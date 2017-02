Ugledni Foreign Policy piše kako bi Kosovo moglo postati prva žrtva nestabilnosti Trumpove politike

Prva žrtva nestabilnosti uzrokovane politikom američkog predsjednika Donalda Trumpa možda neće biti Ukrajina ili baltičke zemlje, već mala zemlja na Balkanu – Kosovo, počinje svoju reportažu s Kosova ugledni Foreign Policy.

Ljubav Armenda Miftarija prema Sjedinjenim Državama je nepokolebljiva, čak i nakon izbora Donalda Trumpa, pišu. Kao i mnogi u gradu Ferizaju, domu američke vojne baze Bondstell, Miftari ostaje odan Americi zbog njihove uloge u oslobađanju njegove zemlje od vladavine Slobodana Miloševića 1999. godine.

Odanost se miješa s tjeskobom

Dok se u glavnom gradu Kosova, Prištini, nalazi brončana statua bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona koja se nadvija nad istoimenim bulevarom, Ferizaj ima svoju Bill Clinton sportsku dvoranu u zapadnom dijelu grada, nazvanu tako jer je bivši američki predsjednik tamo jednom održao govor. Novinarka Valerie Hopkins piše kako joj se, u šetnji gradom, činilo kako najmanje je jedan od 10 tinejdžera imao motiv američke zastave na ruksaku, majici ili hlačama. 38-godišnji Miftari rat je proveo kao izbjeglica u Njemačkoj, a kasnije je otišao raditi za Amerikance na Bagram aerodrom u Afganistanu.

Njegova odanost sada se miješa s tjeskobom. Kosovu Trump u Bijeloj kući “djeluje poput noćne more” – i ne samo zato što su više od 90 posto stanovnika muslimani. Opasnost je, kaže, vidljiva već na komentarima

na njegovom videu objavljenom na YouTubeu. “Otkad je Trump pobijedio, puno ljudi komentira da će se san Srbije obistiniti. S Trumpom na njihovoj strani, oni mogu vratiti Kosovo pod Srbiju.”

Ovisnost o SAD-u

U tjednima nakon izbora u Sjedinjenim Državama, oči su bile uperene prema Ukrajini, Baltičkim zemljama i drugim istaknutim geopolitičkim arenama. Ali malo Kosovo već je postalo poligon koji bi mogao pokazati koliko će Trumpova pobjeda promijeniti i situaciju na međunarodnoj sceni. Mala balkanska zemlja, koja se nalazi u sendviču između četiriju velikih susjeda, još uvijek nema vojsku, pa je bespomoćna bez sigurnosnih jamstava Sjedinjenih Država i diplomatske podrške, koja bi se, pod Trumpom mogla povući.

Od proglašenja neovisnosti 2008. Kosovo je priznalo 113 zemalja. Rusija i Kina, međutim, nisu među njima. Sjedinjene Države su ga, s druge strane, priznale među prvima. I ne samo to, snažno su lobirale za Kosovo na međunarodnoj sceni. Više od 4 200 NATO vojnika, uključujući i 650 američkih, stacionirani su na Kosovu. U kratkom razgovoru s Trumpom prije njegove inauguracije, veleposlanica Kosova u Washingtonu rekla je kako je rekla dolazećem predsjedniku kako predstavlja “narod koji je usmjeren najviše proamerički na zemlji”. No, dolaskom Trumpa s geslom “Prvo Amerika”, međutim, nije sigurno da će Kosovo biti prioritet.

Opsjednutost Clintonima

Nije tajna onda zašto su emocije na Kosovu bile velike tijekom američkih izbora. U zemlji dominiraju Albanci poput Miftarija, koji su ostali gorljivi ljubitelji Clintona. Osim što imaju kipa Billa Clintona, u Prištini je nekoliko dućana nazvanih po gospođi Hillary Clinton. Ali Kosovo je također i dom ljudi srpske nacionalnosti koji žive uglavnom na sjevernom dijelu zemlje, i koji se osjećaju zarobljeni između Beograda i Prištine, a podržali su Trumpa dijelom iz želje da zavaraju sistem, priča analitičar Branislav Nešović koji je iz Leposavića, najsjevernije općine na Kosovu.

Američka kampanja s pažnjom je praćena i u susjednoj Srbiji. Lider srpskih radikala Vojislav Šešelj predvodio je prosvjede za podršku Trumpu prošlog ljeta kada je potpredsjednik SAD-a Joe Biden bio u posjetu Beogradu. Šešelj je svesrdno pozvao srpske Amerikance da glasaju za Trumpa “za budućnost Srbije.” Kada je Trump pobijedio, Šešelj je u srpskom parlamentu pustio pjesmu posvećenu Trumpu čiji su autori članovi srpske dijaspore u Milwaukeeu.

