Bivša zvijezda američkog nogometa, Aaron Hernandez, ubio se u zatvoru. Ne tako davno činilo se kako ima sve

Aaron Hernandez, bivša zvijezda američkog nogometa koja je osuđena na doživotni zatvor zbog ubojstva prijatelja, pronađen je mrtav u svojoj ćeliji u zatvoru Souza Baranowski u Shirleyju u Massachusettsu, nedaleko od Bostona. Zatvorske vlasti javljaju da su ga pronašli obješenog u ćeliji. “Gospodin Hernandez je bio u jednokrevetnoj ćeliji. Objesio se koristeći plahtu, koju je zakačio za prozor. Pokušao je zablokirati vrata s unutarnje strane stavivši razne predmete pred njih”, poručili su iz zatvora.

Hernandezovo samoubojstvo dolazi pet dana nakon što je oslobođen za ubojstvo dvoje ljudi u Bostonu 2012. Međutim, još uvijek je služio doživotnu kaznu bez mogućnosti pomilovanja za ubojstvo Odin L. Lloyda 2013. godine. Podsjećamo na veliki Telegramov tekst o Hernandezu iz 2015. godine.

Aaron Hernandez mogao je biti najveća zvijezda u NFL-u, profesionalnoj ligi američkog nogometa. No na drugu godišnjicu terorističkog napada na Bostonski maraton, 15. travnja, porota suda u Bostonu proglasila je Aarona Hernandeza krivim za ubojstvo Odina Lloyda počinjeno u lipnju 2013. Nakon dvije godine suđenja, 135 saslušanih svjedoka i 439 ročišta Hernandez je osuđen na doživotni zatvor bez prava na pomilovanje. Nije bio potresen. Nakon presude dobacio je svojim zatvorskim čuvarima: ”Oni nisu u pravu! Nedostajat ćete mi, dečki!”

Ponosno je izašao iz sudnice. Odveden je u državni zatvor samo sedam kilometara udaljen od stadiona Gillette, na kojem je, uz Toma Bradyja, muža manekenke Gisele Bundchen, još prije dvije godine bio najveća zvijezda Patriotsa. Tijelo 27-godišnjeg Odina Lloyda pronašli su u industrijskom parku ni pet minuta vožnje od Aaronova velebnog stana u New Attenboroughu. Bio je prosviran sa šest metaka ispucanih iz blizine.

Dobar prijatelj odan obitelji

Kako je Hernandez, donedavno igrač New England Patriotsa s ugovorom od 40 milijuna dolara, povezan s ubojstvom siromašnog crnca? Ubijeni Odin Lloyd izlazio je sa sestrom Aaronove zaručnice. Dva para sretala su se na obiteljskim okupljanjima, povremeno su zajedno išli u kino ili klubove. Aaron i Odin često su se znali odvojiti od ostalih i sami popušiti džoint.

Američki mediji za Lloyda pišu da je bio dobar prijatelj, odan obitelji. Nakon što je ostao bez posla u komunalnom poduzeću, preselio se majci i sestri u Dorchester, predgrađe Bostona u kojem ni crncima ni latinosima nije preporučljivo zateći se noću na ulici. Lloyd je povremeno radio na održavanju okućnica, a baš uoči smrti dobio je svoj prvi stalni posao. Do posla bi se biciklom vozio 30 kilometara i nikada nije kasnio. Vikendom je igrao američki nogomet u nekoj ligi za odrasle.

Kad je Aaronu bilo 12, mama mu je privedena zbog varanja na okladama. Obiteljski prijatelji pričali su da je Terri počela varati njegova tatu sa svojim šogorom Jeffreyjem Cummingsom, zvanim Mesnata Glava. Bio je diler kokaina i muž sestre Aaronova oca, Tanyje.

Jedan petak u lipnju 2013. godine, dvije noći prije ubojstva, Odin je bio, kako će ispričati idući dan na nećakinjinoj plesnoj priredbi, u ludom provodu s Hernandezom. Do sitnih sati tulumarili su u VIP loži bostonskog kluba Rumor. Otvarala se boca za bocom, djevojke su hrlile u njihovu VIP ložu. Pilo se i pušilo svašta. Večer je završila u Aaronovu golemom stanu, 72 kilometra od centra Bostona.

