoće li uopće uspjeti prikupiti dovoljno potpisa.

Na kraju je uspio i, u nedjelju navečer, pompozno je predao 12.640 potpisa Republičkoj izbornoj komisiji. Nakon predaje potpisa Beli je rekao da je ovo divan dan za Srbiju, dodavši da je bilo teško prikupiti potrebne potpise i da “su mu suze pošle”. “Ovo je divan trenutak za mene i sve vas, ovo je jedna velika pobjeda za cijelu Srbiju”, poručio je Beli koji je rekao da čeka odgovor RIK-a i da se nada pobjedi u prvom krugu izbora. U velikom stilu, izašao je u iz bijele limuzine, praćen trubačima i povicima “Samo jako – ave Beli”.

Cijela priča o prihvaćanju njegove kandidature sličila je na parodiju jer je donijela najdužu i najžešću raspravu u Republičkoj izbornoj komisiji Srbije. Ljubiša Preletačević morao se pojaviti kod javnog bilježnika kako bi dao suglasnost za korištenje svog imena u nazivu grupe građana. To je, naravno, bilo nemoguće, jer je Ljubiša fiktivni lik.

Sprema mali putujući cirkus

Kako će sa svojom strankom voditi ovaj finiš izborne kampanje baš se i ne zna. Najavio je tek da sprema “putujući cirkus – bijeli karavan.” No, ako je suditi prema prošloj kampanji, od mladog srpskog komičara koji je ušao u političke vode svašta možemo očekivati.

U prošloj je kampanji napadao i vlast, a sasvim je vjerojatno da će tako biti i sada. “Sadašnja vlast ni nema ideju. Ne postoji ideja. Mi smo za 38 dana stvorili ideju. Treba očekivati svašta, ali mislim da smo dovoljno jaki da izdržimo sve pritiske, a ako trebamo odgovoriti, odgovorit ćemo”, govorio je tada, pisao je N1. Na upit kako je njegov projekt “Beli-samo jako” nastao, odgovorio je da je to iz potrebe banalizacije političkog sustava koji već trideset godina čine isti ljudi. Svojom pojavom i nastupom političare dovodi do apsurda i potpune banalizacije.

Obećava sve najgore

“Sve se svodi na to da smo mi djeca ulica, iz malog grada, koji imaju zdrav i čist razum, i koji će nešto promijeniti u ovoj državi”, smatra Beli, a povjerenje građana u svoj projekt unatoč obećanju “svega najgorega” objašnjava tim što kod njih nema pretvaranja. “Imaju povjerenja u nas zato što smo iskreni i vidjeli su našu hrabrost. Kod nas nema pretvaranja, a ljudi osjete kada se netko pretvara. Imaju povjerenje u nas, jer to je to.”

Iznenađuje i njegova otvorenost kada kaže da uopće nema potrebna znanja ni kompetencije za vođenje države i preuzumanje predsjedničkog mandata. “Nažalost, nisam dovoljno kompetentan da vodim zemlju, ali oko sebe ću imati 20 ili 30 intelektualaca i stručnjaka. Beli će biti samo figura čistoće koju narod voli. Imat ćemo građansku upravu na mjestu predsjednika”, kaže.

Kladionice mu daju sve više šansi

Još uvijek nema relevantnih istraživanja o popularnosti pojedinih kandidata za predsjednika, no Beli na kladionicama stoji sve bolje. Kvota na njegovu pobjedu u ponedjeljak je bila tisuću, već u utorak je pala na sto, a ove srijede je na 30.

No, ako i ne prođe na izborima u Srbiji – što ovaj put izvjesno ni neće – Beli kaže da će se kandidirati u bilo kojoj zemlji regije. “Ako ne prođem ovdje, probat ću bilo gdje u regiji. Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora. Vidjet ćemo”, rekao je.

“Samo jako i bez sekiracije – sirotinja uzvraća udarac!” ono je što mladić poluobrijane glave koji želi postati srpski predsjednik ima za poručiti svojim biračima. A sve više njih mu očito vjeruje. Vrlo je vjerojatno kako neće postati predsjednik, ali političku scenu Srbije već je promijenio. Nakon lokalnih izbora prošle godine u razgovoru za N1 je rekao: “Znate kako kažu: prvo te ignoriraju, onda ti se nakon toga počnu smijati, pa te se onda počnu i bojati.”