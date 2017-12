Germknedle su u Zagrebu još veći hit nego lani; probali smo ih sve, da vam olakšamo

Germknedle su prošle zime bile daleko najpopularnije jelo na Adventu, što se, očito, nastavlja i ove godine. Naime, broj kućica koje ih rade se, prema najkonzervativnijem izračunu, poduplao, zbog čega je sada još malo teže odabrati pravu, stvarno dobru germknedlu.

Zato smo mi jedan cijeli dan hodočastili Adventom, prolazeći sve lokacije i kućice, naručujući svaku germknedlu na koju smo naišli, kako bismo vam, donekle, pomogli u izboru. Napominjemo da smo i ovo testiranje odradili posve amaterski, iz vizure krajnjeg korisnika.

Kakva uopće dobra germknedla treba biti? Dizano tijesto kuhano na pari treba biti meko, ne spužvasto kao kruh, ni tvrdo. Prema originalnoj recepturi pune se pekmezom od šljiva koji mora dati nešto kiseline, koju onda balansira slatki preljev od vanilije te mješavina maka i šećera kojom se knedla posipa.

Većina kućica na Adventu germknedle kuhaju na pari, a osim RougeMarina i Amelie (koji ih rade sami), svi su nam rekli da ih nabavljaju u Austriji.

Osim samog tijesta, problem može biti preljev od vanilije koji neki rade sami, a neki, posve očito, koriste kupovni. U nekim se slučajevima i pekmez pokazao problematičnim.

No, možda je najbolje da skrolate dalje i vidite gdje su, prema našem – doduše, posve amaterskom mišljenju – najbolje i najlošije germknedle.

1. Sljeme

Lokacija: Strossmayerov trg, Fuliranje

Cijena: 30 kuna

Ocjena: 2

Pričekali smo par minuta i dobili germknedlu kuhanu na pari, a dečko koji ovdje radi tvrdi da ih nabavljaju u Austriji. Tijesto je bilo dosta suho, ali okusom, zapravo, nije bilo loše. Doduše, jako podsjeća na bijeli kruh. Pekmez je bio čudno gorak, a preljev od vanilije presladak, jako vodenast i nekog čudnog, umjetnog okusa. No, pohvalno je da ga ne podgrijavaju u mikrovalnoj, nego ga drže u velikom loncu u kojem cijelo vrijeme krčka.

Umjesto maka uzeli smo preljev od šumskog voća. Stavili su ga malo, što se pokazalo kao dobra stvar, jer ipak nikako ne paše u cijelu priču. Čak i malo podsjeća na onaj koji se stavlja na sladoled. Sve skupa je bilo preslatko i preumjetnog okusa.

2. RougeMarin

Lokacija: Strossmayerov trg, Fuliranje

Cijena: 35 kuna

Ocjena: 5

U utorak popodne, kad još na Fuliranju nije bilo gužve, na kućici RougeMarina radile su dvije cure. Germknedlu su izvadile iz jednog lonca, a preljev od vanilije iz drugog. Dakle, ništa se ne podgrijava u mikrovalnoj, kao u nekim kućicama, no nemaju ni aparat na paru. Germknedla je, u odnosu na ovu koju smo maloprije probali, bila ozbiljan hit. Preljev od vanilije je bio ukusan, možda samo malkicu vodenast, no tu treba uzeti u obzir da ga rade sami i da nije krcat emulgatorima, što je inače slučaj kod kupovnih umaka.

Tijesto, za koje su nam cure rekle da ga rade sami u restoranu, učinilo nam se možda mrvicu suho, ali je fino pasalo s preljevom. Pekmez je odličan, sočan, ne presladak i taman kiselkast i, vrlo bitno, bilo ga je dosta. Još jedan plus je dobra kombinacija maka i šećera u prahu koji nisu preuzeli okus cijele knedle.

3. Wurst bar

Lokacija: Strossmayerov trg, Fuliranje

Cijena: 32 kune

Ocjena: -4

Kod Wurst bara je definitivno bilo najživlje; iako je bilo hladno i usred radnog dana, nekoliko je ljudi čekalo u redu ispred nas. No, uglavnom za kobasice. Našu germknedlu cura je izvadila iz aparata u kojem se hrpa njih kuhala na pari. Rekla nam je da se radi o “pravim austrijskim germknedlama”.

