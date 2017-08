Danima smo obilazili sve bazene u Zagrebu i okolici i dokumentirali stanje. Donosimo najdetaljniji vodič

Tijekom prošlog tjedna i vikenda novinari Telegrama obilazili su sve bazene trenutno otvorene u Zagrebu i okolici, detaljno dokumentirajući svaki detalj. Gledali su apsolutno sve; jesu li bazeni čisti, kakav je prostor oko njih, kakvo je osoblje, kolike su cijene, kakva je atmosfera, koji su minusi a koji plusevi svakog mjesta, kakva je ponuda hrane i pića, ima li spasioca…

Iako tehnički nisu obični bazeni, u ovaj test smo uključili i toplice. Ipak se radi o mjestima u kojima veliki dio Zagrepčana obiteljski provodi svoje vikende.

Dakle, imamo apsolutno sve što bi vas ikad moglo zanimati o nekom bazenu, nakon čega ćete možda lakše donijeti odluku gdje se ovo ljeto kupati u Zagrebu i njegovoj okolici.

Adresa: Dragutina Domjanića 39, Belovar, broj telefona: 01 2043 014

Bazeni: Dva veća unutarnja bazena i jedan mali unutarnji za bebe. Vani su jedan veći bazen i jedan mali za bebe.

Radno vrijeme: Unutarnji bazeni svaki dan od 08:00 do 22:00, vanjski svaki dan od 08:00 do 22:00 h

Cijena ulaznice: vikendom je za djecu 50, a za odrasle 75 kuna. Obiteljska cjelodnevna ulaznica vikendom je za dvoje odraslih i jedno dijete 185 kuna, za dvoje odraslih i dvoje djece 220 kuna. Što se dan više bliži kraju, ulaznice su jeftinije, detaljan cjenik možete pogledati ovdje.

Dojam čistoće vode: 3

Čistoća kabina za presvlačenje, WC-a i prostora oko bazena: 2

Atmosfera: 3

Gužva: najmanja ponedjeljkom oko podneva, a najveća vikednom popodne

Dodatni sadržaji: kafić, restoran, teretana, masaže i saune (dodatno se naplaćuje)

Parking: besplatni parking unutar kompleksa

Na web stranici Adamovca piše kako je to vodeni park, no kad smo došli, nije nam bilo jasno zašto. Ovo je zapravo idealno mjesto za manju djecu i sve one koji naprosto žele samo sjediti u vodi do struka i ne raditi ništa drugo. Dakle, za visoku cijenu ulaznice nećete dobiti neki poseban doživljaj. Na recepciji su nam ljubazne djelatnice dale vodootpornu jednokratnu papirnatu narukvicu i to nam se čini kao najhigijenskiji izbor. U subotu popodne je u Adamovcu bilo najviše djece i starijih ljudi. Na unutarnjim bazenima je bila živahna buka, a u pozadini se čula glazba. Unutra se nalazi jedan veliki bazen, a iznad njega je jedan manji iz kojeg se voda slijeva i tako stvara slap. Nešto dalje se nalazi jacuzzi, a sa strane je poveći bazen zvan Plaža.

Nismo baš shvatili zašto se tako zove, jer nema nekih poveznica s pravom plažom, osim što idete iz plićeg u dublje. Voda je u unutarnjim bazenima dosta topla, za neke možda i previše. Mali bazen za bebe je odvojen od gužve i čini se urednim. Voda je u velikom bila malo mutna, a dno je pod stopalima djelovalo kao da je prekriveno nekim skliskim slojem. Rekli su nam da se voda filtrira svakodnevno i tvrde da svaki dan dodaju od 10 do 15 posto svježe vode. Zahodi su bili prilično mokri i nisu baš bili čisti. Ljudi na zahod uglavnom odlazili bosi, a umjesto onog malog bazenčića za pranje nogu koji na većini bazena stoji ispred WC-a, ovdje imaju špricalice koje se pale na senzor. Problem je što senzor ne djeluje svaki put kad netko prođe, a i mlaz je preslab zbog čega morate uložiti ozbiljan trud da donekle isperete noge, što se mnogima ne da. Dakle, većina ljudi nakon hodanja s bosim nogama po prljavom WC-u uđu u bazen.

Vani je jedan veći bazen u kojem je voda zbilja hladna što je odlično za vrućine, ali je problem što je dosta plitak kao i ovi unutra. Tamo se nalazi još jedan mali bazen s par malih tobogana za djecu. Vani postoje dvije kabine za presvlačenje i tuševi čiji pod treba ozbiljnu obnovu. Vani se nalazi i kućica s kavama, sokovima, pivom i sladoledima. Restoran je unutra, no ima terasu. Nude paket u koji su uključeni ručak i cjelodnevna ulaznica, a cijene su 130 kuna po osobi, a možete i zasebno naručiti pileći odrezak s pomfritom za 50 kuna, bolonjez za 40 ili recimo, pileću salatu za 35 kuna, što se ne čini skupo. U unutarnjem dijelu ima premalo ležaljki i besplatne su. Vanjskih također ima premalo, no za njih piše da se naplaćuju 30 kuna, dok se mali Ledo suncobrani naplaćuju 20 kuna.

Adresa: Jarunska 5, broj telefona: 01 3658 555

Bazeni: vani, veliki olimpijski i mali za neplivače

Radno vrijeme: radnim danom od 12.00 do 19:00, a vikendom i blagdanom od 10:00 do 20:00 h

Cijena ulaznice: radnim danom za djecu do 12 godina, umirovljenike i osobe s invaliditetom 5 kuna, a vikendom i blagdanom 10. Za odrasle je preko tjedna 10, a vikendom i blagdanom 15 kuna. Dnevna obiteljska ulaznica je 30 kuna, a djeca do 3 godine ne plaćaju kartu. Više ovdje.

