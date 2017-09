Otišli smo na Zagreb burger festival i jeli na svakoj od 13 kućica, da vam pomognemo s izborom

Ovaj je tjedan, na Strossmayerovom trgu, otvoren Zagreb burger festival i Telegram je tamo proveo poslijepodne. Bilo nam je ugodno čim smo stigli, a kako se približavala večer, postajalo je sve živahnije. Između ostalog i zbog Branko Gavella Septeta koji je oko 21.00 počeo svirati ugodan jazz i funk. Ljudi je bilo dosta, mnogi su još uvijek bili u odijelima, očito navrativši ravno s posla.

Zagreb Burger Festival podijeljen je u nekoliko zona, pa tako osim one glavne s burgerima postoji, recimo, i Kids zona, što je zgodna stvar ako dolazite s djecom. Tamo su trampolin i mali dvorac za skakanje, a 10 minuta na svakom košta 15 kuna.

Fora je i Sweet zona u kojoj su Wine bar i kombi Tutač s nizozemskim palačinkama Poffertjes. Ako ste tamo ipak samo zbog alkohola, možda je najbolje da se uputite ravno do Havane s koktelima ili kućice Beefeater s ginovima.

No, mi smo se fokusirali na burgere. Ivan, Vanja i ja išli smo od kućice do kućice i na svakoj zamolili da nam preporuče najpopularniji kako bi ih, potpuno amaterski, dakle iz pozicije najobičnijih kupaca, mogli kušati. Neki su bili super, neki nisu briljirali, na neke smo zbog gužve čekali i po 30 minuta. Evo kako je bilo.

1. Kućica Špiro

Najpopularniji burger: Špiro burger (juneća pljeskavica s povrćem, Špiro umakom, Ceddar sirom, gaudom i špekom)

Cijena: 38 kuna

Na burger smo čekali desetak minuta. Vanji i meni se, generalno, dopao, on je komentirao kako se “fino osjeti roštilj”. Složili smo se da je sir možda mrvu preblag, gotovo nismo ni primijetili da je unutra, a i pecivo bi moglo biti bolje. Kasnije, kad smo prošli sve kućice, shvatili smo da na festivalu ima zanimljivijih burgera od ovog, iako nije među gorima koje smo testirali.

2. Arboretum

Najpopularniji burger: Factory burger (crni angus, džem od borovnica, maslac od kikirikija i panceta)

Cijena: 60 kuna

Na festivalu gostuje Arboretum iz Fažane, prvi gurmanski burger bar u Istri koji je izazvao nemalu senzaciju. Nedavno je, usput, naš Dblog pisao o njima. Arboretum vodi Nicoletta Balija, najmlađa hrvatska maslinarka čije je ulje vodič Flos Olei uvrstio među 20 najboljih na svijetu. Na štandu u Zagrebu isprobali smo njihov Factory koji košta 60 kuna; ne posve bez razloga, s obzirom na to da ga rade od crnog angusa. Ako ne volite previše eksperimentirati, možda je bolje da odaberete neki klasičniji s njihovog menija, iako je ovaj s džemom i maslacem od kikirikija koji smo probali uzbudljiv.

3. RougeMarin

Burger: Daily burger (30% janjetina, 70% junetina, svježa mozzarella i rajčica, umak od vrhnja, češnjaka i vlasca, pršut)

Cijena: 68 kuna

Rougemarinov osnivač, Marin Medak, prije nekoliko godina prvi je u Hrvatskoj uveo koncept gurmanskih burgera. Prema reakcijama koje su izazvali na ovom amaterskom testiranju, ne čini se da im kvaliteta pada. Uz burger koji smo naručili, jedan od skupljih na festivalu, dobili smo i malo pečenog naribanog krumpira, što je fora. Ivan se napokon oduševio: “Osjeti se povrće, meso ga nije nadjačalo, baš je dobra kombinacija. A i čini mi se da koriste neki dobar sir. Pecivo je super. Opet bih dao 68 kuna za ovo”. I Vanji je bio izvrstan, samo je usput komentirao da mu se cijena, u svakom slučaju, čini previsokom za burger. Trebalo im je dvadesetak minuta da ga pripreme, a možda je važno napomenuti da pljeskavice poslužuju roskastije nego većina drugih na festivalu pa ih, ako vam to smeta, zamolite da vašu malo dulje peku.

