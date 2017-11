Čudna priča o dva lokalna čelnika, komadu ceste u Brodu, USKOK-u i pozivima iz ureda predsjednice

U Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, 21. studenoga, poslana je kaznena prijava protiv Ivana Rimca, osnivača tvrtke RIMC iz Svete Nedjelje i bila bi to jedna od mnogih, ni po čemu različitih prijava kakve svakodnevno dolaze USKOK-u, da se u njoj ne spominju dr. Mate Granić, savjetnik predsjednice Republike za vanjsku politiku, ministar graditeljstva i potpredsjednik hrvatske Vlade Predrag Štromar te državni tajnik u tom ministarstvu, Danijel Meštrić.

Poduzetnik Rimac prijavljen je za niz kaznenih djela, od prijetnje, prijevare, zlouporabe položaja i ovlasti, davanja mita, trgovanja utjecajem i davanja mita za trgovanje utjecajem. Kaznena prijava nije bila anonimna, podnio ju je, u ime Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u Gradu Slavonski Brod, pročelnik Damir Klaić.

Na kraju prijave Klaić predlaže USKOK-u da se protiv Ivana Rimca provede postupak i podigne optužnica, ali da se isto učini i protiv ”eventualno drugih kazneno odgovornih osoba”, a s obzirom na zvučna imena koja spominje, a koja smo nabrojali, nije teško pretpostaviti na koga misli.

Problem je banalan, nije na vrijeme zatražena dozvola za cestu

Ovaj potencijalni veliki politički skandal – autori kaznene prijave tvrde kako su visoki državni dužnosnici, potpredsjednik Vlade, savjetnik predsjednice Republike te državni tajnik, nastojali svojim utjecajem pogodovati vlasniku jedne privatne tvrtke da na nezakonit način isposluje uporabnu dozvolu – u suštini ima prilično banalan uzrok.

Poduzetnik Ivan Rimac, odnosno njegova tvrtka RIMC, sklopila je s Lidlom Hrvatska 10. srpnja ove godine opsežan predugovor na 39 stranica, sastavljen na hrvatskom i njemačkom jeziku, kojim Lidl kupuje zemljište od oko 10.000 metara četvornih, te prostor za trgovinu prehrambenim proizvodima od najmanje 1.423 m² i skladišta od 527 m² u Osječkoj ulici u Slavonskom Brodu.

Ta investicija, čije se izgradnje latila tvrtka RIMC, procijenjena je na 50 milijuna kuna, jer je osim same zgrade Lidlove prodavaonice valjalo izgraditi i veliko parkiralište, kao i proširiti državnu cestu koja onuda prolazi, kako bi se lakše moglo pristupiti tom trgovačkom centru. I upravo ta državna cesta – D 423 – uzrok je potencijalnog skandala u koji su, prema tvrdnjama iz kaznene prijave, upleteni potpredsjednik Vlade, savjetnik predsjednice Republike i državni tajnik.

Investitor se obvezao na rokove na koje realno nema utjecaj

Naime, člankom 5. predugovora između tvrtke RIMC i Lidla Hrvatska, utvrđeno je da građevinska dozvola koju je trebala ishoditi tvrtka RIMC ”obuhvaća i izgradnju lijevog skretača, odnosno rekonstrukciju, odnosno proširenje javne ceste Osječke ulice na način koji omogućuje prilaz i priključak” Lidlu. U terminskom planu, koji je tvrtka RIMC Lidlu ispostavila 28. lipnja ove godine, točno se preciziraju rokovi u kojima će biti izvedene pojedine faze – od kopanja temelja do tehničkog pregleda na kojem neće biti nedostataka.

Ono što je za ovu priču posebno zanimljivo jest da je tvrtka RIMC sama naznačila 2. studenoga ove godine kao datum do kada će tehnički pregled biti obavljen, mada ona nema nikakve nadležnosti da o tome odlučuje. Može se samo nagađati zašto se tvrtka RIMC koja je s Lidlom ugovorila posao, uključujući i dobivanje građevinske dozvole za rekonstrukciju proširenje državne ceste, nije obratila Hrvatskim cestama, jedino nadležnim za podnošenje zahtjeva za građevinskim zahvatima na državnim prometnicama. No, tvrtka RIMC na svoju je ruku rekonstruirala i proširila dio te ceste koja se spaja s prilazom Lidlu.

