Zašto bi George Pell, moćni kardinal optužen za zlostavljanje, mogao postati prekretnica za Crkvu i Papu

Kada je, u četvrtak, Vatikanski kardinal George Pell, prefekt Tajništva za ekonomska pitanja Svete Stolice optužen u Australiji za višestruko seksualno zlostavljanje djece tijekom sedamdesetih godina prošlog stoljeća, on je to kategorički demantirao. Optužbe protiv Pella pojavile su se prošle godine, i tada je Papa Franjo rekao kako će formirati stajalište o njemu tek kad australsko pravosuđe poduzme prve korake, dodajći kako mu mediji ne bi trebali suditi. Australsko pravosuđe oglasilo se prekjučer, izjavom kako je “policija države Victorije optužila je Georgea Pella za stare delikte seksualnog zlostavljanja”.

U svojoj novoj kolumni za New York Magazine, politički komentator Andrew Sullivan analizira Pellov slučaj, kontekstualizirajući što on znači za ozbiljan problem pedofilije unutar Katoličke crkve. Pell je treći čovjek Svete Stolice za koju obnaša dužnost ministra financija, a 18. srpnja bit će saslušan pred prvostupanjskim sudom u Melbourneu. Australska policija ispitivala ga je u Rimu u listopadu prošle godine. Sada je optužen za višestruko zlostavljanje djece, uključujući i jedno silovanje.

Prošlog petka, sazvao je press konferenciju u Vatikanu na kojoj je pričao o tome kako se našao s Papom Franjom da diskutiraju o kampanji koja se vodi protiv njega, te zahvalio što mu je Sveta Stolica dopustila da ode na saslušanje u Australiju. Čak je i glasnogovornik Vatikana branio kardinala, za kojeg je rekao kako je “uvijek osuđivao nedopustivo zlostavljanje maloljetnika”, piše Sullivan.

Već je objavljena knjiga o Pellovim zločinima

Naravno, optuženog se smatra nevinim dok se ne dokaže krivnja, ali ovaj slučaj se doima mučno poznatim. Pellovo ime povezano je sa slučajevima pedofilije u crkvi još od sedamdesetih godina prošlog stoljeća, kad je bio vikar u australskoj saveznoj državi Victoriji. Prije 15 godina, bio je optužen za zlostavljanje 12-godišnjeg dječaka, ali, slučaj je odbačen zbog nedostatka dokaza, iako je sud zaključio kako je žrtva dala iskreno svjedočanstvo događaja. Godinu dana kasnije, Papa Ivan Pavao II. ga je proglasio kardinalom, a prošle godine, objavljena je knjiga o njemu – Kardinal: Uspon i pad Georgea Pella – u kojoj nove žrtve daju svoje iskaze.

Sullivan dalje podsjeća kako je, prije dvije godine, australska TV postaja Channel 9 prikazala užasavajuću reportažu u sklopu emisije 60 Minutes, o seksualnom zlostavljanju maloljetnika unutar Katoličke crkve. U reportaži, Peter Saunders, jedan od vatikanskih istražitelja za takve slučajeve kojeg je imenovao Papa Franjo, opisao je Pella kao osobu koja se ponaša gotovo sociopatski, “s dugom poviješću poricanja, klevetanja drugih i bešćutnosti”, te da ga smatra opasnim. Reportaža je prikazala kako je Pell redovito bio u krugu prijatelja svećenika Geralda Ridsdalea, koji je 1994. osuđen na 18 godina zatvora (kasnije mu je kazna produžena) zbog zlostavljanja 118 djece dok je bio svećenik u gradiću Mortlake u Victoriji.

Pitao žrtvu što treba napraviti da šuti o zlostavljanju

Tko je u to vrijeme bio njegov cimer i bliski prijatelj, i tko ga je kasnije pratio na suđenja u znak potpore? Kardinal George Pell. Ridsdale je čak silovao i dvojicu svojih nećaka, a Pell je znao za to, iako je australskim medijima tvrdio drukčije, i optuživao ih za kampanju za narušavanje njegovog ugleda. Sullivan ističe kako je David, jedan od dvojice nećaka, svjedočio protiv Ridsdalea pred Kraljevskim odborom u Australiji, o tome kako ga je ujak zlostavljao od 11. do 15. godine života, zbog čega se u odrasloj dobio obratio Georgeu Pellu za pomoć. David je istražiteljima Kraljevskog odbora opisao kako je 1993. godine telefonom nazvao Pella, moleći ga da mu pomogne, kako bi dokazao Ridsdaleovu krivnju.

Nije dobio pozitivan odgovor. Nakon što mu je objasnio zbog čega ga zove, Pell je Davida hladnokrvno pitao što treba napraviti kako ne bi dalje pričao o tome što mu je Ridsdale napravio. David je bio šokiran; njegov partner bio je svjedok poziva, a odmah po završetku razgovora, David je obavijestio svoje sestre o Pellovoj reakciji. Prije nego mu je spustio slušalicu, David je Pellu rekao: “Jebeš tebe i sve što ti predstavljaš”. Ipak, ovdje se javlja jedan veliki problem vezan uz stare slučajeve seksualnog zlostavljanja, ističe Sullivan, a to je nedostatak fizičkih dokaza. Glavni dokaz su svjedočanstva žrtava.

Mnogo je alarmantniji problem brojnost zataškanih slučajeva seksualnog zlostavljanja u Katoličkoj crkvi od pedesetih do sedamdesetih godina prošlog stoljeća, te činjenica da su mnogi osumnjičeni zlostavljači dogurali do visokih pozicija unutar Crkve, i poput Pella, uspješno su se branili od optužbi. Najgori je bio Marcial Maciel, osnivač Kristove legije, kojeg su štitili Papa Ivan Pavao II. i Benedikt XVI., ali i brojni ugledni teolozi i konzervativci, koju su tvrdili da je Maciel častan čovjek. Sullivan, kao konzervativac, ali i pobornik prava LGBT zajednice, objašnjava kako je danas jako teško biti gay katolik, ali da ga ne čudi što Pell, isto kao i Maciel, ima veoma konzervativno teološko stajalište o seksualnosti.

Smatra da je homoseksualnost najveći problem

Upravo zbog takvog strogog stajališta, Pella su favorizirali Papa Ivan Pavao II. i Benedikt XVI. Pell je bio protiv korištenja kondoma kao prevencije širenju AIDS-a u Africi, odbijao je davati pričest gay osobama, otvoreno se protivio jednakom pravu na brak, a u vezi Crkvinih skandala zbog seksualnog zlostavljanja govorio je da je zapravo riječ o problemu homoseksualaca unutar Crkve. “U osamdeset posto slučajeva zlostavljanja, žrtve su dječaci. Znači, očito je da je glavni problem homoseksualnost. Ne smijemo tolerirati homoseksualnost među klerom”, davno je komentirao Pell.

Kako je čovjek uz kojeg se godinama vežu ozbiljne optužbe za zlostavljanje uspio doći do tako visoke pozicije u Crkvi? Ako australski sud dokaže da je Pell kriv, to će biti prijelomna točka za katolicizam i papu Franju koji se nije od njega ogradio, smatra kolumnist New York Magazinea. To bi značilo da je papa dopustio čovjeku poput Pella da dođe do samog vrha crkvene hijerarhije, te da imaju zlo u svojim najvišim redovima. Ako je Papa Franjo doista ignorirao takvo zlostavljanje, onda ne možemo nikome vjerovati. Ovaj papa poznat je po milosti. Neka pokaže milost prema djeci koja su pretrpila zlostavljanje, zaključio je Andrew Sullivan.