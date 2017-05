Istražili smo tržište smoothieja; kupili smo ih u 10 najpopularnijih lokala i, posve amaterski, testirali

U zadnje smo se vrijeme nekoliko puta uhvatili kako na zajedničkim kavama i pauzama za cigaretu razgovaramo o smoothiejima, da razmjenjujemo recepte i dijelimo si savjete. Ispostavilo da nas ima više koji si znaju ujutro miksati različite voćne ili povrtne mješavine i da svatko ima neku svoj posebnu foru kako si smoothie učiniti ukusnijim ili zdravijim. Staviti, na primjer, unutra malo chia sjemenki, dodati naribanu koricu od limuna ili malo vanilije.

Smoothie je inače gusti napitak od izmiksanog voća ili povrća te voćnog soka, (ponekad leda), mlijeka ili jogurta i, čini se, nije bio samo prolazan trend među Zagrepčanima. Stoga smo, u suradnji s Gorenjem, odlučili napraviti, potpuno amaterski, test smoothieja koji se prodaju po Zagrebu. Naš zadatak je bio da prođemo popularna mjesta, izaberemo neki od njihovih smoothieja koje ljudi najviše uzimaju i probamo pronaći najbolji. S druge strane, zadatak Gorenja je bio – da nekako opere onu gomilu suđa koje smo pritom zaprljali.

U našem malom testu zato je sudjelovala Smartflex perilica posuđa koja je bitna zbog četiri ključne stvari. Za početak, ima znatno ugodniji miris od većine običnih perilica, kojima miris ponekad zna biti problematičan. Ima superbrzi, 15-minutni SpeedWash program, automatsko otvaranje vrata nakon završetka pranja (zbog čega se suđe bolje suši), i kapacitet 16 servisa posuđa, što jednostavno znači da imate više prostora za pranje više posuđa odjednom.

Što nam je bilo bitno kod testiranja smoothieja

U svakom od deset lokala uzeli smo po jedan voćni smoothie. Pokušali smo shvatiti od čega su i ocijenili ih. S obzirom na to da nisu svi od istog voća, nismo ih uspoređivali. Ljudi iz naše redakcije koji su sudjelovali u našem posve amaterskom istraživanju – Vuk, Silvana, Zoran i Katarina – nisu znali koji je gdje kupljen, odnosno testirali su ih naslijepo.

1. Smoothie bar Sokić

Lokacija: Nova cesta 130

Cijena: 0.5 l – 18 kuna, 0.3 l, – 15 kuna, 0.2l – 10 kuna

Vrsta: Voćni mix

Sastav: Đumbir, banana, jabuka, naranča, jagode

Ocjena: 3

Sa smoothiejem iz Sokića, čini nam se, dobit ćete solidnu vrijednost za novac. Nije doduše bio najukusniji koji smo probali, ali je bilo jasno da se ne radi o nekakvoj prevari sa sokovima ili dodanim šećerom; sve se činilo prirodno. Cijena je u odnosu na druge relativno niska, a prodavačica nam je rekla kako oni zapravo nemaju nekakav stalan recept, već da kupci sami slažu svoje kombinacije. Smoothie bar Sokić inače je udruga pa smo se, prije nego smo kupili smoothie, morali učlaniti.

“Mene podsjeća na frutek… Ovo je kao frutek s đumbirom”, rekla je Silvana kada je probala smoothie iz Sokića. Zoran se složio, dodao da je dosta gust i da mu nešto fali. “Sigurno ima banane. Ima i neki citrus, ne znam koji. Možda naranča. Ali fakat je frutek”, rekao je. “Ovo je kao gušći gusti sok. Osjetim bananu, đumbir, breskvu, marelicu… Đumbira ima puno. Meni je dobar. Banana mu daje gustoću. Nije presladak. Nema dodanog šećera i to mi se sviđa. Nijedan okus nije dominantan. Ima gorčinu đumbira, ali nema dovoljno đumbira da pecka”, rekao je Vuk.

