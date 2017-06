Kako su se Viktor i Amalija Knavs, umirovljeni Titovi samoupravljači iz Sevnice, našli u Bijeloj kući

Južna tratina ispred Bijele kuće ikoničko je mjesto američke i svjetske politike. Preko tih par desetaka metara savršeno održavane trave, od helidroma do Ovalnog ureda, prošli su svi predsjednici, mnogi državnici i uglednici. Kad se predsjednici vraćaju u Washington, helikopter ih spusti na južnu tratinu. Na kraju mandata, to je mjesto s kojeg se oproste od moći – posljednji put mahnu zaposlenicima i svijetu, i uđu u helikopter koji ih odvede u novu stvarnost “bivšeg najmoćnijeg čovjeka na svijetu”. Tu su pale mnoge suze, iako su se jednom svi i smijali – kad se Richard Nixon na odlasku popeo na stepenice helikoptera i očajnički podigao obje ruke u zrak signalizirajući pobjedu, iako je otišao kao osramoćeni kriminalac.

No, južna tratina Bijele kuće prošlog je tjedna vidjela dvoje neobičnih gostiju. Stasiti muškarac u sedamdesetima, u odijelu s predugačkom crvenom kravatom, i njegova atraktivna supruga, skrivena iz sunčanih naočala, izašli su iz helikoptera i prošli pored fotoreportera bez komentara. Iako su marince u stavu mirno izgledom mogli podsjetiti na vrhovnog zapovjednika Donalda Trumpa i njegovu suprugu Melaniju, zapanjujuća sličnost nije bila najčudnija okolnost ovog trenutka.

‘Viktor je bio prilično uspješan u Jugoslaviji’

Prošlost para koji je helikopter doveo, njihovi korijeni i životni put bili su još neobičniji. U Bijelu kuću uselili su Knavsovi, roditelji prve dame Melanije Trump, slovenski bračni par koji inače živi u luksuznim privatnim rezidencijama svoga zeta, izbjegava medije i pomaže u odgoju unuka Barrona, najmlađeg sina američkog predsjednika. Viktor i Amalija Knavs umirovljeni su Titovi samoupravljači – on bivši vozač i član Saveza komunista, a ona švelja u tekstilnom kombinatu. Zet milijarder doveo ih je u Bijelu kuću, gdje se za doručkom prvi put u povijesti govorilo slovenski. Djed i baka naučili su Barrona materinjem jeziku, kojim barataju znatno bolje nego engleskim.

“Viktor je bio prilično uspješan u Jugoslaviji. To je drukčija vrsta uspjeha nego ovdje kod nas, ali bio je uspješan.” Tako je svoga punca, starijeg od sebe svega pet godina, opisao Donald Trump prije nego što je postao predsjednik. I Viktor Knavs je, za razmjere Sevnice, slovenske provincije u socijalističkoj Jugoslaviji, doista bio uspješan. Dobro odjeven, s kravatom i aktovkom u ruci, kazat će danas susjedi. No, nije uvijek bio takav. Karijeru je počeo kao vozač šefa komiteta u Hrastniku, nedaleko Sevnice. Članstvo u Savezu komunista Jugoslavije sigurno mu nije otežalo karijeru, pa je uskoro prešao na drugi posao. Postao je vozač direktora Jutranjke, tekstilnog pogona u Sevnici, i upoznao svoju buduću suprugu Amaliju. No, Viktor je u tom trenutku iza sebe već imao jednu vezu, dijete koje se iz nje neplanirano rodilo, i povijest sudovanja i nemirenja sa stvarnošću koji ga čine sličnim njegovom njujorškom vršnjaku.

