Prije dvadeset godina tijekom snimanja političkog trilera Vrijeme ubijanja Joela Schumachera, jedna od glavnih glumica Ashley Judd, tada zvijezda u usponu, zanosna brineta ne bez glumačkog talenta, primila je poziv od velikog producenta Harveya Weinsteina za sastanak na poslovnom doručku u hotelu Peninsula Beverly Hills. Svjesna što bi taj susret mogao značiti za karijeru mlade glumice u usponu, iako umorna od cjelonoćnog snimanja, uredila se, stavila crveni ruž i puna samopouzdanja zakoračila u predvorje luksuznog hotela. Na recepciji ju je dočekala poruka da je gospodin Weinstein ne očekuje u cafeu, već u svojem apartmanu. Tračak sumnje probudio se u mladoj glumici, no ušla je u lift i pokucala na vrata producentove sobe.

Otvorio ih je Harvey Weinstein osobno, onako krupan, bradat, bos, u hotelskom ogrtaču ispod kojeg nije imao ništa, nasmiješen, samo je prozborio “Hi” i propustio je u svoju sobu. Sve je bilo jasno, glumica je, navodno, izmanipulirana i u nekoliko minuta postala je predmetom žudnje pohotnog producenta koji je tražio da je izmasira, a potom da ga promatra dok se tušira, pozvavši je da se što prije razodjene i pridruži mu se. Danas gospođa Judd, kojoj je karijera u strmoglavom padu već godinama, tvrdi kako joj je tad u glavi brujala samo jedna misao: “Kako da se što prije izvučem iz ove sobe, a ne uvrijedim gospodina Weinsteina? “.

Progovorile Gwyneth Paltrow i Angelina Jolie

To je početak storije koja je ovih dana strahovito potresla Hollywood, ali i cjelokupnu filmsku industriju. Skandala koji raskrinkava jednog od najvećih, najmoćnijih i najuspješnijih holivudskih mogula, filmskog producenta koji je snimio dvadesetak briljantnih filmskih hitova koji ulaze u povijest, osvojio Oscara, kojeg su desetljećima istovremeno strahovito poštovali, ali i otvoreno ga se bojali.

Žene, slavne glumice i njegove suradnice, sada masovno izlaze sa svojim pričama. Među posljednjima su Gwyneth Paltrow i Angelina Jolie koje su svoja gnjusna iskustva s Weinsteinom prepričale za još jedan, najnoviji tekst The New York Timesa koji je prošli tjedan prvi objavio priču o skandalu. Paltrow je imala 22 godine kad joj je slavni producent dao glavnu ulogu u adaptaciji Jane Austen Emma. Prije nego što je počelo snimanje, kako je prepričala, pozvao ju je u svoj apartman u hotelu Peninsula Beverly Hills, na jedan radni sastanak. Završio je tako da je stavio ruke na nju, predlažući da se premjeste u spavaću sobu; na jednu masažu, slično kao i s Judd.

“Bila sam klinka, bila sam prestravljena”, rekla je sad u intervjuu, javno optuživši čovjeka koji joj je pomogao u stvaranju goleme holivudske karijere. Odbila ga je, a nakon što je sve prepričala tadašnjem dečku Bradu Pittu, poznati glumac je odjurio Weinsteinu kako bi se obračunao s njim. Producent joj je kasnije zaprijetio da više ne smije nikome pričati o njihovu susretu. “Mislila sam da će mi dati otkaz”, otkrila je danas 45-godišnja glumica.

Snimka u kojoj nagovara ženu da uđe u njegovu sobu

U istom tekstu progovorila je i Angelina Jolie, kaže da ju je Weinstein pokušao obljubiti u devedesetima, također u hotelskoj sobi, no odbila ga je. “U mladosti sam imala loše iskustvo s Harveyjem Weinsteinom, zbog čega sam odlučila da više nikad neću s njim raditi, a na isto sam upozoravala i druge. Ovakvo ponašanje prema ženama u bilo kojoj industriji i bilo kojoj zemlji je neprihvatljivo”, napisala je Jolie u mailu.

