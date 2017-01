Vlak koji je upravo počeo voziti iz Beograda do sjevera Kosova najbizarnija je stvar koju smo danas vidjeli

Sinoćnjom promotivnom vožnjom ponovno je, nakon 18 godina, uvedena željeznička linija Beograd-Kosovska Mitrovica. Tvrtka Srbija voz pritom je predstavila specijalni vlak koji idejno potpisuje grafički dizajner Andrej Vasiljević.

Dizajn vlaka dosta je očita provokacija. Uz unutrašnjost ukrašenu reporodukcijama freski, izvana golemim fontom na engleskom i srpskom piše da je Kosovo srpsko. Tehnički, piše ‘Kosovo je srbsko’, jer su pritom malo pogriješili u pravopisu.

Disgusting misuse of religion. #Serbia illegally starts a train line to north #Kosovo using a train full of icons named: “Kosovo is Serbia” pic.twitter.com/nFz2UhJAyK

— Petrit Selimi (@Petrit) January 13, 2017