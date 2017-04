Nikad mi nije bilo jasno zašto Zagrepčani toliko vole kebab. Obišao sam cijeli grad da vidim koji će mi se dopasti

Ako u Google Images upišete riječ “kebab”, rezultati će vam prikazati bar četiri bitno različita jela. Bez da ulazimo u nepotrebnu, i pretpostavljam beskrajnu, raspravu oko toga što je zapravo “pravi kebab”, kod nas se pod tim pojmom uglavnom podrazumijeva lepinja punjena trakicama goveđeg mesa, povrćem i umacima. Kebab je, kod nas i svugdje u svijetu, ulična hrana. Jelo koje se jede usput, na klupicama, stojeći ispred kioska i na tramvajskim stanicama.

U Zagreb sam se doselio prije osam godina i imam dojam da je kebab ovdje dosta popularna ulična hrana. Vidio sam valjda tisuće kebaba kako se raspadaju po rukavima pijanih studenata. Osobno me nikada nije pretjerano fascinirao. Možda sam ih u tih osam godina pojeo svega desetak i nisu mi bili ni najdraža ni najmrža ulična hrana. Bez obzira na moju osobnu indiferentnost, kebabdžinice, bar mi se tako čini, u Zagrebu ne propadaju. Zapravo, dojma sam da ih je nekako sve više.

Oko kebaba postoje dvije škole misli

Kako sam shvatio u razgovoru s prijateljima i kolegama, oko kebaba postoje dvije škole misli. Jedna kaže da su u svojoj osnovi svi kebabi, bar kod nas, zapravo isti i da kod mesa i nema nekakve posebne razlike. Drugi inzistiraju da postoji jedna točno određena kebabdžinica koja je navodno uvjerljivo najbolja.

Jedno smo jutro fotoreporter Telegrama Borko Vukosav i ja odlučili obići neke od najpopularnijih i najfrekventnijih kebabdžinica u gradu i, potpuno amaterski, provjeriti koji su nam najbolji. Za neke od kebabdžinica sam znao jer ih spominju moji prijatelji, za neke sam čuo iz reklama, na neke smo slučajno naišli, a do nekih sam došao guglanjem, tako da, ako sam propustio vašu najdražu, učinio sam to samo slučajno.

Uzimao sam isključivo goveđi/teleći kebab

Prije no što smo ih krenuli testirati, odlučio sam, s obzirom na to da sam planirao probati više od deset kebaba, svugdje uzeti najmanji (na većini mjesta možete birati mali, srednji i veliki). Neki mali su stvarno mali, tako da to trebate uzeti u obzir ako vam se na fotografijama kebabi učine minijaturni. Uvijek sam uzimao goveđi/teleći kebab i nisam probao nijedan pileći ili pureći.

Da sam i to isprobavao nikada ne bih završio. Ako bi imao izbor između tortilje i lepinje birao bih lepinju (osim na jednom mjestu gdje sam dobio tortilju; Borko me uvjerava da sam tortilju i naručio, ali nisam u to 100 posto siguran). Od priloga sam svugdje birao kupus, rajčicu i kukuruz (luk nisam jer sam se morao vratiti u redakciju) i svugdje sam birao ljuti umak jer bi mi, realno, bilo što potopljeno u nekakvom umaku na bazi tartara bilo ukusno pa ne bih baš bio objektivan.

1. Kebab House Rubelj

Lokacija: Marićev prolaz

Cijena: mali 17 kuna, srednji 25 kuna, veliki 29 kuna

Radno vrijeme: od 10 do 01 h

Ocjena: -5

U Kebab House Rubelj došli smo prije deset sati, kada se inače otvaraju. Zaposlenik je već bio unutra i pripremao se za dan pa nam je pristao napraviti kebab. House Rubelj se, inače, nalazi u Marićevom prolazu između Praške i Gajeve. Prolaz je i ovako ujutro dosta mračan, a kebabdžinica iz nekog razloga ima popucalo staklo, tako da sve izgleda kao scenografija filma o uličnim bandama ili tako nešto. Kebab House Rubelj nema onu klasičnu ponudu od “ljutog” i “blagog” umaka za koji stoje u otvorenim kanticama i za koje nitko ne zna od čega su zapravo.

