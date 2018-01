Prošli smo kroz gadljive komentare na tekstove o žrtvama Holokausta. Zbilja, što nam se dogodilo?

U subotu je bio Dan sjećanja na žrtve Holokausta. O obilježavanju toga dana pisali su mnogi portali. Telegram je tako objavio komentar kolumnista Dragana Markovine Kako je obilježavanjem Dana sjećanja na žrtve Holokausta demonstriran sav cinizam hrvatskih vlasti.

Primijetili smo da je u komentarima ispod teksta bilo dosta onih koji su propitivali istinitost Holokausta, pitali se zašto se piše o tome. Prošli smo i kroz tekstove o ovoj temi na drugim portalima i situacija je slična.

Dosta je bilo i onih koji pišu da je Holokaust laž i pitaju se zašto se ne piše o partizanskim ili četničkim zločinima. Iako je stvar na prvu prilično jasna, obzirom da se obilježavao Dan sjećanja na žrtve Holokausta, pa je dosta logično zbog čega se o tome pisalo. U svakom slučaju izdvojili smo par najužasnijih komentara s različitih domaćih portala. Komentare koje većinom, priznajemo, uopće nismo razumjeli, prenosimo u izvornom obliku.

Neki misle da je sve laž

– Čemu danas sve ovo? Prisjećaju li se Židovi nasih žrtava kako 45 tako i 90ih? Sve je to ionako njihovo maslo….jel to radi f16 aviona sad aktualno da se smilujemo zidovima i da kažemo ‘ma dobro…oni su patnici..nema veze eto im pola milijarde za krs’. Jednog će dana sve izaći na vidjelo….kad tad….sve su oni zakuhali….lihvarili su tada kao i danas narod svojim kamatama i trgovinom…svačem dodje kraj.

– A što taj Jasenovac ne raskopaju več jednom i razuvjere sebe i sav svijet? Neka se dokaže koliki je broj i tko sve tamo ubijen. U čemu je problem?

– JASENOVAC JE SRPSKA PROPAGANDA 100% LAZI U SVEMU.

– Kojeg holokausta….je li onog kojeg su zidovi komunisti tipa Lenjin i Trocky napravili nad desetine miljuna slavenima u sibirskim gulazima…ili onog koji je austrijski nacista Hitler napravio nad zidovima…

-Jasenovac je mit, floskula,j edan od dokaza je to da su stavljena na popis žrtava imena koja nemaju nikakve veze s Jasenovcem, Jasenovac je partizanima ili ti ga takozvanim antifašistima zavjesa koja ih štiti od zločina

A neki se pitaju zašto se ne piše o nekim drugim zločinima

– Slažem se svaki zločin je zločin što je sa Blajburgom tisuće nevini žrtava žene djece muškaraca Hrvata je pobijeno nisi se osvrnuo niti jednu jedinu riječ sramotan si ti Hrvat.

– Pokusalo se raskopat dva puta al u startu nisu bili očekivani rezultati pa se odustalo (komentator misli na Jasenovac)

– Ne znam čemu ovaj članak? Kakva svrha je tog članka? Zašto ne objave članak kako je “CRVENA ARMIJA” nakon ulaska u Aušvic silovala logorašice koje su našli ? Što se više ne piše o tom kakve zločine zu “ANTIFAŠISTI” činili za vrijeme rata i nakon rata ? Što se ne piše o potapanju ciljanom potapanju 10.000 civila i ranjenika (Wilhelm Gustloff) ili što se ne spominje strah amera od rusa koji ih je naveo da naprave najveće ubojstvo civila i nevinih u novijoj povjesti ? (Bacanje bombe na Hirošimu i Nagasaki) …. Gdje ste novinarčići da nam malo o toj temi pišete ?

– Kad će se prikazat Holokaust nad Palestincima

– Koja će zgrada biti renovirana za prikaz bleiburških žrtava.Lijepa je gesta obnova jedne stare tvornice kao muzeja žrtava holokausta,ali mi isto tako trebamo nešto napraviti na sjećanje bleiburških žrtava tako da ih se ne moramo prisjećati samo na mjestima njihovih pogubljenja.

Ima i onih koji bi da se, jednostavno, sve zaboravi

– Get over it. Izvucite glave iz pijeska prošlosti. Bilo prije 70 godina. 3 generacije su umrle nakon toga.

– Lovite se prošlosti koju malo tko poštuje a šta je sa današnjim modernim uboicama koje bacaju na ulicu ljude iz njihovih stanova,koji bacaju na ulicu radnike iz njihovih firmi,koji pljačkaju svoju vlastitu državu!?

Bilo je i nekih stvarno čudnovatih zapažanja

– A di si pajdo ti bio 1991 to nas zanima pusti 1941 1945!!!!

– Nije to malo čudno da od kad je svijeta i vijeka ljudi napadaju,protjeruju i ubijaju židove….kad netko u birtiji neće zavrtit rundu kaže se “a jesi židov”…

– 1 i osnovno zidovi nemaju svoj narod 2 oduvjek su bili govna koja promoviraju pohlepu i gramzivost 3 pogledaj danas sta sve zifovi posjeduju mislis da je to slucajno jer su jadni 4 lazu konstantno prikrivajuci činjenicu da nemaju zemlju ni narod …nekaj nije jasno?

Naš je kolumnist i prozvan da je neprijatelj hrvatske neovisnosti

– Kroz zločin Jasenovca, hrvatskom se narodu na vrlo podmukao način podmeće generalna krivnja.

Jasenovcem se pokušavaju opravdati svi zločini počinjeni nad nama. Ne samo opravdati već se Jasenovac nudi kao vječiti povod agresije na Hrvatsku. To dobro zna Markovina i njegovo društvo dokazanih neprijatelja hrvatske neovisnosti. Ne samo neovisnosti već i našeg cjelokupnog dostojanstva kojeg smo pokazali u zadnjem nametnutom ratu.