Kako je Lucić povlaštenim kreditima za zapošljavanje branitelja izgradio 60 apartmana na obali

Franjo Lucić, najsiromašniji zastupnik u aktualnom sazivu Hrvatskog sabora (kao što smo rekli u prvom dijelu specijala, u njegovoj imovinskoj kartici nije upisano ništa osim oranice vrijedne 15.000 kuna) i sad već bivši član Nacionalnog vijeća HDZ-a, imao je uzbudljiv poslovni život u kojem su se oko njegovih tvrtki TOFRADO, zahvaljujući politici u koju se uključio i bez koje to ne bi išlo, vrtjeli veliki poslovi i još veći novac. Njegove tvrtke TOFRADO i TOFRADO bačvarija koje je nakon ulaska u Hrvatski sabor prepustio na upravljanje bratu Dragi – sklopile su 1. ožujka 2005. sa Slavonskom bankom (koju je tada preuzimala Hypo Alpe Adria banka) ugovor o kreditu od 12 milijuna kuna.

Taj ozbiljan novac Franjo Lucić i njegov brat Drago, koji su u tom bankovnom kreditu bili mjenični dužnici, dok je tvrtka Građapromet iz Našica (koju je zastupala Lucićeva supruga Ankica) bila založni dužnik, dobiven je u okviru programa ”Lokalni projekti razvoja – poduzetnik”, projekt ”Branitelj” i imao je financijsku potporu Požeško-slavonske županije. Kredit je Lucićevim tvrtkama odobren, kako je to izrijekom pisalo u ugovoru u čijem je posjedu Telegram, za ”kupovinu opreme i obrtna sredstva”. Odobren je na 10 godina s počekom od 24 mjeseca, a kamatna stopa bila je više nego povoljna: iznosila je 5,84 posto godišnje, no Lucićeve tvrtke plaćale su kamatu od samo 1,84 posto, budući da su preostalih 4 posto, kako stoji u ugovoru o kreditu, subvencionirali Požeško-slavonska županija i Ministarstvo branitelja.

Zapošljavanje razvojačenih branitelja

Sredinom prosinca 2006. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti na čijem je čelu tada bila Jadranka Kosor, ujedno i potpredsjednica Vlade, donijet će odluku o priznavanju prava na subvenciju kamate po stopi od dva posto. Svrha subvencioniranja bila je, kako stoji u odluci ”provedba Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja branitelja i Programa malog i srednjeg poduzetništva”. Kredit od 12 milijuna kuna koji su podigle Lucićeve tvrtke, nije međutim bio jedini. TOFRADO i TOFRADO bačvarija već su ranije podigli dva kredita – jedan u iznosu od 5, a drugi od 2,5 milijuna kuna kod tadašnje Požeške banke (sada Podravska banka). I ti su krediti imali povlaštenu kamatnu stopu, a kamatu su subvencionirali Požeško-slavonska županija i Ministarstvo obrta, malog i srednjeg poduzetništva.

Ti su krediti bili namijenjeni za nabavu strojeva i obrtna sredstva. TOFRADO je pak najavio kako će kredit iskoristiti za izgradnju pilane i pratećih objekata, te nabavu transportnih vozila. S dvadesetak milijuna kuna kredita, činilo se, TOFRADO će moći ispuniti obvezu koju je preuzeo: proširiti proizvodnju i zaposliti ljude, prije svega razvojačene branitelje bez posla. No, umjesto ulaganja u osnovnu djelatnost, drvoprerađivačku industriju i proizvodnju hrastovih bačvi – za što su krediti i podignuti – TOFRADO se počeo baviti izgradnjom apartmana na jadranskoj obali! Na neobičan način u tu gradnju upustili su se i članovi obitelji Franje Lucića, njegova supruga Ankica, sinovi Domagoj, Franjo i Tomislav, te kći Marina.

Nevjerojatan uspjeh Lucićeve djece

Uslijedilo je nekoliko zanimljivih financijskih transakcija u kojima su sudjelovali članovi najuže obitelji danas najsiromašnijeg saborskog zastupnika, Franje Lucića. Kao što smo vidjeli u prvom dijelu, Lucić je svoju kuću za 600.000 kuna prodao svojoj djeci, no taj novčani iznos nije naveo ni u jednoj imovinskoj kartici. Zanimljivo je obrazloženje zašto je kuću u kojoj i danas stanuje prodao djeci. U sudskom postupku na Općinskom sudu u Požegi, gdje ga je tužila Podravska banka, upravo zbog prodaje obiteljske kuće djeci i strahu da zbog toga neće moći naplatiti svoja potraživanja, Franjo Lucić u iskazu je tvrdio kako je time želio urediti ”inače nerazriješene obiteljske odnose” i zbog namjere da se preseli u Zagreb, gdje je, kako je rekao ”u to vrijeme pretežno i boravio”.

