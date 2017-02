Živopisni gradonačelnik Đakova, čiji rad Telegram redovito prati, ima novu aferu. Ovaj put sa zapošljavanjima

Bilo je krajnje neobično vidjeti u Narodnim novinama 2. prosinca prošle godine da maleni grad poput Đakova, u čijoj upravi, zajedno s gradonačelnikom Zoranom Vinkovićem, radi svega 30-ak osoba, u jednom danu raspisuje natječaj za čak 12 radnih mjesta. Spektar poslova bio je širok, tražilo se svašta: od viših stručnih suradnika, referenata, savjetnika i viših savjetnika, do komunalnih redara.

Stvari su postale malo jasnije 10. siječnja ove godine kada su prvi kandidati došli na testiranje za radno mjesto višeg stručnog suradnika u uredu gradonačelnika. Četvero kandidata u malu vijećnicu Grada Đakova došlo je na ulaz u zgradu s Trga dr. Franje Tuđmana, a jedan iz ureda u gradskoj upravi, s radnog mjesta za koje je bio raspisan natječaj.

Primljeni su samo oni koji su tamo već bili zaposleni

Posve isto događalo se i sljedećih dana kada su se obavljala testiranja i intervjui radi provjere potrebnih znanja i sposobnosti za druga radna mjesta: uz one koji su stizali s ulice, u malu vijećnicu Grada Đakova uvijek bi dolazio i jedan kandidat iz neke od kancelarija gradske uprave koji je već radio na tom radnom mjestu.

No, sve je postalo potpuno jasno kada su 9. veljače ove godine na službenim internetskim stranicama Grada Đakova objavljeni rezultati natječaja, zajedno s bodovima ostvarenim na testiranju i intervju. Primljeni su svi oni koji su na testiranje dolazili sa svojih radnih mjesta, iz ureda gradske uprave – dakle oni koji su na tim radnim mjestima već bili zaposleni – dok su otpali svi kandidati koji su na testiranje i intervju stizali kroz ulazna vrata zgrade Grada Đakova.

S jednom jedinom iznimkom: na radno mjesto komunalni prometni redar primljen je Vedran Ivančić, koji u trenutku natječaja nije radio kao zaposlenik Grada Đakova. On je doduše ondje već radio ranije, na godinu dana, ali mu ugovor tada nije produžen. Njegov slučaj zanimljiv je još po nečemu: u Gradu Đakovu već radi njegov otac Jandre i njegova mati Ankica, pravnica u odjelu za komunalnu djelatnost.

Doslovno cijela obitelj radi u gradskoj službi

Sada kad je i Vedran zaposlen u Gradu Đakovu, doslovno cijela obitelj Ivančić – budući da je Vedran jedinac – radi u gradskoj službi. Slično obitelji Nevistić, čijih se desetak članova zaposlilo među armijom službenika Grada Zagreba, što je bila vijest koju su, kao primjer nepotizma, objavili i njemački mediji.

No, obitelj Ivančić nije jedini primjer nepotizma u Gradu Đakovu. U uredu gradonačelnika rade majka i kćer Ankica Hrga i Jasmina Bagarić (djevojački Hrga), a još jedan komunalni redar, Dino Bellian, primljen je u Grad Đakovo, gdje je svojedobno njegova baka radila kao pročelnica za društvene djelatnosti.

Inspekcija Ministarstva utvrdila je potpuni kaos

No, zašto je gradonačelnik Đakova, nekadašnji SDP-ov, potom HDSSB-ov saborski zastupnik, Zoran Vinković uopće izveo taj zabavi igrokaz raspisivanja natječaja za već postojeća radna mjesta da bi na njih, vidjeli smo, bez iznimke, primio one koji su na njima radili? Zašto je maltretirao više od tridesetak osoba od kojih neke žive izvan Đakova, da pišu testove i odgovaraju na pitanja u intervjuu kada je znao da će primiti iste one koji na tim mjestima već rade?

Odgovor je kratak: na to ga je prisilila inspekcija Ministarstva uprave kada je utvrdila da u Gradu Đakovu vlada potpuni kadrovski kaos. Neki od službenika ondje su na određeno vrijeme radili pet, šest, pa i više godina. Naime, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u članku 28. kaže da službenik može biti primljen na određeno vrijeme najduže dva puta po šest mjeseci, osim kada zamjenjuje duže vrijeme odsutnog službenika.

No, pod Vinkovićevom gradskom upravom to se nije poštivalo. Po sili zakona zbog toga je za ta radna mjesta morao raspisati natječaje na neodređeno vrijeme, a onda je sve pretvoreno u farsu: primljeni su oni koji su već godinama – mimo zakona – radili na određeno vrijeme.

U tijeku je još jedan natječaj, za četiri pročelnika

– Napravili su budale od svih nas – kaže jedna od sudionica natječaja – no to smo shvatili tek kada su objavljen rezultati. Sve mi je bilo sumnjivo već kad je službenica zaposlena u gradu Đakovu, koja je kao i mi došla na testiranje za radno mjesto na kojem je već radila, za manje od dvadeset minuta riješila zadatke i vratila se na svoje radno mjesto. Sve je bilo lažirano i namješteno. A neki od kandidata putovali su i pedesetak kilometara da bi pisali test i obavili intervju, drugi su od poslodavaca tražili slobodan dan, ne znajući da je sve to obična predstava.

Predstava bi se lako mogla nastaviti: 11. siječnja Grad Đakovo raspisao je natječaje za četiri pročelnika – ureda gradonačelnika, odjela za financije, za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje, te upravog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam. Iako rezultati još nisu objavljeni, na službenim internetskim stranicama Grada Đakova objavljeno je kako je uvjete natječaja ispunilo troje kandidata: Miroslav Klepo, Slavko Troha i Damir Burilo. Svi oni, naravno, već rade u gradu Đakovu.