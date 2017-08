Kalifornijski mediji uspjeli su doznati tužnu priču najpoznatije starlete 80-ih kojoj nitko nije znao ni ime

Ako ste, nekim spletom okolnosti, od sredine osamdesetih do početka dvijetisućitih posjetili Los Angeles, postoji izvjesna šansa da ste je negdje vidjeli. Na velikim billboardima koji su se dizali iznad palmi, česta je bila slika platinasto plave žene, bujnih grudi, najčešće odjevene u rozu odjeću ili u rozom Corvette automobilu. Nekada bi prikazivali cijeli njen lik, nekada samo obilno napudrano lice, a nekada, naprosto, grudi. Ispod bi pisao broj telefona i riječ management, pored koje bi, u kurzivu, stajalo ime Angelyne.

Svi koji su proveli neko ozbiljnije vrijeme u L.A.-ju vidjeli su Angelynein lik, ali nitko zapravo nije znao tko je ta žena. U vrijeme prije fenomena Kardashian i prije no što je cijeli svijet bez ikakvog očitog razloga znao detalje privatnog života Paris Hilton, Angelyne je, barem u tom gradu, bila poznata samo zato što je poznata. Za razliku od modernih starleta, o kojima se zna manje više sve što se o nekom čovjeku može znati, o Angelyne nitko nije znao ništa. Sve do sada.

Pismo potpisano pseudonimom

Početkom mjeseca, u tiskanom izdanju Hollywood reportera, novinar Gary Baum objavio je priču u kojoj je otkrio tko je, zapravo, Angelyne. Prošle jeseni, Baum je dobio pismo, potpisano pseudonimom. “Biste li htjeli znati priču o Angelyneinom pravom identitetu? Imam puno detalja o njezinu privatnom životu. Od toga kako su joj se roditelji upoznali, preko djetinjstva do odrasle dobi. Dosta je drugačije od njene slike na plakatima. I bitno interesantnije”, pisalo je. Čovjek koji je poslao pismo rekao je da radi u jednom vladinom tijelu i da se iz hobija bavi genealogijom. Prije par godina dao si je zadatak da otkrije tko je Angelyne, i navodno je uspio.

Baum se s čovjekom našao u jednom kafiću u Hollywoodu. Piše da je izgledao kao Doug Stamper iz serije House of cards. Ispričao je prilično elaboriranu priču o Angelyne, koju je sklopio izvlačeći dokumente iz različitih izvora. Izvadio je isprintanu stranicu s maturalnim portretima srednje škole Monroe u San Fernandu iz 1967. Godine. Ovo je ona, rekao je i pokazao na portret crvenokose djevojke s pjegicama na obrazima i velikim plavim očima. “Tada poznata kao Renee Goldberg”, rekao je. Nakon tog sastanka, redakcija Hollywood reportera nezavisno je potvrdila priču o pravom identitetu starlete, odrasle u ne pretjerano glamuroznom dijelu Los Angelesa, u obitelji koja je preživjela Holokaust.

Teška obiteljska povijest

Maturalna fotografija nije bila ni blizu konačnog dokaza o identitetu. Kako je sama priznala, Angelyne se podvrgla brojnim plastičnim operacijama, a ako je slika bila autentična, to bi značilo da sada ima 66 godina. Dokumenti koje je Baumu pokazao genealog hobist pričali su životnu priču Renee Tami Goldberg (rođene kao Ronia Tamar Goldberg) punu trauma. Rođena je u Poljskoj, drugog listopada 1950. godine, a roditelji su joj bili poljski Židovi koji su se upoznali u getu Chiemielnik za vrijeme Drugog svjetskog rata. Bili su među 500 preživjelih od ukupno 13.000 koji su bili smješteni u getu.

Otac Hendrik i majka Bronia preživjeli su nezamislive užase u različitim koncentracijskim logorima. Bronia je u Holokaustu izgubila 40 rođaka. Brzo nakon oslobođenja, vjenčali su se u izbjegličkom kampu u Njemačkoj, zatim se vratili u Poljsku iz koje su emigrirali u Izrael. Tamo su dobili kćer i ostali živjeti do 1959., kada se ponovno sele, ovoga puta u Los Angeles, gdje se Hendrik zaposlio kao mehaničar. Bronia je umrla 1965. u dobi od 44 godine. Renee je imala 14 godina.

Živući mit Los Angelesa

Godinu dana kasnije, Hendrik, sada pod amerikaniziranim imenom Henry, ponovno se ženi i zajedno s novom suprugom pokreće dućan s alkoholnim pićima. Sele se u San Fernando Valley, gdje Rennee Goldberg ide u školu. Nakon mature, ulazi u kratak brak i seli u Hollywood, ali se razvodi 1969. I tu zapravo staje papirnati trag o njenom životu. Na pitanje o vjeri, rekla mu je da ih je isprobala više. Rekla je i da je rođena u jednom malom američkom gradu. U svakom slučaju, o sebi nije govorila puno, a kada bi Baum pokušao dobiti više, opirala se.

Iako je genealog prilično temeljito istražio ranu mladost Renee Goldberg, promakla mu je jedna dosta bitna, i lako pretraživa poveznica između Goldberg i Angelyne. U travnju prošle godine Renee Goldberg je na sudu u Venturi tražila promjenu imena u Angelyne Llyne. Ako su tvrdnje genealoga bile točne, Renee Goldberg sada bi bila u godinama u kojima može koristiti povlastice Socijalnog osiguranja. Baum se odvezao do okružnog suda u Venturi i pronašao priložene dokumente. Renee Goldberg koja je tražila promjenu imena tvrdila je da je rođena 1962, dvanaest godina kasnije od onoga što je tvrdio genealog. Kao razlog promjene imena navela je činjenicu da se imenom Angelyne, kao scenskim imenom, služi od 1979. Godine. U zahtjevu je navela adresu otprilike dvije milje udaljenu od suda. Baum se tamo odvezao i pronašao dućan koji prodaje personalizirane plakete i trofeje.

Vjerni pratitelj i čudni obožavatelj

Scott Henning ima 60 godina i illustrator je iz Idaha. Od kasnih osamdesetih blizak je prijatelj i suradnik Angelyne. Baum je, dok je radio na njenom profilu, više puta razgovarao s njime, ali Henning nikada nije pristao na pravi intervju. Kada ga je Baum nazvao kako bi pokušao potvrditi priču da je Renee Goldberg pravo ime Angelyne, Hennig je rekao da su to sve gluposti i da se kroz godine naslušao raznih blesavih teorija.

Angelyne je gotovo samostalno stvorila jedan od mitova modernog L.A.-a, mit platinaste plavuše u rozom Corvetteu, mit plastičnog, površnog glamura koji je postao jedna od najprepoznatljivijih identitetskih karakteristika grada. Baum je za THR radio njen profil još 2015 i kaže da je iz njihovih razgovora bilo jasno da ispod zavjesa živi inteligentna, ranjiva, pa čak i proganjana osoba. Kada ju je pitao o djetinjstvu, rekla mu je da je bila jedinica i siroče. Kada mu je spomenuo genealoga i njegova otkrića, Henning je rekao da mu je malo čudan toliki interes nekog lika koji se neće ni predstaviti za Angelyne. Malo creepy. Baum mu je poslao dokumente o promjeni imena, ali od tog razgovora je Henning odbijao svaki kontakt s Baumom. Jednog kišnog utorka, Baum je radio na nekoj potpuno drugoj priči na Sunset Stripu, kada je s druge strane ulice, na parkiralištu kultnog Rainbow Bar and Grilla, spazio ružičasti Corvette, Angelynein trademark.

Samo ja imam pravo na svoju priču

U jednom od hodnika u Rainbowu, naišao je na Henninga, kako stoji sam. Prije no što je Baum uopće stigao pozdraviti, iz jednog od toaleta izašla je sama Angelyne. Zastali su i popričali. Baum je pitao je li joj Henning prenio dokumente o Renee Goldberg. Henning je šutio, a Angelyne je samo rekla da ima problem s čudnim stalkerom, koji non stop visi ispred njenog stana i ostavlja rublje pred njenim vratima.