2. Ceker

Lokacija: Nova Ves 73a

Cijena: 0.5 l – 18 kuna, 0.3l – 13 kuna

Vrsta: Tropski

Sastav: Naranča, kivi, banana, ananas, chia sjemenke

Ocjena: +3

Smoothie iz Cekera ostavio nas je pomalo podijeljenima, ali je nekakav krajnji zaključak bio da je zapravo sasvim OK. Bogat, gust i (pretpostavljamo) hranjiv smoothie za doručak. “Ja bih ovo sa žlicom jeo”, rekao je Vuk kada ga je probao. “Jako mi je dobar. Ima limunove kore rekao bih. Sigurno ima kivija i banane. Ne znam je li unutra i mango. Ovaj mi se baš sviđa. Ja mislim da su ove sjemenke iz kivija, a ne chia”, dodao je Vuk.

“Naizgled mi se čini da ima chia sjemenki. Njih se nikada ne može do kraja blendati. Ovo je smoothie kakav si ja doma ne bih nikada pripremila”, rekla je Silvana. “Dobro, nije uopće loš”, rekao je Zoran nakon što ga je kušao. Pretpostavio je da unutra ima kivija i banane, ali i još nešto što mu daje gorčinu. Katarina je na to rekla da uopće ne osjeća gorčinu o kojoj je govorio Zoran. “Meni se sviđa to što je gušći. Mislim da bi mi to bilo super, recimo, za doručak. Kivi mi je najdominantniji nekako”, dodala je.

3. Mixer Smoothie Bar

Lokacija: Tkalčićeva 30

Cijene: 0.3 l -16 kn

Vrsta: Strawberry orange

Sastav: Jagoda, naranča, banana

Ocjena: 3

Kada su probali ovaj smoothie, kušači su, možda zbog boje, potpuno krivo pretpostavili da u njemu ima mrkve. Svi su se na složili da je vrlo jednostavan, sladak i relativno dobar, ali ne više od toga. “Mislim da ovdje definitivno ima mrkve i mislim da ima malo sastojaka. Dva ili tri maksimalno. Ja bih možda sebi napravio malo rjeđe. No, ja bih mu dao četvorku”, komentirao je Zoran. Silvanu je ovaj smoothie podsjetio ne nekakav loš domaći prerađeni sok u tetrapaku i nije bila pretjerano oduševljena.

“Miriše na mrkvu i krušku. Možda i na marelicu, ne znam. Dobar je. Mislim da su unutra mrkva, marelica i jabuka. Nešto od toga ima. Sladak je dosta”, pokušao je pogoditi sastav Vuk. I evidentno kolosalno pogriješio. “Ima i banane. I nešto kiselkasto. Ni na što me ne podsjeća, ali mislim da je dosta jednostavan. Da nema puno sastojaka. Samo tri od mene”, dodala je Katarina.

4. Green Point

Lokacija: Varšavska 10

Cijena: 0.3 l – 15 kn, 0.5 l – 21 kn

Vrsta: Happy Day

Sastav: Jabuka, naranča, limun, ananas, sirup od agave

Ocjena: – 3

Prvi dojam svima je bio: “gorko”. Toliko da su pretpostavili da unutra ima grejpa (a nema). Nekima je to bilo OK, nekima baš i ne, ali svi su mu, zamjerili što je rijedak. Vuk je rekao da mu se čini da je po viskoznosti kao nekakav gusti sok, ali da to, po njemu, ne mora nužno biti loše. “Čini mi se da osjećam grejp. Osjećam samo tu gorčinu. Ja to volim. I ne znam s čime je zagušćen. Neka breskva možda, ili ipak jabuka. Gorko je no ne previše. Pio sam i gorče sokove od grejpa”, dodao je.

Silvana je rekla da je njoj dominantan ananas, ali da joj se nije baš dopao. “Meni nije toliko loš”, rekao je na to Zoran. “Sviđa mi se gorčina. Odgovara mi. Malo je rijedak. Kao sok. Radije bi da je malo gušći. Nije mi uopće kao smoothie”, zaključila je Katarina. Na kraju su ostali podijeljeni. Silvani se nikako nije svidio, Zoran ga nije baš žestoko branio, a Vuk i Katarina su tvrdili da je dobar, ali ipak prerijedak.

