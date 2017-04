Čini se da je gospodin Bandić ovaj put ipak pretjerao s gradnjom pred izbore. Snimili smo najneobičnije pokušaje

U Zagrebu je već nekako postala tradicija da prije svakih lokalnih, a u posljednje vrijeme i parlamentarnih izbora, gradonačelnik Milan Bandić kreće u renoviranje ili gradnju dijelova grada. No, čini se kako je ovaj put zaista malo pretjerao. Park u Savici naišao je na ogroman otpor građana. Nekoliko sati nakon što je gospodin Bandić obećao kako neće graditi park, ako ga ljudi ne žele, krenuli su prosvjedi za izgradnju parka.

U parku su tako gledane stvarno ružne scene, jedan je gospodin, koji je prosvjedovao za izradnju parka, pozivao sve da se smire, jer “ima ljudi s oružjem” i stvari mogu eskalirati. Više medija objavljivalo je SMS poruke u kojima je predsjednik UHVIDR-a Peščenica Marin Ćubela pozivao ljude na prosvjed u drugom kvartu – u Savici. Na društvenim mrežama objavljene su snimke na kojima su na na prosvjedu za betonizaciju parka u Savici, našli pomoćnici iz Bandićeve gradske administracije i visoko pozicionirani članovi njegove stranke. Na kraju je zagrebački gradonačelnik održao neobičan referendum na Savici, na kojem je ogromna većina glasala za izgradnju parka. No, protivnici su ovo izjašnjavanje bojkotirali, te su objavili kako su prikupili 1200 potpisa protiv izgradnje parka. Na Bandićevom je izjašnjavanju, inače, sudjelovalo 810 ljudi, od kojih ih je 700 bilo za izgradnju.

Park u Savici izazvao je najveći revolt građana. No, to nije jedino mjesto na kojem je, još uvijek aktualni gradonačelnik, krenuo u izgradnju. Neka od tih gradilišta izgledaju prilično apsurdno. Na Trešnjevačkom trgu tako je nedavno postavljena pametna klupa neposredno ispred već postojećih klupa. U novozagrebačkom kvartu Travno, slično kao i na Savici postavljene su ograde oko parka te bi tamo trebao biti poligon za pješake i bicikliste. Na Savskom mostu klupe su postavljene na uski kolnik, tako da tu pješaci ne mogu niti prolaziti. Čini se kako ovi radovi nisu doveli do sanacije problema, već tek do uljepšavanja. Telegramov fotograf Borko Vukosav obišao je nekoliko lokacija u kojima su se pred izbore dogodile neobične promjene.

Na Savskom mostu nisu mogli odlučiti gdje da stave klupe pa su za svaku novu lokaciju radili nove rupe, asfalt se raspada i tako dalje. I s njega se vidi Hendrixov most s kojeg su skinuli Hendrixa

Nekako u sjeni događaja oko parka u Savici, bageri su stigli i u Travno. Bez ikakve obavijesti građanima, na zelenoj površini usred kvarta, krenuo se graditi ‘poligon za pješake i bicikliste’

Pametna klupa na Trešnjevci briljantnim planom postavljena odmah do već postojeće klupe

Ne baš diskretni digitalni reklamni panoi koji su se, kao i većina ostale urbane opreme, pojavili bez rasprave. Zgodne su poruke koje reklamiraju

Sad već legendarni park u Savici