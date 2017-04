Ako Most izgubi u Metkoviću, to bi mogao biti signal da ih je HDZ politički progutao. Ova žena će to pokušati zaustaviti

Što za Most predstavlja Metković možda najbolje ocrtava prizor koji ćete ugledati kada uđete u glavnu prostoriju središnjice stranke u zagrebačkoj Draškovićevoj ulici. Na zidu se nalazi samo jedna uokvirena slika, na njoj je Metković. Točnije, da simbolika bude još veća, na njoj je most koji se nalazi u Metkoviću. Mostovci ni ne kriju koliko im pobjeda na lokalnim izborima u Metkoviću znači. Politički tajnik i jedan od osnivača Mosta Nikola Grmoja tijekom jednog svog nedavnog istupa priznao je kako bi gubitak Mosta bio strašan šamar za Most.

“Naravno da u nekim trenucima osjećam pritisak, mislim što će biti, ali ja vjerujem u pozitivan rezultat, u ono što smo radili do sada i ne želim da mi to postane teret. U ovu kampanju, kao i u onu prošlu, ulazim punim srcem i s vjerom u pobjedu. Vjerujem da su građani prepoznali naš rad i da će ga nagraditi i na ovim izborima”, kaže mi Katarina Ujdur, aktualna gradonačelnica Metkovića koja će u svibnju na izborima pokušati osvojiti još jedan mandat i ostati na čelu Metkovića. Dodaje da vjerojatno mediji zapravo stvaraju veći pritisak oko Metkovića nego što on uistinu postoji. “Ja sam tu od 2013. u tome, od samih početaka i sve je ovo neki logičan slijed. Bila sam i prva zamjenica gospodinu Petrovu i sad smo došli do toga da sam kandidat. Božo, Nikola i ja smo zajedno gradili Most i radili za naš Metković,” dodaje dok pričamo u središnjici Mosta.

Ujdur je prilično sigurna u svoju pobjedu na izborima. Kaže da prema rezultatima trenutnih anketa, imaju razloga za zadovoljstvo. “Most odlično stoji u Metkoviću, naši birači znaju da se našom pobjedom jača Metković.

Kako sada stvari stoje, vjerujem da politička utrka u Metkoviću neće čak ni biti napeta,” kaže. Tijekom našeg razgovora moja sugovornica Most je nekoliko puta nazvala djetetom Metkovića i tako potvrdila da će se jedna od najvažnijih bitki, osim oko velikih gradova, ovaj put voditi i oko ovog gradića u dolini rijeke Neretve. Nikada dosad izbori u Metkoviću nisu bili toliko važni na nacionalnoj razini kao ovog puta. Poraz Mosta bi, sasvim sigurno, narušio odnose u koaliciji na nacionalnoj razini. Bio bi to znak da su ideje Mosta izblijedile, a politike progutao njihov stariji partner, HDZ.

TELEGRAM: Na nacionalnoj razini Most i HDZ surađuju, u kakvim ste vi odnosima s lokalnim HDZ-om u Metkoviću?

UJDUR: Mi 4 godine nismo imali oporbe. Most je imao devet vijećnika, lokalni HDZ je sad pred izbore, zadnje dvije sjednice, došao na sjednicu gradskog vijeća. Znači, sad su se sjetili, što je stvarno porazno za grad. Isto tako i ostali vijećnici. Neki jesu dolazili, no tadašnji predsjednik gradskog ogranka Metkovića iz HDZ-a koji je bio u gradskom vijeću se nije pojavljivao. Kako to može biti pošteno prema biračima koji su te izabrali, dali glas i omogućili da sudjeluješ u gradskom vijeću? Ako negdje trebate pokazati da se borite za grad, to je u gradskom vijeću. Mi se ponosimo transparentnošću, sve javno objavljujemo, dakle imali su priliku djelovati u oporbi. Smatram da je kandidat HDZ-a korektan čovjek, ali mislim da je tu samo promijenjena fasada, a da je sve iznutra ostalo isto. Most je ipak dijete Metkovića i to ćemo i pokazati u svibnju.

TELEGRAM: A ako vi izgubite izbore u Metkoviću, može li to uzburkati odnose Mosta i HDZ-a na nacionalnoj razini?

UJDUR: Lokalna razina je posve različita od nacionalne razine i mislim da to ne bi trebalo utjecati. Nama ionako nikad nisu bile važne pozicije, mi smo u sve to ušli srcem i razumom, te ljubavi prema gradu i zemlji.

