Ova je cura, nakon 30 sati kopanja, otkrila skandal sa strateškim dokumentom za modernizaciju obrazovanja

Prošle subote, negdje oko pet sati poslijepodne, novinarka portala srednja.hr Dora Kršul i urednik Marko Matijević sjedili su u praznoj redakciji. Trebali su objaviti veliku usporedbu Nacrta akcijskog plana za provedbu strategije obrazovanja znanosti i tehnologije i Strategije obrazovanja znanosti i tehnologije. Cijela analiza imala je 61 stranicu, Dora ju je radila ukupno tridesetak sati kroz dva tjedna, a oni su je trebali objaviti na portalu koji se zove srednja.hr, i koji, iako portal detaljno prati sustav obrazovanja i nerijetko razotkriva manje ili veće nepravilnosti u sustavu, i dalje uglavnom čitaju srednjoškolci i studenti.

“Sjedili smo u redakciji i ja sam se u jednom trenutku počela smijati. Noć prije nisam baš spavala jer sam radila na toj analizi. Htjela sam je objaviti u subotu, jer je početkom narednog tjedna zakazana sjednica Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu strategije koje je izradilo taj nacrt. Htjela sam da analiza bude objavljena prije njihovog sastanka, pa da možda odmah dobijemo i nekakavu reakciju. Uglavnom, nisam baš spavala i valjda sam bila u onoj fazi neispavanosti kada se histerično hihoćeš. Rekla sam Marku da je luzer i umirala od smjeha”, priča Dora.

Rekla mu je da je luzer zato što je Dora još student i plaćena je po satu. Marko će joj morati isplatiti sate koje je radila na analizi, a tekst će po njihovim, kako su u tom trenutku vjerovali, realnim prognozama, pročitati 20 ljudi. S Dorom Kršul razgovarali smo u srijedu poslijepodne, četiri dana nakon objave. Do tog poslijepodneva, dokument sa 61 stranicom analize, otvorilo je 20 tisuća ljudi. Isti dan kada smo razgovarali s njom, premijer Andrej Plenković, upitan o Dorinoj analizi, njenu je vrijednost, prilično oštro, pokušao umanjiti nazvavši je ‘istraživačkim pokušajem’.

Što je to, zapravo, Dora Kršul napravila?

Dora je usporedila dva dokumenta, Strategiju obrazovanja znanosti i tehnologije i Nacrt akcijskog plana prema kojemu bi se ta strategija u sljedeće dvije godine provoditi. Strategiju je 2014. godine donio Hrvatski Sabor. “To je u principu, strateški dokument Republike Hrvatske za sve procese modernizacije u obrazovanju. Donio ju je Hrvatski Sabor i ona bi trebala biti temeljni akt, neko osnovno pismo po kojem će se to obrazovanje dalje razvijati, kako će se planirati sve razine obrazovanja”, pojašnjava Dora.

Akcijski plan je dokument koji donosi Posebno stručno povjerenstvo, tijelo osnovano pri uredu predsjednika vlade. Na čelu mu je rektorica zadarskog sveučilišta Dijana Vican, čija se ostavka, uz ostavku sada već bivšeg ministra obrazovanja Pave Barišića, tražila na nedavnom novom prosvjedu za kurikularnu reformu. “U odluci premijera o osnivanju tog Povjerenstva jedna od zadaća je ustrojiti Ekspretnu radnu skupinu, s čime su također imali problema, a druga zadaća je donijeti Akcijski plan za provođenje te Strategije. Tu zadaću je imalo i prošlo Posebno stručno povjerenstvo, pa tako i ovo, jer se akcijski plan za provođenje strategije donosi u dvogodišnjim razdobljima. Nacrt tog plana koji sam ja gledala odnosi se na period od drugog kvartala 2017., do drugog kvartala 2019. godine”, kaže Dora.

Ispostavilo se da u nacrtu akcijskog plana koji je napravilo Vicaničino Povjerenstvo nema 11 ciljeva koji su predviđeni u Strategiji. Dodano je 12 novih ciljeva kojih u Strategiji nema, a 2 su bila promijenjena. Na razini mjera kojima bi se ti ciljevi u obrazovanju trebali postići, Nacrt akcijskog plana uopće ne spominje 129 mjera koje postoje u Strategiji, a 70 ih je mijenjano u sadržaju. Dakle, prema Dorinoj analizi, Povjerenstvo je donijelo nacrt plana koji nije u skladu sa Strategijom koja je donesena u Saboru i čiju je provedbu trebao isplanirati. “Naravno, Strategija ima puno mjera i ne mogu se sve provesti u roku od dvije godine, ali onda se valjda treba naznačiti da Akcijski plan ne uključuje tu mjeru, ili da se ona planira provesti u novom Akcijskom planu za dvije godine”, kaže Dora.

