Chefovi, slastičari i kritičari za Telegram biraju najbolji sladoled u Zagrebu

Okus i tekstura, to su jedine dvije bitne stvari kod sladoleda. Je li dovoljno kremast ili je vodenast, je li prirodan ili je samo skup umjetnih i jeftinih aroma? Posljednjih se godina u Zagrebu otvorilo nekoliko mjesta koja prilično ozbiljno shvaćaju sladoled. Okej, tu su još uvijek neki klasici poput Vinceka i Zagreba, ali sada imamo i neke slastičarnice u kojima se više nego ikad igraju okusima (recimo, plavi sir s kruškom i orasima u medu) te odbijaju koristiti umjetne okuse. Barem tako tvrde.

Dakle, gdje je najbolji sladoled u Zagrebu? Prošle godine Telegram je radio test naslijepo, u kojem su tri stručnjakinje kušale sladolede iz najpopularnijih zagrebačkih slastičarnica i ocjenjivale ih. Ove godine odlučili smo se za nešto drugačiji pristup; nazvali smo trideseatak hrvatskih stručnjaka – chefova, slastičara, kritičara, food blogera i sommeliera, da nam kažu gdje oni jedu sladoled (naravno, u slučaju slastičara uvjet je bio da ne mogu staviti svoju slastičarnicu na listu). Nakon iscrpne ankete pobrojali smo koja mjesta imaju najviše preporuka naših stručnjaka i došli smo do ove liste top 10 slastičarnica.

Neki chefovi se kunu u sladoled u restoranima

Inače, naši stručnjaci, koji su morali rangirati top tri najbolja sladoleda, su spomenuli i neka mjesta koja nisu ušla u top 10 ili uopće nisu slastičarnice, ali ih možda vrijedi spomenuti. Recimo, Andrej Barbieri predlaže sladoled u restoranu Time, a Denis Zembo, inače chef u Rijeci, kaže da je genijalan jeo u restoranu Noel. Tamo je posljednji put probao slanu karamelu koja se sastoji od viskija, karamele i soli te sladoled od skute, crvenog papra i jagoda s malo aceto balsamica starim 25 godina. S druge strane, chef Marijo Čepek kaže da voli sladoled iz stare zagrebačke slastičarnice Rufati, koja postoji već 47 godina u Ilici 302, dok se chef Robert Slezak prisjetio nekadašnjeg okusa sladoleda od jagode u Centru u Jurišićevoj. No, sladoledi koji su isplivali kao najbolji među našim stručnjacima su ovi koje vam donosimo u nastavku.

U stvaranju Telegramove liste sudjelovali su: Andrej Barbieri, Christian Misirača, Tomislav Škunca, Marin Medak, Petra Jelenić, Hrvoje Kroflin, Žakline Troskot, Marija Gudelj, Martina Bračić, Miroslav Dolovčak, Silvija Trbara, Matija Balent, Kult Plave Kamenice, Andrea Cukrov, Jaroslav Horak, Zoran Ožegović, Anton Rudan, Anja Bajt, Marijo Čepek, Mate Janković, Ivica Štruml, Mario Minder, Vlado Lisak, Marin Vanjak, Aleksandar Noršić, Branko Ognjenović, Robert Slezak, Denis Zembo, Antonija Laginja.

1. Na cesti b041

Adresa: Masarykova 25

Cijena kuglice: od 9 do 11 kuna

Radno vrijeme: od nedjelje do četvrtka od 8:00 do 00:00 h; petkom i subotom od 8:00 do 1:00 h

Popularni okusi: sacher, pistacijo, tamna čokolada

‘Sladolede jedino jedem kod Bobana (Na cesti b041) i to tamnu čokoladu. Tamo je jedini kvalitetan, pravi sladoled punog okusa’, Hrvoje Kroflin; glavni chef u restoranu ManO2

2. Medenko

Adresa: Ulica Jurja Žerjavića 7/2

Cijena kuglice: od 9 do 12 kuna

Radno vrijeme: od ponedjeljka do subote; od 11:00 do 21:00 h

Popularni okusi: plavi sir s kruškom i orasima u medu, bosiljak s preljevom od jagode i balzamičnm octom, bijela čokolada s malinama