Uglavnom, prema onome što je ispričala, Angelyne je bila žrtva nekog opsesivnog fana, a Baum je bio naivni pijun u cijeloj priči. Pitao ju je o dokumentima o promjeni imena, na što je rekla da je to komplicirana priča i da ne želi o tome govoriti. Baum je bio uporan, pa je priprijetila odvjetnicima. Rekla mu je da joj je jasno da on želi da je priča istinita, jer je i sam Židov. To joj je slatko, a u priči nema istine. Ona jedina ima pravo ispričati svoju priču, u autobiografiji, jer je to u njezinu financijskom interesu, rekla je Angelyne.

Odao ju je oglas u magazinu

Prije dvije godine, kada je pokušavao nagovoriti Angelyne da mu da intervju, prije no što je uopće pristala razgovarati s njim, Angelyne je Bauma natjerala da kupi nekakav magazine koji je tada pokušavala izdavati. Platio ga je 50 dolara. Dan nakon što ju je sreo, Baum je u svojoj radnoj sobi iskopao taj magazine i listao. Pažnju mu je privukao jedan oglas.

Na jednoj se stranici reklamirao dućan za izradu personaliziranih trofeja i plaketa. Isti onaj čija je adresa bila na sudskom dokumentu o promjeni imena Renee Goldberg. U sljedeća dva tjedna se ništa nije dogodilo. Baum je pokušao ponovno nazvati Henninga, no ovaj ga je hladno odrezao. Bez drugih tragova, Baum je krenuo tražiti Michaela Straussa, čovjeka koji prije dosta godina, kratko bio u braku s Renee Goldberg.

Njen prvi muž potvrdio je identitet

Ispostavilo se da je Strauss sada obiteljski čovjek, u mirovini nakon uspješne karijere u kojoj se bavio proizvodnjom namještaja. “Bože moj! Nisam razgovarao s Angelyne već godinama. Malo sam je pratio na internetu”, rekao je Strauss kada mu je Baum rekao zašto zove. Pričali su oko sat vremena. Strauss se rado sjećao Angelyne. Ili Renee. U razgovoru se na nju referirao s oba imena.

“Bila je prekrasna, jedinstvena i pametna”, pričao je. Dok su razgovarali, Strauss mu je poslao neke fotografije iz tog vremena. Objasnio je da je imala teško djetinjstvo. Otac, čovjek koji je prošao kroz grozote koncentracijskih logora, bio je strog, čak okrutan, pa je htjela što prije pobjeći od kuće i nikada zapravo nije bila povezana sa svojim židovskim nasljeđem. Nije puno spominjala majku, iako je umrla samo par godina prije no što su se ona i Strauss upoznali.

Postala je lik koji je glumila

Nakon što su prekinuli, Strauss je na neko vrijeme otišao iz Los Angelesa. Kad se vratio, već je postala Angelyne. Odjednom plava kosa, velike grudi, i izvještačeni glas. Nije bio tamo kada se promjena dogodila. Par godina nakon toga, počela je s billboardima. Strauss kaže da mu je žao što nije zaradila više novca. U karijeri se bavila glazbom i povremeno bi dobivala manje uloge u filmovima. Straussu nije jasno zašto nikada nije otišla korak dalje. Napravila je tu ogromnu personu, ali je nikada nije do kraja naplatila.

Renee Goldberg u potpunosti se posvetila krajnjem idealu Hollywooda. Eskapizmu. S ciljem da uspije u industriji zabave, otišla je do točke s koje nije bilo povratka. Poput mnogih sanjara, u potpunosti je promijenila svoj lik, svoje ponašanje, svoje ime. Iako nikada nije do kraja uspjela financijski, uspjela je u tome da na koncu postane lik koji je glumila. “Valjda je to persona koja joj je morala odgovarati. Pomoću nje se progurala kroz život. Nije lako živjeti u ovakvom svijetu”, kaže Strauss.