RougeMarin

4. Yellow Submarine

Burger: Burger Fest Special (dupla junetina, Submarine special umak, dupli grilani topljeni sir, panceta, svježa zelena salata i bbq umak)

Cijena: 44 kune

Prvi Yellow Submarine otvoren je, prije nekoliko godina, u Frankopanskoj ulici u Zagrebu, a danas imaju lokale i u Rijeci, Voloskom i Beogradu. Svoje burgere prvi su počeli agresivno pozicionirati kao “zdrave, prirodne i od domaćih sastojaka”. U gradu su među popularnijima, a dopali su nam se i sada, na festivalu. Ivan se, konkretno, opet zaljubio: “Ovo je klasični, pravi burger s kvalitetnim sastojcima. Odličan je, bbq umak upravo je onakav kakav treba biti. Ništa mu ne nedostaje”. Meni je pecivo bilo odlično, a meso dobro pečeno. Super se osjetila slanina, iako mi je bio blago neslan.

5. Barba

Burger: Hamburger od hobotnice (hobotnica, zelena salata, rajčica, umak od kečapa, majoneze, konjaka i začina)

Cijena: 44 kune

U Zagrebu gostuje i dubrovački street food Barba, otvoren 2014., koji je uspio skupiti nekoliko vrlo pristojnih recenzija i u velikim stranim medijima. Priča o Barbi je zgodna. Koncept su razvili tata i sin, dotad zaposleni u državnoj službi, a danas u lokalu radi cijela obitelj. Uskoro, kako su nedavno izjavili za Kult plave kamenice, otvaraju franšizu u Dubaiju. Učinilo nam se fora isprobati njihov burger od hobotnice, no možda je bio malo prekonceptualan za nas.

6. Toto’s

Burger: Toto Burger (junetina, jaje, luk, salata i bbq Totos umak)

Cijena: 39 kuna

Toto’s je zbog festivala došao iz Splita, gdje je iznimno popularan. Ako volite dobru klasiku, ovaj bi vam mogao biti među najboljima na Strossmayerovom trgu. Nama je apsolutno bio, zbog finog mesa, umaka, sira i jaja koje se odlično složilo s ostatkom. Vanja je samo usput komentirao da bi možda volio još malo povrća. Ivan i ja složili smo se da je sve kako treba biti. U burgere stavljaju meso s lokalnih farmi i eko povrće iz okolice Splita.

7. 50 A Burger & Champagne bar

Burger: Burger Hvar (junetina, rajčica, gorgonzola, namaz od suhih smokava i luka)

Cijena: 50 kuna

Burger&Champagne bar 50 na proljeće je u Zagrebu otvorila Adena Lavin, cura iz New Yorka koja se preselila u Hrvatsku. To je onaj zgodan lokal u Staroj Vlaškoj u kojem je konstantno gužva. Iako im sve namirnice dolaze s malih, lokalnih OPG-ova, najviše podsjeća na burgere u Americi i zato im je, između ostalog, meso bitno deblje nego u ostalim kućicama na Strossmayerovom trgu.

Opet, ako na festival ne dolazite eksperimentirati nego vas zanima isključivo klasika, možda je bolje da s menija izbjegnete burger koji smo mi kušali, s gorgonzolom i namazom od suhih smokava. No, s obzirom na to da su nam rekli da im je taj jedan od popularnijih, Zagreb očito postaje otvoreniji.

