Trumpova savjetnica upravo je rekla da on i glasnogovornik ne lažu, već samo iznose ‘alternativne činjenice’

Glasnogovornik Bijele kuće Sean Spicer, dok je jučer lagao na press konferenciji tvrdeći da je broj ljudi na Trumpovoj inauguraciji bio najveći ikad, zapravo je iznosio “alternativne činjenice”. Tako je to barem objasnila Trumpova viša savjetnica Kellyanne Conway u intervjuu koji je dala za NBC-jevu emisiju Meet the Press.

Voditelj Chuck Todd zahtijevao je od Conway da objasni zašto je Bijela kuća u subotu poslala Spicera na prvi briefing s novinarima s lažnim tvrdnjama. Nakon što je nekoliko puta pokušala izbjeći odgovor, u jednom trenutku ustvrdivši i kako je Todd malo predramatičan, na kraju je ipak odgovorila.

Uporno pokušavala promijeniti temu

“Vi kažete da su to lažne tvrdnje. A oni su mu dali alternativne činjenice”, rekla je posve ozbiljno Conway. Na što je Todd dosta frapirano odgovorio: “Alternativne činjenice nisu činjenice, one su neistine”.

"Alternative facts are not facts. They are falsehoods," Chuck Todd tells Pres. Trump's counselor Kellyanne Conway this morning. WATCH: pic.twitter.com/Ao005dQ13r — Meet the Press (@MeetThePress) January 22, 2017

Conway se u nastavku, kako piše CNN, stalno pokušavala prebaciti na druge teme, no Todd ju je ipak vraćao na neistinite tvrdnje. “Koji je bio motiv iza ove ridikulozne borbe oko broja ljudi na inauguraciji?”, pitao ju je.

‘Primorani smo pustiti van alternativne činjenice’

“Vaš posao nije da stvari koje naš glasnogovornik i naš predsjednik govore nazivate ridikuloznima. To nije vaš posao”, odgovorila je. Todd nije odustao: “Možete li molim vas odgovoriti na pitanje? Zašto je to učinio? Niste mi odgovorili – to je samo jedno pitanje”.

Conway je na to rekla: “Odgovorit ću ovako: Razmislite malo što ste upravo rekli svojim gledateljima. Zato se osjećamo primorani izaći, raščistiti zrak i pustiti van alternativne činjenice”. U međuvremenu su naravno krenule masovne kritike na račun Trumpove administracije i posebno savjetnice, na Twitteru se ubrzo pojavio i hashtag #alternativefacts, gomila memea i komentara.

I am a rich white woman. #alternativefacts — Diana Williams (@D_L_Williams) January 22, 2017

The iPhone features all-day battery life. #AlternativeFacts — not Jony Ive (@JonyIveParody) January 22, 2017

As a member of the @backstreetboys, I had a love child with @BettyMWhite. #AlternativeFacts — Lance Bass (@LanceBass) January 22, 2017