Dojam čistoće vode: 4

Čistoća kabina za presvlačenje, WC-a i prostora oko bazena: 1

Atmosfera: 3

Gužva: najmanja početkom tjedna ujutro, a najveća subotom popodne

Dodatni sadržaji: kafić

Parking: parking pored kompleksa, II. parkirališna zona (3 kn/sat)

Na Mladost smo stigli u subotu popodne. Na ulazu u bazen se nalazi mali bazenčić s dezinficijensom za ispiranje nogu, no kad smo mi bili svi su ga preskakali. Ušli smo u nekoliko kabina za presvlačenje i nijedna se nije mogla zaključati, a u svima je bio potpuni mrak. Kabine su išarane i stare, a što se tiče čistoće nema baš pravila; neke su iznenađujuće čiste, neke potpuni užas. Postoji garderoba na kojoj možete gospođi ostaviti stvari na čuvanje, ako ih ne želite vući sa sobom. Mladost ima na otvorenom veliki olimpijski i mali bazen za neplivače. Voda u olimpijskom je djelovala čisto, bila je malo hladnija, taman ugodna za vrijeme ovih nesnosnih vrućina. Kupalište nadgleda nekoliko spasioca, djeluju kao da cijelo vrijeme paze na situaciju.

Kad smo mi bili svirala je neka ugodna muzika, a posjetitelji su bili svih generacija, iako je najviše ipak bilo srednjoškolaca koji su se zezali i jurili okolo. Tuševa ima dovoljno, no izgledaju prilično zapušteno i prljavo. U nekima je bilo zemlje. Sa zahodima je slična priča, a malo smo se iznenadili kad smo skužili da se ni oni ne mogu zaključati, barem ne ženski. No, bilo je papira i sapuna. Većina ljudi je na WC išlo boso, no u pravilu preskaču one male bazenčiće ispred za pranje nogu, što znači da ravno iz WC-a s takvim stopalima idu u bazen.

Kod Mladosti je dobro što je prostrana, pa koliko god ljudi bilo nije klaustrofobično. Atmosfera je dobra, hrpa ljudi se zabavljalo. No, posljedica te hrpe ljudi je smeće koje je neizbježno. Jedan čudan detalj su stara vrata koja stoje nasred svega i koja ne služe ničemu. Ležaljki i suncobrana je premalo, a ljudi hlad traže na stepenicama sa strane. Iako je kompleks star, pa je razumljivo da nije u genijalnom stanju, ipak bi se trebali više potruditi oko čistoće i održavanja. No, fora je livada sa strane na kojoj samo poneki leže na ručnicim. Kava u kafiću košta 10 kuna, dok su razni sendviči od 13 do 17 kuna.

Adresa: Schlosserove stube 2, broj telefona: 01 4617 255

Bazeni: 3 otvorena bazena – veliki olimpijski, srednji i mali za bebe

Radno vrijeme: radnim danom od 13:30 do 18:00 h, vikendom i blagdanom od 11:00 do 19:00 h

Cijena ulaznice: radnim danom za djecu do 12 godina, umirovljenike i osobe s invaliditetom 5 kuna, a vikendom i blagdanom 10. Za odrasle je preko tjedna 10, a vikendom i blagdanom 15 kuna. Dnevna obiteljska ulaznica je 30 kuna, a djeca do 3 godine ne plaćaju kartu.

Dojam čistoće vode: 5

Čistoća kabina za presvlačenje, wc-a i prostora oko bazena: 4

Atmosfera na bazenu: 5

Gužva: Najmanja gužva je početkom tjedna, a najveća vikendom.

Dodatni sadržaji: Kafić

Parking: ispred kompleksa, II. parkirališna zona (3 kn/sat)

Dečko koji je u nedjelju oko podneva prodavao karte na ulazu u Šalatu bio je jako ljubazan. Ako niste nikad bili, možda će vam trebati malo vremena da skužite gdje su garderoba i kabine, a gdje trebate ići da biste došli gore do bazena. Iako su garderobe i kabine, kao i sve ostalo na Šalati, stare, vidi se da su održavane i čiste. I ovdje je u kabinama bio mrak. Da biste ušli na dio s bazenima morate proći dva mala bazenčića kako biste isprali vode i oko toga nema pogovora, barem ne s gospođama koje su sjede na ulazu i pregledavaju karte. Ako ih probate preskočiti, neće vam dopustiti. No, iako ne izgledaju privlačno, s raznim komadićima koji plivaju unutra, gospođe su nam objasnile da se voda mijenja nekoliko puta dnevno i da je puna sredstva za dezinfekciju, odnosno neotrovnog Izosana. Kasnije su nam gospođe objasnile da je voda na Šalati protočna te da prolazi kroz tri filtera.

Vani smo vidjeli samo jednu kabinu za presvlačenje, no zato tuševa ima dovoljno i iako su stari, djeluju uredno. Općenito je sav prostor oko bazena iznenađujuće čist, što možda ima veze s tim da nije bilo gužve kad smo bili jer vrijeme prišle nedjelje nije baš bilo najbolje. No, oni koji inače idu kažu nam je uvijek okej. No, iako je po pitanju čistoće pristojna, Šalata ima dramatično premalo ležaljki i suncobrana. I to joj je najveći minus, jer se radi o prostoru na kojem je gotovo nemoguće pronaći hlad, osim na velikim stepenicama s lijeve strane, a suncobran ćete uloviti samo ako budete među prvima na bazenu. Da o ležaljkama ni ne govorimo, na njima se izležava doslovno par sretnika.

Voda u dječjem bazenu je prilično topla, u srednjem gdje se miješaju odrasli i djeca pa ponekad zna postati malo naporno je također malo toplija, dok je u olimpijskom tek nešto hladnija. Sva tri bazena djeluju bistro i čisto. I zahodi djeluju čisto, ali im hitno treba obnova, no ima papira, sapuna i papira za ruke. Bazenčić ispred WC-a ne izgleda kao nešto u što biste željeli umočiti noge. Inače, na Šalati je zabranjeno unošenje hrane i pića, a sa strane je kafić u kojem možete popiti kavu s mlijekom za 10 kuna. Ako želite sladoled možete ga kupiti dolje na kiosku kod ulaza, ali ga morate pojesti na ograđenom dijelu bazena, dakle prije prolaska kroz one male bazenčiće za noge na ulazu. Što se tiče atmosfere, na ovdje nam se čini najbolja iako nije sada nije bilo puno ljudi. Svira muzika, prostrano je, a ima svih dobnih skupina, a najviše je mladih.

