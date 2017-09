Zašto nije neuvjerljiva teorija da bi specijalci koji su ubili Osamu uskoro mogli krenuti na Kima

S obzirom na to da u dogledno vrijeme nije realno očekivati da će neukrotivi lider Sjeverne Koreje Kim Jong-un pristati sjesti za pregovarački stol, a da su SAD potpuno svjesne da bi preventivni napad ili invazija na Sjevernu Koreju bili krajnje rizični i doveli bi do milijunskih žrtava, u Washingtonu i Seulu detaljno se razrađuju tri nova scenarija: ubojstvo sjevernokorejskog diktatora, razmještanje američkog nuklearnog oružja u Južnoj Koreji te ubacivanje komandosa u Sjevernu Koreju koji bi izvodili sabotaže na nuklearnoj infrastrukturi.

Sve to predsjedniku Donaldu Trumpu predložilo je Vijeće za nacionalnu sigurnost. Američki i južnokorejski vojni analitičari suglasni su da bi ipak najučinkovitija bila likvidacija Kim Jong una i najviših vojnih, partijskih i državnih dužnosnika zaduženih za razvoj nuklearnog programa i balističkih raketa. Na taj način država bi bila obezglavljena i to bi bila prilika narodu da se digne na ustanak i svrgne s vlasti bezobzirnu diktaturu.

Postrojbe će biti spremne već do prosinca

Američka televizijska postaja NBC došla je do tih osjetljivih informacija preko visokih obavještajnih vojnih dužnosnika. Američke specijalne postrojbe uvježbavaju Južnokoreance kako ubiti Kim Jong una. Zbog toga je Pentagon poslao u Južnu Koreju elitnu jedinicu Navy Seal Team Six koja je svojedobno likvidirala u Pakistanu vođu Al Qaide Osamu bin Ladena. Ta postrojba, među ostalim, uvježbava južnokorejske komandose kako da otmu ili ubiju Kim Jong-una i njegove najbliže suradnike.

Song Young-moo, ministar obrane Južne Koreje, priznao je u parlamentu kako će specijalne postrojbe Spartan 3000 biti spremne za djelovanje već do 1. prosinca. Jedinica je ključna za realizaciju plana nazvanu “Korejska masovna kazna i odmazda” kojoj je cilj eliminirati Kim Jong-una. Već je razrađena taktika podjele Pyongyanga na nekoliko okruga kako bi se potom uništio svaki za kojeg se vjeruje da se u njemu skriva Kim Jong-un. Profesor Eric Gomez, analitičar za vojna pitanja na američkom institutu Cato, vrlo je međutim sumnjičav u uspjeh takve misije.

“Trebalo bi najprije točno utvrditi mjesto gdje se nalazi Kim Jong-un i onda odmah djelovati kako ne bi mogao promijeniti lokaciju. No nedavno se otkrilo da se Kim, kako bi sakrio svoje kretanje, vozi u automobilima koji pripadaju nekolicini partijskih i državnih dužnosnika. Ne treba zaboraviti da SAD nisu uspjele ubiti ni bivšeg predsjednika Iraka Saddama Husseina, a nekmoli će Kima. Stoga postoji velika vjerojatnost da će takav pokušaj likvidacije propasti jer američki i južnokorejski obavještajci nikada nisu uspjeli prodrijeti među srednje, a kamoli među više sjevernokorejske političke i vojne strukture. Također, potpuno je pogrešna pretpostavka da će se sjevernokorejska vojska raspasti ako Kim bude ubijen.”

Neslavno završen tajni atentat na Kimovog oca

Uz otmice i likvidiranje sjevernokorejskih dužnosnika, zadaća specijalaca Spartan 3000 je neutralizirati vojne sustave zapovijedanja te usklađeno djelovanje protiv najvažnijih nuklearnih postrojenja u Sjevernoj Koreji. Nije to međutim prvi puta da se Seul zanosi idejom kako može uništiti vladajuće jezgro Sjeverne Koreje. Umjesto Kima, južnokorejski specijalci ubili svoje instruktore. Nakon što su krajem šezdesetih godina sjevernokorejski komandosi napali predsjedničku palaču u Seulu, Južna Koreja odlučila je uzvratiti istom mjerom.

Mobilizirali su najokorjelije ubojice i kriminalce, od kojih su zbog toga mnogi pušteni iz zatvora, te su ih obučili kako da se ušuljaju u Pjongjang i likvidiraju Kim ll-jonga, oca današnjeg vlastodršca. No, nakon što je procijenjeno da takva misija nema nikakvih šansi na uspjeh, od nje se odustalo što dovelo do pobune dobro uvježbane kažnjeničke postrojbe. Umjesto Kim Il-jonga, ubili su svoje vojne instruktore, upali su u Seul te tamo napravili pravi mali dar-mar.