Brat Melanije Trump kojega nikada nije upoznala

U Sevnici je 1964. Viktor Knavs upoznao Mariju Ciglenjak, koja je uskoro zatrudnjela. On je tvrdio da dijete nije njegovo i htio da Marija pobaci. Ona je ipak rodila i zatražila alimentaciju. Viktor je odbijao priznati da je Denis njegov sin, čak i nakon što je sud testom krvi ustanovio očinstvo. Viktor se žalio sve do Vrhovnog suda, ali je izgubio. Alimentaciju je plaćao do Denisove punoljetnosti, ali se nikad nije upoznao sa sinom. Ni on, niti članovi njegove obitelji. Polubrat američke prve dame ima 52 godine i živi u malom stanu u Hrastniku; njegova majka je umrla. U jedinom intervjuu koji je dala zadnjih godina, Melania Trump pokušavala je izbjeći ovo pitanje, ali je na kraju rekla da “zna za tu priču” i zatražila da se poštuje to što je njezin otac privatna osoba.

Viktor i Amalija Knavs upoznali su se 1966. dok je ona radila u poljoprivrednom kombinatu u Sevnici, gdje je kopala luk. Zahvaljujući suprugovim političkim vezama ubrzo je našla bolji posao. Kad je Viktor prešao za vozača direktora Jutranjke, sredio joj je posao u tvornici, koja je proizvodila odjeću za djecu. Radila je prvo kao švelja, ali je pokazala talent za crtanje. Uskoro je počela osmišljavati dezene za tekstil. Kod kuće, šivala je za sebe i kćeri – Ines i mlađu Melaniju. Obiteljska prijateljica otkrila je da “već u to vrijeme Melanija nikad nije nosila ništa iz dućana”. Nije ni trebala, jer je kuća je bila puna Burdi iz kojih je Amalija uzimala krojeve.

Sličnost između Trumpa i Melanijina oca

Talent za dizajn i za lijepo Melanija je naslijedila od majke. Ambiciju je mogla naslijediti od oca. Viktor je uskoro počeo raditi kao trgovački putnik, a potom i rukovoditelj u poduzeću za prodaju automobila i auto-dijelova. No, san samoupravljača zamalo je propao jer se Viktorov poduzetni duh nije dao zaustaviti, pa se dao u sivu ekonomiju. Kad je Melanija imala šest godina, osuđen je zbog ilegalne prodaje auto-dijelova i utaje poreza. “To je drukčija vrsta uspjeha nego ovdje kod nas, ali bio je uspješan”, reći će kasnije Donald Trump, poduzetnik sa šest bankrota i nekoliko stotina sudskih postupaka protiv sebe. Iako je Viktoru kazna kasnije izbrisana iz sudskog registra, Melanija je u intervjuu 2016. ustvrdila da njezin otac “nikad nije bio pod istragom”, nesvjesno nagoviještajući rečenicu koja će – u potpuno drukčijim okolnostima – obilježiti početak mandata njezina supruga.

Viktor je u socijalističkoj Sloveniji dobro zarađivao – dovoljno da kupi stan u Ljubljani u kojemu su Melanija i Ines živjele dok su išle u srednju školu. U Sevnci je sagradio i kuću, gdje je obitelj preselila iz društvenog stana koji im jedala tvornica tekstila.Obiteljska prijateljica procijenila je za američke novine da je obitelj Knavs bila “relativno dobrostojeća” za tadašnje jugoslavenske pojmove: odlazili su na godišnji odmor u Italiju, Francusku i Njemačku. Viktor je uvijek vozio Mercedes. “Nikad ga nećete vidjeti ni u kojem drugom autu”, kažu susjedi. Kad je počeo još bolje zarađivati, Viktor je skupio cijelu kolekciju Mercedesa, ali je i iznevjerio očekivanja susjeda – kupio je Maserati.

Oproštaj male Melanije od Josipa Broza Tita

Melanija je odrasla u Sevnici, nedaleko od hrvatske granice. Iz zagrebačke perspektive, to je tek malo dalje od Samobora, između Krškog i Zidanog Mosta. Kao desetogodišnjakinja, bila je jedna od milijuna ljudi u Jugoslaviji koji su se u tuzi opraštali od Josipa Broza Tita. O Melanijinim političkim stavovima zna se malo, o Titu nikad nije govorila. U svibnju 1980. došla je do pruge, koja prolazi kroz Sevnicu, vjerojatno ne zato što joj je otac bio u Partiji, nego zato što su to svi radili. Cijela škola bacala je cvijeće na tračnice kojima je, od Ljubljane za Zagreb i dalje do Beograda, prošao Plavi vlak. Politika je nije zanimala, iako od nje na kraju neće moći pobjeći.

