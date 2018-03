Premijer Vučić kaže kako Srbija šuti dok se drugi naoružavaju, pa će sada i oni nabaviti oružje (i to od Rusije)

Srpski premijer Aleksandar Vučić izjavio je kako Srbija od Rusije mora nabaviti dio naoružanja, ali i kako će se nastojati da se dio, u suradnji s Rusijom, proizvodi u Srbiji. “To je naš posao. Nije realno da previše toga kupimo, ali nešto oružja ćemo nabaviti”, rekao je Vučić iz Moskve, prenosi B92.

Vučić nije htio reći o kojem je oružju točno riječ, ali je ponovio da je posao premijera i Vlade da brinu o sigurnosti zemlje. “Ako pitaju što će nam sve to, neka postave pitanje što će to nekima u okruženju, kada su svuda okruženi NATO zemljama, a samo jedna nije, a to je Srbija”, rekao je Vučić aludirajući na hrvatsku nabavku oružja od SAD-a.

Rekao je kako Srbija šuti kada neki dobivaju borbene helikoptere, borbena oklopna vozila, haubice, te je upitao zašto nekima poklanjaju lansirne rampe, a drugi nabavljaju balističke rakete.

O oružju i s Putinom

“A sutra ćete me pitati, u nekoj drugoj konstelaciji snaga u svijetu, što si uradio da zaštitiš svoju zemlju. Nećemo nabavljati oružje koje je, nazovimo ga takvim, ofenzivno, ali moramo zaštiti svoj teritorij”, naglasio je Vučić, te dodao kako će biti razgovora s predstavnicima kompanije Kamaz.

Sutra će Vučić o nabavci oružja razgovarati i sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, kako bi se vidjelo što te dvije zemlje mogu zajednički napraviti i kako bi se iskoristila srpska industrija.

Srbija neće graditi zid

I izjavio je kako je iznenađen viješću o namjerama Austrije da podigne zid na granici i poručio da Srbija sigurno na takav način neće rješavati izbjegličku krizu.”Ne pada mi napamet graditi zidove i davati takve upute, svoju zemlju ograđivati ogradama i bodljikavom žicom. Jednom sam rekao sve o tome, i što god da se dogodi, Srbija to neće raditi, ali ćemo znati zaštititi naše interese”, prenose beogradski elektronski mediji Vučićevu izjavu novinarima u Moskvi, gdje predvodi izaslanstvo Srbije u trodnevnom posjetu Rusiji.

Vučić je priznao kako i u Srbiji “ima mnogo onih koji jedva čekaju” podizati zidove i uživati u zidovima, žici i ogradama, poručivši da on prezire i zidove i žice i ograde.”Nećemo dizati zidove i ograde, izaberite oni koje to hoće”, rekao je Vučić, naglasivši kako je tijekom nedavnog mini summita u Bruxellesu o izbjegličkoj krizi “vidio koliko je Srbija odgovorna zemlja, koliko se odgovorno ponaša”.

“Nisam, međutim, siguran da svi na takav način doživljaju Europu i da dovoljno dobro razumiju u kakvoj opasnosti je Europa. Tome se uopće ne radujem, naprotiv”, prenose beogradski mediji Vučićevu izjavu u Moskvi. Srpski premijer kaže kako mu se čini da su, najavljujući zidove i ograde, “svi brže napustili brod europskih vrijednosti”.”Ako hoće svi podizati zidove, to je za mene iznenađenje. Ja ne verujem da će Austrija podizati zidove i na taj način ograditi i Njemačku i sve druge”, rekao je Vučić.

Tehnička prepreka

On je, komentirajući tvrdnje bečkog Standarda da će situacija u Srbiji poslije zatvaranja austrijske granice “biti nekontrolirana”, ocijenio kako je “besmisleno da netko pomisli da će ti ljudi ostati u Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji ili drugdje”. “Oni ne žele ostati u našoj zemlji. Mi ćemo svakako znati zaštititi svoje interese, ali da od ljudi bježimo, skrivamo se i da se bojimo utjecaja i dodira s drugim civilizacijama – pa to mi ne pada na pamet. To je toliko loše i zastrašujuće za mene da ja jednostavno nemam riječi”, citiraju beogradski mediji Vučićeve komentare nakon najave iz Austrije da bi ograda na granici mogla biti jedan od načina rješavanja izbjegličke krize.

Austrijska ministrica unutarnjih poslova Johanna Mikl-Leitner najavila je u utorak da će Austrija izgraditi “tehničke prepreke” na granici sa Slovenijom kako bi olakšala kontrolu priljeva tisuća migranata koji svaki dan prelaze na austrijski teritorij, navodeći da je dosad dnevno granicu prelazilo između tri i osam tisuća ljudi, ali “da se treba pripremiti i za slučaj da se te brojke povećaju na 12 tisuća”. Ministrica nije precizirala vremenski rok u kojem bi te mjere bile provedene.