Adresa: Ulica Mladena Halape 8, Sesvetski Kraljevac, broj telefona: 01 6421 453

Bazen: jedan zatvoreni

Radno vrijeme: radnim danom od 07:00 do 21:00, vikendom i blagdanom od 10:00 do 18:00

Cijena ulaznice: radnim danom za djecu do 12 godina, umirovljenike i osobe s invaliditetom 5 kuna, a vikendom i blagdanom 10. Za odrasle je preko tjedna 10, a vikendom i blagdanom 15 kuna. Dnevna obiteljska ulaznica je 30 kuna, a djeca do 3 godine ne plaćaju kartu

Dojam čistoće vode: 4

Čistoća kabina za presvlačenje, wc-a i prostora oko bazena: 4

Atmosfera na bazenu: 3

Gužva: radnim danom ujutro najmanja, subotom najveća

Dodatni sadržaji: Nema

Parking: vanjski parking, nema naplate

Na Iveru smo bili u nedjelju oko 15 h. Na ulazu smo dobili crnu silikonsku narukvicu s čipom. S njom zaključavate i otključavate svoj ormarić. Također, na malim ekranima postavljenim na hodniku možete prislanjanjem narukvice provjeriti koji je broj ormarića vaš. Osoblje je ovdje bilo uljudno i nasmijano. Jedan od djelatnika nas je samoinicijativno odveo i pokazao nam gdje se točno nalaze kabine, ormarići i tuševi.

S obzirom na to da je bazen otvoren prije manje od godinu dana, malo je čudno da su brave na kabinama već potrgane. Zahod, iako potpuno mokar, djeluje relativno čisto te ima sapuna i papira.

Na samom bazenu je bilo malo zagušljivo i prilično toplo. Ako ništa drugo, vrlo brzo se suši pod pa nema straha od padanja. Kad smo mi bili na bazenu je bilo svega dvadesetak ljudi, svih dobnih skupina, dakle nije bilo gužve. Vidjeli smo jednog spasioca. Svirala je muzika, a s obzirom na malo ljudi nije bilo bučno ni hektično. No, iskreno, sve je djelovalo dosta nezanimljivo. Djeluje kao mjesto na koje ćete samo doći, otplivati svoje i otići, ne privlači vas da se zadržite.

Voda je djelovala čisto, ali smo na jednom dijelu osjetili nekakav neobičan smrad, koji nije imao veze s mirisom klora, a primijetili smo i da su rubovi s unutarnje strane prilično prljavi. Prostor oko samog bazena je dosta mali tako da ne znamo kako to sve skupa funkcionira kad je gužva. Što se tiče hrane i pića, unošenje je zabranjeno i to se, čini nam se, poštuje. Na izlazu smo pitali kako se voda održava pa su nam rekli da se, osim što se klorira, filtrira četiri puta dnevno kroz veliki i mali filter. Nema ništa od dodatnih sadržaja poput kafića ili, recimo, nekakvog sunčališta. Radi redovnog godišnjeg servisa bazen će biti zatvoren od 15. do 31 kolovoza.

Adresa: Kombolova 4a, Zagreb, broj telefona: 01 6421 400

Zatvoreni bazeni: veliki olimpijski, mali za neplivače i onaj za skokove koji je zatvoren za građanstvo

Radno vrijeme: radnim danom od 11:30 do 20:00 h, vikendom i blagdanom od 12:00 do 20:00 h

Cijena ulaznice: radnim danom za djecu do 12 godina, umirovljenike i osobe s invaliditetom 5 kuna, a vikendom i blagdanom 10. Za odrasle je preko tjedna 10, a vikendom i blagdanom 15 kuna. Dnevna obiteljska ulaznica je 30 kuna, a djeca do 3 godine ne plaćaju kartu.

Dojam čistoće vode: 5

Čistoća kabina za presvlačenje, wc-a i prostora oko bazena: 4

Atmosfera na bazenu: 4

Gužva: ovisi o vremenu, što je viša sunca veća je gužva

Dodatni sadržaji: Sunčalište

Parking: besplatni parking unutar kompleksa

U Utrinama smo bili u nedjelju predvečer. Osoblje je bilo ljubazno i prijateljski raspoloženo. Spustili smo se po stepenicama i krenuli u kabine za presvlačenje, bile su mračne, u prvoj je nedostajala vješalica, a druga se pak nije mogla zaključati. Vidjelo se da su stare, ali su djelovale čisto. Pod u WC-u je bio mokar, ali dvije su gospođe stalno marljivo čistile zahode i brisale podove ispred kabina. Sve je zapravo izgledalo dosta uredno, iako malo ofucano. U prostoriji s tuševima nalazi se klupa s vješalicama za stvari, tako da možete odložiti ručnik i torbu dok se tuširate prije ulaska na bazen. Tuševi su pristojni ali također već malo ofucani. Voda je zbog radova u Novom Zagrebu, bila hladna.

Mali bazen za pranje nogu na ulazu je izgledao čisto. Utrine imaju tri bazena, veliki olimpijski, mali za neplivače i jedan za skokove koji je zatvoren za građanstvo. Bilo je svega dvadesetak ljudi. U malom bazenu su se zabavljali klinci, a stariji su igrali picigin. U velikom se moglo nesmetano plivati, a voda je u oba bila osvježavajuća, ali ne prehladna. Oko bazena ima dovoljno klupa na koje možete odložiti stvari. Atmosfera je bila okej, svirala je muzika s radija i nije bilo buke. Zamjerka je jedino u odabiru radio postaje. Pjesme tipa Što na nebu sja visoko i nisu možda najbolji izbor za ljetnu atmosferu na javnom bazenu. Ventilacija je dobra, nije zagušljivo, ima zraka i neće vas izluditi vlaga. Malo smo se zabrinuli kad smo osjetili smrad, pa nam je spasioc objasnio da je to od kanalizacije i da tako uvijek smrdi pred kišu.