Veliko slavlje Srba nakon Trumpove pobjede

U pjesmi se pozdravlja činjenicu da će Trump i Putin biti vladari svijeta i izražava se nada da će Trump kao što je obećao u kampanji deportirati muslimane iz Sjedinjenih Država. Marko Đurić, srpski političar koji sudjeluje u pregovorima za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova, rekao je da su s bocom šampanjca slavili Trumpovu pobjedu. Srbija, koja je kandidat za ulazak u Europsku uniju, ali i održava bliske odnose s Rusijom, vidi Trumpa, u odnosu na Putina, kao dobru stvar.

“Nadamo se da će nova američka administracija na čelu s Donaldom Trumpom moći napraviti značajan doprinos globalnoj deeskalaciji odnosa između velikih sila”, rekao je Đurić. U međuvremenu, srpski nacionalisti unutar Kosova, koji još uvijek vide tu zemlju kao dio Srbije, ohrabreni su dolaskom Trumpa kojega vide kao svog ideološkog saveznika. Na sjeveru Kosova tendencije za ponovim spajanjem sa Srbijom su najizraženije. Dan nakon američkih izbora, plakati ukrašeni Trumpovom slikom s ponosom su se dijelili.

Porast tenzija zbog vlaka

Tenzije su porasle ovoga mjeseca kada su Srbi pokušali poslati novi vlak koji su im donirali Rusi, iz Beograda do Mitrovice. Vlak ukašen ikonama iz srpskih pravoslavnih manastira na Kosovu i s provokativnim natpisom: “Kosovo je Srbija” na 21-om jeziku, zaustavljen je prije prelaska granice i nakon što je srpski premijer Aleksandar Vučić rekao kako su lokalni Albanci stavili dinamit na tračnice. Kosovska vlada je poslala specijalne policijske jedinice na granicu da blokiraju vlak od ulaska u zemlju.

Retorika između Beograda i Prištine nastavila je eskalirati i nakon te epizode s vlakom. Srpski predsjednik Tomislav Nikolić izjavio je da je spreman poslati srpsku vojsku na Kosovo, a kosovski predsjednik Hashim Thaci uzvratio mu je tvrdnjom da Srbija namjerava pripojiti sjeverni dio Kosova po “modelu Krima.” Odnosi su ostali napeti, a premijeri dviju zemalja trebaju se sastati u Bruxellesu 1. veljače.

Nadolazeći predsjednički izbori u Srbiji

No, Florian Bieber, direktor Centra za jugostične europske studije na Sveučilištu u Grazu kaže kako je malo vjerojatno da će Srbija doista obistiniti nešto iz krimskog modela. Uostalom, zemlja još uvijek ima aspiracije ulaska u EU, a Rusija nije poslala jasne signale da stoji iza ideja srpskih nacionalista. Ipak, kaže kako misli da Trumpov dolazak na vlast znači da će biti puno ispipavanja terena u narednim tjednima i mjesecima.

Neki analitičari povezuju i tajming incidenta s vlakom i retorike koja je potom uslijedila s Trumpovom pobjedom. Predsjednički izbori u Srbiji zakazani su za travanj, a predsjednik Nikolić i premijer Vučić su kandidati za nominaciju unutar Srpske napredne stranke. Vučić je vodeći političar što se tiče podrivanja odnosa s Kosovom. No, i Nikolić ne posustaje s tim, njegove agresivne izjave nakon incidenta s vlakom dosta su nacionalistički nabrijane.

‘I Trump je Amerikanac’

Do sada, sudbina Kosova je dobila malo pažnje tijekom burnih razdoblja tranzicije i prvih nekoliko dana nove uprave. Tek je James Mattis, novi američki ministar obrane, prilikom saslušanja u Kongresu kratko prokomentirao američku predanost Kosovu, rekavši kako je to “primjer onoga što se događa kad međunarodna zajednica, na čelu s Amerikom, preuzme obvezu braniti interese i vrijednosti.” Nije, međutim, poznato je li to i stav samog predsjednika Trumpa.

Bez obzira na razloge nategnutosti između dviju zemalja, Bieber kaže da su odnosi između dviju zemalja ipak napredovali od 2011. godine, većinom zbog posredstva EU. No, sada bi ti silni napori uloženi u normalizaciju odnosa mogli propasti. “Ako SAD šalje druge signale, koji nose dvosmislenost, postoji rizik da bi proces mogao srozati”, tvrdi Bieber.

No, Miftari za sada ima vjere. On nikada neće, kako sam kaže, prestati voljeti Ameriku, iako ga razmišljanje o sljedeće 4 godine čini nervoznim. “Skeptičan sam po pitanju Trumpa”, kaže. “Ali onda kažem sam sebi, i on je Amerikanac također.”