TELEGRAM: Očito je i HDZ procijenio da je važno tko će dobiti Metković. Nedavno je i potpredsjednik HDZ-a Milijan Brkić otišao u Metković. Kaže da je vrijeme da Metković prestane biti zapušten…

UJDUR: Ja mislim da je gospodin Brkić posjetio Metković kako bi digao svojim stranačkim kolegama moral, jer po anketama ne bih rekla da stoje dobro, pa treba malo dizati moral svojima. Mislim da je to jedini razlog zašto je došao. Meni je iskreno smiješno da se svakih četiri godine netko sjeti Metkovića, sad svi dolaze, sve snage se upiru dolje. Gdje ste bili dosad, zašto im je stalo do našeg grada samo u predizborno vrijeme? Evo zašto je Most krenuo na nacionalnu razinu; jer smo shvatili da nisu svi jednaki u ovoj zemlji i da mi iz Metkovića ne možemo u borbu za ključne stvari iz Metkovića nego moramo djelovati dalje. Tako se rodila ideja o nacionalnoj politici Mosta.

TELEGRAM: U slučaju da morate koalirati, bi li radije koalirali s HDZ-om ili SDP-om?

UJDUR: Most neće koalirati s niti jednom političkom opcijom, može isključivo surađivati s nekim strankama. Politička trgovina za nas ne dolazi u obzir. Nama ne trebaju nikakva uvjetovanja, trgovanje mjestima ili ne znam ni ja čime. Sve što je dobro za grad prihvatit ćemo, onoga tko će stati uz nas, podržati naše ideje, neovisno o tome kojoj stranci pripada. Pristajem na dogovore o projektima, a ne o političkim foteljama.

TELEGRAM: A je li Metković zapušten? Na YouTubeu su se nedavno pojavili filmići o Mostu, koji ga predstavljaju u negativnom smislu, nabrajaju se projekti koje ste obećavali, a niste napravili…

UJDUR: Naš plan 2013. je bio Metković 2021. jer smo bili svjesni da ne znamo što nas čeka, tako da su neki projekti prolongirani za iduće razdoblje. Smiješno mi je da su se uopće pojavili anonimni videi, mislim da svatko može doći javno reći što misli, nema potrebe za skrivanjem, mi se ni u jednom trenutku nismo skrivali , sve radimo javno. Svakako mislim da onaj koji radi i griješi, nismo bezgrešni, ali sigurno nismo krali i odgovorno smo se ponašali prema poslu kojeg obavljamo. Svatko može razgovarati s nama, nikada se nismo začahurili u ono: mi ili oni.

TELEGRAM: A što mislite, tko stoji iza njih filmića?

UJDUR: Ne bih htjela nagađati, cijela ta situacija mi je bila malo smiješna, sve se to skupa poklapa s određenim situacijama i napadima na Most, ali stvarno ne želim gubiti vrijeme na to.

TELEGRAM: Ako dobijete na izborima, što biste željeli ostaviti gradu? Koji će biti ključni projekti vašeg mandata?

UJDUR: Cilj mi je mome gradu vratiti neki stari duh, Metković je bio malo lijepo središte koje je s godinama počelo kopniti i trenutno, kao u cijeloj Hrvatskoj, imamo situaciju da mladi ljudi odlaze. Želim stvoriti nova radna mjesta i aktivno radimo na tome. Možda to sve sporo ide, ali nakon 16 godina nerada vi pokušavate nešto napraviti u 4 i želite što prije, ali za to je jednostavno potrebno vrijeme. Ponosni smo na to što stvaramo temelje da bude uistinu gospodarski isplativo investirati u Metković. Ja sam se vratila u svoj grad jer je život u maloj sredini nekako puno ljepši, puno topliji i povezaniji ste s ljudima nego u većim sredinama. Mala sredina ima i prednosti i nedostataka, ali Metković je uistinu lijepo mjesto za život.

TELEGRAM: Što smatrate svojim najvećim uspjehom dosad?

UJDUR: Ja znam da ljudi više cijene kad vide da si nešto izgradio, jasno mi je to. Meni je nekako najvažniji, ali i najtužniji trenutak bio stupanje na dužnost. Kad vi uđete gore u gradsku upravu i shvatite da se netko ponašao prema javnim financijama kao prema svom vlastitom novčaniku, da je vladao totalni kaos, dezinformacije i sustavni raspad sistema. Tako je nekome odgovaralo da to funkcionira. I onda se zapitate zašto se to čak 16 godina dopuštalo. Ja u politiku nisam ušla zbog pozicije. Meni je bilo ekonomski bolje bilo prije ulaska u politiku, imala sam i više slobodnog vremena, ali ovo je nešto što ja dajem svom gradu, dajem sebe da bi nam svima jednog dana bilo bolje.