Paranoično se bojao za svoj život

Aaron je godinama konzumirao anđeosku prašinu, drogu koja se neko vrijeme koristila kao anestetik na operacijama, ali je brzo zabranjena zbog niza teških psihotičnih nuspojava. Volio je društvo osuđenih kriminalaca i konstantno se paranoično bojao da mu je život u opasnosti. Glock 45 stalno mu je bio zataknut za pojas. Svako proljeće počinju intenzivne pripreme igrača američke profesionalne nogometne lige za novu sezonu. Hernandez je često propuštao pripremne treninge pa mu je trener Bill Belichick rekao da je na korak do izbacivanja iz momčadi. Hernandez se nije brinuo oko toga. Ostalo je još šest tjedana do odlaska momčadi u kamp u kojem počinju pravi, intenzivni treninzi. Nastavio je s tulumarenjima po noćnim klubovima.

Te nedjelje uoči ubojstva Lloyd je u 21 sat dobio Hernandezov SMS. Planira se novi provod. Čitav vikend Hernandez je proveo koračajući po svom stanu od 650 kvadrata. Mučilo ga je nešto što se dogodilo u petak. U petak je, naime, Lloyd na trenutak napustio Aaronovu VIP ložu da bi se javio dvojici rođaka koje je spazio u prizemlju kluba. Zujao je s njima kratko, samo da ih zagrli i hvalisavo počasti pićem. Jedna žena, navodno Lloydova rođakinja s dreadlocksima, počela je, međutim, nešto vikati i gestikulirati prema Hernandezu. Lloyd ju je preklinjao da prestane: “Prestani, prestani, molim te, napravit ćeš sranje između njega i mene!”. No ona nije prestajala. Hernandezu ništa nije promaklo.

Brzo mu je postalo jasno da ovo neće biti još jedna vruća noć zabave. Sluteći nevolje, bjesomučno šalje SMS-ove sestri govoreći joj s kim je. Činilo se da zna što se sprema, ali odlučuje ne pokazati strah. Podigao je ruke u obrani od prvog pucnja, okrenuo se, druga dva pogodila su ga u leđa.

Kad se Lloyd vratio u Hernandezovu ložu, Aaron je bio bijesan. I prije su se znali svađati, ali nikad Aaron nije bio toliko izvan sebe. Izašli su iz kluba, a nadzorne kamere pokazuju da su se nastavili prepirati i vani. Na snimci se vidi 192 centimetra visoki i 113,6 kilograma nabildani Hernandez u prepirci sa 158 centimetara visokim Lloydom. Tog petka se još ništa loše nije dogodilo. Kamera je zabilježila kako Lloyd s još trojicom prijatelja odlazi Aaronovim autom.

‘Više nikome ne mogu vjerovati’

No u nedjelju ujutro Aaron je bio izvan sebe. “Više nikome ne mogu vjerovati!”, vikao je u nadzornu kameru u svom stanu. Nekad sladak, šašavi klinac blistavog osmijeha rodio se u Connecticutu, u uspavanom gradiću Bristol sa 60 tisuća stanovnika. Djetinstvo mu je bilo sretno. Živio je uz oca Dennisa, bivšeg igrača američkog nogometa na Sveučilištu UConn, majkom Terri, tajnicom u lokalnoj školi, i starijim bratom DJ-em, koji zadnjih sedam godina nema nikakvih kontakata s Aaronom. DJ je do prije nekoliko dana radio kao pomoćni trener američkog nogometa na sveučilištu u Iowi, no upravo je dao otkaz. Američki mediji nisu uspjeli doznati zašto jer ni DJ Hernandez ni uprava sveučilišta ne žele ništa komentirati.

Iako je Aaronov otac tijekom studentskih dana imao problema sa zakonom, roditeljstvo ga je uozbiljilo. Dennis se vjenčao s Talijankom Terri. Kupili su kućicu na Aveniji Greystone, gdje ona i danas živi, u kraju u kojem stanuju pretežno Irci i Talijani. A Aaron nije govorio talijanski i nije imao niti jednu tetovažu. Talijanski nikada nije naučio, ali je poslije istetovirao cijelo poprsje i obje ruke. Terri je zapravo bila ta koja je donijela nevolje u kuću još 2001. godine. Kada je Aaronu bilo 12, mama mu je privedena zbog varanja na okladama.