Kako je dobila ne-skroz-javni Akcijski plan

Dora Kršul sustav obrazovanja prati posljednje dvije godine, prvo kroz studentski magazin Global koji izdaje Fakultet političkih znanosti, a onda i na portalu srednja.hr. Kaže da je pomislila da se s Akcijskim planom događa nešto čudno još krajem petog mjeseca, kada je Vicaničino Posebno stručno povjerenstvo kao novu voditeljicu kurikularne reforme imenovalo Jasminku Buljan Culej, a u Ekspertnu radnu skupinu samo 7 od traženih 12 članova. Srednja.hr tada je objavila da i od tih sedam novoizabranih članova skupine, jedan, Mirko Rušćić, ne zadovoljava uvjete natječaja na kojem je izabran. Član Posebnog stručnog povjerenstva koje je provelo izbor novih članova Ekspertne skupine, Josip Milat, tada je dao ostavku.

“Tada mi je sve bilo čudno jer su Milat i bivši ministar obrazovanja Vedran Mornar izašli s izjavama da izbor za Ekspertnu radnu skupinu nije bio transparentan. Kad je Milat dao ostavku, svi su očekivali da će ostavku dati i Mornar. Ja sam pisala tekst o tome i zvala sam ga. On mi je rekao da još neće dati ostavku i da će njemu po tom pitanju najvažniji biti Akcijski plan, da su iz njega izbačene e-škole i još neke stvari”, priča Dora. Kaže da je tu izjavu zapamtila, ali da se njome nije previše bavila. Nakon tog izbora bila je ogromna frka oko obrazovanja. Sve je mirisalo na novi veliki prosvjed, a ona je pratila cijelu priču. Mornarova govorancija o Akcijskom planu nije joj baš bila u fokusu, iako je Nacrt akcijskog plana, nakon izbora voditeljice i članova ERS, dobila od jednog izvora.

Inače, taj Nacrt akcijskog plana nije baš skroz javan dokument. “To nije dokument za novinare. Ministar Barišić tvrdio je da je dokument javan i poslan na pedeset i nešto adresa. Dokument je poslan, kako se to kaže, zainteresiranim dionicima u sustavu. Poslan je školama i županijama koje su osnivači škola, i na druge institucije. Ja mislim da gospodin Barišić i ja imamo različito poimanje javnosti. Meni je nešto javno ako je objavljeno na stranicama ministarstva ili predstavljeno na press konferenciji i podijeljeno novinarima, ali nema veze”, kaže Dora.

Kako se ispostavilo da je Nacrt daleko od Strategije

U svakom slučaju, na Nacrt akcijskog plana koji je dobila taj tjedan nije trošila puno vremena. Zapravo, nije se njime bavila sve do 1. 6. kada je održan novi veliki prosvjed za kurikularnu reformu.”Mi smo to pratili i bila je totalna ludnica”, kaže Dora. Prosvjed je te večeri bio i tema emisije Otvoreno na HRT-u. Gostovali su, između ostalog, Boris Jokić, Dijana Vican i bivši predsjednik posebnog stručnog povjerenstva Neven Budak. U raspravi je u jednom trenutku Budak Vicanici rekao – dezavuirali ste Strategiju. “To sam ubrala jer je čudna riječ. To dezavuirali. I meni se tu vrati da je i Mornar govorio nešto o Strategiji i Akcijskom planu. Sutradan u redakciji sam rekla Marku; Čuj, Budak je jučer Vicanici rekao da je dezavuirala Strategiju. Mornar je isto nešto o tome pričao. Tu je nešto čudno. Marko me pita kaj mi to znači dezavuirali. Ja kažem, nije to moja riječ, to je Budak rekao. Ja mislim da tu ima nešto i da bi to radila. On mi je rekao da mogu”, kaže Dora.

Dora si je uzela vremena. Imala je i Strategiju i Nacrt plana u Wordu. Tražila je mjere iz Strategije u Nacrtu plana i označavala bojama. Crveno bi označila mjere i ciljeve koji su izbačeni, žutom koji su izmijenjeni, zelenom koji su ostali netaknuti. Radila je u redakciji, kada bi svi otišli. Redakcija se isprazni oko pola sedam, sedam navečer. “Nisam mogla raditi kada su svi tamo jer su glasni. Mislim, znam da su redakcije i inače glasne, ali ja sam se stvarno trebala koncentrirati. Bilo je masu teksta koji je trebalo proći. Ja sam mislila da će biti lako kada sam to počela raditi. Kao, s jedne strane akcijski plan, s druge strategija, pratiš što piše, treba se poklapati i to je to. Ali se ispostavilo da se po tome puno prčaklo. Neke su mjere spuštane pod razinu aktivnosti i tako. Bilo je kompleksnije nego što sam mislila”, priča.