8. Mason

Burger: Špaleta burger (50% junetina, 50% špaleta, istarski kravlji sir, rukola s umakom od sjemenki gorušice, malvazije i maslinovog ulja)

Cijena: 69 kuna

Zagreb burger festival uspio je dovesti i Mason, burger bar iz Pule. Tamo vrlo ozbiljno pristupaju pecivima. Njihov chef Ivan Zidar, koji se školovao na prestižnom institutu Paul Bocuse u Lyonu, tri mjeseca razvijao je recept za brioš, s direktorom istarske pekare Brionka. Nisu ležerni ni oko mesa. Imaju svoje mesare, a za pljeskavice koriste meso koje tri tjedna odležava u suhoj komori. Mi smo kušali njihov burger s kombinacijom junetine i špalete, istarskog pršuta od svinjske plećke. Čekali smo ga 30 minuta, no učinilo nam se da je meso bilo apsolutno presirovo. Ne mislimo pritom na roskaste pljeskavice kakve rade na većini boljih mjesta u Zagrebu; ova je iznutra bila radikalno slabo pečena. Zato, ako volite konvecionalnije pečene burgere, svakako ih upozorite.

9. Maredo

Burger: Cheesburger Maredo (odležana junetina, umak Maredo, zelena salata, rajčica, krastavci, luk)

Cijena: 40 kuna

Maredo sa zagrebačke Trešnjevke pozicionira se, kad je o hrani riječ, kao restoran s dobrim, odležanim mesom i roštiljem na drveni ugljen. No, ovdje su burgeri preklasični i za naše kriterije. Ivana su podsjetili na hamburgere koji su se prodavali u hrvatskim bistorima prije 10, 15 godina; složili smo se s njim.

10. Green Point

Burger: Burger od konoplje (pljeskavica od konoplje, sir gouda, integralno pecivo sa sjemenkama, umak i povrće)

Cijena: 35 kuna

Uzeli smo burger od konoplje, no Ivan na prvu nije skužio da se ne radi o mesu. “Zbunio sam se, mislio sam da jedemo burger s mesom i umakom od konoplje. Da mi niste rekli, mislio bih da jedem meso”, rekao je. Dodao je da mu se umak dopada, no pecivo je malo preveliko u odnosu na pljeskavicu. Vanja je zaključio kako je ovo idealan vege burger.

11. Kitchen & Grill Plac

Burger: Chickenburger (piletina, sir, kupus, specijalni umak, komorač, rikula, mrkva, radić, sjemenke)

Cijena: 38 kuna

Ovdje smo 20 minuta stajali u redu i još toliko čekali da burger bude gotov. Složili smo se da je meso vrlo dobro, Vanja je samo komentirao da ga, zbog piletine, jelo više podsjeća na sendvič nego na burger. Meni je to zelenkasto pecivo imalo čudan, slatkasti okus, no pileći zabatak unutra bio je izvrstan.

12. Burger Factory

Burger: Bacon burger (junetina, slanina, zelena salata, rajčica, luk, kiseli krastavci, gauda, majoneza, kečap, senf)

Cijena: 40 kuna

Ovdje smo kušali Bacon pecivo obojano ciklom koje poslužuju uz slaninu, zelenu salatu, rajčicu, luk, kisele krastavce i gaudu. Imaju i zeleno pecivo obojano špinatom i crno, sa sipom, za koje kažu da ide super uz bbq umak. Nama se učinilo da je ovom burgeru fotogeničnost, zbog tog crvenog peciva, veća prednost od okusa.

13. Slast i mast

Burger: Slast i mast (junetina, senf, majoneza, zelena salata ikiseli krastavci)

Cijena: 48 kuna

Relativno nedavno utemeljen mesni brend Slast&mast probija se delikatesama; rade odležane odreske, kobasice i ostale suhomesnate proizvode, isključivo iz organskog uzgoja. Svinjetinu, recimo, nabavljaju od malih proizvođača iz Istre, ovce iz Gorskog kotara i tako dalje. Jasno, forte u njihovoj festivalskoj kućici je meso, što ćete odmah i sami shvatiti, ako se zaletite do njih. Njihov burger jedan je od sočnijih koje smo probali. Možda bi bio još bolji da ima mrvu više povrća.

Inače, Zagreb Burger Festival traje do nedjelje, 24. Rujna. Program od ponedjeljka do četvrtka traje od 12 do 23 sata, petkom od 12 do 01 sat, subotom od 10 do 01, a nedjeljom od 10 do 23 sata.