Izbori 2013. su meni najljepša priča, posebno to kako smo se izgradili i vratili dugove, ljudima smo vratili 3 zaostale plaće. Najviše sam ponosna na djelatnike gradske uprave koji su u tom trenutku primali minimalac. Tadašnji gradonačelnik Božo Petrov primao je minimalac. Onda smo napravili veliki projekt kanalizacije, obnove dječjih igrališta, ulica, trga, projekt poslovne zone. Najponosnija sam što smo uveli demokraciju i što ljudi mogu doći do mene, reći svoje probleme, vrata su svima otvorena. Nema više šerifske vladavine gradom, sve informacije su građanima dostupne. Vlada potpuna demokracija što do sada nije bio slučaj.

TELEGRAM: Zaoštreni odnosi EU i Rusije pogodili su i Metković. Rusko je tržište bilo jedno od ključnih za izvoz mandarina, jeste li se od toga oporavili?

UJDUR: Sigurno je to ostavilo traga, prve godine je bilo najgore. Još se i sada osjeti, ali mislim da su se lagano i otkupljivački centri okrenuli u drugom smjeru. Mislim da još trebamo puno toga napraviti što se tiče mandarina i otkupa. Moram reći da i županija radi na jednom projektu, osnivanju Centra izvrsnosti za agrume koji bi se bavio mandarinom od sadnice do distribucije. To je jedan projekt koji je neophodan u dolini Neretve. Mi ćemo vrlo brzo predstaviti projekt u koji smo krenuli, a koji se fokusira na obradu mandarine. Problem je što se dosta neplanski radi s mandarinama, ne zna se točan broj stabala ni sorti. Potrebno je ozbiljnije i agilnije pristupiti tom problemu i potrebno je puno toga posložiti kako bi sve funkcioniralo.

TELEGRAM: A vi? kako ste se našli u cijeloj toj priči s Mostom? Kako je to sve krenulo?

UJDUR: Mene je jedan dan prijatelj koji je već komunicirao s Božom i Nikolom zvao na kavu. Rekao mi je da se trebamo nešto vidjeti i htio je da sjednemo sami na kavu. Počeo mi je pričati da ima njih par koji se okupljaju i misle izaći na lokalne izbore. Pitao me bi li ja razmislila o tome da se uključim u tu priču. Rekao mi je tko je tu, ja sam svih njih znala onako iz viđenja, nismo se družili. Odmah sam mu iz rukava rekla: ok , može. Jednostavno mi se na prvi tren sve svidjelo, i priča i ljudi koji su tu bili uključeni. Moram sad reći sva imena onih koji su tu bili od prvog dana; Božo Petrov, Nikola Grmoja, Mislav Glušćević, Marin Veraja, Markica Vuica, Andrija Brečić, Pero Jerković , Ante Mijić, Pero Jerković i ja.

TELEGRAM: Znači, bili ste jedina žena?

UJDUR: Da, ja sam bila jedina žena dugo vremena. Onda smo se počeli sastajati, mislim da je to bilo još 2011. godine, radili na projektima kako se predstaviti ljudima, što napraviti, kako promijeniti sredinu i u principu od nas desetak je krenula priča koja se onda širila poput nekog vala. U 12. mjesecu 2012. godine smo se predstavili i onda smo izašli na lokalne izbore. Dosta smo se koristili društvenim mrežama kako bismo došli do što većeg broja ljudi.

Što se tiče imena, Most je nastao kao neka simbolika. Nismo htjeli izaći kao nezavisna lista Bože Petrova, to nije ni on htio. Onda smo rekli ajmo osnovati stranku, to je bilo 2012. godine u 11. mjesecu. U principu je ime Most došlo kao neka poveznica Metkovića koji bi bio i s desne i lijeve strane, asociralo nas je i na Pelješki most u našoj županiji, a onda i da budemo spojnica za sve nezavisne liste. I evo, Most danas uistinu povezuje nezavisne liste.

TELEGRAM: I onda onaj bum na nacionalnoj razini kad ste osvojili 19 mandata? Iznenađenje?

UJDUR: Normalno da je, mi smo bili sigurni da će biti negdje više od 10 mandata. Ali mislim da su ljudi osjetili da je vrijeme da se neke stvari mijenjaju, bilo im je dosta uvijek istih priča. Krenulo se u nacionalnu politiku jer smo shvatili da Hrvatska više ne može čekati. Rekli smo sad je vrijeme, doslovce sad ili nikad, idemo krenuti na veću razinu. Rezultat je bio takav kakav je. Svakoga je vjerojatno iznenadio.