Danas se pojavio i audio u kojem se Weinsteina može jasno čuti dok pokušava uvjeriti jednu od svojih potencijalnih žrtava kako bi bilo dobro da uđe u njegovu hotelsku sobu, a zatim i u kupaonicu, dok se on tušira. Nastala je 2015. godine, a snimila ju je Ambra Battilana Gutierrez, manekenka koja ga je iste godine prijavila policiji jer ju je dirao za grudi i pokušao napastovati. Ova snimka je trebala pomoći u podizanju optužnice protiv slavnog producenta, no njujorška policija na kraju je odustala, a Battilana je tada u medijima prikazana kao cura lakog morala koja se preko Weinsteina pokušala proslaviti.

No, snimka, koju je sada objavio The New Yorker jasno ocrtava kakav je Weinstein bio tip i kakvim se metodama koristio kako bi slomio i iskoristio mlade žene. U njoj se čuje kako poziva Gutierrez da uđe “samo na minutu”, kako objašnjava da je on “slavan tip” i da ga “prestane sramotiti na hodniku i uđe samo na pet minuta”, dok ga ona moli da je pusti. U jednom trenutku Gutierrez ga pita za događaj od dana ranije, kad ju je uhvatio za grudi, na što on odgovara “ne brini, neću ti više to raditi”. U jednom trenutku ide toliko daleko da se kune vlastitom djecom, a na kraju je upozorava da ne “uništi svoje prijateljstvo s njim zbog pet minuta”. Jedinica za seksualne zločine prijavu je istraživala dva tjedna, a policajac koji je htio ostati anoniman rekao je kako ga ni jedan slučaj nije toliko razljutio. “Imali smo dokaze”, komentirao je za medij.

U golemom tekstu The New Yorkera, na kojem je rađeno deset mjeseci, s novinarima je pričalo 13 žena koje su u detalje otkrile svoje susrete s moćnim producentom. Prepričale su kako ih je od 1990-ih do 2015. seksualno napastovao i iskorištavao, a isto već danima rade brojne žene po raznim medijima.

Weinstein je tip koji je stvorio, ali i uništio brojne holivudske karijere, veliki radoholičar koji je u uredu svoje kompanije provodio po osamnaest sati dnevno, koji je u ovom trenutku afere razvijao desetak projekata, u rasponu od biopica o Elvisu i Judi Garland, do novog projekata Tarrantina o slučaju Manson, dokumentarcu Michaela Moorea o Trumpu… Hollywood sad potresa afera u kojoj se svi oni koji su mu se još do prije nekoliko dana klanjali, svi najbliži suradnici, ali i poslovni partneri, redatelji, scenaristi, glumci, direktori fotografije, scenografi, kostimografi, montažeri, agenti, publisheri, asistenti i tisuće drugih, koji su za svoj rad dobivali pozamašne čekove godinama, sad preko noći, očekivano, odriču.

Desetljećima je podržavao Clintonove

Od Weinsteina su digli ruke i njegov brat Bob, s kojim je stvorio poslovni imperij i kompaniju Miramax (naslovljenu po imenima njihovih roditelja – majke Miriam i oca Maxa), s kojim je imao 42 posto dionica zajedničke kompanije, njegovi partneri koji su mu dali otkaz u vlastitoj firmi, dok je javnost zgrožena, a dio medija i poslovni, zavidni neprijatelji jedva dočekali da ga napokon javno razapnu i riješe ga se. Jedinu podršku ozloglašenom 65-godišnjem producentu pružila mu je druga supruga Georgina Chapman, s kojom je u braku deset godina i s kojom ima, u poznim godinama, 7-godišnju kći Indiu Pearl i 4-godišnjeg sina Dashiella Maxa Roberta ( dok iz prvog braka s Eve Chilton ima tri kćeri: Lily, Emmu i Ruth).

Obitelj Weinstein trenutno proživljava najteže dane, dok doživljavaju osude javnosti, zgrožene izbilim skandalom, bliski prijatelji, kumovi i rođaci ne javljaju im se više na telefon, a horde fotografa, paparazza, novinara i tv ekipa dežuraju 24 sata pred raskošnom kućom Weinsteinovih na Manhattanu, iz koje ne uspijevaju pobjeći. Na skandal oglasio se, dakako, i sam predsjednik Trump, davši rezerviranu izjavu kako ga uopće ne čude ovakvi grijesi gospodina Weinsteina. Posve je razumljiv takav odnos prvog čovjeka SAD-a spram filmskog mogula, deklariranog demokrata, osobnog prijatelja i podržavatelja obitelji Clinton, isprva Billa, potom i Hilary, za koju je organizirao raskošne partye, kako bi u holivudskim krugovima pomogao njezinu kampanju, koja joj naposljetku nije pomogla da postane prvom američkom predsjednicom.

Ako ga zadovolje, napredovat će u karijeri

U svojoj kompaniji zaposlio je kao pripravnicu i kći bivšeg predsjednika, Maliu Obama. Slučaj Ashley Judd samo je otvorio cijelu priču koja, očito, traje desetljećima. Ispovijedi žena, raznih dobi, godišta i profesija, koje su godinama bile Weinsteinove bliske suradnice, ali i žrtve seksualnog uznemiravanja i navodnog zlostavljanja požudnog korpulentnog producenta, lijepile su se jedna na drugu. Navodno je imao nekoliko omiljenih hotela u koje je odlazio zadovoljiti požudu, a posebno je bio nestašan tijekom najdražih festivala u Cannesu i Sundanceu. Najviše su ga uzbuđivale sirove strasti u hotelskim kuponicama, toaletima i kuhinjama restauranta, nikada kreveti u sobama. Prije tri godine dotični je pozvao gospođicu Emily Nestor, koja je samo jedan dan bila zaposlena u njegovom uredu, u sobu istog hotela, u kojemu je bila iskorištena Ashley Judd, s otvorenom ponudom: ukoliko pristane na lascivnu ponudu rapidno će napredovati u njegovoj kompaniji.

Tražio je, ponovno na istom mjestu, erotsku masažu, dok se gol šepurio pred svojom zaposlenicom, koja je potom bliskoj kolegici otkrila kako ju je moćni šef ostavio, poslije svega, u hotelskoj sobi uplakanu i iskorištenu. “U ovoj kompaniji vlada toksično okruženje za žene, koje su doista opasno ugrožene, ukoliko žele zadržati radno mjesto”, glasio je vapaj jedne od iskorištenih zaposlenica, koja je u mejlu poslala potom brojnim šefovima. Primjerice, Lauren O’ Connor, još jedna zaposlenica na koju je Weinstein svojedobno urlao nakon što nije pristala na njegove ucjene kako je sposobna samo biti nečijom suprugom i rađati djecu, ali ne i zadovoljiti pravog muškarca, je napisala u svom izvješću: “Ja sam 28-godišnjakinja, koja nastoji preživjeti i imati karijeru. S druge strane je 64—godišnji Weinsten, svjetski poznati čovjek, a ovo je njegova kompanija. Omjer uzajamne moći glasi: 0 za mene, 10 za Weinsteina!”.

Napastovao glumice, asistentice, suradnice…

U istrazi koju je pokrenuo etablirani The New York Times navodno povijest Weinsteinovih seksualnih apetita u obje kompanije, Miramaxu i Weinstein kompaniji, traju još od osamdesetih godina, dakle puna tri desetljeća, o njima se šaputalo u holivudskim krugovima, ali se zbog ogromne Weinsteinove moći jako pazilo da ne procure u javnost. Čak u osam slučaja Weinstein se osobno nagodio s damama, među kojima su zgodne asistentice, glumice i talijanski modeli, koje je iskoristio za zadovoljavanje erotskih apetita, s masnim čekovima s šest nula zauzvrat, kako bi njihova imena i priče ostale tajnima za medije.

Zelda Perkins, još jedna mlada asistentica, imala je neugodne susrete s producentom 1998. godine u Londonu, kad ju je nagovarao da ga tijekom poslovnog ručka oralno zadovolji u toaletu marokanskog restauranta. Laura Madden, bivša zaposlenica njegove kompanije, 1991. je dva puta bila njegovom žrtvom u hotelskim sobama u Dublinu i Londonu. “Nakon tih iskustava sebi često postavljam pitanje: jesam li ja ta koja je problematična?” , izjavila je u nedavnom intevjuu za CBS. Kad se sve to događa tipu, koji je toliko poslovno uspješan, bogat i moćan, producirao je čak tristotinjak uspješnih projekata, niz filmova koji su ovjenčani Oscarima (Pakleni šund, Engleski pacijent, Dobri Will Hunting, Bande New Yorka, Chicago, serijal Gospodara prstenova, Avijatičar, Žena kojoj sam čitao, Kraljev govor…), a sam je Oscara primio u ruke 1999. za precijenjeni film Zaljubljeni Shakespeare, za koji je pozlaćeni kipić primila njegova ljubimica Gwyneth Paltrow, koja ga je i sama sada razotkrila, skandal dobiva neslućene razmjere.