Rubelj nudi četiri različite opcije umaka, koji su izloženi kao uzorci na tanjuriću i kod kojih točno piše što su zapravo. Ja sam uzeo dimljenu papriku i bila je dosta dobra. Stvarno je imao okus po dimljenoj paprici, ili bar nekom sirnom namazu s okusom dimljene paprike. Mali kebab je stvarno mali, ali mesa je bilo stvarno puno. Bili smo prve mušterije tog dana i sve je bilo svježe. Djelovalo je lako i bilo je dosta ukusno. Ako je meso za kebabe stvarno svugdje isto i ako je ovo to meso, onda sam s nejedenjem kebaba dosta propustio. Rajčica nije bila izrezana na ogromne hladne i mokre kriške koje odmah ohlade cijeli kebab. Bile su narezane na kockice i bilo ih je dovoljno u svakom zalogaju. Kebab je stvarno bio dobar. Bilo mi je iskreno žao prestati ga jesti, a nisam to očekivao.

2. Fini griz

Lokacija: Importanne pothodnik

Cijena: mali 16 kuna; veliki 25 kuna

Radno vrijeme: od 06 do 24 h

Ocjena: -3

Sljedeći je bio kebab u fast foodu Fini griz u pothodniku ispod Glavnog kolodvora. To je kebabdžinica ispred koje sam u životu zapravo proveo dosta vremena čekajući svoje pripite prijatelje. Fini griz ima i kebabdžinicu blizu Studentskog centra na Savskoj. Mali kebab bio je nešto veći nego u Rubelju. Umjesto u trakicama, meso je bilo nekako rastrgano i dosta masno. Okusom je zapravo snažno podsjećalo na okus mljevenog mesa u bureku, ako to ima ikakvog smisla. Nije bilo suho i potpuno dosadno, ali nije bilo ni pretjerano dobro.

Umak je bio dosta poznatog okusa. Nije bio posebno ljut i zapravo nije imao nikakvu kičmu ni karakter. Pecivo je, doduše, bilo svježe, ali još je bilo jutro i bilo bi stvarno tužno da nije. Rajčica je bila krupno narezana i u nekim je zalogajima potpuno dominirala okusom. Kupus je bio grubo rezan i nezačinjen pa ga se moralo dosta žvakati. Sve se nekako raspadalo i bilo je malo komplicirano za jesti.

3. Dr. Kebab House

Lokacija: ugao Vodnikove i Savske

Cijene: mali 18 kuna; veliki 27 kuna

Radno vrijeme: od 10 do 01 h

Ocjena: -3

Za ovu sam kebabdžinicu u više navrata čuo da je zapravo dosta dobra. Mene se nije nešto posebno dojmila. Najbolji je zapravo bio umak. Bilo je dosta ljut i činio mi se dobro začinjenim. Nije bio gust i masan kao na nekim drugim mjestima. Pretpostavljam da je na bazi rajčice, tako da je imao i tu nekakvu kiselinu koja bi malo razbila oštrinu začina.

Mesa je s druge strane bilo relativno malo. Samo po sebi je bilo pomalo suho i papreno, što možda nije loše ako to volite, ali ne pomaže previše s obzirom na to da je umak već dosta začinjen. Rajčica je izrezana krupne kriške pa je sve brzo postalo hladno. Kupusa je bilo puno, ali je bio gumen, stršao je na sve strane, bio je malo tvrd i zapravo cijeli proces jedenja učinio nepotrebno napornim.

4. Kebab Cibona

Lokacija: Cibona

Cijena: mali 15 kuna, veliki 20 kuna

Radno vrijeme: od 8 do 24 h

Ocjena: 3

Otkad sam došao u Zagreb, znam da se ispod Ciboninog tornja prodaju kebabi, iako se ne sjećam da sam ikada tamo išta pojeo. Ispod tornja su dvije kebabdžinice, a ovo je kebab iz prve na koju se naiđe kada se dolazi iz Savske. Na ulazu ne piše kako se točno zove. Pitao sam djevojku koja je radila unutra, a ona je samo slegnula ramenima i rekla “Cibona”. Ovo je kebab koji trebate kupiti ako ne želite potrošiti puno novca. Mali kebab košta 15 kuna i najjeftiniji je od svih kebaba koje sam probao. Pritom je i veći od drugih malih kebaba, a i mesa je relativno puno.

Bio sam iskreno pomalo skeptičan prema umaku koji je stajao u otvorenoj kadici, ali stvarno je bio dobar. Nije bio težak i kremast. Bio je ljut, ali ne previše i stvarno je služio svrsi. Meso mi se s druge strane činilo pomalo dosadno i ni po čemu posebno. Pecivo je bilo bezveze. Kupus ni rajčicu nisam primijetio. Kada se ovako sve napiše, zvuči dosta loše, ali zapravo i nije toliko. Kebab nije vrhunski, ali je za svoju cijenu sasvim solidan.