Tu zastrašujuću epizodu vlade u Seulu tajile su desetljećima, no, nakon što su sada odlučili ponovno uvježbavati atentat na Kima, otkrilo se kako je završila prva takva misija. S obzirom da nije baš uobičajeno da jedna vlada najavljuje kako će ubiti šefa druge države, nema sumnje da vijest o pripremama za atentat na Kim Jong-una ima za cilj zastrašivanje i jačanje psihološkog pritiska na Pjongjang. Eksperti za tajno ratovanje najavljuju da bi takve elitne postrojbe, uz pomoć helikoptera i transportnih zrakoplova, mogle upadati na teritorij Sjeverne Koreje i tamo izvoditi razne diverzije.

Ubojstvo Kima se smatra najučinkovitijom obranom

General Shin Won-sik, koji je do mirovine 2015. bio najviši operativni strateg južnokoreanske vojske, smatra da je pokraj posjedovanja vlastitih nuklearnih projektila, najučinkovitija obrana učiniti Kim Jong-una nervoznim i uplašnim zbog straha od atentata. Po njegovu mišljenju tako bi se najbolje mogle umanjiti pa i neutralizirati prijetnje od nuklearnog napada na Seul.

Predsjednik Trump dopustio je Južnoj Koreji početak gradnje snažnijih balističkih Hyunmoo raketa koje će moći nositi bojeve glave od jedne tone i koje mogu prodrijeti do dubokih podzemnih bunkera u kojima se krije Kim Jong-un. Do sada su SAD nametnule ograničenja u naoružavanju Južne Koreje kako bi spriječile regionalnu utrku u naoružanju. Predsjednik Trump je na Twitteru zapisao da će dopustiti Japanu i Južnoj Koreji da kupuju znatno veće količine američke visoko sofisticirane vojne opreme.

Južnokorejski predsjednik Moon najavio je da će proračun za obranu povećati na 2,9 posto bruto domaćeg proizvoda. A znači da će već sljedeće godine proračun povećati sa sadašnjih 35,4 milijardi dolara na 38,1 milijarde dolara. Od toga će se utrošiti 12 milijardi dolara na kupnju obrambenih sustava. “Našu sigurnost ne možemo prepustiti samo našim saveznicima”, izjavio je u kolovozu predsjednik Moon Jae-in, aludirajući na Sjedinjene Države. “Kada je riječ o pitanjima koja se odnose na Korejski poluotok, naša zemlja mora preuzeti inicijativu u njihovom rješavanju”.

Južna Koreja želi vlastito nuklearno oružje

Zbog toga što Južnokorejci nisu baš sigurni da će ih Amerikanci braniti pod svaku cijenu, desničarski, konzervativni političari i medijski komentatori traže da Južna Koreja proizvede vlastito nuklearno oružje. No, predsjednik Moon više je puta isticao kako to neće dopustiti te da će realizirati ideju denuklearizacije Korejskog poluotoka. Obavještajne informacije, nadzor i izviđanje od presudne su važnosti za Južnu Koreju, smatra Daniel Pinkston, stručnjak za obranu na sveučilištu Troy u Seulu.

Bez tih sposobnosti Južna Koreja bi bila slijepa “jer njihova protuzračna obrana nije do sada mogla otkriti s kojeg će mjesta i kada Sjeverna Koreja lansirati svoje projektile. Doduše, američka vojska uspjele je detektirati neposredne pripreme za lansiranje balističkih raketa, no pitanje je može li na vrijeme reagirati. Do sada se mislilo da Sjeverna Koreja ima pokretne lansirne rampe koje se mogu kretati samo po asfaltiranim cestama, no nedavni test rakete Pukguksong-2 pokazao je da transporter umjesto kotača ima gusjenice što mu omogućava pristup neravnom i teškom terenu. Seul šalje u svemir pet špijunskih satelita.

Seul je objavio da će od 2021. do 2023. godine izbaciti u svemir pet špijunskih satelita koji će pratiti pokrete vojnih jedinica u Sjevernoj Koreji. Također je najavljeno da će od Francuske i Izraela zakupiti dijelove njihovih špijunskih satelita, a namjeravaju kupiti i četiri američka RQ-4 Global Hawka specijalizirana za otkrivanje dronova. Južna Koreja kupuje 260 projektila tipa Taurus od jedne njemačko švedske tvrtke. U srpnju su objavljene snimke kako Taurus raketa koja, nakon što se probila kroz nekoliko katova, uništava zgradu Ministarstva obrane u Pyongyangu. Također, predsjednik Moon je najavio da će njegova zemlja izgraditi vlastitu podmornicu na nuklearni pogon.