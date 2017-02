Zašto je Vladin glupav, populistički i nacionalistički prijedlog za uvođenje vojnog roka potpuno besmislen

Zamislimo dva scenarija fizičkog ugrožavanja Republike Hrvatske. U prvom scenariju snage iz Bosne i Srbije pokušavaju anektirati dio našeg teritorija. NATO odmah diže borbene avione, pa bombardira srpske položaje, tjerajući njihove snage na uzmak.

Ako Beograd u najkraćem roku ne odustane od agresije, NATO bombardira Srbiju i Republiku Srpsku, baš kao što je to učinio u proljeće 1999. godine, sve dok se Srbi ne povuku. Hrvatske ja vojska, dakle, u tom sukobu zaštićena kišobranom američkog ratnog zrakoplovstva, američkih raketa i američke obavještajne potpore.

Potpuno je jasno da nam u takvom scenariju, koji se, gotovo smo sigurni, neće dogoditi, ne treba ročna vojska, nego samo profesionalne postrojbe, koje će braniti zemlju u sklopu cjelovite akcije NATO-a

Besmislenih mjesec dana

Gori scenarij podrazumijeva raspad NATO-a uslijed Trumpove politike, , što znači da Hrvatska vojska mora sama obraniti svoj teritorij. U tom se slučaju nalazimo u vrlo krvavom ratnom sukobu. Mi smo prilično čvrsto uvjereni da se takvo što ne može dogoditi zbog niza geopolitičkih razloga.

Ali, kad bi se dogodilo, klinci koji su četiri do šest ljetnih tjedana proveli na vojnoj obuci, ne bi nam mogli pomoći. Ni vojsci, ni državnim interesima, ni sami sebi. Naime, da bi se mladi vojnici, ročnici, regruti, osposobili za minimalno efikasno borbeno djelovanje, potrebno je barem pola godine.

U prva tri mjeseca stječu se elementarne vojne vještine, poput rukovanja oružjem, rukovanja minama, kopanja rovova, i temeljnih taktičkih pokreta. U druga tri mjeseca te se vještine primjenjuju u simuliranim borbenim uvjetima, uz užu vojnu specijalizaciju. Potpuno je nemoguće za četiri tjedna osposobiti bilo koga da se uspješno bori, pogotovo u napadnim djelovanjima.

Glupava, populistička i nacionalistička ideja

Neke od najneuspješnijih operacija Domovinskog rata, poput tragičnog pokušaja prelaska novozagrebačke brigade preko Kupe u prosincu 1991. godine, s puno mrtvih mladih ljudi, posljedica su nepripremljenosti vojnika na stvarne borbene uvjete.

Ljetna obavezna vojska, kakvu predlaže Ministarstvo obrane, u tih nekoliko tjedana baš nikoga ne može osposobiti da ratuje. Stoga se radi o glupavom, populističkom, nacionalističkom prijedlogu, kakav nikad ne bismo očekivali od ministra obrane Damira Krstičevića, ozbiljnog ratnog zapovjednika.

Je li Hrvatska ugrožena?

Ako general Krstičević doista smatra da je Hrvatska fizički ugrožena, on je morao predložiti minimalno polugodišnji, ili cjelogodišnji vojni rok. No, takav prijedlog ne bi bio popularan, jer bi zahtijevao i golema osobna odricanja, i još veći zahvat u državni proračun.

Umjesto ozbiljnog projekta vojne obveze, gospodin Krstičević i gospodin Plenković izašli su s konceptom dječjeg vrtića u vojsci.

Nema racionalnog opravdanja

Za njihov projekt ne postoji ni jedno racionalno opravdanje: on tek izaziva niz politikantskih špekulacija. Od one banalne, vjerojatno točne, da HDZ oživljavanjem vojnog roka želi još malo pojačati nacionalni populizam, koji ga je i doveo na vlast, pa do jedne maliciozne teze, koja nije nužno netočna.

Naime, predsjednica Republike već se dulje vrijeme pozitivno izjašnjava o vojnom roku, i to o ne o onom ozbiljnom, koji bi trajao dulje vrijeme, nego baš o ovom jednomjesečnom, izviđačkom i kamperskom.

Stoga nije nelogično zaključiti kako je Vlada izašla s prijedlogom jednomjesečnog služenja vojske, da bi ugodila predsjednici, i da bi amortizirala eventualne njene političke intervencije u važnijim pitanjima.

Predsjednica pretvara Hrvatsku u Trumpistan

A zamisao o jednomjesečnom vojnom roku jednako je besmislena, opasna i uvredljiva, kao i prekjučerašnja predsjedničina ideja o postupnoj devalvaciji kune (što bi stotinama tisuća ljudi i brojnim tvrtkama onemogućilo da nastave plaćati kredite).

Kolinda Grabar Kitarović čini sve što može kako bi Hrvatsku pretvorila u Trumpistan.

Jako je loše da se Vlada, od koje ne očekujemo mnogo više od zdravog razuma, upustila u realizaciju tako pogrešnog koncepta, kao što je uvođenje neobavezno obaveznog, jednomjesečnog vojnog roka.