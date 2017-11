Na Velesajmu traje najveći gaming sajam u regiji, otišli smo tamo da vidimo što se događa

Stajao sam u redu i strpljivo čekao. Čim sam ugledao Playstation 4 Pro sa PS VR-om, njihovim virtualnim naočalama znao sam da to moram probati. Radilo se o mom omiljenom naslovu, Gran Turismu, uparenom s Logitechovim gaming volanom. Kada sam skužio da se VR sustav pomiče na hidraulično postolju na koje je montirano sjedalo iz trkaćeg auta, oduševljenje je naprosto eruptiralo.

Napokon dolazim na red, sjedam u virtualni Lexus RCF, dajem gas do daske, a sjedalo se naginje prema nazad. Ambiciozno se zalijećem u prvi zavoj s nekih 180 kilometara na sat, poljubim ogradu, okupam se u hladnom znoju i ponovno shvatim da VR, nažalost, nije za mene. Koliko god to iskustvo bilo realno i zabavno, jedan sam od onih koji pate od VR mučnine.

Nisam se proslavio na VR-u

Nalazimo se, naravno, na Reboot InfoGameru, gaming sajmu na Velesajmu. Otišli smo relativno rano ujutro, pa nije bilo gigantskih gužvi. Damir Đurović, jedan od osnivača Reboot časopisa i sajma kaže da su ponosi što sajam sada i vizualno izgleda poput najvećih svjetskih gaming evenata. To, zapravo, može skužiti svatko. Razmjerno velik broj ljudi obučen je u likove iz filmova i igara, tzv. Cosplayju, što daje cijeloj stvari na vjerodostojnosti i atmosferi.

Vidjeli smo tako lika iz Assassin Creeda, koji ne samo da je bio obučen u glavnom lika franšize, već je imao i luk i strijelu. Sreli smo i par likova iz Star Warsa, kao i drugih gaming naslova.

Sajam je jednake veličine kao i najveći gaming sajam u Americi, kažu organizatori

Đurović nam kaže da je Reboot jednake veličine kao PAX, najveći gaming sajam u Americi. Do prije par godina, ovako nešto bilo je nezamislivo. 2007., kada je sajam krenuo, imali su 400 kvadratnih metara i 2 game development studija. Danas se sajam proteže na 17.500 kvadrata, a jedan cijeli paviljon namijenjen je malim i nezavisnim studijima koji izrađuju vlastite igre.

Cijela industrija ubrzano raste, a to se itekako vidi i na sajmu. Osim izlaganja, nezavisni developeri se nadaju da će pronaći novi kadar. “We’re hiring” ili “Pridruži nam se” natpisi su koji se mogu vidjeti na većini štandova. I ljudi im se javljaju, kažu nam.

eSports je glavna fora

Fokus ovogodišnjeg sajma je na eSportsu, odnosno natjecanju u računalnim igrama. Ovaj vikend održat će se finale Vip Adria lige, najvećeg regionalnog natjecanja u računalnim igrama. Timovi će se natjecati u Counter Strike: Global Offensive, League of Legends, te Fifa 17 i 18, a nagradni fond iznosi 24.000 eura.

Prva mjesta u CS:GO i LoL nose po 5.000 eura, drugo 3.000 eura, a treće i četvrto po 1.000 eura. Za Fifa 17, pobjednička momčad dobiva 500 eura, drugoplasirana 300 eura, a treća i četvrta 100 eura. Fifa 18 nosi veće nagrade, prvo mjesto nosi 1500 eura, drugo 1000 eura, a treće i četvrto po 100 eura.

Fifa, LoL, Counter Strike…

Gotovo cijeli jedan paviljon rezerviran je za ovo natjecanje, stolice ispred gigantskog ekrana čekaju spremne za praćenje sukoba na virtualnoj bojišnici. Do nedjeljnog finala odigrano je 459 mečeva, a na finalnom turniru na Reboot InfoGameru će biti odigrano njih 14.

Pobjednici ovog natjecanja kvalificirat će se u grupnu fazu sedme sezone ESL prvenstva za jugoistočnu Europu. Očekuje se da će eSports industrija ove godine generirati 696 milijuna dolara zarade, a do 2020. bi industrija mogla vrijediti preko 1.5 milijardi dolara. Putem streaming servisa i televizijskih prijenosa, eSports globalno prati preko 130 milijuna ljudi. Dosta ozbiljno.