5. Juice & Juice

Lokacija: Masarykova 26

Cijena: 0.3 l – 19 kn, 0.5 l – 26 kn

Vrsta: Funky Borovnica

Sastav: Borovnica, banana, naranča

Ocjena: 4

Ovaj se smoothie svidio kušačima. Doduše, bitno je skuplji od ostalih, ali nitko zapravo nije imao konkretnu zamjerku. “Ima miris banane. Osjeća se da su nekakve sjemenke unutra… Možda i jagode ili maline te neko crveno bobičasto voće. Napravila bih si ga doma, samo da nije toliko slatko”, komentirala je Katarina. Vuk je rekao da ga podsjeća na kupovne smoothieje iz DM-a, koji su mu inače najbolji kupovni smoothieji, ali da bi volio da je malo kompleksniji.

“Meni ovo miriši po ljetu. I prvi dojam je šumsko voće. Doduše, fali mi nešto da mu da neki posebni štih. Ali gustoća je super. Rekla bih da ima malo i jabuke. Čak nisam sigurna ima li banane”, rekla je Silvana, kojoj se ovaj smoothie dosta svidio. “Meni je ovo vrlo OK. Isto četvorka”, dodao je Zoran.

6. Fruteria Mix

Lokacija: Trgovački centar Cvjetno

Cijena: 0.3 l – 17 kn, 0.5 l – 20 kn

Vrsta: Berry Queen

Sastav: Jabuka, malina, borovnica

Ocjena: +2

Ovaj smoothie je prvi koji se nije radio pred nama, već je bio gotov i izložen kada smo ga kupili. Nitko mu, zapravo, nije zamjerio okus, ali su ocjene bile relativno niske jer kušačima nije djelovao kao pravi smoothie. “Ovaj je jako rijedak. Kao sok. Ovo je sok od maline. Ne osjećam ništa drugo”, prokomentirala je Katarina. “Ovo miriše kao Slatka tajna. Nije loše, ali ne bih ga uzeo. Kad uzmem smoothie, hoću da bude nešto što ja ne mogu doma napraviti”, dodao je Vuk.

“Meni je ovo loše. Prerijetko je. Izgleda mi kao početak smoothieja ili kao priprema za koktele. Nije završen. Možda bi bio dobar u nekoj kombinaciji, tipa da u njega još ide nekakav alkohol”, složio se Zoran. Svidio se samo Silvani. “Užasno je svjež. Baš me podsjeća na ljeto. Meni se sviđa”, rekla je.

7. Good Food

Lokacija: Teslina ulica

Cijena: 0.3 l -18 do 20 kn

Vrsta: Summer Love

Sastav: Ananas, banana, sok od naranče, bademi

Ocjena: – 5

I smoothie iz Good Fooda bio je gotov i izložen kada smo ga pokupili. Ekipi koja ga je testirala to očito nije smetalo. “Ovo je ananas. Definitivno po mirisu i boji ima ananasa. I dosta je tih nekih razmrvljenih mrvica. Ovaj je jako pun okusa. Mislim da ima jako puno tropskog voća. Moguće marakuja. Jako mi se sviđa, sviđa mi se gustoća. Imam dojam da je u čaši jako puno sastojaka i sviđaju mi tekstura”, rekla je Katarina.

Vuk je na to samo dodao da mu se po okusu čini da se radi o nekakvom tropskom miksu i da mu je super. “Meni je ovaj kao sladoled. Onaj Quatro Brazil. Takav ima okus. Kao neki voćni sladoled. Ukusan je”, složila se Silvana. “Super mi je što je kompaktan i što se ne taloži. Ananas je nositelj”, dodao je Zoran.