Očekivala je da akcijski plan neće sadržavati dio Strategije o eksperimentalnoj provedbi kurikularne reforme, i da će se planirati revizija dokumenata koji su nastali za Jokića. Ekipa oko Barišića to je otvoreno najavljivala. Međutim, nije imala pojma koliko će zapravo plan odstupati od strategije. “Ono što me na prvu iznenadilo je kada sam došla do dijela osiguravanja podrške učenicima romske nacionalne manjine. To je u strategiji raspisano kao jedan podcilj koji ima pet ili šest mjera. U strategiji je to stranica i pol teksta. To je sve maknuto. Ja sam si provjeravala kraj svake mjere u strategiji je li izbačena, je li izmijenjena, i skužila sam da stranicu i pol moram iskrižati. Dvije mjere za Rome jesu u akcijskom planu, ali su stavljene pod aktivnosti”, kaže. Osim toga, potpuno je izbačen pojam e-škole, izbačen je model izbornosti koji postoji i u Strategiji, a po kojemu bi srednjoškolci u višim razredima mogli birati predmete. Izbačeno je ili izmijenjeno stvarno puno toga.

Kako se priča zavrtila

U petak, noć prije objave, u redakciji je ostala do pola tri ujutro. Kada je sutradan tekst napokon objavljen, onako umorna, na putu do kuće da se naspava, objavila ga je na svom Twitter profilu. Neko sveučilišno glasilo, nezadovoljno njihovim izvještavanjem o radu sveučilišta, nedavno je u uvodniku napalo srednju.hr, nazvavši ih www.srednja-žalost.hr. Dora je uz objavu svoje analize napisala da će im nakon ovoga posvetiti barem duplericu. Shvatila je da se nešto događa po reakcijama na Twitteru. “Puno ljudi se uhvatilo. Puno novinara. I to ne samo onako, što je izbačeno, nego više na razini da se išlo kontra dokumenta koji izglasan u Saboru. Ja sam osobno mislila da je to bitno, ali takve stvari, dokumenti, zakoni, akti, to se loše čita”, kaže Dora.

Marko, Dorin urednik, u međuvremenu je također skužio da se nešto događa. Nakon što su objavili analizu, Marko je otišao na roštilj s prijateljima. Na mobitelu je provjeravao čitanost. Ljudi su, na njegovo iskreno čudo, klikali na tekst. Osim toga, na Twitteru su ga se uhvatili novinari, ljudi iz civilnog društva, političari. Dora i Marko cijelo su se poslijepodne dopisivali. Slali bi si poruke kada bi netko nešto komentirao. “I onda u subotu u deset navečer mene zove Nataša Božić s N1 televizije. Znala sam da ima sutra emisiju, ali bilo je deset navečer i mislila sam da je emisija spremna. I ništa, ona me pita mogu li ja doći pričati o tome i ja kažem – mogu. Zaspala sam zadovoljna. Mislila sam da sam napravila dobru stvar. Bilo mi je drago da se priča zavrtila”, priča Dora.

Nakon njihovog otkrića, sjednica je trajala 4 sata

Nakon gostovanja na N1, uključili su se i drugi mediji. Novinari su zvali aktere za komentar. Doru su zvali u Dnevnik Nove TV, a osim nje, zvali su Budaka, Kajtazija, članove Povjerenstva. Sad je to već bila nacionalna priča. Dora je nazvala par starijih kolega novinara. “Ja na sebe i dalje gledam kao na klinku, i onda sam zvala ljude koji malo duže rade taj posao i redom ih ispitivala što oni misle zašto se to zavrtilo i što oni misle o svemu”, kaže. Bilo je dosta pitanja zašto nisu tražili komentar od Vican i članova Povjerenstva prije objave. Dora kaže da su, čim su objavili tekst, poslali mail članovima Posebnog stručnog povjerenstva, s linkom na analizu i tražili komentar. “Ja sam poslala mail da nas kritiziraju, da vidimo što oni kažu. Možda smo mi skroz krivo pokopčali, pa neka mi netko to kaže. Neka dokažu. To sam rekla i na N1, ovo je novinarska analiza. Ja nisam Dora The Explorer, ja sam rekla tamo da je to novinarska analiza i apsolutno je podložna kritici”, kaže Dora.

Do početka ovoga tjedna, kada su se redakcije portala popunile nakon vikenda, priču o Dorinoj analizi prenijeli su manje-više svi mediji. Sjednica Posebnog stručnog povjerenstva, ona sjednica prije koje su Dora i Marko željeli objaviti analizu, trajala je gotovo 4 sata. Na sjednici su bili i nova ministrica obrazovanja Blaženka Divjak i premijer Andrej Plenković. Nakon sjednice, novinari nisu mogli postavljati pitanja. “Donesen je zaključak”, počela je svoju izjavu ministrica Divjak nakon sjednice, “izradit će se novi prijedlog Akcijskog plana temeljen na Strategiji, ali uz malo drugačiju metodu. Nacrt akcijskog plana nije usvojen, ali jest metoda i principi kako će se dalje raditi”, dodala je. Dora kaže da joj je možda najbolji trenutak u cijeloj priči bio kada ju je u subotu navečer, kada je postalo jasno da se priča uhvatila, nazvao Marko. “Smijali smo se. Mislim, nas je u redakciji pet i pol. Prosjek godina je 24”, kaže.