Telegramova dama tjedna slikana doma je komercijalistica Ivana (30)

Telegramova dama tjedna slikana doma je 30-godišnja Ivana Sark iz Zagreba. Ljubiteljica pin-upa voli pozirati pred kamerom, ali priznaje da je to čini malo nervoznom “Nervoza uvijek postoji jer mi stajanje pred kamerama nije profesija, ali kad imaš nekoga s kim bez problema radiš, nervoza brzo prepraste u pozitivan adrenalin i snimanje bude zanimljivo”, kaže.

Ivana, Zagrepčanka, po zanimanju komercijalistica, svoje slobodno vrijeme najviše voli provoditi odmarajući i gledajući neku seriju. “Najdraži kutak mog doma je moja spavaća soba i moj krevet. Tamo se nekako najbolje opustim, a i imam jako dobar madrac”, kaže. No, doma voli prirediti i tulum za sebe i svoje prijatelje. “Savršen tulum doma je kad tu dođe nekoliko dragih ljudi i kad slušate dobru mjuzu, što ti drugo treba”, objašnjava.

Ako se odluči na izlazak ide samo na mjesta gdje joj se sviđa muzika. “Volim slušati uglavnom elektronsku glazbu, techno mi je velika ljubav, a volim i house”, kaže. Određene kriterije ima i kad su filmovi u pitanju: “Što su čudniji, to su bolji! Mistery, trileri i svi u kojima moram razmišljati i koji me drže zaintrigirani do samog kraja, a slično je i s odabirom knjiga. Nešto me mora zaintrigirati tako da je žanr u konačnici zapravo nebitan”, objašnjava. Ivana je u sretnoj vezi već godinu i pol dana.

“Najopuštenije se osjećam u nekoj običnoj majici, boksericama i bez šminke.”

“Kad bih mogla živjeti negdje drugdje, to bi definitivno bilo u Londonu.”

“Moj idealan dan je negdje na nekoj pješčanoj plaži uz more.”

“Izlazim isključivo na mjesta gdje se pušta glazba koju volim jer mi je to ipak najbitnije.”

“Sebe bih opisala kao ambicioznu, tvrdoglavu, odlučnu i poštenu osobu.”

