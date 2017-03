Telegramova dama tjedna slikana doma: Anamarija, studentica germanistike i skandinavistike

U našem fotografsko-sociološkom serijalu Telegramova dama tjedna slikana doma, s kojim smo počeli prošli petak, danas vam predstavljamo Anamariju. Ona je 25-godišnja studenica germanistike i skandinavistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Anamarija radi kao profesorica u školi stranih jezika, pomalo se bavi modelingom i glumom, a zanima je u posljednje vrijeme i glazba, preciznije sviranje gitare. Na zadnjoj je godini faksa i tvrdi da je ispunjava posao profesorice.

“Sviđa mi se drugima prenositi znanje. Zaljubila sam se u taj posao”, kaže Anamarija dok opušteno pozira Telegramovoj fotografkinji. Zadovoljna je svojim tijelom i to ponosno ističe: “Imam 25 godina i tad si već lagano formirana osoba. Pomiriš se s tim kakvo ti je tijelo i zavoliš ga”.

„Osjećam se dobro kad podučavam druge, pogotovo kada mi kažu da sam im nešto baš dobro objasnila.“

„Potajna mi je želja biti glumica, najviše me privlači gluma u humorističnim serijama jer ne volim kazališnu glumu.“

“Recimo, volim The Big Bang Theory i How I Met Your Mother.“

„Nekima je Bog dao lijep glas ili dar za crtanje, meni je dao duge noge.“

„Nekada nam ne paše neki detalj, takve smo mi žene, ali ja sam zadovoljna sa sobom.“

“Bavim se glumom, modelingom, a pomalo me zanima i glazba”

„Pokušavam svirati gitaru, ne mogu procijeniti kako mi ide.“

