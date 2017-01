Iako često nisu dobre, svi jedemo pizze iz pekarnica. Šetali smo i isprobavali one na koje smo naletjeli

Generalno mišljenje je da su pizze iz pekarnica često užasnog okusa i da su više-manje sve iste. No, svejedno ih svi jedemo, uglavnom dok jurimo s jednog mjesta na drugo. Stoga smo, potpuno amaterski, prošetali Zagrebom i ispobavali pizze iz pekarnica na koje smo naletjeli.

Nismo ih ni pokušavali usporediti s pizza cutovima, jer realno ne bi imale šanse. Dojam s terena govori da se pizze iz pekara definitivno razlikuju u svom okusu. Jedne su izrazito masne, druge imaju najjeftiniji kečap grozne arome, treće pretvrdo tijesto, četvrte su siromašne prilozima, a pete prilično zbunjuju svojim slatkastim okusom.

Nekoliko pizza ipak iznenađuje

Ali, nakon što preživite tih nekoliko katastrofalnih pizza, iznenadi vas par njih koje su odličnog okusa – sočne, s ukusnom rajčicom, solidnom šunkom, šampinjonima koji čak nisu iz konzerve i tijestom koje vas momentalno vrati u djetinjstvo – kada je najbolju pizzu, naravno, pekla vaša mama. Iako su ponude pizza po pekarama raznorazne, od kulena, špeka do vegetarijanske, za potrebe ovog testiranja odlučili smo kušati onu standardnu miješanu koji svi zapravo najčešće naručujemo.

Još jednom napominjemo da autorica ovog teksta nije gastro kritičarka, već smo ovo testiranje proveli poput svakog prosječnog kupca. Evo kako je prošlo.

Pekara Klas

Adresa: Kruge 6

Cijena: 5 kuna

Ocjena: 2

Prva pekara koju smo obišli dosta je iznenadila niskim cijenama. Miješana pizza košta samo pet kuna, a ona s kulenom šest. Iako je mlada prodavačica bila jako simpatična dok nas je posluživala, to nije moglo popraviti loš dojam koji je ostavila miješana pizza. Zaista nije bila ukusna. Imala je pretvrdu koricu, cijela pizza je bila presuha, a tijesto je bilo začuđujuće slatko.

Pekara Dafina

Adresa: Ozaljska 62

Radno vrijeme: 05 do 01 h

Cijena: 10 kuna

Ocjena: 2

U Dafini nas je dočekala poveća gužva, a cijene su duplo skuplje nego u prvoj pekari. Miješana pizza košta 10 kuna, ona sa špekom 12, a isto toliko je i pizza s kulenom. Pizza koju smo ovdje probali bila je izrazito masna, a kečap je imao čudan kiselkasti okus, djeluje kao da se radi o nekoj najjeftinijoj varijanti.

Pekara Savska

Adresa: Savska cesta 156

Radno vrijeme: 0 do 24 h

Cijena: 10 kuna

Ocjena: 1

U pekarni u Savskoj, pored Mex cantine, zagrizli smo u najgoru pizzu tog dana. Došli smo u pekaru oko podneva, dakle nije bilo kasno, recimo na kraju radnog vremena (iako ni to ne bi bilo opravdanje za ovu najtvrđu pizzu ikad). Pizza je bila toliko tvrda da ju je doslovno bilo teško zagristi. Na njoj jedva da je bilo šunke, doduše bila je prepuna jako masnog i neukusnog sira. Sve to stoji 10 kuna i vodi se pod miješana pizza, iako ni sad još nismo sigurni što smo zapravo jeli. Deset kuna platit ćete i njihovu pizzu s kulenom, a 12 kuna onu sa špekom.

Pekara Savski most

Adresa: Savska 200

Radno vrijeme: 0 do 24 h

Cijena: 9 kuna

Ocjena: 3

Ova pekara kod okretišta na Savskom mostu prvenstveno bi vas mogla oduševiti svojim interijerom koji kao da je ostao negdje u 80-ima. Sve izgleda nekako netaknuto socijalistički, baš kao da su stali u vremenu, ali na najsimpatičniji mogući način. Kada smo probali miješanu pizzu koju nude, zaključili smo da je u skladu s duhom ambijenta – solidna. Tijesto je bilo taman tanko koliko treba, na dijelovima pretanko, pa se malo raspadala, ali unatoč tomu, pizza je bila relativno ukusna. Čak najukusnija koju smo probali do tog trenutka. Zamjerka su šampinjoni iz konzerve i sir koji se nije baš rastopio. Šunka je bila standardna. Cijena je devet kuna, a toliko stoji i ona s kulenom koju imaju u ponudi.

