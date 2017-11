Tvrtka TOFRADO trgovina, kojoj je Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) 20. listopada ove godine odobrila potporu u iznosu od 7.412.500 kuna, tek 2. svibnja ove godine registrirala se i za poljoprivrednu djelatnost. To je vidljivo iz Sudskog registra Ministarstva pravosuđa. Do tada TOFRADO trgovina bavila se isključivo proizvodnjom i prodajom čavala, žice, cigle, crijepa, parketa, elektro-materijala, boja i lakova, sanitarija i pločica. A onda je, početkom svibnja proširila djelatnost i na poljoprivredu, da bi samo pola godine kasnije od APPRRR-a dobila milijun eura potpore za gradnju govedarske farme.

Kako je sve to moguće i kako tvrtka koja se do jučer bavila isključivo prodajom građevinskog materijala odjednom okrenula poljoprivredi, i u tren oka dobila milijun eura državne potpore? Da stvar bude još zanimljivija, TOFRADO trgovina tek se 7. lipnja ove godine uknjižila na zemljište u Pleternici na kojem vjerojatno kani graditi govedarsku farmu. U međuvremenu, kako bi se dobilo milijun eura državne potpore, učinjena je još jedna poslovna akrobacija.

Lucić potpisao ugovor sam sa sobom

Vlasnik TOFRADO trgovine, Tomislav Lucić, sin saborskog zastupnika HDZ-a Franje Lucića, 20. travnja ove godine kao vlasnik obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG), potpisao je s TOFRADO trgovinom, čiji je također vlasnik – dakle sam sa sobom – ugovor o unosu gospodarske cjeline OPG Tomislav Lucić u trgovačko društvo TOFRADO trgovina. Na taj način prenio je na TOFRADO trgovinu sva prava i obveze koje je imao njegov OPG. Tim ugovorom tvrtka TOFRADO trgovina preuzela je i matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (tzv. MIBPG) OPG-a Tomislava Lucića.

Što to konkretno znači? Na taj način uspostavljen je pravni slijed i pravo na deklariranje one proizvodnje koju je deklarirao Lucićev OPG. A upravo je poljoprivredna proizvodna nekog OPG-a bitan čimbenik za dobivanje državne potpore. Tako je TOFRADO trgovina na umjetan način stvorila uvjete da se može prijaviti za državne potpore, jer sama nije proizvela ama baš ništa – ni zrno pšenice, ni klip kukuruza, ni jednu jagodu. No, u prijavi koju je TOFRADO trgovina poslala na natječaj APPRRR-a stoji kako su u prošloj godini proizveli pšenicu na 1,01 hektara, kukuruz u zrnu na 1,69 ha, ječam na 13,05 ha, soju na 0,97 ha, te raznog voća i povrća (uključujući jagode, dinje i lubenice na površini od 2,07 hektara). Uz to, uzgojili su i 20 grla tovne junadi! Vrijednost svega, kako su naveli u prijavi, iznosi 260.885,86 kuna, odnosno 35.432,97 EUR.

Uvjeti za dobivanje državnih potpora

Sve to, dakle, proizvelo je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Tomislava Lucića, ujedno i vlasnika TOFRADO trgovine, a kako je Lucić sam sa sobom potpisao ugovor o unosu svog OPG-a u TOFRADO trgovinu, nije postojala zapreka da ta tvrtka dobije državnu potporu. No, da bi neka fizička ili pravna osoba mogla sudjelovati u natječaju za dodjelu državnih potpora, objasnili su nam u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ona u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana od podnošenja zahtjeva za potporu.

Također uvjet je da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu bude registrirana za preradu poljoprivrednih proizvoda. TOFRADO trgovina, provjerio je Telegram, u Upisnik poljoprivrednika upisana je 12. veljače 2016. Kako je to bilo moguće kada se tek 2. svibnja ove godine registrirala i za poljoprivrednu djelatnost? I kada je tek 7. lipnja ove godine kupila šest hektara zemljišta na kojem kani izgraditi farmu goveda? Ta pitanja očito nisu bila bitna APPRRR-u kada su odlučivali kome dodijeliti potporu. U odgovoru na upit Telegrama, kažu kako nije bilo nikakvih zapreka da TOFRADO trgovina dobije gotovo 7,5 milijuna kuna.

Što su odgovorili iz APPRRR-a

”Želimo istaknuti da su za poljoprivredno gospodarstvo TOFRADO trgovina d.o.o. provedene sve provjere jednako kao i nad ostalim zahtjevima koji su uzeti u obradu, a koje se tiču prihvatljivosti korisnika i njegovog ulaganja. Provjere se provode na temelju jasnih i odobrenih kontrolnih lista koje, između ostalog, sadrže pitanje je li korisnik poduzetnik u teškoćama u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Korisnik prilikom podnošenja zahtjeva pod materijalnom i krivičnom odgovornošću daje izjavu da nije poduzetnik u teškoćama, odnosno da nije u postupku predstečaja, stečaja ili likvidacije.

