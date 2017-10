Šef HDZ-a, premijer Andrej Plenković, u utorak je raspustio Županijski odbor te stranke u Požeško-slavonskoj županiji, nakon što je tamošnji župan Alojz Tomašević dan prije toga premlatio suprugu. No, Gradski odbor HDZ-a Požege, u kojem je Tomašević potpredsjednik, nije ništa manje problematičan od županijskog, ali je ostao nedirnut. Jedan od istaknutijih članova HDZ-a u Požegi, s kojim smo razgovarali, kaže da je stanje u Gradskom odboru HDZ-a, na čijem je čelu gradonačelnik Požege Darko Puljašić, možda još i gore i da ga je također trebalo raspustiti.

No, to se nije dogodilo: vrhu stranke očito, to bi bio prevelik zalogaj i otvaranje još jedne fronte, u situaciji kada prkosni, nasilni župan Tomašević, odbija podnijeti ostavku, mada je to šef stranke Plenković od njega zatražio. Tomašević, tvrdi naš izvor, uživa potporu desnog krila HDZ-a i Generalskog zbora i mogao bi zadati priličnih problema Plenkovću. Zato je sada požeški Gradski odbor šefu HDZ-a itekako važan, bez obzira što su četvorica od sedmero članova predsjedništva, kompromitirane osobe koje su sve samo ne vjerodostojne i daleko od slogana s kojim je HDZ dobio izbore.

Lucić je i dalje glavnik kadrovik u županiji

Šef gradskog odbora HDZ-a, požeški gradonačelnik Darko Puljašić, čovjek je Franje Lucića, saborskog zastupnika HDZ-a koji se ljetos našao u središtu afere kada je pokušao podmititi novinara Telegrama, nudeći novac da ne piše o njegovim propalim tvrtkama. Lucićeve tvrtke TOFRADO i TOFRADO bačvarija samo su Hrvatskim šumama ostale dužne više od 15 milijuna kuna, bez ikakvih izgleda da se ta državna tvrtka namiri iz stečajne mase. Lucić, čije se ime i dalje nalazi na web stranici Županijskog odbora HDZ-a, bez obzira što je ostavku dao još u srpnju i što je u utorak odbor raspušten, glavni je kadrovik u toj slavonskoj županiji.

Gradonačelnik Puljašić, bivši ravnatelj požeškog Doma zdravlja (u kojem je kao zubarica zaposlena supruga Lucićevog sina), Lucićev je izbor. Svi članovi predsjedništva gradske organizacije HDZ-a, osim bivšeg gradonačelnika Vedrana Neferovića (poznatog po fizičkom napadu na novinara lokalnog portala), kojega Lucić nije mogao kontrolirati, njegov su izbor. Među njima je i požeški dogradonačelnik Mario Pilon, koji je, kako smo već pisali, također, poput Tomaševića, imao posla s policijom i sudovima zbog obiteljskog nasilja. Uz tri nasilna člana predsjedništva požeškog HDZ-a (Tomašević, Pilon, Neferović), zanimljiv je i slučaj tajnika, također člana najužeg vodstva stranke tog grada, Ante Brkića.

Brkić si je povećao plaću pa oštetio proračun

Brkić pripada ”staroj gardi” požeških HDZ-ovaca iz vremena dugovječnog župana Ante Bagarića (prošle godine nepravomoćno osuđenog na dvije i pol godine zatvora u aferi Kameningrad) i nekoć moćne saborske zastupnice iz Požege, Marije Bajt. Brkić, poznat kao član crkvenog pjevačkog zbora, pravomoćno je osuđen za zloupotrebu položaja i ovlasti na 11 mjeseci zatvora, ali mu je sudac Županijskog suda u Požegi, stalna služba u Slavonskom Brodu, Mile Soldo, tu kaznu zamijenio s tri godine uvjeta.

Brkić je kao svojedobni ravnatelja požeškog Doma za starije i nemoćne, zajedno sa svojom tadašnjom zamjenicom, šeficom računovodstva, Slavicom Bekafigo, oštetio državni proračun za 288.855,14 kuna. On si je, suprotno uredbi, povećao plaću, a sud mu je – zanimljivo – kao olakotnu okolnost u obzir uzeo činjenicu da plaću nije povećao samo sebi, već još petero zaposlenima! Brkić je očito čovjek od velikog povjerenja predsjednika Gradskog odbora HDZ-a, Puljašića, koji ga je postavio za predsjednika Upravnog vijeća požeške Javne vatrogasne postrojbe i u nadzorni odbor gradske tvrtke Komunalac.

No s obzirom da je tajnik gradskog odbora HDZ-a Požege trenutno bez posla, u tom se gradu priča kako bi Brkić uskoro trebao postati ravnatelj gradske Ustanove za upravljanje sportskim objektima. U gradiškoj tvrtki Tekija već radi njegov sin. Svakako je zanimljivo pogledati službenu internetsku stranicu Gradskog odbora HDZ-a Požega na kojoj su nabrojani svi članovi predsjedništva, a bar četvorci – s obzirom na HDZ-ovo ”Vjerodostojno” – ondje nije mjesto. Svatko tko klikne na tu stranicu, ostat će iznenađen pjesmom koju su požeški HDZ-ovci odabrali kao svoju neslužbenu himnu. Riječ je o skladbi ”Totalno drukčiji od drugih”, grupe Vještice iz davne 1989. godine.