5. City Kebap Centar

Lokacija: Cibona

Cijena: 17 kuna za studente i umirovljenike, 20 kuna za ostale

Radno vrijeme: od 09 do 02 h

Ocjena: 2

Dakle, ispod Ciboninog tornja su dvije kebabdžinice. Ja nisam znao točno u koju se ide kada se kaže da se ide na kebeb kod Cibone, pa sam probao obje. City Kebap Centar nema različite veličine kebaba. Imaju samo kebab, koji košta pristojnih 20 kuna, s tim da je za studente i umirovljenike 17. Prodavač je pretpostavio da sam student. Nisam se bunio. Mirisalo je na loše čim je izvadio lepinju. Nije to zapravo bila ni lepinja, nego neko pecivo. Odmah se vidjelo da je suho. Djelovalo je staro i užasno se mrvilo dok ga je rezao. Kada ga je izvadio iz tostera, bilo je ravno kao karton.

I to je pecivo na kraju ispalo kao najbolja stvar kod ovog kebaba. Možda je po svemu trebalo biti grozno, ali mene je nekako podsjećalo na sendviče iz školske kuhinje za pet kuna. Sve ostalo je bilo dosta slabo. Umak je bio nekako čudno pepelkast i uopće nije bio ljut. Rajčica je bila u krupnim i raspadajućim kriškama, a meso je bilo narezano u nepravilnim, često debelim i gumenastim komadima. Za svoju cijenu, dosta je velik, ali to je manje-više to.

6. Hot and fresh Drive In

Lokacija: Florijana Andrašeca

Cijena: tortilja 30 kuna, lepinja 27 kuna

Radno vrijeme: od 10 do 04 h

Ocjena: -3

U Hot and Fresh Drive Inu stali smo na putu do Savskog mosta. Slučajno smo ga vidjeli i inače uopće nisam imao pojma da postoji drive in kebab u gradu. Nije mi točno jasno zašto, ali kebab ovdje košta 30 kuna (nema različitih veličina). Sam kebab zapravo nije uopće loš. Porcija je okej, ali ne posebno velika. Prilozi su začinjeni i sitno narezani, meso je samo blago razočaravajuće i sveukupni zalogaj je tek pristojan.

Umak je brutalno ljut, pomalo i kiselkast, ali ga ima puno i potpuno dominira svim ostalim okusima. Ovdje sam dobio (naručio?) tortilju, tako da ne znam kakvo je inače pecivo. Sve u svemu, kebab u Hot and Freshu nije loš, ali, bar meni, ne vrijedi koliko košta.

7. Index

Lokacija: Savski most

Cijene: mali 18 kuna, veliki 25 kuna

Radno vrijeme: od 08 do 06 h

Ocjena: 3

Na okretištu Savski most ima više kebabdžinica i štandova s brzom hranom koje, između ostalog, nude i kebab. Negdje na internetu sam naletio na nekoliko dobrih recenzija kebaba u Indexu pa sam, iako svjestan da to nije baš najpouzdanija preporuka, odlučio probati taj. Kada sam dobio mali kebab za 18 kuna bilo mi je jasno zašto bi ga ljudi koji tamo jedu, pretpostavljam uglavnom studenti koji se pred jutro polako trijezne, hvalili.

Mali kebab u Indexu izgleda dosta bogato. Svega je puno, a nije nešto skup, zbog čega je nekim studentima, vjerujem, bio pristojan. Osim toga, ništa na tom kebabu nije mi bilo posebno dobro. Doduše, nije bilo ni posebno loše. Meso mi je bilo nezanimljivo i nisam ga ni zapamtio, prilozi su bili dosadni. Lepinja je bila dosta dobra. Djelovala je svježe, ali pretpostavljam da to dosta ovisi o tome u koje vrijeme naletite. Ljuti umak je bio ružičast, kremast i može ga se opisati kao ljutog samo ako to baš jako želite.