U spomenutoj kaznenoj prijavi navodi se kako proširenje državne ceste nije prošlo tehničke provjere, niti je dobilo građevinsku, a onda ni uporabnu dozvolu, ”što predstavlja opasnost za promet i sigurnost ljudi jer se stavlja u uporabu cesta koja nije ozakonjena”.

Pozivi koje je pročelnik doživio kao sofisticiranu prijetnju

Zanimljivo je u cijeloj toj priči i ponašanje Hrvatskih cesta. One su tvrtki RIMC dopustile da bude nositelj prava na spornom dijelu državne ceste D 423, mada to pravo isključivo i jedino pripada Republici Hrvatskoj, jer cesta predstavlja javno dobro u općoj uporabi. Tvrtka RIMC, tvrdi u razgovoru za Telegram Damir Klaić, pročelnik odjela za graditeljstvo Grada Slavonskog Broda, nikada nije tražila građevinsku dozvolu za proširenje državne ceste i vjerojatno su mislili da oko toga nitko neće praviti problem.

Nadali su se kako će građevinskom dozvolom za zgradu trgovačkog lanca Lidl, ”pokriti” i proširenje ceste. No, kad je Lidlu zbog toga uskraćena uporabna dozvola, a tvrtka RIMC se našla u nevoljama, prema tvrdnjama pročelnika, krenuli su pritisci. Klaić opisuje kako je naprosto bio bombardiran telefonskim pozivima i sms porukama, a u nekima od njih, tvrdi, sofisticirano mu se prijetilo. Zahtijevalo se da pošto-poto izda uporabnu dozvolu, jer zgrada Lidla bila je završena, rokovi koje je obećala tvrtka RIMC su istekli, a po ugovoru sklopljenom s Lidlom, svaki dan kašnjenja Rimčevu tvrtku stoji 33.313,69 kuna.

Pročelnik Klaić, nadalje, tvrdi kako mu se Rimac na sastanku 9. studenoga obratio, ozbiljno mu prijeteći: ”Ako tužite, ako mislite da to ide na sud, recite, nema nikakvih problema. A onda ćemo vidjeti kako će tko završiti od nas, ja bankrotirati, a vi… Bog vam pomogao”.

Rimac odgovara da je imao sve suglasnosti Hrvatskih cesta

S druge strane, poduzetnik Ivan Rimac protiv kojeg je podignuta kaznena prijava, kaže kako osobno nema puno s tim projektom. Njegova je tvrtka bila investitor, no izgradnju je preuzeo SB projekt iz Slavonskog Broda, a izvođač radova bio je Presoflex iz Požege.

Rimac tvrdi i kako imaju sve potrebne suglasnosti od Hrvatskih cesta, odnosno da je s te strane sve čisto. To je, kaže, vidljivo i iz činjenice da je objekt prošao tehnički pregled, na kojem je bilo 50 ljudi i svi su dali pozitivnu ocjenu. Stoga mu, nastavlja, nije bilo jasno zašto nakon provedenog tehničkog pregleda nije izdana uporabna dozvola. Postalo mu je, nadovezuje se, malo jasnije kad je vidio da su “neke stranice iz zapisnika trgane i naknadno ubacivane”.

Također je rekao kako će se i on javiti USKOK-u da ga zaštiti od progona slavonskobrodskih moćnika te da je imao više upita iz Veleposlanstva Njemačke zašto trgovina Lidla još nije u funkciji.

Službene zabilježbe poziva dr. Granića iz ureda predsjednice

Podnositelj prijave, međutim, priču vidi kao klasičnu igru s upotrebom mrkve i batine. Dok je Rimac prema navodima iz prijave prijetio, njegov poslovni partner Tomislav Batinić (brat bivšeg načelnika općine Sibinj, Ivice Batinića poznatog iz suđenja Ivanu Rimcu i generalu Mladenu Kruljcu, u aferi nezakonite prodaje državnog zemljišta) slao je pročelniku Klaiću sms poruke u kojima piše. “Riješi nam uporabnu bar za Lidl, a cestu onda imamo vremena rješavati. Bit ću ti veliki dužnik”, pa sljedeći dan “znaš da ti neću ostati dužan”.