No, tijesto je malo previše podsjećalo na kruh i bilo je tvrdo, teško ga se trgalo. Preljev je, s druge strane, bio odličan, možda čak i najbolji koji smo probali. Pekmez je bio dobar, ali se osjetila neka neobična kiselina. No, bio je dobro raspoređen. Mak je također bio sasvim okej i dobro se osjetio, iako ga je naizgled bilo prilično malo. Sve u svemu; sasvim solidna germknedla s malo pretvrdim tijestom.

4. Snow Goo

Lokacija: Zrinjevac

Cijena: 35 kuna

Ocjena: -3

U kućici Snow Goo na Zrinjevcu rekli su nam da malo pričekamo jer preljev nije bio gotov. Čekali smo desetak minuta, dok je ga je jedan od dvojice radnika pred nama zamutio, što je odmah bio veliki plus.

Dobili smo dosta umaka što bi bilo super da nije bio jako brašnast i pun grudica. Pekmez je bio prosječan, okusom nije djelovao baš domaće. Tijesto bi vjerojatno bilo bolje i ukusnije da nije bilo malkicu sirovo. No, kad se spoje tijesto, pekmez i preljev, na neku foru okus i nije tako loš.

5. Ledena

Lokacija: Zrinjevac

Cijena: 35 kuna

Ocjena: +4

U kućici Ledena probali smo Marzipan winter balls koje nisu tipične germknedle i čine se kao okej solucija ako su vam dosadile ove klasične. U kućici na Zrinjevcu imaju samo ovakve, dok na drugoj, na Tomislavcu, drže klasične germknedle. Marzipan winter balls rade se od dizanog tijesta i pune se čokoladom, a preljev je od vanilije, marcipana i listića badema.

Poslužuju ih kao dvije odvojene loptice što je super, jer se knedle lakše jedu. Čokolada je bila fina, punog okusa, a tijesto je kao kod običnih germknedli. Preljev je bio vodenast, ali ukusan. Marcipan se lijepo osjeti i uklapa, a cijelu stvar podižu listići badema.

6. Ledena 2

Lokacija: Tomislavac

Cijena: 35 kuna

Ocjena: -4

Nakon Ledene na Zrinjevcu i knedli s marcipanom, otišli smo na istu kućicu na Tomislavcu gdje rade klasične germknedle. Dečko, koji nam je rekao da misli da su iz Austrije, jednu je izvadio iz aparata s parom, dok je preljev izvadio iz posude koja je bila u mikrovalnoj. Tijesto je bilo odlično, mekano i sočno, nimalo suho. Pekmez je bio dobar, djelovao je domaće, ali ga je bilo premalo i to je najveći minus.

Mak se uopće nije osjetio, ali to toliko ne smeta, koliko ovaj manjak pekmeza. Ako zaboravite da su ga izvadili iz mikrovalne, preljev je zapravo solidan; punog okusa, kremast i dovoljno sladak da nadomjesti pekmez koji nedostaje.

7. Spizza

Lokacija: Europski trg

Cijena: 30 kuna

Ocjena: +3

Ovdje je gospođa germknedlu, za koju je također rekla da im stiže iz Austrije, izvadila iz aparata u kojem se kuhala na pari, dok je umak izvadila iz lonca. Bio je kremast, ukusan i ne presladak. Tijesto je bilo dobro, neutralno, mekano i dovoljno kuhano, možda najbolje koje smo probali.

No, sve je pokvario mak koji je bio jako čudan; kao da je bio star, što ne bi bila tragedija da nije preuzeo i pokvario ostale okuse. Pekmeza je bilo nešto manje, no veći problem je bila činjenica što je bio loše raspoređen.

8. Hercig

Lokacija: Gajeva

Cijena: 32 kuna

Ocjena: 5

Ova germknedla je briljirala. Cure su je izvadile iz aparata na paru, a umak su, iako im je stajao u velikom loncu, ipak malo zagrijale u mikrovalki. No, ispričale su se zbog toga, rekavši kako im se u loncu još nije dovoljno zagrijao, pa da ne čekamo predugo. Bio je ukusan, imao je teksturu pudinga, no svejedno je bio dovoljno tekući. I bilo ga je više nego dovoljno.