Voda u bazenima je izgledala čisto i bistro. Ukupno su bila dva spasioca, možda ih ima više kad je veća gužva. Dečki su cijelo vrijeme nadzirali kupače. Vani ima sunčalište koje ima dovoljno ležaljki, no djeluju dosta prljavo. Vani su i tuševi te dvije kabine za presvlačenje. Tamo se nalazi i neka kućica koja je nekada prodavala pića, ali sad već godinu dana ne radi. Šteta. Također bi bilo dobro kad bi umjesto žice kao ogradu oko sunčališta stavili nešto što nije prozirno jer vas ovako mogu škicati znatiželjni prolaznici. Bazen za pranje nogu prije ulaska na bazen sa sunčališta je bio nešto prljaviji, ali se vidjelo da se zapravo radi o zemlji i travi unesenoj izvana. Ljudi su normalno konzumirali hranu i piće oko bazena. Veliki minus je što nema fenova kao ni kafića za popiti kavu ili za pojesti nešto (kod izlaza su automati s grickalicama i s kavom). Bazeni u Utrinama će biti zatvoreni od 21. kolovoza do 03. rujna zbog godišnjeg servisa

Adresa: Ulica Vladimira Stahuljka 5, Sesvete, broj telefona: 01 6421 460

Zatvoreni bazeni: veliki olimpijski, srednji za neplivače i najmanji za bebe

Radno vrijeme: radnim danom od 07:00 do 21:00 h (od 10:00 do 12:00 h do 01. rujna su bazeni otvoreni samo za djecu u sklopu programa Odmorko), vikendom od 08:00 do 20:00 h, a blagdanom od 10:00 do 20:00 h

Cijena ulaznice: radnim danom za djecu do 12 godina, umirovljenike i osobe s invaliditetom 5 kuna, a vikendom i blagdanom 10 kuna. Za odrasle je preko tjedna 10, a vikendom i blagdanom 15 kuna. Dnevna obiteljska ulaznica je 30 kuna, a djeca do 3 godine ne plaćaju kartu.

Dojam čistoće vode: 4

Čistoća kabina za presvlačenje, wc-a i prostora oko bazena: 4

Atmosfera na bazenu: 4

Gužva: najmanja tijekom radnog tjedna u prijepodnevnim satima, a najveća subotom

Dodatni sadržaji: nema

Parking: parking sa strane, III. parkirališna zona (1.50 kn/sat)

Na zatvoreni bazen u Jelkovcu došli smo u ponedjeljak popodne kad je bilo svega po nekoliko osoba u svakom od tri bazena; velikom olimpijskom, srednjem i onom najplićem za bebe. Stari su tek nešto više od godinu danu tako da sve još uvijek izgleda novo. Ono što je bitno napomenuti za Jelkovec, a što bi vas možda moglo odbiti, jest da djevojčice i žene moraju imati kapu za plivanje. S druge strane, što je dosta bizarno, muškarci s dužom kosom ne moraju (vidjeli smo čovjeka s dugom kosom, bez kape). No, postoji i pravilo za muškarcie smiju isključivo doći u slip gaćicama, široke i dugačke kupaće ne dolaze u obzir. Osoblje je bilo ljubazno i pristupačno, a na ulazu smo dobili pametnu platnenu narukvicu. Malo nas je odbilo što smo dobili mokru, ne djeluje baš higijenski. S njom zaključavate i otključavate ormarić koji sami odaberete. A ako narukvicu prislonite na jedan od malih ekrana koji se nalaze na hodnicima, prikazat će vaš broj ormarića. Zgodno jer ne morate pamtiti broj.

Na hodnicima se nalaze i samostojeći fenovi ugrađeni u zid što je također plus. Ormarići su uredni, no kabine za presvlačenje su možda mogle biti bolje riješene. Naime, nemaju vrata koja možete normalno zaključati nego plastične zavjese kao za tuš kabine, koje imaju hrpu fleka, a ni zidovi ne djeluju najčišće. U kabini se nalaze klupica i vješalica, što je odlično jer se možete raskomotiti sa stvarima. Zahod je, iako je bio mokar, djelovao uredno i čisto. Tuševa ima dovoljno, jednostavni su za rukovanje i čisti te imaju toplu vodu. Bazenčići za pranje nogu prije samog ulaska u bazen su dobro smišljeni jer ih je nemoguće preskočiti, a osim žućkastih fuga, djelovali su čisto. Minus je što od prostorije za tuširanje do bazena morate proći po stubištu i tako mokri hodati neko vrijeme. Na bazenu nije zagušljivo, ventilacija je dobra i otvorena su vrata kroz koja izravno ulazi svjež zrak.

Bilo je svega desetak ljudi od čega najviše djece. Svirala je ugodna glazba, a atmosfera je bila mirna i pomalo uspavljujuća. Voda je bila ugodno hladna i bistra, ali smo plivajući na sredini najvećeg bazena osjetili nekakav čudan miris. Pitali smo spasioca, kojeg smo zatekli tamo, koliko se često filtrira ili mijenja voda. Rekao je da se filtrira nekoliko puta dnevno, no nije htio precizirati koliko. Isto smo pitanje postavili na porti na izlazu i opet smo dobili isti odgovor. Uvjeravali su nas da je voda jako čista. Osim bazena, ne nude ništa drugo. Kavu možete popiti u nekom od kvartovskih kafića u blizini. Zabranjeno je unošenje hrane i pića. Svoj ručnik za vrijeme plivanja možete odložiti na klupe sa strane kojih ima, čini nam se, ipak premalo. Prostor oko samog bazena je bio čist i uredan. Da nije bilo onog čudnog smrada i prljavih zavjesa u kabinama, dali bismo mu čistu peticu. Sunčališta, kao i nikakvih drugih dodatnih sadržaja, nema.

Adresa: Vugrinščak bb, Samobor, broj telefona: 01 3336 330

Bazeni: Dva vanjska bazena, jedan veći i jedan manji.