Za sve korisnike, pa tako i za TOFRADO trgovinu, Agencija za plaćanja u postupku obrade zahtjeva navedenu izjavu provjerava uvidom u Sudski registar, jedini relevantan izvor za utvrđivanje činjenice je li korisnik u statusu poduzetnika u teškoćama. Uvidom u Sudski registar utvrđeno je da nad korisnikom TOFRADO trgovina nije pokrenut niti jedan od postupaka koji bi ga isključio iz sudjelovanja u natječaju”, stoji u odgovoru APPRRR-a.

Sankcije za umjetno stvaranje uvjeta

Zanimljivo je, međutim, zašto APPRRR-u nije bilo nimalo sumnjivo da se tvrtka kojoj su dodijelili milijun eura potpore za poljoprivrednu djelatnost registrirala tek početkom svibnja ove godine i zašto nisu smatrali da se radi o tzv. ”umjetnom stvaranju uvjeta”. Naime, u novom Pravilniku o provedbi mjere 4 (članak 5.), temeljem koje je tvrtka TOFRADO trgovina dobila milijun eura potpore jasno stoji da će iz natječaja biti isključeni oni korisnici za koje se utvrdi umjetno stvaranje uvjeta (sukladno članku 60. Uredbe EU, br. 1306/2013).

Nije li tvrtka TOFRADO trgovina, u vlasništvu Tomislava Lucića, spajanjem s OPG-om Tomislava Lucića, te registriranjem za poljoprivrednu djelatnost tek u svibnju ove godine, stvarala umjetne uvjete i tako nezakonito stekla milijun eura? Pitanje je, naravno i zašto se OPG Tomislava Lucića, vlasnika TOFRADO trgovine, nije sam javio na natječaj za potpore. Moguće je, recimo, da se nalazio u kategoriji poduzetnika u teškoćama, a takvi se ne mogu javiti za potporu.

No, kako je ugovorom između OPG-a Tomislava Lucića i tvrtke TOFRADO trgovina (čiji je on vlasnik) potonja tvrtka preuzela ”sva prava i obveze” koje je imao njegov OPG, izgubio se trag mogućih financijskih dubioza koje je taj OPG imao. U APPRRR-u, dodjeljujući milijun eura potpore, očito, nisu ulazili tako duboko. Umjesto toga u odgovoru Telegramu, u APPRRR-u su inzistirali na dvije stvari: da TOFRADO trgovina nema nikakvih veza s dvije tvrtke koje je upropastio Franjo Lucić, saborski zastupnik HDZ-a, te da TOFRADO trgovini u vlasništvu njegova sina Tomislava milijun eura još nije isplaćeno.

Financijski debakli obitelji Lucić

”Činjenica da su poduzeća oca g. Tomislava Lucića u poteškoćama, s tim da iz službenih dokumenata nije vidljiva njihova međusobna povezanost s poljoprivrednim gospodarstvom TOFRADO trgovina, ne može biti razlogom za isključivanje navedenog korisnika iz natječaja”, stoji u odgovoru APPRRR-a Telegramu. Gledano strogo formalno, to je vjerojatno tako, no činjenica je da obitelj Franje Lucića međusobno povezana brojnim poslovnim sponama. Prije nego što su dvije tvrtke saborskog zastupnika Franje Lucića, TOFRADO i TOFRADO bačvarija završile u stečaju s ogromnim dugovima (samo Hrvatskim šumama ostale su dužne više od 15 milijuna kuna!) obitelj Lucić itekako je financijski surađivala.

Tijekom izgradnje šezdesetak apartmana na jadranskoj obali tvrtki TOFRADO milijunske iznose pozajmica davala su Lucićeva djeca (čak i tada malodobno sin Franjo, danas vlasnik Farme Pleternica, d.o.o). TOFRADO ih je namirio apartmanima, koji su prodani prije odlaska tvrtke u stečaj, tako da su pozajmice vraćene Lucićevoj djeci. Lucić je potom, suočen sa sudskim tužbama, sa svog imena maknuo sve nekretnine i pokretnine. Kuću u Pleternici, u kojoj i danas stanuje, prodao je svojoj djeci, a istoga dana kada su od oca kupili obiteljsku kuću, kupili su i TOFRADO-v stanu u Zagrebu.

I ovoga ljeta, kada je Telegramov novinar razgovarao s Lucićem (bio je to onaj razgovor u kome je nuđen mito za nepisanje), Lucić je jasno dao do znanja da cijela obitelj radi zajedno: ”Ja imam šest hektara luka, moji su dečki svi na moru, ja moram zapet s ljudima koji to rade, ja moram s njima koordinirati, ja se dižem po noći u jedan. Jutros sam ustao u četiri. Ja sam prekapacitiran, umoran… Radimo jedan program mjere 4.1.1. i 4.1.2. i zato smo to posijali jer moj najmlađi sin je na Poljoprivrednom fakultetu i zato ja njih sad mijenjam skupa s ljudima koji tamo rade”, rekao je doslovno Lucić.