No, taj njegov neobičan potez, da kao tada imućan čovjek, djeci (od koje je jedno bilo malodobno) prodaje obiteljsku kuću, u kojoj i danas stanuje, ali ne kao vlasnik, imao je snažnu pedagošku notu. S djecom je sklopio kupoprodajni ugovor kako bi, rekao je na sudu, ”shvatili da ne mogu sve dobiti nego da moraju i zaraditi određene stvari”. I dodao: ”Kako su svi, osim najmlađeg sina, bili zaposlenici tvrtke, imali su sredstva za kupnju”. Inzistirajući na susretu s Lucićem Telegramov novinar osobito je želio saznati kako su Lucićeva djeca bila tako uspješna jer su i prije kupovine obiteljske kuće, u čijem je vlasništvu do tada bila glava obitelji – Franjo Lucić – imali obilje novca i razvijen smisao za poduzetništvo.

Posudba u vrijednosti od 7 i pol milijuna kuna

Tako je njegov sin Tomislav (rođen 1987.) u Srimi, katastarska općina Zaton, kraj Šibenika, 2005. i 2007. godine kupio građevinsko zemljište (Telegram je u posjedu svih izvadaka iz katastra) za ukupno 339.041,20 kuna, a 2006. prodao apartmane za 1.282.744,60 kuna. Lucićeva kći Marina (udana Mogušar, rođena 1981.), kupila je, također u Srimi, građevinsko zemljište 2005., a u narednim godinama prodala tri apartmana, u ukupnom iznosu od 1.419.684,08 kuna. Čak je i tada malodobni Lucićev sin Franjo (rođen 1992.) u dobi od 17 godina, prodavao apartmane u Srimi u ukupnom iznosu od 4.842.817,90 kuna. U posao kupovanja zemljišta na jadranskoj obali i prodaje apartmana, uključila se i Lucićeva supruga Ankica: 2005. kupila je zemljište za 178.315,50 kuna, a dvije godine kasnije prodala apartmane u vrijednosti od 1.240.059,77 kuna.

I unutar obitelji Lucić, te Lucićevih tvrtki TOFRADO i TOFRADO bačvarija, odvijala se živa financijska aktivnost. Telegramov novinar želio je s Lucićem razgovarati i o tome, o međusobnim donacijama i pozajmicama, no on je – objasnivši kako je ”prekapacitiran i umoran” zbog brige o plantaži luka zasijanog na 6 hektara, odbio susret, pa je radije u zamjenu za nepisanje o tome, htio ponuditi mito, u čemu smo pisali u četvrtak. Tako je supruga Ankica darovala svom suprugu 2.067.999,43 kune, kći Marina 1.283.066,21 kuna, a sin Domagoj 1.424.804,24 kuna. Kolanju novca unutar obitelji i njihovih tvrtki tu nije kraj. Prema podacima Telegrama tijekom tri godine, od 2009. do 2011. četvero Lucićeve djece tvrtki TOFRADO trgovina (koja nastavlja poslovati nakon što su TOFRADO i TOFRADO bačvarija završile u stečaju) posudilo je ukupno 7.493.030,40 kuna, odnosno, svatko po 1.873.257,60 kuna.

Kupnja apartmana u Srimi pokraj Šibenika

Lucićeva djeca, Tomislav, Franjo (koji je, rekli smo, još bio maloljetan), Domagoj i Marina, tijekom 2010. i 2011. TOFRADO bačvariji posudila su ukupno 6.812.232, 80 kuna, odnosno svako dijete isti iznos 1.703.058,20 kuna! Sav taj novac, dakle, vrtio se unutar obitelji i tvrtki u vlasništvu danas najsiromašnijeg zastupnika u Hrvatskom saboru. Čini se da su investitori u izgradnju apartmana u Srimi, kraj Šibenika, Lucićeve tvrtke TOFRADO i TOFRADO bačvarija, njegovoj djeci pozajmice vratile u apartmanima. Ni tu okolnost nismo mogli razriješiti u razgovoru s Franjom Lucićem. U jednom trenutku (početak 2007.), dinastija Lucić u posjedu je imala 22 apartmana, ukupne površine 1.056,48 metara četvornih i svi su bili uredno gruntovno provedeni (doduše tada bez uporabne dozvole, kako stoji u gruntovnim izvacima) u Katastarskoj općini Zaton, Općinskog suda u Šibeniku.

Preostali od šezdesetak izgrađenih apartmana bili su prodani različitim kupcima, a u međuvremenu članovi obitelji Lucić prodali su gotovo sve apartmane. Pored apartmana koji su bili uknjiženi u vlasništvo supruge i djeca Franje Lucića, dio je bio u posjedu njegova brata Drage (jedan apartman veličine 59,95 metara četvornih) i bratovljeve supruge Stelle (ukupno tri apartmana), te Ive Lucića, (tri apartmana) i njegove supruge Zdenke (dva apartmana). Ivo i Zdenka Lucić, djeca su strica Franje Lucića i međusobno su poslovno povezani. U vrijeme izgradnje apartmana u Srimi kraj Šibenika, podjednako zanimljivi odnosi vladali su između Lucićevih tvrtki TOFRADO i TOFRADO bačvarija.

