Telegramova dama tjedna slikana doma: Dijana (23), slatka cura iz Bjelovara koja želi biti vizažistica

Mlada žena stoji pred ogledalom i popravlja kosu. Otpuhuje veliki, gusti pramen, a zatim prstima prelazi preko cvjetića na bodiju koji je maloprije navukla. Duboko udiše, baca posljednji pogled u svoj odraz i zaključuje da je spremna. Dijana Šafran prvi će put u životu stati pred objektiv jedne fotografkinje. Fotografi… to je druga i dosta duga priča. Bilo ih je puno, za ovaj magazin, za onu kampanju, za onaj izbor ljepote…

Ali žena… Osjeća da će sa ženom biti drugačije. Telegramovu Martinu Škrobot dočekala je u svom stanu kojim se kreće donekle opušteno. Premješta se s jednog mjesta na drugo, sa sofe na balkon. Osjeća se dobro i nekako nježnije nego inače.

“Imam laganu tremu, nemam iskustva s time da me žene slikaju, barem ne u ovim senzualnijim formama. Volim ih, ali navikla sam na fotografe. No čini mi se da je atmosfera opuštena. Iako, imam osjećaj da su žene, kad je riječ o svemu pa tako i fotkanju, ipak zahtjevnije. Iskustvo je istodobno zanimljivo, neobično i odlično”, priča slatka 23-godišnjakinja.

Dijana je iz Bjelovara i dosad je probala već puno stvari. Bila je hostesa, model, glumila je u spotu jednoga gospodina koji se zove Igor Delač, želi biti vizažistica, za što se upravo školuje, a po struci je upravna referentica. Trenutno živi u Zagrebu i sanja o većim uspjesima u modelingu te o nastupima u što više spotova.

Dijana trenutno pohađa vizažistički tečaj, a za šminkanje se počela zanimati dok bi u back stageu promatrala užurbanu atmosferu prije svake revije. Počelo joj se sviđati sve što profesionalci mogu učiniti s nečijim licem.

Po struci je upravni referent, dosad je radila nekoliko poslova u struci, krenula je i na fakultet, ali je od njega odustala. Danas sve više razmišlja o povratku na faks.

“Netko voli pisati, netko plesati, netko pjevati, a ja se volim slikati. Volim gledati i fotografije drugih cura. Ima ih dosta koje su zgodne i lijepo mi ih je vidjeti.”

“Koliko znaš, toliko i vrijediš. Papir nije mjerilo obrazovanja, ali papir i iskustvo ipak nešto znače. Ambiciozna sam pa ću vjerojatno upisati nekakvu višu školu ili fakultet. To mi je sve bitnije.”

“Kad god imam priliku, odem na neki party. Volim techno, ali zapravo sam otvorena prema svim vrstama muzike. Realno, najbitnija mi je atmosfera. Prije dva tjedna radila sam na Zrću na Summer Break Partyju i bilo je genijalno.”

“Muškarac mora imati nešto u svom pogledu. Volim kad je pristojan, duhovit, iskren i romantičan. Na dečku prvo primijetim pogled i njegov osmijeh.”

“Pokušali su me osvojiti raznim upadima, često dosta glupim. Obično dečki na temelju fotografija odmah zaključe kakva sam. Misle da sam laka jer radim provokativne fotografije, ali to zapravo nije tako. Zbog toga me sigurno neće odmah vidjeti u donjem rublju.”

“Po prirodi sam jako sramežljiva. Jedno je kakva sam na fotkama, a drugo kakva sam u privatnom životu. I to su dva potpuno različita svijeta.”

“U mojem slučaju u vezi mora postojati prava ljubav, a ako se sve dogodi spontano, onda je to najbolje.”

“Obje strane moraju pridonositi vezi. Nema smisla ako se samo jedna strana trudi. Na vezi par mora raditi zajedno. I svaki dan bi trebao biti kao prvi.”

“Bilo je dosta frajera koji su na osnovu mojih fotki donijeli neke svoje pretpostavke, ali ja im poručujem – mlada sam i zašto se jednostavno ne bih fotografirala ako to volim?”

“Volim biti u spotovima i velika mi je želja da se pojavim u što više njih. Ne bi mi bio problem nastupiti u spotu Tonyja Cetinskog ili, recimo, Adastre.”