Policija je, dakle, rano jutros ušla u Kulmerove dvore, nastavljajući veliku istražnu akciju u slučaju Agrokor. Provodi se na više od 60 lokacija, na terenu je oko 300 policajaca. Dok se hapse njegovi najbliži suradnici, Ivica Todorić nalazi se van Hrvatske, prema svemu sudeći u Londonu.

DORH je izvijestio i kako se u ovoj fazi postupka provode pretrage domova 15 osoba. Već je uhićeno nekoliko bivših članova uprave, njih četvero, među njima i Ivan Crnjac, izvršni potpredsjednik za financije u Agrokoru za kojega se spekulira da bi mogao biti svjedok pokajnik.

No, znamo, hrvatskoj policiji super idu spektakularna, fotogenična uhićenja, no što dalje? Izvukli smo dosadašnje najpompoznije akcije i njihove epiloge.

Rujan 2008., akcija Index

U sklopu velike akcije Index, vezane uz prodaju ispita na četiri zagrebačka fakulteta, policija je obavila 197 pretresa i uhitila 105 osoba. Najdojmljivija je ostala scena kada je policija, praćena novinarima, 18. rujna 2008. u 6.30 pozvonila poznatoj profesorici trgovačkog prava, Deši Mlikotin Tomić, koja je uhićena u kućnom ogrtaču.

Mlikotin Tomić kasnije je prvo dobila 14 mjeseci zatvora zbog zlouporabe položaja i primanja mita te trogodišnju kaznu zabrane rada u zvanju. No suđenje je poništeno. Poznata profesorica sa zagrebačkog Ekonomskog fakulteta na kraju je kažnjena samo sa 730 sati humanitarnog rada.

Od 11 optuženih, na čelu s Milanom Ćevidom, na ponovljenom suđenju optužbi je posve oslobođeno četvero profesora. Najlošije je prošao Ćevid, s dvije godine zatvora.

Prosinac 2010., Ivo Sanader

Bivši premijer Ivo Sanader uhićen je u prosincu 2010. kod Salzburga u Austriji, na naplatnim kućicama St. Michael. Sanader je uhićen dan nakon što je krenula potraga za njim i raspisana međunarodna tjeralica jer je DORH u Sabor poslao zahtjev za ukidanjem njegovog imuniteta te privođenjem.

Sanader je ostao u istražnom zatvoru u Austriji, a u Hrvatsku je prebačen u srpnju 2011. Teretilo ga se za niz afera u kojima je zloupotrebljavao svoj položaj i ovlasti, za pranje novca i primanje mita.

Sanader je u istražnom zatvoru proveo 4 godine i to je zasad to. Za slučajeve Hypo i Ina-MOL dobio je zatvorsku kaznu od osam i pol godina zatvora, no Ustavni sud ju je ukinuo. Ponovljeni postupak protiv Sanadera stoga se ove jeseni nastavio na zagrebačkom Županijskom sudu. Brani se sa slobode.

Travanj 2013., afera Mamma mia

Pompozne akcije, između ostalog, uglavnom su imale atraktivne interne akcije. Recimo, Mamma mia, kako su se nazivala uhićenja zbog afere u Karlovačkoj banci. Sumnjalo se da su te malverzacije bile teške 280 milijuna kuna. U travnju 2013. godine stoga privedeno je devet osoba. Uhićen je i tadašnji predsjednik rukometnog saveza Sandi Šola te njegova mama, poznata Marija Šola, i dvojica braće. Pušteni su iz pritvora nakon otprilike dva mjeseca, 23,.6.2013.

Suđenje za ovu aferu je počelo četiri godine od uhićenja, u ožujku ove godine. Optuženi se također brane sa slobode.

Studeni 2013., Nadan Vidošević

Još je jedno uhićenje uzdrmalo javnost, a to je ono Nadana Vidoševića iz studenoga 2013. Policija je Vidoševića teretila da je zajedno sa svojom pročelnicom ureda Zdenkom Peternel i njenim pomagačem Davorom Komeričkim izvukao iz HGK oko 32,9 milijuna kuna preko firme Remorker.

Nadašević je dakle uhićen nakon pretresa njegovog ureda u HGK. Posebno zanimljiv dio policijskog pretresa bio je bunker koji se nalazi ispod njegove kuće na Gornjem Prekrižju gdje je pronađeno više od 500 slika, amfora, skupocjenih starih knjiga, te kolekcija prepariranih životinja. Vidošević je u Remetincu proveo gotovo pet mjeseci, a suđenje je još u tijeku. Vidošević je više puta tvrdio kako se ne smatra odgovornim za ono što mu se stavlja na teret.

Listopad 2014., Bandić i suradnici

U listopadu 2014. u velikoj akciji policije i USKOK-a, uhićeni su zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga Slobodan Ljubičić, tadašnji predsjetnik Uprave CIOS-a Petar Pripuz i još 9 osoba. U akciji su pretreseni i njihovi stanovi, a sumnjičilo ih se zbog nezakonitih postupanja u Gradu Zagrebu i Zagrebačkom Holdingu. Uhićeni su u nedjelju kasno poslijepodne. Bandić je tada proveo noć u pritvoru i to je to. Brani se, naravno, sa slobode i nesmetano obavlja funkciju gradonačelnika.

Možda je zgodno spomenuti da je, kao i kod Ive Sanadera, u slučaj Milana Bandića uskočio je Ustavni sud. Bandić je na slobodu izašao kada je njegov odvjetnik platio jamčevinu u iznosu od 15 milijuna kuna. No, Bandić je u pritvoru ponovno završio i na proljeće 2015. zbog utjecaja na svjedokinju Vidu Demarin. U travnju je Ustavni sud donio odluku kojom je uvažio žalbu Bandićevih odvjetnika, pa su Bandića ponovno pustili iz istražnog zatvora. Ustavni sud je tada odlučio i da se 15 milijuna kuna jamčevine uplaćene u državni proračun moraju vratiti. Bandić je iz pritvora pušten dva i pol sata nakon ove odluke Ustavnog suda.

Petar Pripuz ponovno je uhićen ove godine, zbog sumnji da je izdavanjem fiktivnih računa izvlačio novac iz CIOS-a i izbjegavao plaćanje poreza na promet, no pušten je kada je platio sedam i pol milijuna kuna jamstva da se brani sa slobode. Novac mu je kasnije vraćen.

Srpanj 2015., Zdravko Mamić

I priča o uhićenju braće Mamić zvuči filmski. Mamići su bili u Sloveniji, kada su mailom dobili poziv policije da dođu u Zagreb na razgovor. Nakon dva dana krenuli su prema Hrvatskoj i uhićeni su odmah na granici. Teretilo ih se da su oštetili Dinamo za najmanje 117,8 milijuna kuna i državu za barem 12,2 milijuna kuna brane sa slobode.

Pušteni su na slobodu kada su platili jamčevinu. Mamići su ponovno uhićeni u studenome iste godine. Među uhićenima je tada bio i Damir Vrbanović i sin Zdravka Mamića, Mario. Ostao je u pritvoru samo mjesec dana, a sudski procesi koji se vode protiv njega, na osječkom županijskom sudu, traju.