Pan Pek

Adresa: Importanne centar

Radno vrijeme: pon do sub; 06 do 22 h, ned 07 do 22 h

Cijena: 8,90 kuna

Ocjena: 4

Nakon nekoliko manjih pekarna koje smo obišli, odlučili smo probati komadić pizze iz ovog dobro poznatog pekarskog lanca. Pan Pekova pizza bila je dobrog okusa, ali nekako suha. Iako je imala sve ono što dobra pizza treba imati – fino tanko tijesto, sos od rajčica koji nije jeftini kečap, naribani sir, šampinjone i šunku koja se osjeti u dovoljnoj mjeri, ipak ovoj pizzi ne možemo dati ocjenu odličan. Jer smo dojma da nije bila baš friška, a to nam je i potvrdila izrazito susretljiva prodavačica koja nam je rekla da ako nismo zadovoljni pizzom da je možemo vratiti i da će nam dati nešto drugo.

Pekarnica slastičarnica Sladopek

Adresa: Draškovićeva 35

Radno vrijeme: 06 do 00 h

Cijena: 10 kuna

Ocjena: 3

Na ovoj lokaciji koja uz pekarske proizvode drži i neke deserte, pronašli smo sasvim prosječnu pizzu iz pekarne koja ničim ne odskače, ni na dobar ni na loš način. Miješana i pizza s kulenom ovdje koštaju 10 kuna, a za pizzu samo sa sirom platit ćete sedam kuna. Jedina pohvala je da na ovoj nismo primjetili onaj grozni jeftini kečap kojeg koriste mnoge pekarne.

Mlinar

Adresa: Vlaška 64

Radno vrijeme: pon do pet; 05.30 do 20 h; sub 06.30 do 15 h

Cijena: 10 kuna

Ocjena: 5

U Mlinar smo došli u kasnim poslijepodnevnim satima, pa valjda zato nismo naišli na njihovu inače široku ponudu pizza. Čekala nas je samo miješana, ali to je okej, jer nju smo i tražili. Izgledala je prilično atraktivno. Mlinarova pizza razlikuje se od svih ostalih koje smo jeli u ovom pekarskom pohodu po izrazito debelom i bogatom tijestu. Možda oni koji vole pizze s tankim tijestom ne bi bili oduševljeni ovom, ali nama je ovo bila daleko najfinija pizza koju smo probali (kad su pekare u pitanju). Rajčica i fino topljeni sir lijepo su bili pomješani s ukusnom šunkom, a

debljina tijesta mogla bi vas vratiti u period djetinjstva kada mami nikad nije uspjevalo napraviti pizzu tankog tijesta.

Pekara Draškovićeva

Adresa: Draškovićeva 3

Radno vrijeme: 00 do 24 h

Cijena: 10 kuna

Ocjena: 3

Ova pekara u Draškovićevoj otvorena je do sitnih jutarnjih sati, točnije radi 24/7, pa je dobro poznaju svi oni koje nakon izlazaka spašava od gladi. Dojma smo da im dnevna ponuda pizza baš nije najsvježija, barem nije bila kad smo bili tamo. Tijesto je bilo tvrdo, falilo joj je kečapa kojeg je bilo samo u tragovima, a sir je bio preintenzivnog okusa.

Dubravica

Adresa: Nikole Tomašića 1

Radno vrijeme: pon do pet; 06 do 21 h; sub 06.30 do 15 h; ned 07 do13 h

Cijena: 8,70 kuna

Ocjena: 5

U Dubravici imaju pizzu od vratine i delikates pizzu (njezini sastojci su: sir, šunka, šampinjoni, umak od rajčice, kulen, špek, kukuruz) po cijeni od 9,20 kuna, a kako nisu imali miješanu, probali smo onu sa šunkom i sirom koja košta 8,70 kuna. Bila je bogata i izrazito ukusna, dodatni začin davalo joj je malo vrhnja na sredini. Fina rajčica dobro je pasala s hrskavim tijestom, a ovo je i službeno jedina pizza na kojoj smo pronašli maslinu.