Radno vrijeme: Ponedjeljak-petak 10:00-14:00 (za osnovnoškolce iz Samobora), Ponedjeljak-petak 15:00-19:30 za javnost, Subota i Nedjelja – 10:00-19:30

Cijena ulaznice: Cijena 20 kuna, vikendom 30 kuna. Djeca do 7 godina uvijek besplatno, a od 7 do 14 godina plaćaju 20 kuna. Umirovljenici 20 kuna, obiteljska ulaznica 80 kuna

Dojam čistoće vode: 4

Čistoća kabina za presvlačenje, wc-a i prostora oko bazena: 2

Atmosfera na bazenu: 4

Gužva: najmanja tijekom radnog tjedna u prijepodnevnim satima (za osnovnoškolce), a najveća subotom i nedjeljom cijeli dan

Dodatni sadržaji: kafić sa fast foodom

Parking: besplatni šodreni parking uz bazene

Gradsko kupalište Vugrinščak u Samoboru zapravo je iz 1889. godine, a kažu da je hidropatsko, dakle da ima ljekovita svojstva. Kompleks je do kraja izgrađen 1904., od kada i datira glavna zgrada oko bazena. Bazeni su inače smješteni na Samoborsku šetnicu, oko 10 minuta od Trga kralja Tomislava. Gospođa na blagajni je iznimno draga i simpatična, a dok je gledate kako razgovora s drugim gostima, koje sve zna poimence, dobit ćete dojam obiteljske atmosfere. Kaže nam da je gužva, očekivano, uglavnom vikendom, no mi smo bili u subotu i, iako je bilo lijepo vrijeme, naspram drugih bazena to nikako ne bismo nazvali gužvom. Bilo je stotinjak ljudi, u bazenu je bilo sasvim komotno. Voda u većem bazenu je oko 11 sati ujutro bila oko 24 stupnja, što je dosta osvježavajuće budući da je tada već bilo 38 stupnjeva. Voda je čista, ne osjeti se previše klora. Manji i plići bazen namijenjen klincima je naravno bio nešto topliji. Na bazenima se vidi da su, za razliku od ostatka kompleksa, nedavno renovirani.

Zgrada i prostor oko bazena nisu u najboljem stanju, pod recimo ima pukotina i sve je već dosta umorno, no nismo primijetili da je posebno prljavo. Ipak, WC je razočarao. On jest prljav i hrđav, a jedan od dva pisoara ne radi. Fuge su kompletno crne, a cijeli WC zaudara na urin, kao da nije čišćen neko vrijeme. Kabina za presvlačenje nema, stoga ste prisiljeni ili doći u kupaćima na bazen ili manevrirati pod ručnikom, presvući se u autu, ili, još gore, u prljavom WC-u. Na ulazu nema bazenčića za pranje nogu, a ljudi uglavnom kad idu na WC imaju na nogama sandale ili japanke. Ako odu na WC. Naime, jedan gospodin se pomokrio uz drvored kod zadnjeg dijela bazena.

Uglavnom na bazen dolazi lokalno stanovništvo, svih godina, no najviše je djece koja su jako pristojna. Kad smo mi bili nije bilo za klince tipičnog urlanja, trčanja i naguravanja. U pozadini je diskretna glazba, a cijelo mjesto je prilično mirno. Osoblje je iznimno pristojno i brzo, no nismo vidjeli ni jednog spasioca, barem ne nekog za kojeg je bilo očito da je spasioc. Moguće je da je netko od dečki koji rade za šankom istovremeno i spasioc, jer je jedan bio u kupaćima i stalno motrio bazen. Kafić u blizini je fast-food. Ima sladoled, kavu, sokove, pivo i nešto jačeg alkohola. Pomfrit je 10 kuna, topli sendvič 15 kuna, Hot dog 10 kuna, a ćevapi su 40 kuna. Probali smo topli sendvič, bio je relativno velik i okej, dosta mastan ali sa svježim sastojcima. Smije se jesti i piti svugdje na bazenu. Ima oko 20-ak ležaljki i 20-ak plastičnih klupa. Relativno su čiste. Ima oko 15 suncobrana koji stvaraju hlad, no najugodnije je u stražnjem dijelu uz potok gdje ima prirodnog hlada od drveća.

Adresa: Topliška 35, Čatež ob Savi, Slovenija, broj telefona: +386 74936700

Bazeni: Ukupno devet bazena s “rijekom” oko njih, imaju i tri whirpoola

Radno vrijeme: Ljetna termalna rivijera je od kraja travnja do početka listopada. Lipanj, srpanj i kolovoz 8-20 sati, rujan 9-19 sati

Cijena ulaznice: Cjelodnevna karta preko tjedna 13 eura (oko 100 kuna), a vikendom i praznicima 17 eura (125 kuna). Djeca do 5 godina imaju ulaz besplatno. Više ovdje.

Dojam čistoće vode: 4

Čistoća kabina za presvlačenje, wc-a i prostora oko bazena: 3

Atmosfera na bazenu: 2

Gužva: gužva je uvijek tokom ljeta, prije i poslije ljeta lagano opada, broj ljudi tokom dana više manje konstantan

Dodatni sadržaji: kafići, tobogani, restoran, zabavni park, štandovi

Parking: više otvorenih i besplatnih parkinga oko kompleksa

U subotu je u Termama Čatež gužva bila stravična. Parking smo tražili oko 20 minuta i ostavili auto 10 minuta pješke od bazena. Vikendom je gužva ovdje neizbježna, iako je prostor golem. Računajte da ćete se, gdje god krenuli, kretati u grupama. Ako kojim slučajem zaboravite uzeti eure (kao mi), nije tragedija. Iznimno ljubazan gospodin na blagajni se odmah prebacio na hrvatski kada smo pitali možemo li ulaznicu platiti u kunama. Kad smo došli više nije bilo slobodnih ormarića za spremiti stvari; smiješno je da ima samo par stotina ormarića, a na blagajni piše da je kapacitet kupališta 10.000 ljudi. Kabine za presvlačenje su dosta stare i prljave. Na svakoj se nalaze i rupe, vjerojatno od nečega što je tamo stajalo pa je uklonjeno, no u međuvremenu nisu zapunjene i dovoljno su velike da vam netko viri kroz njih. Neke kabine su neispravne, fale im vrata, a pod je pun sasušenih žvaka.