8. Caffe bar Espresso

Lokacija: Gajeva ulica

Cijena: 0.3 l – 22 kn

Vrsta: Sunriser

Sastav: Banana, naranča, jabuka, mrkva, đumbir

Ocjena : -3

Ovaj smoothie bio je skup u odnosu na druge, a sudeći prema recenzijama, cijenu baš i nije uspio opravdati. “Ovo su mrkva i đumbir. Ne bih se začudio ni da je nekakva bundeva. Ovo je smoothie kakav ja radim doma. Ali svejedno bih ga naručio i vani”, kaže Vuk. “Ultra je gust. Najbrašnastiji je do sada. Meni se to ne sviđa. Ovo mi izgleda kao nešto što bi netko smiksao samo zato što je pročitao da su sastojci zdravi, a ne za svoj gušt”, rekao je Zoran.

Silvana je rekla da je njoj najveći problem što ima previše đumbira i da zbog toga okus nije do kraja definiran. Katarina je rekla da joj je gust, poput kašice za djecu, i da joj je sličan nečemu što bi si napravila kod kuće. “Unutra ima jabuke, a uvijek doma imam jabuke. Dala bih mu tri. Osjećam da bi mogao biti zdrav, ali ne bih ga uzela vani”, rekla je. Na kraju su se složili da smoothie nije katastrofa, ali da je unutra možda malo previše đumbira.

9. Bio & Bio

Lokacija: Ilica 5

Cijena: 0.3 l – 28,20 kn

Vrsta: Bobica

Sastav: Makadamija, kokosovo ulje, sirup od višnje, bobičasto voće, konopljin desert od maline i jagode

Ocjena: – 5

Kada je probao ovaj smoothie, Zoran je rekao da mu se čini kao nešto što si zna raditi kod kuće. Smoothie iz Bio&Bio dućana dosta je skuplji od ostalih, ali je dobio dobre recenzije. Svi bi našli nešto što bi mu dodali, ali svima se u principu svidio. “To je banana, šumsko voće nekakvo… Iskreno, fali mi malo mrvica. Kao da je prejako blendano. To ne mora biti nužno loše i meni je ovo petica. Volim ovakve. Možda samo fali malo limuna ili tako nešto”, dodao je Zoran.

Katarina je na to rekla da njoj izgleda i miriši poput voćnog jogurta, što joj se baš ne sviđa, ali da je okusom bolji od tog prvog dojma. “Sviđa mi se kako je lagan. Bilo bi super da je mrvicu gušći i jači u okusu, ali je svejedno prefin”, rekla je. “Ovaj definitivno ima kokosovo mlijeko. Šumsko voće i kokosovo mlijeko. Ja bih ovdje stavio malo vanilije jer je možda preobičan. Stavio bi možda i mente gore”, dodao je Vuk.

10. Juice Box

Lokacija: Ilica 38

Cijena: 0,4 l – 16 kn

Sastav: Aronija, jabuka, naranča, ananas, med

Ocjena: – 4

Smoothie u Juice Boxu u Ilici dobili već u bočici. Prodavačica kaže da imaju proizvodnju u Vlaškoj, odakle im ih dostavljaju dvaput dnevno. Okusom im se svidio, čak su pretpostavili da bi mogao biti i dosta zdrav, ali im se ipak više činio kao sok. “Ovdje definitivno ima cikle”, zaključio je Vuk pri pogledu na tekućinu duboke crvene boje i, već pretpostavljate, opet pogriješio. “Jako je dobar. Dao bih mu ocjenu – 4, ali ga ne bi potpisao kao smoothie nego kao zdravi sok”, rekao je Vuk.

“Ovo je pravi crveni sok za metabolizam. Ali je kao sok”, složila se Katarina. “Mene podsjeća na neke sokove koje su mi kao klincu donosili iz Austrije. Četvorka. Kao višnja, jabuka, malo da ga se zgusne još…”, dodao je Zoran.

Producirano u radionici TG Studija, Telegramove in-house agencije za nativni marketing, u suradnji s partnerom Gorenjem i po najvišim uredničkim standardima Telegram Media Grupe. Testiranje smoothieja snimljeno je u Gorenje Studio prodavaonici u Zagrebu.