‘Medenko definitivno ima najbolje orašaste okuse. Imaju i dobre veganske sladolede, a najbolji mi je od lješnjaka’, Anton Rudan; chef poznatiji kao Šumski Kuhar, voditelj TV serijala Lovac na bilje i vlasnik Šumski Kuhar Bistroa

3. Vincek

Adresa: Ilica 18

Cijena kuglice: 9 kuna

Radno vrijeme: od ponedjeljka do subote od 8:30 do 23:30 h

Popularni okusi: sladoled s bučinim uljem i košticama, cheesecake, nougat

4. Zagreb

Adresa: Masarykova 4

Cijena kuglice: 8 kuna

Radno vrijeme: svaki dan od 8:00 do 23:00 h

Popularni okusi: Millefeuille (vanilija s komadićima lisnatog tijesta i preljevom od jagode), Dolce latte (karamela), Zagreb (tamna čokolada s preljevom od marelice)

‘Najbolji su mi voćni sladoledi u slastičarnici Zagreb jer sadrže više od 50 posto voćnog pirea, a Zagreb ima i vrlo kvalitetnog francuskog konzultanta’, Marin Medak; chef, vlasnik restorana RougeMarin i jedan od vlasnika bistroa Xató i street food bar Taco’s & Burger Barr

5. Orijent

Adresa: Maksimirska 34

Cijena kuglice: 9 kuna

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 9:00 do 21:00 h; subotom 9:00 do 15:00 h

Popularni okusi: IPA (od pive), crni sezam, limun i lavanda

‘Jako puno slastičarnica rade sladoled od raznoraznih prahova pa su svi istog okusa. Zato su mi najbolji u Orijentu jer tamo imaju prirodne baze i svi su okusi originalni, a đumbir-mrkva mi je najbolji. Volim i u Medenku sladoled s lipom’, Mate Janković, poznati hrvatski chef i savjetnik, nekadašnji član Masterchefa

6. Cukeraj

Adresa: Britanski trg 9

Cijena kuglice: od 8 do 9 kuna

Radno vrijeme: svaki dan od 8:30 do 21:00 h

Popularni okusi: šumsko voće s đumbirom, tamna čokolada, lješnjak

‘Jagoda u Cukeraju je ozbiljno ukusna. Jako cijenim kad se u sladoledu koristi pravo voće. Baš je punog, pravog okusa’, Žakline Troskot, slastičarka, vlasnica popularne slastičarnice Amelie

7. Oranž

Adresa: Ilica 7

Cijena kuglice: 10 kuna

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka 7:30 do 23:00 h; vikendom od 7:30 do 00:00 h

Popularni okusi: limeta, cookie, kinder

8. Amelie

Adresa: Vlaška 6

Cijena kuglice: od 9 do 11 kuna

Radno vrijeme: od ponedjeljka do subote od 8:00 do 23:00; nedjeljom od 9:00 do 21:00

Popularni okusi: amelie (prženi bademi, šumsko voće i vanilija), borovnica s đumbirom, pistacijo

9. Torterie Macaron

Adresa: Trg Petra Preradovića 4

Cijena kuglice: od 9 do 10 kuna

Radno vrijeme: svaki dan od 10:00 do 22:00

Popularni okusi: premium pistacijo (od 99% iranskog pistacija na mliječnoj bazi) , premium ferrerito (čokolada i lješnjak s komadićima čokolade i vaflima), cookie (komadići čokolade i vafli)

‘Medenko mi je najbolji. S njima je možda teško odabrati jedan okus jer se radi o specifičnoj proizvodnji i oni često mijenjaju svoje okuse. Moji favoriti su cogito kava i lješnjak. No, od ovih komercijalnih slastičarnica odlična mi je Torterie Macaron. Volim njihovu pistaciju’, Andrea Cukrov, food blogerica i voditeljica kuharskih radionica

10. Kraš Choco bar

Adresa: Ilica 15

Cijena kuglice: 8 kuna

Radno vrijeme: svaki dan od 8:00 do 22:00

Popularni okusi: bajadera, tamna čokolada, griotte