No, tko je to mogao znati 1980-ih, kad su je u Ljubljani zamijetili fotografi. Počela je pozirati, isprva ukočeno i nemušto, ali je bila lijepa i upečatljiva. Naučili su je manire, kako gledati u kameru, kako se postaviti prema promatraču. Počela je manekenska karijera, prva od dvije najvažnije stvari u njezinu životu. Kad se s Jugoslavijom raspalo i potencijalno tržište za njenu ambiciju, Melanija odlazi u Milano, pa u Pariz, da bi konačno došla ovdje u New York. Ime Melanija mijenja u Melania, a prezime Knavs germanizira u Knauss.

Trumpa je osvojila Melanijina nezainteresiranost

U njujorškom Kit Kat Clubu 1998. godine Melania Knauss upoznala je Donalda Trumpa, dvaput rastavljenog 52-godišnjeg plejboja. Postoje ljudi koji tvrde da se maksimalna razlika u godinama među partnerima može izračunati jednostavnom formulom. Stariji partner, po toj formuli, svoje godine treba prepoloviti, dodati sedam i to je najniža dobna granica ispod koje ne bi trebao ili trebala ići. Kad je upoznao Melaniju, pola Trumpovih godina bilo je 26. Kad se doda sedam, najmlađa žena s kojom bi se trebao viđati trebala bi imati 33 godine. Melanija je imala 28. Ali Trump nikad nije mario za pravila.

Nakon modne revije, Trump se riješio djevojke s kojom je došao i prišao Melaniji. Pitao ju je broj telefona. Melanija mu ga nije dala, nego je zatražila njegov broj. Čekala je, kaže, da vidi hoće li joj dati službeni ili privatni broj. “Htjela sam vidjeti koje su mu namjere. O čovjeku puno govori koji broj vam da – privatni ili službeni. On mi je tad dao sve svoje brojeve.” O prvom susretu Trumpa i njegove buduće supruge ispisane su stranice u američkoj štampi. Većina onih koji se time bavili slaže se da je slovenska manekenka osvojila njujorškog plejboja upravo svojom nezainteresiranošću. “Playing hard to get” je nešto što je građevinski poduzetnik Trump primjenjivao kao pregovaračku taktiku. Barem tako tvrde autobiografije koje su drugi napisali za njega.

Živjela u zgradi gdje stan navodno ima i Sanader

Nakon što ga je ohladila, Melanija je nazvala Trumpa, tjedan dana kasnije. “Na prvom dejtu smo kliknuli, ali nisam bila impresionirana time što je on zvijezda. Mislim da je to primijetio”, rekla je kasnije u intervjuu. Uskoro su prohodali, ali je ona odbila preseliti u Trumpovu luksuznu rezidenciju na Petoj aveniji. Ostala je živjeti u svom stanu u Zackendorf Towersima na njujorškom Union Squareu, u istoj zgradi u kojoj neprijavljeni stan navodno ima bivši premijer Ivo Sanader. Nema nikakvog traga o tome jesu li se Melanija i Sanader ikad upoznali.

Postoje barem dva moguća odgovora na pitanje što je Melaniju privuklo lajavom, razmetljivom i bahatom plejboju. Prvi, jednostavni, samo kaže da je ona manekenka, a manekenke se udaju za sortu ljudi kojoj pripada Donald Trump. Drugi, također ne previše laskav odgovor, kaže da je u Trumpu ona prepoznala očinsku figuru koju je tražila. “Svidjela mi se njegova samouvjerenost”, rekla je Melanija u jednom intervjuu i složila se da vidi sličnosti između Trumpa i svoga oca. Sličnosti nisu samo karakterne, nego su i fizičke – obojica su visoki, upečatljivi muškarci, svijetle kose, čak i sličnog izraza lica.