Vani je gotovo sve na suncu, tu i tamo ima prirodnog hlada, ali ljudi su uglavnom pod suncobranima. Cijena najma suncobrana je 3 eura, kao i ležaljki. Ležaljki ima definitivno dovoljno, gotovo nemoguće za prebrojati.

Ima par kafića i nekoliko manjih samoposlužnih restorana. Ćevapi u lepinji s Coca-Colom su 8 eura, dok su pileći nuggetsi, pomfrit i Coca-Cola također 8 eura. Puno ljudi dolazi s prijenosnim frižiderima s hranom. Svaki bazen ima minimalno dva spasioca koji ne skidaju pogled s vode. Voda djeluje kristalno čisto, no osjeti se veća količina klora. Neki bazeni su topliji, neki hladniji, dok je rijeka za hodanje jako topla.

Oko bazena je više manje sve čisto. Ljudi koji su zaduženi za čišćenje skupljaju svo smeće i redovito čiste. Kad smo kasnije pitali odgovorne koliko često filtriraju i mijenjaju vodu nabrojali su gomilu procedura. Ukratko – često. WC-a ima dovoljno, svi se uredno čiste i nemaju neugodan miris. Gotovo svi bazeni za pranje nogu su puni blata i voda je muljevita, a neki su i puni papira. Toliko su odbojni da ih ljudi uglavnom izbjegavaju i hodaju po rubu. Tuševa ima na svakih cca 5 metara. Prostor djeluje relativno novo, no vidi se da ga treba osvježiti. Recimo, ima nekih hrđavih dijelova oko bazena, a dio kompleksa vani djeluje kao da je usred radova. Čini nam se da ima više ljudi nego što bi ih trebalo pustiti unutra, apsolutno svugdje se čeka, pa i za WC, a u bazenu zna biti takva gužva da se doslovno nitko ne miče.

Adresa: Ljudevita Gaja 4, 49215 Tuheljske Toplice, broj telefona: 049 203 000

Bazeni: Jedan vanjski bazen s valovima, dugačka rijeka s lagunama, jedan zasebni veliki vanjski bazen, tri unutarnja.

Radno vrijeme: Radno vrijeme vanjskog kupališta 8:00-20:00. Unutarnje kupalište nedjelja – četvrtak 8:00-22:00. Petak 8:00-23:00, subota (noćno kupanje) 8:00-02:00.

Cijena ulaznice: : Cijena za cjelodvneno kupanje preko tjedna je 70 kuna, vikendom i praznikom je 80 kuna. Djeca od 6-15 godina plaćaju 45 kuna radnim danom, vikendom i praznikom 50 kuna. Detaljnije ovdje.

Dojam čistoće vode: 4

Čistoća kabina za presvlačenje, wc-a i prostora oko bazena: 3

Atmosfera na bazenu: 2

Gužva: vikendom je veća gužva, no uvijek ima gostiju kroz cijelu sezonu, prije i poslije školskih praznika je manja gužva

Dodatni sadržaji: kafići, tobogani, restoran

Parking: više otvorenih i besplatnih parkirališta osrednje veličine

Nakon 20 minuta morali smo parkirati kod polja kukuruza uz blato, a čak je i policija parkirala nepropisno. Unutra, kako su nam rekli zaposlenici na ulazu, nema ni jednog ormarića i ima desetak novijih kabina. Prostor bazena je obnovljen i relativno nov, dok je ulaz i prostor za presvlačenje nešto stariji. Ležaljki ima mnogo, sigurno 350-400, no kada smo mi bili sve su bile zauzete. Ljudi su uglavnom sjedili na travi ili na betonu. Suncobrana ima sporadično, sigurno oko 250, no nedovoljno. Većina prostora je pod suncem. Ima 3 kafića i jedan restoran. Hamburger je 28 kuna, pljeskavica 35 kuna, sendvič sa šunkom 15 kuna. Ima dovoljno kanti za smeće oko kafića, no okolo baš i ne pa ljudi uglavnom drže smeće uz sebe. Temperatura vode u bazenima je od 29-36 stupnjeva, no činilo se na momente kao da su svi bazeni bliže 36 stupnjeva. Uglavnom su svi čisti, nema zmazanih fuga niti ničeg sličnog. Samo jedan je bio donekle osvježavajući.

U svim bazenima je bilo puno ljudi, no ni približno kao u Čatežu. U unutarnjem većem bazenu je bilo i mjesta za plivanje, dok su u drugim bazenima samo sjedili ili stajali, ovisno o dubini. Svaki bazen ima po jednog dežurnog spasioca koji ne skida pogled s bazena, dok ima još 4 ili 5 spasioca koji šeću okolo i nadziru sve. Ima unutarnjih i vanjskih WC-a. WC-i uz vanjske bazene su nešto slabije čistoće i nešto su stariji, no svejedno su pristojni. Unutarnji su savršeno čisti i mirišljavi. Ispred su bazenčići za noge s vodom osrednje čistoće. Bilo je najviše mladih ljudi i obitelji s djecom, starije populacije baš i nije bilo. Tuševa ima dovoljno, ali neki ne rade. Zgodno je što imaju pipe za piti vodu na par mjesta, no budući da su na suncu voda se prži u njima, tako da kad smo je pustili bila je kipuća.