Istovremeno Ivan Rimac sms porukama bombardira gradonačelnika Slavonskog Broda, Mirka Dusparu. Moli ga da se što hitnije vide “kako bi mogli riješiti ovaj nesporazum”, te dodaje da sve to “treba riješiti na miran i civiliziran način da bi svi bili zadovoljni”, a kada mu gradonačelnik ne odgovara na poruke, Rimac će, 9. studenoga u popodnevnim satima, banuti na vrata Dusparine obiteljske kuće, da bi ga pitao kako je i rekao da će mu biti zahvalan, misleći valjda na zahvalnost ako stisne pročelnika za graditeljstvo, Klaića, da Lidlu izda uporabnu dozvolu.

Kada intervencije Ivana Rimca i njegovog poslovnog partnera Tomislava Batinića nisu uspjele, u priču se uključuje dr. Mate Granić, savjetnik predsjednice Republike za vanjsku politiku. Prema službenoj zabilješci tajnice gradonačelnika Slavonskog Broda (navedenoj i u kaznenoj prijavi) 3. studenoga – a to je, podsjetimo, dan nakon što se Rimac u ugovoru s Lidlom obvezao da će biti obavljen tehnički pregled bez nedostatka – iz Ureda predsjednice Mate Granić dva je puta telefonirao i molio za razgovor s gradonačelnikom Dusparom, koji zbog bolesti nije bio na svom radnom mjestu, te tajnici ostavio broj mobitela s molbom da mu se gradonačelnik javi.

Gospodin Granić kaže da je samo htio čuti o čemu je riječ

Granić će ponovno, tri dana kasnije, 6. studenoga oko 9.35 sa službenog broja iz Ureda predsjednice zvati Dusparu, a kako ga ni tada nije bilo, pitao je Dusparinu tajnici gdje je gradonačelnik i što mu je. Ova mu je odgovorila da Dusparu nije pitala o njegovoj bolesti, na što je Granić rekao: ”Pitam to s doktorskog stajališta”, te dodao kako zove jer ga zanima što je s Lidlom, jer su ga o tome pitala dva veleposlanika. Na njen upit koja dva, odgovorio je: “ona odakle je Lidl”.

Granić će biti uporan pa će i 8. studenoga u 10.05 sati ponovno nazvati Dusparinu tajnicu, pitati je je li mu prenijela poruku, te da mu želi brzo ozdravljenje i šalje pozdrave. Zbog neobičnog angažmana savjetnika predsjednice Republike, u utorak – kada je kaznena prijava protiv Rimca bila na putu u USKOK – nazvali smo dr. Matu Granića da ga pitamo o razlozima zbog kojih je, u Lidlovu interesu, čak četiri puta pokušao razgovarati s gradonačelnikom Slavonskog Broda.

Dr. Granić javio se povratno, nakon što je prelistao bilježnicu

Granić je rekao kako je u Ured predsjednice stigao ”nekakav dopis” s upitom, a Ured predsjednice, kada dođe nekakvo pismo stranih veleposlanika, postupa tako da se ispitaju navodi i vidi o čemu se radi. Granić tvrdi kako je, s obzirom na to da se radilo o upitu stranih investitora samo želio vidjeti o čemu se radi, te da u tome nije uspio jer mu se gradonačelnik Slavonskog Broda nije javljao. Rekao je kako će izvaditi tko je pisao Uredu predsjednice, i da želi vidjeti ”kakav papir” je oko toga došao.

Granić je dakle, u prvom razgovoru za Telegram spominjao dopis i papir, no sutradan, u srijedu 22. studenoga, kada smo ponovno s njim razgovarali, promijenio je priču. Rekao je kako je prolistao svoju bilježnicu te ustanovio da se ustvari radilo o jednom diplomatskom ručku s desetak veleposlanika, a nakon razgovora o hrvatskoj vanjskoj politici i posjetima predsjednice inozemstvu, počelo se razgovarati i o poduzetničkoj klimi u Hrvatskoj.

U sklopu toga, rekao je Granić, dvojica veleposlanika požalila su se na problem u Slavonskom Brodu. Na Telegramov upit o kojim je veleposlanicima riječ Granić je odgovorio kako se radilo o diplomatskim razgovorima te da imena ne može iznijeti. Kaže, međutim, kako im je tada rekao da se u pisanom obliku obrate našim institucijama sustava, a da će on, budući da pozna Dusparu, pokušati saznati u čemu je problem.

U prijavi se spominje i državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva

No, u tome nije uspio, jer mu se Duspara nije javljao. Veli da u njegovim pozivima Duspari ništa nije sporno jer se on, Granić, bavi državničkim poslovima, u interesu Hrvatske i interesu predsjednice, koja je, kaže, javno proklamirala svoju politiku izjavom kako je ona prvi gospodarski diplomat. Granić je u razgovoru za Telegram više puta naglasio kako ne želi da ga se uopće spominje u cijeloj toj priči.