Tijesto je također bilo odlično, imalo je neku aromu koju nismo osjetili ni na jednoj germknedli. Pekmez je bio među boljima i dobro je bio raspoređen, a mak i šećer u prahu dobro su zaokružili cijelu stvar. Ovdje je svaki dio zasebno bio dobar, a sve zajedno bilo je bez zamjerke, zbog čega je ovo možda najbolja germknedla na Adventu.

9. La Magie Alpine

Lokacija: Strossmayerovo šetalište

Cijena: 35

Ocjena: 4

Dečko koji radi na kućici La Magie Alpine, na Strossmayerovom šetalištu, bio je jedini koji nam je naveo ime proizvođača germknedli koje prodaje (austrijski brend Toni Kaiser).

Tijesto je bilo ukusno, lako se žvakalo. Pekmez je bio fina kombinacija slatkog i kiselog, a osjetio se i rum. Preljev je bio poput nekog jako gustog pudinga i bio je malo presladak. Jako se osjetio okus vanilije.

10. Poffertjes

Lokacija: Strossmayerovo šetalište

Cijena: 35 kuna

Ocjena: -3

I ovdje knedle stoje u aparatu, a preljev rade sami i stoji im u loncu. Iskreno, ovo je možda bio najlošiji preljev koji smo probali. Okus je bio čudan, previše umjetan, no još čudniji je bio miris. Općenito, preljev je bio prepraškast i presladak. Tijesto je bilo mekano i malo ljepljivo. Maka je bilo najmanje dosad i izgledao je drukčije. Mislili smo da se radi o nečem drugom, no rekli su nam da je to zaista mak.

Pekmez od šljive bio je neutralan, ništa što će vas posebno dojmiti. No, ovdje na vrh germknedle stavljaju malo višanja koje su, pokazalo se, najbolji dio. Fino su kisele i dobro se slažu s pekmezom od šljive i ostatkom jela. Višnje su, zapravo, izvukle cijelu stvar i ublažile preslatki preljev. Inače, gospodin koji ovdje radi kaže da su to “prave austrijske germknedle iz Linza”.

11. Amelie

Lokacija: HNK

Cijena: 25 kuna

Ocjena: 2

U kućici Amelie kod HNK germknedle, nažalost, pripremaju u mikrovalnoj. Gospodin koji tamo radi pokušao nam je to opravdati tezom o nedovoljno prometa. Kaže da klasične, u aparatu na pari, pripremaju u svojoj drugoj kućici u Gajevoj, jer ih se tamo tijekom dana proda puno, dok bi ovdje, kaže, morali bacati ove iz aparata jer ne mogu dugo stajati.

Problem je što ove iz mikrovalne stvarno nisu dobre. Pričekali smo dok se germknedla grijala u mikrovalnoj, nakon čega se napuhnula. Preljev rade sami i stavljaju ga direktno iz velikog lonca, i ukusan je. No, iako tijesto rade sami, valjda zbog mikrovalne, gotovo ga je nemoguće kidati. Bilo je čudno, pretvrdo, preljepljivo i gotovo sirovo. Odlučili smo im dati novu šansu pa smo otišli na njihovu kućicu u Gajevoj.

12. Amelie 2

Lokacija: Gajeva

Cijena: 25 kuna

Ocjena: -5

Ova germknedla u Gajevoj neusporedivo je bolja od one kod HNK; ukusnija je i ima bolje tijesto. Kuhaju ih u aparatu, a preljev vade iz lonca, mikrovalne nema nigdje. Sve sastojci isti su kao u Amelie kućici kod HNK. Tijesto je taman kakvo nam se čini da bi trebalo biti, mak sa šećerom u prahu je ukusan, pekmez dobar i ugodno kiseo, jedino što bi ga moglo biti mrvu više te bi mogao biti malo bolje raspoređen.

No, to nije tako čudno budući da germknedle rade sami, pa, logično, ne mogu sve izgledati isto, niti imati preciznu količinu pekmeza, kao što to imaju industrijske knedle. Okus će vas možda malo podsjetiti na krafnu, ali ne smeta, jako je fina. Ovo je, inače, bila najmanja germknedla koju smo probali na Adventu, ali opet, pretpostavljamo zbog toga što ih rade sami pa nisu sve jednake.