Atmosfera je iznimno bučna i vesela, teško da ćete pronaći mir. Budući da je bila subota, nastupio je voditelj ili animator koji je puštao muziku (recimo, Bili cvitak od Jure Stublića), dok je bazen vrtio hitove od Jelene Rozge. Voditelj je jako brzo postao naporan, ljudi su molili boga da prestane pričati na mikrofon. Unutra su 3 bazena od kojih je jedan olimpijski. Vani imaju bazene s valovima, dječji bazen s četiri tobogana i vodenim topovima koji nisu radili kad smo mi bili. Imaju i bazen za bebe s vodenim igračkama te relaksacijski bazen s gejzirima, vodenim tornjevima i podvodnom masažom. Vanjski bazenski kompleks nudi i pet traka za spuštanje i sporu rijeku koja je dugačka 250 metara, a ona ima i dvije lagune s podvodnim masažama.

Adresa: Ulica Antuna Mihanovića 1A, 49217 Krapinske Toplice, broj telefona: 049 501 999

Bazeni: Jedan vanjsko-unutarnji kombinirani bazen, dječji bazen, bazen s valovima, bazen za ronjenje, veliki unutarnji bazen, dva vanjska bazena

Radno vrijeme: Od ned-čet rade 9-20, petak 9-21, subota 9-23h

Cijena ulaznice: Cjelodnevni ulaz za odrasle pon-pet je 70 kuna, a vikendima i praznicima 90 kuna. Djeca od 6-15 godina plaćaju 50, odnosno 60 kuna, dok su djeca ispod 6 godina gratis. Cijene detaljnije možete vidjeti ovdje.

Dojam čistoće vode: 5

Čistoća kabina za presvlačenje, wc-a i prostora oko bazena: 5

Atmosfera na bazenu: 5

Gužva: Vikendom je veća gužva, preko tjedna nešto manje. Sezona im traje gotovo cijelu godinu pa uvijek ima ljudi

Dodatni sadržaji: kafići, tobogani, samoposlužni restoran, škola ronjenja

Parking: veći otvoreni i besplatni parking

U Krapinskima sve funkcionira preko pametne narukvice. Moguće je potrošiti maksimalno 300 kuna na jednu, a postoji i uređaj koji vam očitava koliko ste novca potrošili. Narukvica zaključava i otključava ormariće, kojih ima relativno dosta, oko 600-700 komada. Kabina također ima dovoljno, nove su i čiste. Pod ima nove pločice, a čistačica ga briše svakih par minuta. Općenito sve djeluje relativno čisto. Zabranjeno je unošenje hrane u frižiderima, no ljudi švercaju sitnice poput čipsa i vode. Neki su imali problem s iznošenjem pića iz samoposlužnog restorana, dok neki nisu. Osoblje je jako pristojno, ugodno i pristupačno, zapravo više nego bilo gdje drugdje od bazena.

Suncobrana ima dosta, no nisu ni sve ležaljke pod suncem jer zgrada mjestimice baca sjenu. Sve ležaljke su besplatne, nove i kompletno čiste, a ima ih oko 200 u vanjskom prostoru i još oko 150 unutra. U unutarnjem dijelu bazena se nalaze tuševi s termalnom mineralnom vodom. Nešto su hladniji od vode u bazenima pa su idealni za hlađenje, no ne smijete koristiti sapun tijekom tuširanja. Samoposlužni restoran je u središtu kompleksa i u njemu se može plaćati gotovinom, karticom i na narukvicu. Hrana koju smo probali je bila relativno skupa, mlaka, ali okej okusa. Za dvije pureće šnicle u umaku od špeka s pomfritom i mineralnom vodom platili smo 67 kuna. Sve je uglavnom bilo čisto.

Na bazene uglavnom dolaze mladi ljudi i mlade familije, ima i par starijih ali u manjem broju. Ima i par osoba koje su došle na rehabilitaciju, pa u bazene ulaze sa štakama ili ih netko iz kolica unese. Voda je uglavnom topla, no unutarnji bazen je relativno dobre temperature za osvježenje. Nigdje se ne osjeti previše klora, a voda je čista. U bazenima je gužva i nema previše mjesta za plivanje, osim u olimpijskom. Postoji i bazen s umjetnim valovima u koji svi nahrle čim se uključi. Tobogan unutarnjeg većeg bazena je fora, ali problem je što je relativno visok, a završava na plićem dijelu bazena pa biste se mogli, poput nas, malo natući.

Adresa: Viktora Šipeka 31, Stubičke Toplice, broj telefona: 049 282 501

Bazeni: Jedan vanjski, jedan veći unutarnji

Radno vrijeme: Petak i subota 8:00-00:00, ostali dani 8:00-22:00

Cijena ulaznice: 50 kuna po osobi, djeca plaćaju 35 kuna

Dojam čistoće vode: 3

Čistoća kabina za presvlačenje, wc-a i prostora oko bazena: 3

Atmosfera na bazenu: 3

Gužva: Gužva vikendom cijeli dan, radnim danom veća gužva popodne

Dodatni sadržaji: kafić, restoran, masaža, sauna

Parking: maleni besplatni parking uz hotel Matija Gubec

U Stubičke smo otišli u petak popodne. Na recepciji smo dobili plastične narukvice s brojem s kojima otključavate i zaključavate ormariće. Unutra je sve pomalo jadnjikavo. Tuševi izgledaju pohabano, kao da ih je teško dobro oprati koliko su stari. Na unutarnjem bazenu je bilo jako zagušljivo i vruće, a zatekli smo petnaestak ljudi koji se nisu previše micali od rubova bazena Posjetioci su i unutra i vani izbjegavali bazene za pranje nogu, a posvuda su hodali bosi. Pisalo je da se aerobik na unutarnjem bazenu održava svakog dana u 11 i 17 h. Mi smo došli nekoliko minuta iza 17, a u 17 i 15 je program već završio. Unutarnje ležaljke su bile nešto prljavije od vanjskih. Zaključili smo da vanjske očito kiša opere.

Vani je na travnjaku na nekim mjestima nedostajalo trave, bilo je smeća i izgledalo je neuredno. Bazen za pranje nogu je bio pun nekakvih mrvica i ne čini se da baš vodu mijenjaju često. Vanjski bazen je malen, plitak i pretopao za ikakvo plivanje. Mi nismo izdržali dugo. Izbrojali smo 6 suncobrana što je definitivno premalo s obzirom na prostor. Doduše, ima dovoljna hlada od same zgrade. Što se tiče atmosfere, glazbe vani nije bilo, unutra je bila pretiha, a ljudi općenito nisu djelovali kao da su baš raspoloženi. Prostor za masažu na unutarnjem bazenu ima par stolova i uopće nije primjereno ograđen, nema privatnosti. Pola sata košta 45, a sat vremena 90 kuna što nam se čini prihvatljivo.