TELEGRAM: Još se nešto tada dogodilo, izgubili ste izbore u Metkoviću?

UJDUR: Da, ali nije isto to jesu li u pitanju lokalni i državni izbori. Ljudi drugačije razmišljaju na jednoj, a drugačije na drugoj razini. Sad to vidim po anketama koje izlaze, ljudima je bitna osoba koja predstavlja Metković na lokalnoj razini i ne zanima ih je li HDZ, SDP, Most, gledaju osobu koja će voditi grad.

TELEGRAM: Kao zamjenica Bože Petrova dvije i pol godine mandata bili ste u sukobu interesa jer ste bili i direktorica tvrtke Frigo bonsai. Kako to dvije i pol godine niste uočili?

UJDUR: Bila sam zamjenik gradonačelnika, ne kao profesionalac nego volonter. Odrekla sam se naknade od 2500 kune. Ostala sam raditi u svom poduzeću, odmah na početku mandata rekla sam da moja tvrtka ne može sudjelovati u projektima, niti raditi s gradom. Ja sam prekršila odredbu jer sam bila direktor trgovačkog društva i zamjenik gradonačelnika. To je zapravo došlo u javnost kad smo mi radi jednog projekta poslali upit jesam li ja u sukobu interesa. No, eto, to je moja greška što sam obavljala te dvije dužnosti, odmah sam se onda makla s mjesta direktora, platila sam 3000 kuna državi kazne. Nisam to nikada pokušala zataškavati, dogodila se greška i to je to. Nisam profitirala na bilo koji način na uštrb grada i vjerujem da je to najvažnije.

TELEGRAM: A kako gledate na koaliciju na vlasti na nacionalnoj razini. Nose li se s tim vaši kolege Petrov i Grmoja dobro ili ipak malo popuštaju pod Plenkovićevim idejama u zadnje vrijeme, tipa po pitanju Agrokora, teritorijalne reforme koju je Most obećavao…

UJDUR: Ja mislim da su se oni snašli. Nikola je čovjek koji je srcem i dušom u svemu tome. Mislim da se dobro snalazi. Božo isto tako, naravno da su trebali vremena da se uhodaju, trebao nam je određeni period i na lokalnoj razini. Ovo je najaktivniji saziv Sabora, najviše toga je odrađeno, vide se određeni pomaci. Što se tiče suradnje u Vladi, mislim da nitko nikome ne dopušta. I Božo je dao izjavu na temu Agrokora, ne bi smjelo biti sukoba ni podilaženja, mislim da se razgovorom može postići najbolje rješenje. Ja sam uvijek za to da ljudi glasaju po svojoj savjesti, ako se nekome nešto ne sviđa neka napravi tako, neka se nikome ništa ne uvjetuje. Ponosna sam što je Most upravo takva stranka. Mislim da možemo svima biti uzor u demokraciji.

TELEGRAM: Sabor je podržao Mostov prijedlog izmjena zakona o arhivima, ide u drugo čitanje…Kakav je Vaš stav o toj temi, što će se time postići?

UJDUR: Stalno se pozivamo na neke priče o ustašama i partizanima, tko je čiji i tako dalje. Ajmo to otvoriti i riješimo to napokon. Fascinantno je da svi u raspravama tvrde da to podržavaju, a onda postoji sto “ali”. Ili podržavaš ili ne. Ja sam apsolutno za otvaranje arhiva, ako su druge zemlje to napravile zašto bi Hrvatska bila iznimka? Idemo zatvoriti tu priču i okrenuti se budućnosti.

TELEGRAM: Jesu li vaše političke ambicije vezane za Metković ili razmišljate i o bavljenju politikom na nacionalnoj razini?

UJDUR: Ne razmišljam. Ja sam dijete Metkovića. Nikad se ne zna, možda u budućnosti bude neka situacija da budem dobar kandidat za neku funkciju na nacionalnoj razini pa se dogodi i to. Ali nekako sam se podredila Metkoviću i svu svoju snagu uprla dolje. Metković je zasad moj svijet i želim biti u potpunosti fokusirana na svoj grad.

TELEGRAM: Most se nekako često povezuje s Crkvom. Jeste li Vi vjernica?

UJDUR: Jesam, praktična vjernica sam i to ne skrivam. Idem svaku nedjelju na misu. Tako sam odgojena i roditelji su me naučili da poštujem i svoje i tuđe.

TELEGRAM: Kakav je vaš stav o zabrani pobačaja?

UJDUR: Osobno se zalažem za zaštitu života od začeća, ali vjerujem kako sama zabrana ne bi smanjila broj pobačaja. Dakle, edukacija je ključna i na tome se treba raditi.