Puno izravniji od Granića bio je državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Danijel Meštrić. On se, stoji u kaznenoj prijavi, a to je u razgovoru s novinarom Telegrama pročelnik Damir Klaić ponovio, propitivao u čemu je problem s građevinskom dozvolom. Rekao je kako se od njega tražilo da iz Ministarstva naredi pročelniku Klaiću izdavanje uporabne dozvole, no on, eto, to ne može, ali se može narediti upravni nadzor.

Državni tajnik je, prema navodima pročelnika, dodao kako to njemu ”nije običaj”, no kada je pročelnik Klaić ostao nepopustljiv, iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenje 16. studenoga stiže dopis u kojem se traži nadzor zakonitosti postupanja službenika Upravnog odjela u postupku izdavanja građevinske i uporabne dozvole tvrtki RIMC. Zahtjev za nadzorom Klaićevog postupanja osobno je potpisao potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva, Predrag Štromar.

U priču se u nekom trenutku ubacio i gospodin Franjo Lucić

Kako tvrdi pročelnik, pritisci da se izda uporabna dozvola i tako riješi problem koji je izazvao investitor gradnje trgovačkog centa u Slavonskom Brodu, jer je bez građevinske dozvole proširivao državnu cestu i priključio je na prilaz Lidlove prodavaonice, tu ne prestaje. Tvrtka RIMC, putem odvjetnika Veljka Miljevića obraća se 13. studenoga Uredu predsjednice, točnije predstojnici njenog ureda Anamariji Kirinić s prigovorom zbog neizdavanja uporabne dozvole.

Vrlo promptno, već sljedećeg dana, predstojnica Ureda predsjednice Republike, šalje pismo gradonačelniku Slavonskog Broda u kojem ga obavještava o predstavci tvrtke RIMC, te “s obzirom na nemogućnost utjecaja na postupanje i odlučivanje u naznačenoj stvari [misli se na izdavanje uporabne dozvole]”, moli ”da stručne službe Grada Slavonskog Broda o utvrđenom i poduzetom po upućenoj predmetnoj zamolbi izvješte pošiljatelje pisma [misli se na tvrtku RIMC] izravno te da očitovanje o postupanju proslijede predsjednice Republike]”.

U pritiscima da se stvari prelome preko koljena, samo zbog toga što investitor, tvrtka RIMC, nije poštovala zakone Republike Hrvatske, jer nikada nije tražila građevinsku dozvolu za rekonstrukciju proširenje dijela državne ceste, već je to učinila na svoju ruku, uključio se i HDZ-ov saborski zastupnik HDZ-a, Franjo Lucić. Lucić je ovoga ljeta, kao što je Telegram pisao, nudio potpisniku ovoga teksta mito, a da zauzvrat ne piše o kriminalnim radnjama u njegove dvije propale tvrtke, TOFRADO i TOFRADO bačvarija.

USKOK je autore prijave pozvao isti dan kad ju je dobio

Na sastanku predsjednika Andreja Plenkovića i većine ministara u njegovoj Vladi, sa slavonskim županima i gradonačelnicima, na predstavljanju daljnjih koraka u provođenju Programa Slavonija, održanog u Brodu prošlog utorka, Lucić je zatražio od gradonačelnika Slavonskog Broda da riješi problem oko uporabne dozvole. Jer, kako je rekao, u pitanju je investicija od 50 milijuna kuna i posao za 30-ak ljudi.

Damir Klaić, pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo Grada Slavonskog Broda odlučio je kazneno prijaviti Ivana Rimca i USKOK-u dati priliku da istraži jesu li i neki državni dužnosnici prekoračili svoje ovlasti, te jesu li se ogriješili o kazneno djelo trgovanja utjecajem.

Zanimljivo, USKOK je kaznenu prijavu zaprimio u srijedu 22. studenoga ujutro, a već u deset sati Damiru Klaiću i njegovim odvjetnicima koji su sastavili kazanu prijavu stigao je poziv da hitno dođu u USKOK-ov odsjek u Osijeku. Oni su to i učinili. Na USKOK-u su bili duže od tri sata, no s obzirom na tajnost postupka nisu mogli ništa reći o sadržaju razgovora.