Sumnjiv model potrošnje novca od kredita

Obje su tvrtke, kao što smo rekli, koristile povoljne kredite sa subvencioniranim kamatama, a kako je trebalo opravdati trošenje novca (jer su banke, ali i Požeško-slavonska županija, te dva spomenuta ministarstava iz čijih je sredstava plaćana razlika kamate, imali pravo kontrolirati na što je utrošen novac), dvije Lucićeve tvrtke našle su model na koji način fiktivno potrošiti što više novca. Tako je TOFRADO bačvarija, od sestrinske firme TOFRADA kupovala opremu, no po nekoliko puta većoj cijeni od stvarne. Iz samo jednog dokumenta, u čijem je posjedu Telegram, od 24. veljače 2005. godine, vidljivo je kako je TOFRADO svojoj sestrinskoj tvrtki rabljenu debljaču nabavljenu za 7.536,57 kuna prodao za 29.400 kuna, rabljenju ravnalicu kupljenu za 13.565 prodao za 56.000 kuna, dvostranu debljaču nabavljenu za 15.000, prodao za 63.200, automat za izradu dužice kupljen za 16.000 kuna prodao za 62.800, a primjerice stroj za bušenje drvenih bačvi koji je TOFRADO nabavio za 41.795 kuna, TOFRADO bačvariji prodao je za 145.700 kuna!

Takvih je prodaja bilo bezbroj, pa se na taj način oprala solidna količina novca koji je onda završavao u izgradnji apartmana. U kontroli namjenskog trošenja kredita koju je u lipnju 2007. proveo Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvitak Požeško-slavonske županije stoji kako je TOFRADO bačvarija osnovna sredstva nabavljala od sestrinske tvrtke TOFRADO (obje u vlasništvu Franje Lucića) te da je ukupno za tu namjenu potrošeno 1.170.200 kuna, ali da je cijena po kojoj je TOFRADO nabavio te strojeve bila samo 259.786,36 kuna. To znači da je TOFRADO svojoj sestrinskoj firmi zaračunao četiri i pol puta veću cijenu, odnosno naplatio 910.315,64 kune više! Pri tom valja znati da su obje tvrtke poslovale na istoj adresi – Ulici Ante Starčevića 16, u Pleternici, pa nije bilo nikakvih transportnih troškova. Na toj se adresi danas nalazi jedina preostala Lucićeva tvrtka, TOFRADO trgovina.

Tko je intervenirao za subvenciju kamata

Telegram je u posjedu dokumenta kojim tadašnja potpredsjednica Vlade i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Jadranka Kosor, 9. srpnja 2007. donosi odluku o ukidanju prava tvrtki TOFRADO bačvarija na subvenciju kamate po stopi od dva posto na kredit odobren po osnovi dva projekta: ”Lokalni projekt razvoja – poduzetnik za 2004. godinu” i projekt ”Branitelji”. Razlog: nenamjensko trošenje kredita. U toj odluci doslovce stoji: ”Korisniku subvencije ukida se pravo na subvenciju kamata zbog utvrđenih nepravilnosti i povreda namjenskog korištenja kredita sukladno nalazu po dokumentaciji o namjenskom korištenju kredita”. I dalje: ”Iznos sredstava isplaćenih od strane Ministarstva na ime subvencije po stopi od dva posto, utvrdit će se po okončanju postupka utvrđivanja štete.”

No, dogodit će se zanimljiva stvar. Ne samo što nikada nije utvrđena šteta, već je za desetak dana odluka povučena. Netko moćniji od tadašnje potpredsjednice Vlade Jadranke Kosor, očito, smatrao je kako tvrtka TOFRADO bačvarija, čiji je vlasnik bio Franjo Lucić, ali ju je zastupao njegov brat Drago, ne zaslužuje takav tretman. Tko je to mogao biti, nije teško pogoditi. No, vidjet ćemo, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti nije bilo jedino koje je povuklo odluku o subvencioniranja kamata za kredite tvrtke TOFRADO. Učinit će to i Požeško-slavonska županija koja je, također po stopi od dva posto, subvencionirala kredite Lucićevih tvrtki, koje su pak, bile uvelike angažirane u izgradnji apartmana.

U sljedećem nastavku: Kako su završavale brojne kaznene prijave protiv Lucića i zašto je on, na sjednici Županijske skupštine Požeško-slavonske županije, trijumfalno poručivao onima koji ih podnose kako s njima mogu ”obrisati guzicu”; također u sljedećem nastavku: Kako su Lucićeve tvrtke Hrvatskim šumama dugovale milijunske iznose i bez obzira na nepodmirene račune uredno dobivale kvalitetne hrastove trupce