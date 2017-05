Uzeli smo si malo vremena i izbrojali za što je sve premijer rezolutno rekao da ga uopće ‘ne impresionira’

Prema njegovim recentnim izjavama, čini se kako premijera Andreja Plenkovića nije lako impresionirati. Nedavno je, recimo, rekao kako ga komentari ustavnih stručnjaka o roku u kojem bi trebao imenovati nove ministre “ne impresioniraju”, što je, primijetili smo, konstrukcija koju često koristi. Malo smo analizirali njegove istupe i pokušali sumirati što sve premijera nije impresioniralo. Pritom smo pronašli i jednu zanimljivu stvar koja ga je, ipak, uspjela impresionirati te jednu osobu na koju je upozorio saborske zastupnike, poručujući im da se “ne daju impresionirati”.

1. Ne impresioniraju ga ustavni stručnjaci

Nakon što su se ustavni stručnjaci prošlog tjedna složili oko roka kada bi premijer trebao imenovati nove ministre, Plenković je njihove zaključke vrlo kratko komentirao: “Mogu ustavni stručnjaci kazati što god žele. Koliko sam ja kratko pročitao, vidim da su i oni svjesni da nikakvih obvezujućih rokova nema”. Najavio je kako ostaje pri svojoj odluci. “To će tako i biti ne vidim uopće čemu drama; nisam nešto posebno impresioniran s tim komentarom”, poručio je premijer.

2. Ne impresionira ga oporba

Nakon što je propala inicijativa oporbe za opoziv ministra financija Zdravka Marića o kojoj se početkom svibnja glasalo u Saboru, premijer je održao press konferenciju na kojoj je otvoreno područio oporbi da su doživjeli politički poraz. “Prionut ćemo rješavanju problema i zadaća koje su nam na dnevnom redu. Od mene nećete doživjeti da potpadnem pod utjecaj, oni mene ne impresioniraju nimalo.”

3. Ne dozvoljava da ga itko impresionira

U istom obraćanju na novinarski upit kad će dokazati da ima većinu u Saboru, Plenković je rekao ovako: “To će doći na red u zakonitom postupku kad se budu predstavljali novi ministri. To nije tema dana danas, to je sigurno. Vjerujte, ne dam se impresionirati. Nikome!”, kazao je.

4. Ne impresioniraju ga kritike iz Moskve

Plenković je na početku svoga premijerskog mandata, u studenom prošle godine, posjetio Ukrajinu kazavši tamo kako bi hrvatska iskustva mirne reintegracije mogla biti primjenjiva i na istočnu Ukrajinu. Izazvalo je to kritike iz Moskve. No, to nije pokolebalo premijera. “Nisu me impresionirale kritike iz Moskve ni s hrvatske političke scene. Posjet Kijevu je nastavak mog angažmana u EU parlamentu, ali u biti to je europska politika. Namjera je bila pomoći Ukrajini da mirovnim putem reintegrira svoj teritorij”, komentirao je tada Plenković.

5. Ne impresionira ga izborni šušur

Prošlotjedna izjava zamjenika predsjednika HDZ-a gospodina Milijana Brkića, koji je rekao kako “nacionalne manjine neće određivati sastav Vlade”, izazvala je nemali skandal. Gospodin Brkić je, očekivano, izazvao revolt kod zastupnika nacionalnih manjina (osim kod Milorada Pupovca kojem se izvorno obraćao). No premijer je uskoro izjavio kako ne postoji problem te da je sve komunicirao sa zastupnicima manjina. “Dakle, ne impresionira me ovaj izborni šušur koji se generira. Je li neki problem – nije. Problema nema, manjine su uz nas cijelo vrijeme”, rekao je Plenković prošlog tjedna u Đakovu gdje je bio na otvorenju ispostave Agencije za plaćanja u poljoprivredi.

* Pozvao je zastupnike da ne budu impresionirani Grmojom

Premijer Plenković bio je na raspravi o zahtjevu za opoziv ministra financija Zdravka Marića početkom svibnja. Tom prilikom pozvao je sve zastupnike da ne budu impresionirani prozivkama političkog tajnika Mosta Nikole Grmoje koji je u više navrata govorio kako HDZ-ova Vlada štiti kriminal u Agrokoru. “Ja sam spreman i na izbore. Ali, u pravnoj državi teret za njih nije na meni nego na onima koji su ministru rekli ne. Pa neka onda ti nađu 76 i da pritom ne budu impresionirani izlaganjem revolucionara Nikole Grmoje”, rekao je gospodin Plenković.

** Ipak, impresionirala ga je proizvodnja pršuta u Čepinu

Premijer je prije desetak dana posjetio pršutanu i pakirnicu Mesne industrije Žito u Čepinu. I to ga je, čini se, ipak uspjelo impresionirati. Naime rekao je, citiramo, kako je impresioniran najmodernijim postrojenjima za proizvodnju pršuta i salama koji svojom kvalitetom i brendom mogu biti zanimljivi domaćim potrošačima, ali i inozemnom tržištu. “Čestitamo, ministri koji su ovdje sa mnom i ja smo impresionirani”, poručio je.