Trumpov jedini, vrlo kratki posjet Sloveniji

“Kad je bila dijete, Viktor je često bio na putu, a Amalija je s curama ostajala kod kuće. Mislim da je Melaniji trebao snažan muškarac, očinska figura”, rekla je za GQ Melanijina prijateljica iz Sevnice. Tomaž Jeraj, susjed, dodao je da ga “Trump podsjeća na Viktora. On je trgovac, njegovim venama teče biznis, kao i Viktorovima”.

Trump je Knavsove upoznao 2002. kad je jedini put posjetio Sloveniju. Ostao je kratko, “tek toliko da stigne ručati”, i otad ni on ni Melanija nisu više dolazili. Vjenčali su se 2005. u njegovu resortu Mar-a-Lago na Floridi. Svadba je bila parada kiča – kako samo Trump to zna, što da se priča – a njemu i curi u bijelom zdravlje i sreću poželjeli su i Trumpovi gosti – Bill i Hillary Clinton. Amalija i Viktor Knavs vjerovali su da je to jedinstvena prilika da upoznaju jednog predsjednika Amerike. Tko bi pomislio da će uskoro imati jednog u familiji.

Melanija je u Trumpu pronašla očinsku figuru?

Knavsovi su u Ameriku preselili tek prije par godina. Žive u Trumpovom tornju u New Yorku i u Mar-a-Lagu na Floridi. Sevnicu posjećuju jednom ili dvaput godišnje. Kad se Trump kandidirao za predsjednika, Viktor se povjerio svom dugogodišnjem automehaničaru u Sevnici, Mateju Novsaku. “Nije mi jasno što mu to treba, pored sveg bogatstva koje ima?”, rekao je Knavs automehaničaru, koji je to ispričao New York Timesu. Kad je glas o punčevoj sumnji došao do zeta, Trump je poentirao: “Nisu Knavsovi jedini koji se to pitaju”.

Njih dvojica nisu nalik samo u Melanijinim očima. Sličnih godina i slične stature, Trump Knavsu poklanja svoju iznošenu odjeću. Kako Amalija više ne šiva, dvije kožne jakne koje mu je dao Trump Viktor je odnio na prepravak krojaču u Sevnicu. Trumpovi rukavi bili su mu predugački. O Knavsovima se malo zna zato jer je Melanija tako odlučila. Iako u životu imaju par zanimljivih detalja, razlog za tajanstvenost nije bila njihova prošlost – u kojoj nema bogznašto za skrivanje. Prije će biti da ih je držala izvan svjetala reflektora zato jer su – obični. Viki i Malči, kako u obitelji zovu Viktora i Amaliju, tipični su Slovenci iz socijalističkog doba. Ona je očito imala talent za dizajn i za lijepo koji je prenijela kćeri. On je bio ambiciozan, trgovac poduzetniji od prosjeka, žmukler koji je od vozača došao do kuće i stana i još jednog stana.

Najmoćnija osoba iz bivše Jugoslavije

U Sloveniji se mnogi žale da ih je Melanija zaboravila nakon što je odselila. Pa ipak, zahvaljujući njoj, Barron tečno govori slovenski kojemu su ga naučili baka i djed. I dok se na Trumpa svakodnevno, s razlogom, svaljuju najgore kritike koje su ikad izgovorene na račun nekog američkog predsjednika, za Melaniju Trump nema ružnih riječi.

Prešutni konsenzus u Americi je da je prva dama rezervirana, ali pristojna i smirena – sve što njezin suprug nije. Kao mnoge druge male nacije, Slovenija nije proizvela mnogo svjetski poznatih lica, brendova ili ideja. Uz filozofa Slavoja Žižeka i epizodnog glumca Željka Ivaneka, Melanija Trump je najpoznatiji slovenski izvozni brend. Manekenka iz Sevnice koja je postala prva dama Amerike tako se neizbrisivo upisala u nacionalnu povijest, abecednim redom između Primoža Trubara i Danila Türka. Melania Trump je najmoćnija osoba iz bivše Jugoslavije još od smrti Josipa Broza Tita.