8. Ali Kebaba

Lokacija: Kvatrić

Cijena: mali 22 kune, veliki 30 kuna

Radno vrijeme: od 09 do 04 h

Ocjena: 4

Za ovu sam kebabdžinicu, iako sam prema kebabima potpuno ravnodušan, čuo i prije ovog testiranja. Možda to ima veze s tim da je popularna u mom krugu, možda je i potpuno slučajno, ali sam više puta čuo da je kebab ovdje “najbolji u gradu”. Pored Ali Kebabe prolazim kada idem na posao i stvarno sam često viđao male gužvice oko nje u popodnevnim satima, iako je relativno skupo.

Ja očito nisam skužio po čemu je toliko famozna. Mislim, kebab je bio korektan. Meso je bilo profi oguljeno i pomalo hrskavo, ljuti umak je stvarno bio ljut i potrudili su se da kupus bude fino narezan pa da se ne moraju žvakati debele i tvrde plastične gliste. Skup je, ali i ima ga. Zalogaj je bio solidan i nije djelovao suh. Sve je to bilo u redu, ali nije baš bio toliko izvrstan da ga se toliko hvali. Posebno s obzirom da košta više od većine konkurenata.

9. My Kebab

Lokacija: Kvatrić

Cijena: mali 18 kuna, veliki 25 kuna

Radno vrijeme: od 09 do 01 h

Ocjena: 2

My Kebab je dosta blizu Ali Kebabe i bitno jeftiniji. Mali kebab je, doduše, i osjetno manji. Osim toga, na pogled svi elementi izgledaju pristojno. Ništa više od toga ne mogu napisati jer se od ljutog umaka ne osjeti ništa. Ima ga puno i stvarno je ljut. Baš ljut. Toliko ljut da ne doprinosi okusu nego ga u potpunosti okupira. Pokušao sam izvaditi malo mesa i probati ga samog za sebe, ali bilo je kasno. Ništa više nisam mogao osjetiti.

10. Kebab Jumbo

Lokacija: Vinodolska,Dubrava

Cijena: 26 kuna

Radno vrijeme: 10 -01 h

Ocjena: 4+

Do ove sam kebabdžinice došao guglajući “najbolji kebab Zagreb”. Rekli su da nemaju mali i veliki kebab. Imaju samo normalan i još veći od toga. Nije mi skroz jasno kako bi trebao izgledati taj “još veći” jer je ovaj normalan bio ogroman. Ne samo da se na pogled činio velik, nego je bio pun i težak u ruci. Zalogaj je bio pun i ostavljao je dobar aftertaste. Kupus je bio sitno nasjeckan i začinjen.

Svjestan sam da možda malo maltretiram s tim kupusom, ali stvarno nema ništa gore od suhog, gumenog i tvrdog nezačinjenog kupusa. Rajčica je bila u krupnim kriškama, ali sve je ionako bilo krupno. Umak nije bio posebno ljut i nekako nije bio do kraja izražen. Jednostavno je nestao pod ogromnim količinama mesa. Pecivo je bilo dobro, meso samo okej, ali ništa više od toga. Vrijedi koliko i košta.

11. Hokus Okus

Lokacija: Maksimirska

Cijena: 27 kuna mali

Radno vrijeme: od 10 do 23 h

Ocjena: 4 (zbog cijene)

Kebab u Hokus Okusu je, s obzirom na porciju, najskuplji od svih koje sam probao. Mali kebab je stvarno mali, a košta 27 kuna. Posebno nakon što u Dubravi za kunu manje dobijete onolikog monstruma. No, kebab je tu malo drugačiji. Meso izgleda drugačije. Ne vrti se nekakva monolitna štruca mesa, nego se odmah vidi da se radi o pravom mesu. Lepinja u kojoj smo dobili kebab bila je malo blijeda, ali se činilo da nije kupovna (ili da se bar ne kupuje na istom mjesto odakle nabavljaju druge kebabdžinice).

Meso nije bilo narezano na duge i tanke trakice, već nekako istrgano, što ima smisla jer se ne reže s geometrijski pravilnog oblika. Prilozi su bili sitno nasjeckani i sve se s njima činilo u redu, ali ih je ljuti umak u potpunosti ubio. Ljuti umak u Hokusu je ukusan, ali je stvarno ljut. I to nije bila nekakava sumnjiva kemijska ljutina. Bio je rijedak i u njemu su se vidjeli začini. Možda je ipak bio preljut. Na kraju od njega nisam puno drugoga osjetio i zbog toga mi je bilo malo i žao jer sam ostao dojma da bi Hokus, iako je stvarno skup u odnosu na druge, mogao imati stvarno dobar kebab da sam ga do kraja uspio okusiti.