Urednik Nacionala, dakle, došao je do Ivice Todorića; pričali smo s njim o detaljima tog susreta

Prva izjava bivšeg šefa posrnulog koncerna Agrokor Ivice Todorića objavljena je u novom broju tjednika Nacional. Todorić je, doduše jednom rečenicom, prokomentirao situaciju u kojem se našla cijela država zbog krize u Agrokoru, a razgovarao je s glavnim urednikom Nacionala Berislavom Jelinićem.

Velik interes izazvale su i tvrdnje koje su iznijeli izvori bliski Todoriću, koji tvrde kako je Božo Petrov, čelnik Mosta i donedavni predsjednik Sabora, imao kontakte s predstavnicima ruske Sberbanke preko kojih je vlasniku Agrokora slao poruke.

Danas smo stoga kratko popričali s gospodinom Jelinićem kojeg smo, usput, intervjuirali i prije otprilike godinu dana. Tada je Nacional objavio onu čuvenu naslovnicu ‘Lobist MOL-a Ani Karamarko platio 60 tisuća eura’. Dokumenti, koje su nastavili objavljivati i u sljedećim tjednima, sve su više kompromitirali Tomislava Karamarka i, posredno, doveli do pada Vlade Tihomira Oreškovića.

TELEGRAM: Kako je izgledao Vaš susret s gospodinom Todorićem?

JELINIĆ: Samo sam se jednom osobno našao s njim i cijeli naš razgovor sveo se na tu izjavu koju sam napisao u Nacionalu. To što je on odlučio istupiti u Nacionalu, ugodno me iznenadilo. Uspjeli smo stupiti s njim u kontakt i čuti što on to ima za reći. On je legitimna novinarska tema svih ovih dana u Hrvatskoj, a usudio bih se reći da će biti još godinama. Tako da je naš interes razumljiv.

TELEGRAM: Dakle, doista samo ta jedna rečenica?

JELINIĆ: Da. Ugodno sam iznenađen činjenicom da je istupio u Nacionalu, to se ne treba posebno objašnjavati. Međutim, neugodno sam iznenađen time što Todorić nije htio odgovarati ni na kakva legitimna pitanja u ovom trenutku. Nacional je prenio što on ima za reći, ali on u ovom trenutku iz, po njemu racionalnih razloga, na naša pitanja nije htio odgovoriti. No, naznačio je da je otvoren za daljnju diskusiju, vjerojatno onda kad procijeni da je vrijeme za neki istup.

TELEGRAM: Kako je djelovao za vrijeme Vašeg susreta?

JELINIĆ: Energično i koncentrirano. On je čovjek koji može dosta toga govoriti i djelovao je vrlo fokusirano na tu temu. Iako je naš razgovor trajao dulje vrijeme, dosta više od onoga koliko je potrebno da se kažu tri službene rečenice, zapravo se zasad sveo na njegovu službenu izjavu koju sam ja kao takvu i prenio. O tome sam ja kasnije tijekom vikenda uspio neformalno komunicirati i s njemu bliskim izvorom, za kojeg sam shvatio da je dovoljno kredibilan da se njegove izjave prenesu, jer sam procijenio da je u kontaktu s Todorićem i da je to ono što Todorić misli.

TELEGRAM: Kako objašnjavate ove tvrdnje izvora bliskih Todoriću da je poslovanje Agrokora zapravo bilo više-manje OK, da nije bilo mjenice ili zadužnice koja je dospjela, a nije bila plaćena? U javnost tjednima dolaze suprotne informacije…

JELINIĆ: Jasno je da nešto tu nije u redu, sve će se to s vremenom rasvijetliti. Nacional je prije od ostalih pisao o tim nepravilnostima koje se naziru u poslovanju, Nacional je prvi u Hrvatskoj na naslovnici objavio da su počeli izvidi protiv njega i protiv većeg broja osoba u Agrokoru temeljem indicija da je bilo raznih nepravilnosti. Postoje doista kredibilni izvori koji tvrde suprotno, na kraju krajeva i gospodin Ramljak. Međutim, postoji i u novinarstvu nešto, a to je pravo na drugu stranu. Nacional je u ovom slučaju poslužio isključivo kao medij koji nešto prenosi, suzdržali smo se od bilo kakvih komentara. Isključivo smo prenijeli ono što je druga strana, ona koja je na udaru, imala za poručiti.