Terasa kafića je uredna i čista, ali izgleda pomalo socijalistički i zastarjelo. Poslužila nas je djelatnica koja je zaprimila narudžbu tabletom i proslijedila je na šank. Nekoliko konobara zatim poslužuje naručeno. Iako na prvu cijeli proces djeluje sofisticirano, mi smo od trenutka kad smo sjeli naručeno dobili tek za 15 minuta. Zauzeto je bilo svega par stolova tako da problem, očito, nije bila gužva. Pepeljara koju smo zatekli na stolu bila je puna čikova i nitko je nije ispraznio. Tu možete popiti kavu s mlijekom za 8 kuna, mineralnu za 10, a pojesti bečki odrezak s prilogom za 33 kune. Ulaznica je, čini nam se, preskupa za ono što se nudi.

Adresa: Toplička cesta 80, 49240, Donja Stubica , broj telefona: 049 282 501

Bazeni: Vani 3 bazena, unutra 5 bazena i 3 jacuzzija

Radno vrijeme: Svaki dan 07:00-21:00 (vanjski bazeni 7:00-20:00)

Cijena ulaznice: Cjelodnevna ulaznica za odrasle preko tjedna 55 kuna, vikendom i praznikom 70 kuna. Cjelodnevna ulaznica za djecu 5-15 godina i umirovljenike radnim danom 40 kuna, a vikendom i praznikom 55 kuna. Za više informacija nazvati.

Čistoća kabina za presvlačenje, wc-a i prostora oko bazena: 4

Atmosfera na bazenu: 5

Gužva: Gužva vikendom cijeli dan, radnim danom veća gužva popodne

Dodatni sadržaji: kafić, restoran, masaža, sauna

Parking: veliki besplatni vanjski parking

Nakon Stubičkih toplica terme Jezerčica djeluju kao Las Vegas. Ovo je veliki kompleks, prostran i uredan. Na ulazu smo dobili platnene pametne narukvice. Ovdje je vanjsko kupalište sve ono što bi i trebalo biti. Ima dovoljno ležaljki, suncobrana, vanjskih tuševa, klupica i kanti za smeće. Vani su tri bazena, jedan veliki, jedan manji s toboganima i najmanji za bebe. Za klince postoje vodeni tobogani, a sa strane na travi se nalaze dječji park, golovi za mali nogomet, stol za stolni tenis, trampolin i dvorac na napuhavanje. 10 minuta na trampolinu i dvorcu košta 10 kuna za svaki. Postoji i igralište za odbojku na pijesku. Travnjak je uredan, pokošen.

U unutarnjem dijelu je bilo jako zagušljivo, s puno vlage i teško se disalo. Tu se nalazi i samoposluga pa si naručite kavu ili hranu i onda s tim idete gdje želite.

Hot dog je 12, cheesburger 23, mješana pizza 38, cola 16, kava s mlijekom 9, karlovačko pola litre 16 kuna. Primijetili smo da svi zaobilaze bazen za pranje nogu koji spaja vanjski i unutarnji dio. Spasioci su stalno hodali i promatrali kupače. Glazba je blia pretiha, ali je atmosfera bila dosta dobra i živahna. Bilo je svih dobnih skupina, a njaviše djece. Od unutarnjih bazena terme Jezerčica imaju veliki olimpijski bazen, drugi u kojem se nalazi još jedan manji bazen, treći najplići za bebe, četvrti manji bazen s toboganima, 2 jacuzzija i peti bazen srednje veličine koji je malo odvojen i mirniji. Voda je u svim bila prilično topla. Wc je mokar, ali čist i uredan. Ima papira, sapuna, a na ulazu i izlazu se pale mali tuševi za noge na senzor i čini se kao odlična zamjena za male bazene koje, izgleda, svi preziru. Voda se čisti pješčanim filterima i aktivnim ugljenom konstantno. Voda se također stalno dolijeva. Dječji bazen i bazen s toboganima se prazni svaki dan, veliki bazen i za do 1000 ljudi se kompletno prazni i mehanički čisti dva puta tjedno, nakon čega se puni svježom vodom. Svaki dan se izmjeni oko 30-40 posto vode. Na bazenima kažu ima i barem 1000 ležaljki u svakom trenu.

Hot dog je 12, cheesburger 23, mješana pizza 38, cola 16, kava s mlijekom 9, karlovačko pola litre 16 kuna. Primijetili smo da svi zaobilaze bazen za pranje nogu koji spaja vanjski i unutarnji dio. Spasioci su stalno hodali i promatrali kupače. Glazba je blia pretiha, ali je atmosfera bila dosta dobra i živahna. Bilo je svih dobnih skupina, a njaviše djece. Od unutarnjih bazena terme Jezerčica imaju veliki olimpijski bazen, drugi u kojem se nalazi još jedan manji bazen, treći najplići za bebe, četvrti manji bazen s toboganima, 2 jacuzzija i peti bazen srednje veličine koji je malo odvojen i mirniji. Voda je u svim bila prilično topla. Wc je mokar, ali čist i uredan. Ima papira, sapuna, a na ulazu i izlazu se pale mali tuševi za noge na senzor i čini se kao odlična zamjena za male bazene koje, izgleda, svi preziru. Voda se čisti pješčanim filterima i aktivnim ugljenom konstantno. Voda se također stalno dolijeva. Dječji bazen i bazen s toboganima se prazni svaki dan, veliki bazen i za do 1000 ljudi se kompletno prazni i mehanički čisti dva puta tjedno, nakon čega se puni svježom vodom. Svaki dan se izmjeni oko 30-40 posto vode. Na bazenima kažu ima i barem 1000 ležaljki u svakom trenu.