Obiteljski prijatelji pričali su da je Terri počela varati Aaronova tatu sa svojim šogorom Jeffreyjem Cummingsom, zvanim Mesnata Glava. Bio je diler kokaina i muž sestre Aaronova oca, Tanyje. Otac Dennis, u dobi od 49 godina, primljen je u bolnicu zbog rutinske operacije hernije, no nešto je pošlo po zlu. Dva dana poslije umro je od sepse. U crkvu u kojoj je bio izložen njegov lijes uguralo se 1500 ljudi, a isto toliko ih je čekalo vani da bace zadnji pogled na dobrog sugrađanina Dennisa Hernandeza, zvanog King. Dječak Aaron sjedio je kamenog lica, pogleda prikovanog za lijes.

Jedina mama koja nije dobila skupu kuću

Toliko je puno ljutnje bilo u Aaronu kad je izgubio oca. A još k tome njegova je majka dovukla Cunningsa da živi s njima. I udala se za njega čim je razveo od Tanyje. Pijani Cummings iskaljivao se na Terri. Jednom ju je dohvatio nožem tako da je pobjegla susjedima. To ga je koštalo dvije godine zatvora. Terri se te godine razvela, ali ga je ipak primila natrag kad su ga pustili iz zatvora 2012. godine. Poslije su se opet rastali i ona danas živi sama na Aveniji Greystone. Ona je valjda jedina majka kojoj sin nije kupio veliku pompoznu kuću kad je potpisao unosni ugovor za Patriotse.

Aaron je sve češće izbivao iz kuće boraveći na drugom kraju grada u ulici Lake Avenue, gdje je njegov stric Tito imao kuću. Ondje je, sa sinom iz prvog braka, živjela i Aaronova teta Tanya, bivša Cummingsova žena. Spojeni nevoljom, Tanya i Aaron stalno su se družili. Hernandez je ime njezina sina tetovirao na prsima, a još od koledža financijski im je pomagao. Oko njihove kuće vrzmalo se puno sumnjivih tipova. Recimo, Ernest Wallace i T. L. Singleton stariji, ali ne i pametniji diler droge koji je još od devedesetih bio malo u zatvoru malo izvan njega. Singleton će poslije oženiti Tanyju, a povezuje se i s ubojstvom Odina Lloyda.

Kada je Hernandez napustio klub, viđen je s pištoljem zataknutim za pojas, ali ništa loše nije se dogodilo te večeri iako su gorljivo raspravljali ispred kluba. Lloyd će umrijeti dvije večeri nakon toga. Mediji spekuliraju da je Hernandez u nekom pijanom trenutku priznao Lloydu ubojstva iz 2012.

Tu se muvao i drugi sitni kriminalac, također umiješan u Hernandezov zločin. Zvao se Ortiz i dilao je anđeosku prašinu. Takvi su bili tipovi koji su popunili rupu u Aaronovu životu poslije očeve smrti. Njihovi su motivi, naravno, bili vrlo plitki. Motali su se oko klinca neospornog talenta koji će jednog dana biti neizmjerno bogat. Dobri Aaron bi još koji put isplivao na površinu. Znao je nazivati trenere s koledža, govoriti koliko ih voli, razgovarao bi satima s njihovom djecom. Presreo bi vlasnika New England Patriotsa Roberta Krafta, poljubio bi ga u obraz i govorio mu koliko mu je duboko zahvalan.

Družio se samo s kriminalcima

Poslije ubojstva Robert Kraft izjavio je da nije imao pojma o Aaronovim nevoljama s drogom i lošim društvom. Ne daju tolike pare a da ne znaju sve o svom igraču. Svi su ga znali kao vrlo problematičnog klinca s krugom opasnih prijatelja i problemima s drogom. Koliko li je puta pao na testu za drogu? Svi su znali da se drogirao iza svake utakmice. Poslije treninga izbjegavao je svaki kontakt sa suigračima, nije se ni s kim od njih družio ili izlazio. Držao se samo kruga svojih kriminalaca.

