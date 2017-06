Proveli smo dan s nekoliko hrvatskih muškaraca koji se vole oblačiti u žene

Visoka, bujna plavuša stoji nasred Katrana i odijeva donje rublje, pažljivo navlači crni korzet te namješta dekolte. Pokraj nje stoji prijateljica i pred zrcalom stavlja drugi sloj maskare na duge umjetne trepavice. Njihove ostale tri prijateljice već su spremne za snimanje. Riječ je o drag queenovima koji u Zagrebu umjetničku drag scenu održavaju prilično živom. Za nekoliko dana, zajedno s još nekoliko domaćih i stranih dragova, popest će se na pozornicu Studija smijeha gdje će u povodu drugog Dragrama 17. listopada održati nastupe. Svaka drukčija i svaka sa svojom posebnom točkom. No, nisu zbog toga nervozne, samo nestrpljive jer im je ostalo još malo vremena da sve uvježbaju.

Svi njihovi detalji dovedeni su do savršenstva, od šminke do kostima. Pitanje kako kreiraju svoje stage persone i pronalaze odjeću i obuću, nameće se samo po sebi. “Sve smo naučili na metodi pokušaja i promašaja. Počeli smo s jeftinom šminkom i shvatili da to ne funkcionira, danas o tome znamo više. Kostime si uglavnom sami šijemo, a materijale nalazimo u raznim dućanima ili naručujemo s interneta, kao i cipele. Velike brojeve poput 42, 43 teško ćete naći kod nas, eventualno u nekom outletu”, objašnjavaju Marino i Ivan, osnivači Housea of Flaminga te organizatori Dragrama.

Kolektiv od 15 ljudi

I oni su u početku nastupali kao dragovi, ali su shvatili da drugima ide bolje pa su ljubav prema ovoj umjetnosti preusmjerili u to da omoguće da ta scena opstane i proširi se. “Želja nam je pokazati da drag zavrijeđuje biti viđen kao umjetnička forma jer ljudi koji se time bave su multitalentirane osobe i zaslužuju da se njihov talent valorizira na jednoj većoj razini i na nekoj profinjenijoj pozornici”, kaže Marino Čajdo.

Njihov kolektiv čini 15 ljudi i ne nastupaju svi. Osim u organizaciji posvećeni su i stvaranju vizualnog identiteta za koji se, kažu, silno trude da ne izgleda kao drag klišej s televizije. Stoga Ivan Pavlić objašnjava što jedna osoba mora imati da bi bila dobar drag performer. “Mora biti karizmatična i imati jako dobro osmišljen karakter, dobro komunicirati s ljudima, definitivno imati osjećaj za stil, mora se znati našminkati te imati dobru scensku personu”, objašnjava možda čak i nesvjesno pokazujući na Roxanne i druge dragove koji su s njim u prostoriji.

No, drag umjetnici se moraju odreći i puno slobodnog vremena da bi se maksimalno posvetili stvaranju kostima. A neki od njih još idu u srednju školu.

‘Tata i mama će me doći gledati kako nastupam’

“Imala sam prvi nastup i prije nego što sam postala dio grupe, na školskim maškarama. Da, znam, nije baš bio tipičan način da se outam. To je bilo prije dvije godine kad sam pjevala I Will Survive od Glorije Gaynor”, priča kroz smijeh Colinda Evangelista. Dodaje kako ima podršku svoje obitelji i prijatelja te se raduje što će oni svi biti u prvim redovima na Dragramu.

“Houseu sam se pridružila početkom ove godine nakon što sam bila na prvom Dragramu, svidjelo mi se kad sam vidjela što rade. Osobno volim dramatične i tragikomične pjesme i često imam neke diva momente, valjda zato i volim izvoditi pjesme Whitney Houston ili Mariah Carey“, kaže 17-godišnja Colinda koja još ide u gimnaziju.

“Obitelj me podržava, a ja svoje školske obveze nekako uspijevam balansirati između toga da se bavim dragom i čitam lektire za školu”, kaže performerica koja je u kolektivu zajedno s prijateljem kojeg zna još iz dramske grupe.

‘Mama je skužila da sam trandža kad mi je vidjela ljepilo na trepavicama’

“Ja za sebe mislim da sam stvoren u laboratoriju i da su na mene utjecale neke svemirske sile pa se sve to nekako lijepo umiješalo i spojilo sa mnom”, opisuje se kroz smijeh Spazam. Ima 17 godina, a dragom se počeo baviti prije godinu dana. “Mami sam rekao čime se bavim kad sam ušao u House of Flamingo, nakon što mi je vidjela ljepilo na trepavicama. Tad me pitala: ‘Ajme, jesi ti peder, što ti je to na trepavicama? Jesi ti trandža, da li se ti baviš dragom?’, a ja sam odgovorio s: ‘Da, da i da, mama!’. Nakon toga smo se posvađali jer ona to ne shvaća, ali kao što je i sama priznala, nije još dovoljno educirana o toj temi. No, kad tad će to ona prihvatiti. Tati još nisam rekao”, kaže Spazam Orgazam. Dodaje da su mu ljudi iz kolektiva podrška i u neku ruku druga obitelj koja potpuno razumije njegovu potrebu za umjetničkom ekspresijom.

“Idem u konzervativnu školu i ima podjeljenih mišljenja o ovome čime se bavim. Neki govore da je to bolesno, ali ima onih kojima je to nešto nevjerojatno. Ali u situacijama kad me vrijeđaju, strpljivo šutim i čekam ih da završe, da ispucaju svoju mržnju, a onda im odgovorim najprostojnije što mogu da je to moja stvar i da ljudi koji nas žele gledati, znaju gdje mogu doći, a ako to ne žele gledati, ionako im to ne radim pred nosom”, objašnjava.

Poput većine iz kolektiva, Spazam sam šije svoje kostime, a želja mu je nakon srednje škole upisati Tekstilno-tehnološki dizajn u Zagrebu ili možda čak otići studirati u inozemstvo. “Ako otkrijem neku pjesmu koja mi se sviđa i za koju mislim da bih mogao napraviti shov, onda sve slažem prema njoj, cijeli kostim. Nekad vidim i neku tkaninu koja mi je super, u glavi si zamislim kako bi izgledala haljina pa je šijem usred noći i to traje satima. Zna biti jako naporno, ali uspijem si organizirati vrijeme za stvari vezane uz drag te vrijeme za školu.”

‘Oni koji napadaju dragove, moraju znati da se ispod kostima i dalje muškarac’

Njihova prijateljica Galaxy Diva ističe da jako cijeni što ima potporu svoje obitelji i prijatelja, jedino ih je u početku bilo malo strah da je netko iz okoline ne bi fizički napao. Nju to, pak, nikad nije plašilo. “Nije sad baš da hodamo po cesti ovako odjeveni jer muškarac u štiklama je kod nas i dalje veliki tabu, ali i u klubovima se znaju naći ljudi koji su, vjerujem, ljubomorni pa te u prolazu znaju udariti rame o rame. Ali dragovi su poznati po svom snažnom karakteru pa im odmah uzvratim i spustim ih na zemlju. Takve osobe moraju biti svjesne da je ispod kostima i dalje muškarac”, kaže Galaxy.

Kako je riječ o drag queen koja nastupa u dosta izazovnim kostimima, nerijetko privlači pozornost svojim atributima, ali, naravno, ne smatra svaki oblik pažnje pozitivnim.

“Na Facebooku znam dobivati nemoralne ponude i to od izričito straight muškaraca među kojima ima i onih oženjenih. Moram priznati da mi to nimalo ne laska već mi je užasno degutantno. To i pokazuje odakle zapravo dolaze napadi na dragove i gay osobe, od ljudi koji se boje sami sebe i onoga što oni zaista jesu. Takvi ljudi misle da na društvenim mrežama mogu ostavljati nemoralne ponude, a da me vide na ulici dok su u društvu s nekoliko prijatelja, napali bi me; fizički ili verbalno”, kaže iskreno Galaxy.

No, nakon njezinih osebujnih nastupa često zna biti i onih upada koji su joj užasno simpatični. “Jednom mi je netko rekao: ‘Bože, pa kakve ti guzu i noge imaš, da je barem meni tako!’, a ja sam se samo nasmijala i hladno odgovorila: ‘A gle, koke, samo uzmeš malo spužve i riješen problem!”, prepričava Galaxy kroz smijeh. Kaže da se dragom počela baviti prvenstveno zato jer joj je zanimljivija transformacija u ženski lik. “To je veliki izazov koji mi se svidio i danas sam tu, bavim se time i to me jako veseli”, zaključuje.

‘Svi prijatelji znaju da se bavim dragom, ali ne i roditelji’

Roxanne možda ima najviše iskustva od svih u kolektivu. “Prije tri godine sam se počela baviti dragom u jednom zagrebačkom klubu. Vlasnik me pitao jesam li voljna nastupiti, a ja sam dotad jedino plesala u štiklama. Tad je stvoren lik Roxanne s kojom sam kao student/ica mogla zaraditi koju dodatnu kunu. Tek sam s vremenom malo dublje ušla u to. Danas smo Roxanne i moje dječačko ja jako slični. Vedra je, komunikativna, voli plesati i dosta je otvorena, a ponekad i malo bitchy. I, naravno, ima više samopozdanja”, kaže Roxanne te se kroz smijeh prisjeća svog prvog nastupa.”

U početku sam izvodila samo pjesme Britney Spears jer su perike i kostimi skupi, a ja sam imala samo plavu periku. Ali do danas sam proširila broj izvođačica koje izvodim na pozornici. Uglavnom su to neke energične stvari poput MTV-jevih hitova s početka 2000-ih godina”, kaže ponosno.

Kao i svima, podrška prijatelja puno joj znači. “Kad sam imala premijeru došlo me podržati jako puno ljudi. Uvijek su mi prijatelji na nastupima, ali taj prvi put kad sam bila Britney, tad ih je sigurno bilo najviše”, prisjeća se Roxanne. Iako joj svi prijatelji znaju da se bavi drag umjetnošću, roditeljima dosad to još nije rekla. ” Mislim da ne bi to baš najbolje prihvatili i ne želim ih zamarati s tim zasad. Prvo je teško što ti je sin peder, a sad, sin ti je i peder i trandža, to je već teže. Zapravo, mislim da ako možemo funkcionirati ovako i održati naš dobar odnos, zasad nema potrebe da im to otkrivam. Ne mislim da ne bi shvatili to, shvatili bi to kao dio moje umjetničke forme, ali znam da bi se bojali da mi se nešto ne bi dogodilo”, kaže iskreno.

‘Sličim mami, to je valjda neki pojam ljepote koji projektiramo na sebe’

A kolektiv ima i jednu dopisnu članicu iz Beograda, Dekadencu. Ona im se pridružila nakon Dragrama kad je “kliknula” s ekipom. “Najviše volim izvoditi stare stvari poput mjuzikla s Broadwayja i Disneyjevih crtića, te pjesme diva poput Lize Minelli ili pak drag queen Divine“, priča ležerno i prilično elegantno.

No, Liza i Divine joj nisu tolika inspiracija koliko su to stvarne žene poput njezine tete ili mame koja joj pomaže šiti haljine. “Nisam te sličnosti ni bila svjesna sve dok nisam jednom prigodom usporedila svoju i maminu fotografiju i vidjela da smo dosta slične. To je vjerojatno taj neki pojam ljepote koji imamo i koji projektiramo na sebe”, zaključuje Dekadenca. “Moja mama, zapravo, moja cijela porodica me podržava u ovome što radim. Nisam nikad bila u neugodnim situacijama zbog ovoga, čak sam i nekoliko puta bila na ulici ovako odjevena dok sam spremala predstavu u Beogradu, ali nije bilo nekih nelagodnosti”, kaže.

Kako u svoj trud i imidž ulaže jako truda, ali ne smeta joj što joj se frajeri ne upucavaju često, ipak je ona dama u sretnoj vezi. “Ljudi zaista misle nakon nastupa da sam žena i znaju se dosta šokirati. Meni, kao ni drugim dragovima, nije cilj dočarati realnu ženu, mislim, ja sam muškarac u haljini. Ali pošto nekako djelujem kao srednjovječna dama, bez obzira kako me spolno percipiraju, ne udvaraju mi se često”, kaže te dodaje kako je u sretnoj vezi, a posebno je veseli nadolazeći Dragram jer će među publikom biti i njezin dragi.

“Bit će to osvrt prema klasičnom kazalištu i starim operama, ali će ujedno biti i omaž pop kulturi te suvremenijoj glazbi”, govori Dekadenca ne želeći otkrivati detalje spektakla kojeg je pripremila za nastup u Studiju smijeha.