Kako su došli u posjed šest hektara zemlje

A da su poslovi obitelji Lucić itekako isprepleteni svjedoči i podatak da je njegov brat Drago Lucić, danas član uprave TOFRADO trgovina, bio direktor TOFRADO-a i TOFRADO bačvarije. On je i danas član nadzornog odbora tvrtke Građapromet (zajedno s Franjom Lucićem), u kojem je direktorica Ankica Lucić, supruga saborskog zastupnika. Ova zamršena priča u kojoj se nije lako snaći postaje još složenija ako se pogleda kako je tvrtka TOFRADO trgovina, prije nego što je dobila državni poticaj, došla u posjed onih šest hektara zemlje na kojima je proljetos obitelj Lucić posadila luk. Riječ je o čestici 2874/1 u Katastarskoj općini Pleternica.

To zemljište nalazi su u pleterničkoj industrijskoj zoni podignutoj u vrijeme dok je Franjo Lucić bio gradonačelnik tog gradića. U zonu je uložen ogroman novac. Napravljene su prilazne ceste, čak i pješačke staze, dovedeni su voda, plin i struja, no zona i danas zjapi prazna. U najboljem slučaju na pojedinim parcelama sadi se luk kako je to učinila obitelj Lucić. Dakle na parcelu 2874/1, rekli smo, tvrtka TOFRADO trgovina uknjižila se 7. lipnja ove godine, u vrijeme kada je na njoj već naveliko rastao luk. Čestica je sve do siječnja 2010. bila u vlasništvu Grada Pleternice (tada je gradonačelnik bio Franjo Lucić), a nastala je otkupom zemlje od malih posjednika kako bi se formirala gospodarska zona. Česticu, do koje vodi asfaltna cesta i sva spomenuta infrastruktura, kupila je tvrtka Paulana proizvodnja iz Zagreba koja je ondje kanila graditi tvornicu automobilskih sjedala.

No, iz nekih su razloga odustali pa je čestica 12. prosinca 2011. vraćena Gradu Pleternici. Sljedeće godine 30. srpnja, to zemljište kupuje tvrtka Galon, u vlasništvu požeškog tajkuna Josipa Galića. Ta je tvrtka u međuvremenu propala i brisana je iz Sudskog registra, pa zemljište 27. travnja prošle godine preuzima jedna iz niza Galićevih tvrtki, Experta grupa. No, u lipnju ove godine nekoć gradsko zemljište dolazi u posjed obitelji Lucić: TOFRADO trgovina kupuje ga za 1.680.000 kuna. Ugovor je sklopljen 18. svibnja ove godine. Inače, Galićev korbiznis je građevina i njegova tvrtka Presoflex izvođač je radova na mnogim građevinama koje financira Grad Pleternica.

Ministrova objava na Facebooku

Kad se Telegram zainteresirao kako je TOFRADO trgovina, do sada posve nepoznata u bilo kakvoj poljoprivrednoj proizvodnji, dobila čak milijun eura potpore da bi se bavila poljodjelstvom i stočarstvom, u APPRRR-u su pokušali relativizirati potpisivanje ugovora, tvrdeći kako TOFRADO trgovini do sada nije isplaćeno ni lipe. ”Naglašavamo da potpisivanjem ugovora korisniku nije dodijeljen novac, s obzirom da stavak 2.5. članka 2 općih uvjeta Ugovora, jasno navodi sljedeće: ‘Sklapanjem ovog Ugovora Agencija za plaćanja ne preuzima financijsku obvezu. Konačan iznos potpore utvrđuje se Odlukom o dodjeli sredstava, a konačan iznos za isplatu Odlukom o isplati.

‘Potpisivanjem ugovora korisnik se tek kvalificira za drugu fazu obrade prijava tijekom koje se provodi kontrola prihvatljivosti troškova proisteklih iz postupka nabave, koju korisnik provodi u međuvremenu, te se ocjenjuje ekonomska održivost projekta. Ako i nakon provedbe druge faze provjera i korisnik i projekt i troškovi i dalje zadovoljavaju sve uvjete prihvatljivosti, izdaje se Odluka o dodjeli sredstava, koja za Agenciju za plaćanja stvara financijsku obvezu prema korisniku. Agencija u drugoj fazi obrade može raskinuti potpisane ugovore ako su se uvjeti kod korisnika u međuvremenu izmijenili na način da više ne ostvaruje broj bodova koji su mu inicijalno dodijeljeni ili je došlo do kršenja kriterija prihvatljivosti”, stoji u odgovoru APPRRR-a.

Na kraju, ostaje potpuno nejasno zašto se onda ministar poljoprivrede, Tomislav Tolušić na svome se Facebook profilu 20. listopada, na dan kada su potpisani ugovori o potporama i kada je na ministrovoj stranici objavljena i fotografija Tomislava Lucića kako potpisuje ugovor o potpori od milijun eura, pohvalio kako sada slijedi izgradnja novih farmi, pršutana, podizanje voćnjaka, što ujedno, kako je zadovoljno primijetio ministar ”znači i novi zamah hrvatske poljoprivrede”.