Te nedjelje navečer nije bilo ni traga dobrom Aaronu. Njegovi su demoni prevladali. Pozvao je dva svoja stara krimosa, Ortiza i Wallacea, i s njima se u 1:10 odvezao u neugledni Dorchester. Vozili su se u unajmljenom Nissanu Altimi prema Lloydu. Cijele nedjelje izbezumljeno hodajući po svom ogromnome stanu, Hernandez je zamišljao kako će Lloydu pokazati svoj Glock kalibra 45 i priprijetiti mu. Samo ga zaplašiti. Vozili su do 30 milja udaljenog Dorchestera u kojem živi radnička klasa i u kojem nije pametno hodati noću. Usput su stali kupiti jeftine cigare i popularne bombone Bubblecious zamotane u plave papiriće.

Policija će omote bombona poslije naći u unajmljenom Nissanu. Lloyda su pokupili u 2:33, bilježi nadzorna kamera na suprotnoj strani ulice. Lloyd sjeda na stražnje sjedište Nissana. Brzo mu je postalo jasno da ovo neće biti još jedna vruća noć zabave. Sluteći nevolje, bjesomučno šalje SMS-ove sestri govoreći joj s kim je. Posljednju u 3:23. Lloyd je izašao iz automobila u industrijskom parku sjevernog Attleborougha. Činilo se da zna što se sprema, ali odlučuje ne pokazati strah. Podigao je ruke u obrani od prvog pucnja, okrenuo se, druga dva pogodila su ga u leđa i pao je na pod. Napadač prazni pištolj u prsa, za svaki slučaj.

Kako to može učiniti netko toliko talentiran i bogat?

Sljedećeg dana policija pronalazi Lloydovo tijelo. Tragovi guma odgovarali su unajmljenom Nissanu u kojem će naći čahure metaka Glocka 45 i plave papiriće Bubblecious bombona. Hernandez briše podatke sa svoje nadzorne kamere, razbija mobitel. Ne zna se što je učinio s pištoljem. Bivši NFL igrač David Nelson, koji je igrao s Hernandezom na Sveučilištu Florida, kaže da to nije dečko kojeg je poznavao. Kako se to dogodilo, pita se. Kako netko tako talentiran i s toliko puno novca može sve to baciti u vjetar?

Oni koji bolje poznaju Hernandeza reći će da je bio duboko potresen tatinom smrću. Maturirao je ranije da bi mogao otići na Sveučilište Florida i biti spreman igrati već u proljetnoj sezoni. Tada, kao 17-godišnji student, Hernandez je bio optužen i za tuču u baru. Konobar mu je navodno pokušao naplatiti piće koje nije popio. Mada je od tog udarca barmenu puknuo bubnjić, odustao je od prijave nakon unosnog razgovora s Aaronovim trenerima. Wallace je i na Floridi bio s njim. Preselio se tamo čim je Hernandez primljen na fakultet. Govorio je da je on njegova “mišićna snaga”.

Aaronov trener kaže da se brinuo za Aarona kao za svoje najstarije dijete. Dva puta tjedno večerao je u trenerovoj kući, igrao videoigrice s njegovim sinom, išli su u ribolov. Trenerova kći spavala je u Hernandezovu dresu. Ali svaki put kad bi otišao s kampusa, pijančevao bi po barovima sa svojim starim kompanjonom Wallaceom. Na faks se vraćao kao posve druga osoba.

Pucnjava po Floridi

Na Aaronov karakter vjerojatno se loše odrazila i pucnjava na Floridi za koju nikada nije kažnjen. To mu je dalo osjećaj da je nedodirljiv. Nakon svađe na semaforu, u nekom pijanstvu, snažni momak tetoviranih ruku pucao je kroz suvozačev prozor na osobe u susjednom autu. Premda se Aarona povezivalo s ovim incidentom, slučaj nikada nije do kraja razjašnjen. No postoji niz indicija da je Hernandez bio umiješan, a pištolj je kupljen u trgovini pored kuće Wallaceovih roditelja.

Prije nego što je potpisao za Patriotse 2010. godine, izvještaj lovca na mlade talente kaže da je njegovo ponašanje pri dnu socijalne ljestvice tolerancije. Ocijenjen je jedinicom na skali od 1-10. Kako je taj slatki klinac, kojeg su svi u gimnaziji voljeli jer je uvijek zbijao šale – doduše malo priglupe, poput gutanja cijelog sendviča u jednom zalogaju – postao bijesni ubojica? Slava, ugovor s New England Patriotsima, igranje u Super Bowlu, sretna zvijezda, ugovor na 40 milijuna, lijepa zaručnica i slatka curica.