Pekara Feniks

Adresa: Radićeva 10

Radno vrijeme: 0 do 24 h

Cijena: 10 kuna

Ocjena: 4

Ova pekarnica u Radićevoj jedno je od onih mjesta u gradu za koje znate da rade u bilo koje doba noći. U ponudi su imali miješanu pizzu i onu s kulenom, obje su koštale 10 kuna. Miješana koju smo probali više je od solidne, s bogatim prilozima i finom kombinacijom paradajza i šampinjona. Tijesto joj je ukusno, šunka koju koriste nije najjeftinija poput one u većini pekara, pa je cijelokupni dojam prilično dobar. Ali, kao da fali neki miks finih okusa koje su nekad imali u ovoj pekarinci, pa im ipak ne možemo dati peticu.

Britanac 2

Adresa: Frankopanska 2

Radno vrijeme: 06 do 24 h

Cijena: 10 kuna

Ocjena: 3

U ovoj pekari ponuda pizza je šunka-sir, kulen i samo gljive, a sve koštaju 10 kuna. U nedostatku miješane, probali smo onu sa šunkom i sirom. I shvatili da je ovo još jedna u nizu onih prosječnih zagrebačkih pizza iz pekare – utažit ćete glad, ali neće vam baš biti fino.

Dinara

Adresa: Heinzelova 7

Radno vrijeme: pon do pet; 06 do 20 h; sub 06 do 15 h; ned 07 do 14 h

Cijena: 12 kuna

Ocjena: 1

Pizza u Dinari ima ozbiljan problem – nevjerojatno je tvrda. U sredini te okrugle tvorevine nalazilo se malo šunke i rastopljenog sira, ali kako je pizza bila evidentno stara, odlučili smo stati nakon prva dva ugriza. Ostali smo i iznenađeni cijenom ove loše pizze – sa svojih 12 kuna je i služebeno najskuplja pizza na koju smo naišli. Nije zaslužila ni prolaznu ocjenu.

Pekarna Svetice

Adresa: Maksimirska 118

Radno vrijeme: 05 do 24 h

Cijena: 7 kuna

Ocjena: 4

Nakon grozomornog iskustva u Dinari, otišli smo u pekarnu Svetice. Njihova miješana pizza košta samo sedam kuna, a ukusom i sastojcima može parirati pizzama iz velikih pekarskih lanaca. Nije savršena, ali svježinom tijesta i dobrim omjerom šunke, sira i šampinjona ostavlja vrlo dobar fast food dojam.

Zagrebačke pekarne Klara

Adresa: Glavni kolodvor

Radno vrijeme: pon do pet; 05 do 21 h; sub 05 do 18 h; ned 06 do 14 h

Cijena: 9 kuna

Ocjena: 3

Na zagrebačkom Glavnom kolodvoru uvijek je veliki protok ljudi, pa smo očekivali da će nas tamo dočekati svježa i topla pizza. Miješana pizza koju smo probali u Klari svojom kvalitetom nije odskakala od prosjeka pizza koje smo do sada jeli. Mogli bismo reći da je tijesto bilo ukusno, iako kao da pizza zericu nije bila do kraja pečena. Okus sira bio je preintenzivan, a šunka mrvljena i bezukusna.

Pekara Romaja

Adresa: Ogrizovićeva 1

Radno vrijeme: 0 do 24 h

Cijena: 8 kuna

Ocjena: 4

Zadnja točka našeg testiranja zagrebačkih pizza bila je pekara Romaja na Trešnjevci, kultna pekara poznata brojnim Zagrepčanima koji upravo tamo idu nakon večernjeg izlaska. Doduše, najčešće zbog bureka, ali mi smo probali pizzu. Već na ulazu shvatite da ste na životopisnom mjestu. Dočeka vas ogromni smiješak vlasnika dok pakira kruh i buhtle za jednu sredovječnu ženu koju usput tješi jer joj je preminuo suprug, a nije izostavio ni kompliment kako bi se gospođa bar malo bolje osjećala. Nešto kao pekar – terapeut. Lijevo od njega je slika Majke Tereze, desno bana Jelačića, a između njih na zidu je zalijepljeno 200 kuna. U ponudi ima pizzu od kulena za 10 kuna, dok miješana koju smo probali dođe osam kuna. Porcija je velika, tijesto debelo, netipično za pizzu, ne škrtari se na šunki i siru kao u nekim drugim pekarama. Opći dojam pizze je da je onako baš balkanski masna, ali zbog nepatvorene srdačnosti vlasnika nekako brzo zaboravite na kolesterol.