TELEGRAM: U tekstu se spominje da ste vidjeli dokumente o IPO-u dijela Agrokora, sto je točno u njima pisalo?

JELINIĆ: Nacional je dobio na uvid sažetke više tih dokumenata. Tu su procjene vrijednosti pojedinih segmenata Agrokora. Ono što su mi izvori bliski Todoriću ispričali u tom kontekstu potkrijepljeno je i internim dokumentima iz Agrokora. Prema njihovim tvrdnjama ta dokumentacija u puno ekskluzivnijem obliku dostupna je i gospodinu Ramljaku.

TELEGRAM: Je li, po vašim uvidima, IPO bio realan scenarij za Agrokor?

JELINIĆ: Drugi je par rukava što ta dokumentacija u današnjem kontekstu upravo znači. Fižulić je u današnjem tekstu na Telegramu dosta dobro opisao što se tu zapravo događalo. Bilo je tu jako puno znakova po putu da nešto s poslovanjem ne štima, a sasvim je drugo koji su bili ključni okidači da se kriza zahukta i da ona eksplodira. U svakom slučaju i jedno i drugo je na svoj način utjecalo na to da se taj IPO odgodi u trenucima kad se pripremao i na kraju, evidentno je da je ta priča trenutno izvan svake diskusije.

TELEGRAM: Most je napadao Todorića, optužio HDZ da štiti kriminal u Agrokoru, a sad govorimo o porukama koje je Petrov navodno putem predstavnika ruske banke slao Todoriću. Dosta neobičan razvoj?

JELINIĆ: Ja sam vjerno prenio ono što je izvor blizak Todoriću rekao ne ulazeći je li to točno ili ne. Dakle, prema informacijama naših izvora, Todorić je nekoliko dana prije sastanka u Vladi dobio poziv predstavnika ruske Sberbanke, koji mu je prenio pozdrave Bože Petrova . Onda su ga ponovno nazvali i rekli da je Petrov tu i da su oni tu ako treba na bilo kakav način dodatno pomoći. U tom trenu Todorić je uzeo telefon i nazvao predstojnika premijerova ureda Davora Božinovića i rekao da se događa nešto čudno i da ne vidi zašto bi mu ruske banke slale poruke i pozivale se na kontakte. Tako je došlo do kontakta i sastanka Todorića i Plenkovića.

TELEGRAM: Petrov je i sam danas rekao da se tri dana prije sastanka u Vladi susreo s predsjednikom Uprave Sberbank Hrvatska, no da ga obitelj Todorić smatra krivcem za svoj pad pa ga optužuju za veze s Rusima…

JELINIĆ: Iz današnje izjave gospodina Petrova ne proizlazi nedvosmisleno da se radi o netočnim navodima u Nacionalu. Drugi par rukava je uloga koju Most ima u ovoj krizi i općenito u aferi vezanoj za Agrokor. To je nešto što je Nacional ekstenzivno prenosio, kao i njihove stavove. Javnost će zasigurno na izborima, bilo na lokalnim ili na mogućim parlamentarnim, procjenjivati tko je tu bio u krivu, a tko u pravu. Činjenica je da je Most, sve do smjene njihovih ministara, bio dva koraka ispred u kvaliteti komunikacije te situacije. On je udarao HDZ-u tempo u komunikacijskom smislu dok su bili zajedno u Vladi.

Cijela Hrvatska i jako puno dobavljača ima puno opravdanih zamjerki na način ponašanja Agrokora koji traje godinama, to je zavilo u crno mnoge poduzetnike. Nažalost, možda će to činiti i dalje. Most je tu imao jedan dobar refleks, da upozori na Agrokor. Drugo je pitanje kako se to reflektiralo i kako će se reflektirati na opću situaciju oko Agrokora.