I najpoznatiji Patriots, Tom Brady, svjedočio je na suđenju. Jedan jedini put bio je u Hernandezovu stanu. Dok je Bradley tamo sjedio, upao je Lloyd bez pozdrava ni ne pogledavši gosta. Hernandeza je to jako naljutilo pa se izvikao na njega. Brady je izjavio da je Hernandez bio nerazumno sumnjičav, misleći da ga slijede i iz helikoptera, bio je paranoičan da mu snimaju razgovore.

Oslobođen za ubojstva iz 2012. godine

Drugi prijatelj svjedočio je koliko je Hernandez bio ljut na Lloyda kada ga je onu večer vidio kako čavrlja s poznanicima u klubu. Kada je Hernandez napustio klub, viđen je s pištoljem zataknutim za pojas, ali ništa loše nije se dogodilo te večeri iako su gorljivo raspravljali ispred kluba. Lloyd će umrijeti dvije večeri nakon toga. Mediji spekuliraju da je Hernandez u nekom pijanom trenutku priznao Lloydu ubojstva iz 2012. godine. Motivi za te zločine, za koje je Hernandez također optužen, pa oslobođen, djeluju posve trivijalno.

Dvostruko ubojstvo iz 2012. i pokušaj ubojstva na Floridi nisu se smjeli spominjati na ovom suđenju zbog utjecaja na porotu. Šerif Thomas Hodgson kazao je za Boston Herald da Hernandez ima brojne sociopatske probleme i da je on najbolji manipulator kojeg je sreo.

Neki je tip, navodno, u gužvi noćnog kluba Hernandeza zalio pićem. Aaron je izašao iz kluba i hodao uokolo dok ga je prijatelj smirivao. Ušli su u srebrnu Toyotu i krenuli dalje, ali je Hernandez na semaforu u autu spazio čovjeka koji mu je smočio majicu. Bio je optužen da je zapucao prema njemu ubivši dvojicu u autu, dok je treći, suvozač, ranjen, ali je preživio. Bilo je nejasno tko je počinio ubojstvo, govorilo se o snažnom Hispancu ili Havajcu tetoviranih nadlaktica, srebrnoj Toyoti, ali dokaza nema. Ubojstva su se vodila kao neriješena sve dok Toyotu nisu pronašli u garaži Aaronova ujaka Tita u Connecticutu. Kasnije je za ta ubojstva oslobođen.

Prijatelja Alexandera Bradleya poslije jedne bezazlene svađe propucao je izmedju očiju, bacio iz auta i ostavio da umre na parkiralištu neke tvornice. Bradley je preživio, prošao silne operacije i izgubio desno oko. Ali izjavio je da ne zna što se dogodilo. Danas tuži Aarona u građanskoj parnici koja će doći na red nakon završetka suđenja za ubojstvo Lloyda. Zanimljivo je da ih je tjedan dana prije tog incidenta zaustavila policija zbog brze vožnje pod utjecajem opijata. Vozio je Bradley. Aaron je spustio prozor i rekao policajcu. “Ja sam Aaron Hernandez. It is ok!”. I bilo je u redu, prijava nije dignuta.

Sociopat i fenomenalan manipulator

Dvostruko ubojstvo iz 2012. godine i pokušaj ubojstva na Floridi nisu se smjeli spominjati na ovom suđenju zbog utjecaja na porotu. Procesi za ostale zločine odgođeni su za studeni da bi se obrana mogla koncentrirati na slučaj Lloydova ubojstva. Šerif Thomas Hodgson kazao je za Boston Herald da mu se čini kako Hernandez ima brojne sociopatske probleme i da je on najbolji manipulator kojeg je ikad sreo.

“On je majstor u upotrebi šarma i dobivanju onoga što želi. Nikada nisam vidio nekoga tko bi bio bolji u tome. To možda i objašnjava vješto dovođenje u zabludu New England Patriotsa. Mislim da nikada ni samome sebi nije priznao svoju umiješanost u Lloydovo ubojstvo”.