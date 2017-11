Ministrica znanosti i obrazovanja dr. Blaženka Divjak razriješila je 31. listopada dr. Sandu Ham dužnosti predsjednice Upravnog vijeća Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Ta vijest široj javnosti ne bi bila zanimljiva da Sanda Ham, profesorica na Filozofskom fakultetu u Osijeku i glavna urednica časopisa Jezik, već od ranije nije poznata upravo po svom jeziku.

Potkraj 2012. u javnost je dospio dio njene prepiske, e-pošte odašiljane sa službenog računala (i za radnog vremena) u kojoj svoje kolege naziva zaista neuobičajenim riječima. Pišući o njima naziva ih srboljubima, kretenima, svinjama, homoseksualcima, kujama, životinjicama, beštijicama, psima, budalašima, koji se uvlače u dupe, tresu se i trzaju te im treba psihijatrijsko vještačenje.

U kratkom tekstu ministričine odluke ne navode se razlozi zbog kojih je došlo do smjene na čelu Upravnog vijeće Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i koji su konkretni grijesi dr. Sande Ham, već samo da će je zamijeniti dr. Vanda Babić sa Sveučilišta u Zadru. Dr. Sanda Ham za predsjednicu upravnog vijeća imenovana je 15. lipnja 2016., a njeno postavljanje – unatoč skandalu s neukusnim e-porukama – potpisao je bivši ministar znanosti i obrazovanja Predrag Šustar. Mandat joj je trebao trajati dvije godine.

Nefunkcioniranje vijeća i neusvajanje dokumenata

Kako Telegram neslužbeno saznaje razlozi njene smjene su problemi u nefunkcioniranju Upravnog vijeća i neusvajanju nekih ključnih dokumenata Instituta, za što je isključivo odgovorna dr. Ham. Otkako je sredinom prošle godine dr. Sanda Ham došla na čelno mjesto Upravnog vijeća, održane su samo dvije redovne sjednice, uz jednu izvanrednu i tri elektrončike.

No, kao predsjednica vijeća ona je odbila na dnevni red uvrstiti izvješće o radu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u 2016. godini, završni račun za 2016. godinu i Program znanstvenih istraživanja i strategije razvoja Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje za razdoblje 2017. – 2021. To je, saznajemo, uzrokovalo probleme u radu Instituta, pa se ministrica, dr. Blaženka Divjak, odlučila za smjenu dr. Ham.

Osječka profesorica, kako je Telegram već pisao, u svojim istupima i tekstovima u časopisu Jezik, (gdje je, kako smo rekli, glavna urednica) svojim neobičnim rječnikom obrušila se i na Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (gdje je donedavno bila predsjednica Upravnog vijeća), nazvavši ga ”krpežom i kupusarom”.

Zanimljivosti vezane uz neobičnu jezikoslovku

Ništa nježnija nije bila ni prema Mariju Grčeviću svom kolegi u uredništvu časopisa Jezik. Njega je u e-porukama nazivala ”špijunom”, ”ulizicom” koja se ”uvlači u dupe kome treba”, ”Napoleonom”, ”pokvarenjakom”, ”kradljivcem”, ”zlotvorom”… Uglednu znanstvenicu, dr. Branku Tafru, u svojim e-porukama oslovljava s ”ona luda Tafra”, dok akademkinju i bivšu ministricu znanosti Milenu Žic Fuchs kiti epitetom ”nesretnice”, tvrdeći da je ”sve bilo gadljivo oko toga što su je stavili za ministricu”.

Dr. Sanda Ham, inače, česta je gošća Hrvatskog tjednika i portala Narod.hr čiji je nakladnik udruga U ime obitelji. No, pojavljivanje u medijima izrazito desene političke orijentacije, odnosno glasila bliskog katoličkim krugovima, pomalo je neobično ako se zna da je dr. Sanda Ham nakon smjene bivše dekanice Filozofskog fakulteta u Osijeku, dr. Ane Pintarić, u jednoj od svojih e-poruka napisala i ovo: “Srušili smo ju, to je doista veliko. Iza nje je HDZ, katolički lobi, rektorat, lopovluk i bahatost. I to smo stepli”.

Uz neobičnu osječku jezikoslovku, dr. Sandu Ham, vezana je još jedna zanimljivost: ona je (uz akademike Stjepana Babića i Milana Moguša) koautorica Hrvatskog školskog pravopisa, u izdanju Školske knjige koji je od 2008. tiskan u tri izdanja i na svakom ima tipfeler na naslovnoj stranici. U podnaslovu, naime, piše kako je taj pravopis ”usklađen sa zaključcima Vijeća za normu hrvatskoga standarnog jezika”. Treba, dakako: standardnog.