Sony, Microsoft i Nintendo prvi put zajedno u Zagrebu

U ostalim paviljonima zastupljeni su najjači brendovi gaming industrije. Po prvi puta, tri najveća igrača u svijetu igračkih konzola, Sony, Microsoft i Nintendo, nalaze se na zagrebačkom velesajmu. Sonyjev Playstation ima najveći štand na kojem se mogu isprobati klasici poput Fife ili, ranije opisano, VR iskustvo.

Nakon posjeta sajmu, moj favorit gaming svijetu definitivno je postao Nintendo Switch, u kombinaciji s novim nastavkom mog najdražeg talijanskog vodoinstalatera, Super Maria. Malo me sram priznati koliko sam se dugo zadržao na tom štandu, a još više koliko sam puta otvorio mobilno bankarstvo, računajući u glavi da li si mogu priuštiti Nintendo Switch.

Sram me priznati koliko sam se igrao na Switchu

Isprobao sam i novi Microsoftov Xbox One X, trenutno najjaču konzolu na tržištu. Stvar ne bi bila posebna da Xbox One X nije izašao u prodaju 7. studenog u Americi. Prije par godina, igranje konzole dva tjedna nakon početka prodaje u Americi bilo bi nešto nezamislivo. Konzola je gotovo svuda rasprodana, a na sajmu se može probati 10 novih Xboxova s novim nastavkom jednim od legendarnijih naslova, Forzom Motorsport 7.

Sreli smo i neke domaće hardverske developere, poput MAKERbuina i Mindblowingboxa. MAKERbuino je relativno popularna domaća konzola koja dolazi u dijelovima, koje morate sami sastaviti, nerijetko koristeći i lemilicu. MAKERbuino služi također kao developerska platforma, stoga se za njega mogu razvijati vlastite igre ili pak skinuti naslovi s interneta koje su programirali drugi ljudi. Iznimno je simpatično što MAKERbuino koristi ekrane sa starih Nokia mobitela, što budi dozu nostalgije i sjećanje na zmijicu.

MAKERbuino i Mindblowingbox

Mindblowingbox je nešto sasvim drugo, premda imaju sličan karakter. Radi se o fizičkoj igri onesposobljavanja bombe, koja je nešto između igraće konzole i offline igre. Poput MAKERbuina, kupac ju mora sam sastaviti, a najprikladnije mjesto za sastavljanje toga je u neku staru aktovku. Igra je bazirana na Arduino mikroračunalu, na koju se priključuju drugi dijelovi koji na sebi sadrže ekrane, tipke i razne druge prekidače.

Igra traje otprilike 30 minuta, a suigrač glavnom igraču iz uputa čita kako onesposobiti bombu. Naravno, kako curi vrijeme, tenzije rastu. Pritom se moraju pratiti razni drugi pokazivači bombe, kako bomba ne bi detonirala prije isteka vremena. Prema onome što smo mogli vidjeti na sajmu, igrači su uživljeni u igru kao u niti jednu drugu. Marko Valjevac, dečko iz Ivanić Grada koji je razvio igru kaže da trenutno skuplja sredstva putem Indiegogo kampanje. MAKERbuino, Mindblowingbox i sve ostale navedene stvari se može isprobati do nedjelje, 26. studenoga.

Premijera gaming laptopa

Premijeru su imali i neki novi gaming laptopi, poput HP-ovih Omena i Asusovih ROG modela. Na sajmu se ove godina nalazi preko 200 izlagača, koji su gamerima ponudili čak 600 igraćih jedinica i preko 100 VR uređaja. VR je izuzetnom fokusu, no spram prošle godišnje, ne u hardverskom smislu. Ove godine je naglasak više na VR igre domaćih developera poput Croteama, budući da tijekom cijele 2017. godine nije predstavljen nikakav veći VR proizvod. Postoji Microsoftov MR sustav za miješanu realnost, no on još uvijek nije krenuo u napad na tržište.

Naravno, i InfoGamer prati Black Friday cijene (koje su dostupne i za vikend), pa tako možete naći konzole, igre i ostale sitnice po nižim cijenama. Malo atmosfere pokušali smo vam prenijeti i kroz ovaj video, pa ako imate vremena, možda će vas zanimati: