SDP-ova Sabina Glasovac o stanju u stranci, svojim šansama za Zadar i zašto je uspoređuju s Milanovićem

Sa Sabinom Glasovac smjestila sam se u jednoj od saborskih dvorana, sjedimo okružene portretima svih dosadašnjih predsjednika Sabora. Zastupnica i SDP-ova kandidatkinja za gradonačelnicu Zadra pokušat će nešto što se čini dosta teško izvedivim, ako ne i gotovo nemogućim: nakon više od dva desetljeća preuzeti vlast od HDZ-a.

Tvrdi da je jako zadovoljna kako stoji prema internim anketama. “U Zadru sigurno idem u drugi krug, zajedno s kandidatom HDZ-a, a onda će biti vrlo neizvjesno. Izvjesno je i to da prvi put HDZ neće imati većinu u gradskom vijeću”, priča mi.

Iako su nam u fokusu intervjua trebali biti lokalni izbori, posve je nemoguće zaobići političku krizu koja je paralizirala državu. S bivšom pomoćnicom u Ministarstvu obrazovanja te profesoricom engleskog i njemačkog jezika i književnosti, koja će za tjedan dana navršiti 39 godina, razgovarala sam i o stanju u SDP-u te o Vladi, Mostu i budućim ambicijama.

TELEGRAM: Je li SDP spreman za izbore? Mislite li da je to najbolje rješenje u ovoj situaciji?

GLASOVAC: Da. Iako je građanima dosta nestabilnosti i novih izbora svakih pola godine, jedini stvarni legitimitet stječe se upravo na izborima. Ova Vlada više nema parlamentarnu većinu i ne vidim drugi izlaz ni način da se postigne stabilnost.

TELEGRAM: I što ako situacija na novim izborima bude ista kao sad. Isključujete li mogućnost koalicije s HDZ-om?

GLASOVAC: Koalicija s HDZ-om ne dolazi u obzir.

TELEGRAM: Ako osvojite manje mandata nego što imate sada, treba li trenutačno vodstvo SDP-a snositi posljedice?

GLASOVAC: Birači ne bi trebali zbog novih izbora kažnjavati SDP, a nagrađivati ljude koji im svakih pola godine vode državu u nove izbore.

TELEGRAM: Izbjegli ste odgovor. Vidite li mogućnost da netko, osim Davora Bernardića, bude SDP-ov kandidat za premijera?

GLASOVAC: Koliko znam, izbori još uvijek nisu raspisani, a Davor Bernardić predsjednik je SDP-a.

TELEGRAM: Postoji li mogućnost da će SDP, na bilo koji način, surađivati s Mostom?

GLASOVAC: Svi se sjećamo kako je završio pokušaj dogovora SDP-a i Mosta nakon parlamentarnih izbora 2015. Ne ponovilo se.

TELEGRAM: Zašto SDP nije potpisao HNS-ovu interpelaciju o radu Vlade?

GLASOVAC: Možda zato što Sabor ima stanku do završetka lokalnih izbora. SDP sigurno neće spašavati ovu lošu i nesposobnu Vladu.

TELEGRAM: Mislite li da će Vam biti lakše u borbi za gradonačelnicu Zadra, sada kada gospodin Kalmeta nije kandidat?

GLASOVAC: Svejedno mi je. Kalmeta je definitivno najprepoznatljiviji i najmoćniji čovjek zadarskog HDZ-a, iako je Zadar imao i drugih HDZ-ovih gradonačelnika. Svima im je bio zajednički način upravljanja Gradom. Zato je sasvim nebitno je li HDZ-ov kandidat Dukić ili Kalmeta.

TELEGRAM: Zadar, generalno, često djeluje kao konzervativnija sredina. Mislite li da Vam odmaže to što ste žena?

GLASOVAC: Možda je percepcija lokalnih izbora stvorila osjećaj da je ovo bastion konzervatizma, no Zadar ima širinu. I nemojmo zaboraviti da na lokalne izbore izlazi svega 40 posto stanovništva, a 60 posto ljudi ostane kod kuće. Zadar je urbani grad i ima snažno građansko nasljeđe. Žene su inače u politici percipirane drugačije, neovisno o konkretnoj sredini. No žene imaju puno osjećaja za ljudske potrebe, socijalno su osjetljive, one sve probleme proživljavaju dvostruko jače i rješavaju ih. Mislim da možemo puno bolje voditi gradove jer imamo više osjećaja za realnost.

TELEGRAM: Izlaznost je veliki problem u politici, i sami ste je spomenuli. Kako mislite povući ljude da izađu?

GLASOVAC: Nikoga ne možete natjerati da izađe na izbore. Samo neka taj dan bude pozitivne energije, kao što je bila tijekom cijele naše kampanje. Žao mi je što je HDZ-ov kandidat dosad izbjegavao sučeljavanja. Bilo bi dobro da se sučeljavamo argumentima, programima. Ako niste spremni izaći pred građane sa svojim programom, kako ćete sutra voditi grad?

TELEGRAM: Ovakvi pozivi na sučeljavanje pomalo sliče vašem bivšem šefu Zoranu Milanoviću. I inače Vas znaju usporediti s njim; godi li Vam to?

GLASOVAC: Podsjeća li moj stil komunikacije i rada na njegov, Zoranov, to znaju objektivni promatrači. Moj stil je moja osobnost. Direktna sam, ne zamuckujem, nije mi problem izložiti se za ono što mislim da je ispravno i istina.

TELEGRAM: Niste rođeni u Zadru. Prije 20-ak godina došli ste iz Našica, jeste li očekivali da ćete biti kandidatkinja za gradonačelnicu?

GLASOVAC: Živim u Zadru 21 godinu, a 18 godina sam politički aktivna. Moja kandidatura dio je prirodnog procesa. Znam sve gradske probleme. I kao osoba i kao opozicijska vijećnica aktivno se bavim njihovim rješavanjem. HDZ je tu 26 godina i, kako kažu Dalmatinci, postali su štufi, više se ni ne trude. Grad stagnira i to se osjeti, pogotovo u posljednje četiri godine, otkako se protiv Kalmete vode sudski postupci. To nije lako s ljudske strane, no s druge strane dobili smo grad koji je talac jednoga čovjeka. Grad je opterećen time, a imamo sve predispozicije da ponovno budemo prvi u Dalmaciji. I bit ćemo, ali nam je nužna promjena na izborima.

TELEGRAM: Nedavno ste se aktivirali na Twitteru, što političari često učine u kampanji. Hoćete li tvitati i nakon izbora?

GLASOVAC: Suradnici i prijatelji dugo su me nagovarali da dođem na Twitter, međutim ja sam mislila da to neću moći održavati. Po zanimanju sam profesorica i jako sam opširna u obrazlaganju svojih stavova. Sve imam potrebu objašnjavati i pojašnjavati. Onda su mi rekli, i tako me u biti pridobili da se priključim, da je Twitter idealna vježba za sažimanje misli jer ste ograničeni brojem znakova. Rekli su mi da ću naučiti formulirati svoje misli što kraće. Sigurno ću i nakon izbora ostati, dopalo mi se.

TELEGRAM: Negdje sam pročitala da imate recept za Bernardića, koji se nije baš sjajno snašao na mjestu predsjednika SDP-a. Što to znači?

GLASOVAC: Nisam spominjala nikakav recept koji se spominjao u naslovu jednih dnevnih novina. To je bila novinarska sloboda. Govorila sam o tome kako SDP može vratiti povjerenje birača. Mi u SDP-u moramo se više otvoriti prema stručnjacima i drugim ljudima koji nisu članovi stranke, ali žive ideju socijaldemokracije. Trebamo se prestati iscrpljivati unutarstranačkim sukobima jer građane to ne zanima. Oni od nas očekuju rješenja za njihove probleme. Rekla sam i da moramo osvježiti i osuvremeniti naš program. On je dobar, ali politike trebamo prilagoditi ovom vremenu. Mislim da ćemo to uspjeti kroz savjete koje smo oformili. Osim toga, trebamo naći način da sve to skupa dobro i jasno artikuliramo i predstavimo ljudima. To su moje preporuke. Ako budemo predano na tome radili, građani će to prepoznati i dat će nam priliku preuzeti odgovornost za državu.

TELEGRAM: Mislite li da je Hrvatska pod ovom Vladom značajno skrenula udesno?

GLASOVAC: Ne sviđa mi se radikalizam koji se valja društvenim prostorom, na ulicama. Ne sviđa mi se atmosfera isključivosti. Gledajte, mi smo u nekoliko posljednjih mjeseci imali napad na vozila srpskih registarskih tablica, napad na gay klub u Zagrebu, marširanje crnokošuljaša centrom Zagreba, neprihvatljive fašističke pozdrave istaknute na javnim mjestima. To je nešto za što mislim da nije dobro i ono što me zabrinulo jest šutnja vlasti, stidljiva osuda, koja znači prešutni poticaj za dalje. Ne želim živjeti u državi u kojoj će ljudi osjećati strah, u kojoj će biti ugrožena sloboda govora, medija, društvenih skupina, pojedinaca, u kojoj će se ponovno propitkivati pravo žene na izbor.

Nemam veze s vremenima s kojima se neki sada žele obračunati, ni problema s prošlošću. Živimo danas. Nikad neću zaboraviti Račanov film “Moja slika Hrvatske”. Želim upravo to.

TELEGRAM: Kamere su Vas znale uhvatiti u komunikaciji s Pernarom. Kako gledate na ulogu Živog zida?

GLASOVAC: Činjenica je da su ušli u Sabor, da ih je dio javnosti odlučio izabrati kao izraz nezadovoljstva postojećim strankama i establišmentom, bilo lijevim ili desnim. Živi zid je jako kritičan. Malo je tu prijedloga, a puno kritike, ali imaju svoju bazu. Građani ih vide kao politiku otpora. Mislim da ona nema snagu, a nije ni koncipirana da vodi državu, ali sigurno je glas bunta i protesta. Nemam ništa protiv tih kolega, stekli su legitimitet kroz povjerenje birača.

TELEGRAM: Prepoznatljivi ste i na nacionalnoj razini. Ambicije za dalje?

GLASOVAC: Ljudi su me počeli prepoznavati vezano za temu obrazovanja. Nisam političarka opće prakse, držim se onoga što je moja struka i u čemu imam iskustva, i kao profesorica i kao pomoćnica u Ministarstvu obrazovanja. Što se tiče nekih mojih daljih ambicija, ne idem tako daleko. Da mi je netko prije 17 godina, kad sam ušla u politiku, rekao da ću biti saborska zastupnica, kandidatkinja za gradonačelnicu, pomoćnica ministra, rekla bih ‘gledaj, ti nisi normalan’. O tome uopće nisam razmišljala. U politiku nisam ušla da bih gradila karijeru. Imam svoju struku, a neke stvari se u životu jednostavno dogode, dobijete repliku. Dosta promišljam, ali sam i svjesna da u životu, pogotovo u politici, ne treba previše planirati.