Mnogima je pokrenuo karijere

Posebno je, pak, bio uspješan njegov tv reality format Project Runaway s Heidi Klum, nominiran godinama za hrpu Emmya. Njegova priča o uspjehu započinje 1952. godine rođenjem u New Yorku, kao stariji brat Boba. Među filmovima koji su najviše utjecali na njega i odredili mu sudbinu navodi Fordovu Kako je bila zelena moja dolina i Chaplinova Svjetla velegrada. Za svoj doprinos filmskoj umjetnosti odlikovan je francuskom Legijom časti 2012. godine. Sumirajući vlastite uspjehe, volio bi istaknuti kako su tijekom karijere njegove kompanije osvojile čak 75 Oscara, 65 BAFT-i i stotine milijuna profita. Jednom je otkrio kako je tajna tolike uspješnosti njegovih projekata u odličnim scenarijima. Kad su ga pitali kako bi definirao sebe, nasmješio bi se i rekao: “Ja sam sanjar.” A potom dodao: “A možda bi bolji odgovor bio: da sretnete 20 ljudi s kojima sam radio, pola njih će reći da sam genije, a pola da sam đubre!”

Bez Weinsteina mnoge holivudske karijere ne bi bile toliko uspješne. Prvi je pružio šansu Mattu Damonu i Benu Afflecku da snime Dobri Will Hunting i oboje se domognu prvog Oscara, Tarrantino se nikad ne bi proslavio Pulp Fictionom i Kill Billom, a Gwyneth Paltrow mu je vječno zahvalna što joj je omogućio da osvoji Oscara za Zaljubljenog Shakespearea. Hollywood je dobrano potresen. Dok mnogi celebrityji još uvijek iz sjene svojih raskošnih vila promatraju ovaj skandal i javno se ne oglašavaju, s druge strane usudili su se reagirati neki. Amy Pascal, producentica i bivša šefica njegova studija, dala je javnu podršku na hrabrosti svim ženama koje su istupile u medije i ispričale svoje priče. Komičar Seth Rogen na Instagramu je napisao: “Vjerujem svim ženama koje su javno istupile. Za to treba hrabrosti.”

Zvijezde su napokon počele masovno reagirati

Dok je mlada glumica Rose McGowan, jedna od žrtava, s kojom je proveo noć tijekom Sundance Film Festivala, napisala, obrativši se celebrityjima koji se ne izjašnjavaju : „Dame, vaša šutnja je nedopustiva“. Oskarovka Jennifer Lawrence izjavila je kako njezino srce pripada svim iskorištenim ženama, a ni George Clooney nije ostao dužan producentu, s kojim nikada nije radio. Reagirale su oštro i holivudske dive Meryl Streep, Glenn Close, Jessica Lange, Cher, Judi Dench i Kate Winslet. Streep, koja je bila angažirana u glavnim ulogama Weinsteinovih projekata Kolovoz u okrugu Osage i Željezna lady, za kojeg je dobila zadnjeg Oscara, izjavila je: “Želim da nešto bude jasno. Harvey se odnosio prema meni s velikim respektom u svim našim suradnjama. Nisam znala ništa o ovome o čemu sad svi bruje. Nisam znala ništa o njegovim financijskim angažmanima s glumicama i kolegicama. Nisam znala ništa o njegovim sastancima u hotelskim kupaonicama i sobama, s nepriličnim neponašanjem. I njegovo nedolično ponašanje za mene je neoprostivo.”

Kate Winslet, koja je osvojila Oscara za Ženu kojoj sam čitao u Weinsteinovoj produkciji, obratila se Varietyu riječima: “Ovakvo ponašanje prema ženama u bilo kojem poslu, na bilo kojem dijelu svijeta je sramotno i degradirajuće za naš spol”. Judi Dench, koja je cijelu filmsku karijeru imala veliku zaštitu u moćnom Weinsteinu, dala je izjavu Nesweeku kako je prestravljena, davši potporu svim ženama koje su javno istupile. Glenn Close hladno je poručila: “Ljuta sam i strahovito tužna”, dok su oštro reagirale i pojedine muške zvijezde, poput Marka Ruffaloa, koji je Weinsteinovo ponašanje nazvao “odvratnim pokazivanjem moći”.

‘Mom bratu je potrebna stručna pomoć’

Poput groma iz vedra neba Hollywoodom je odjeknula vijest od prošle nedjelje, kad je obznanjeno da je Harvey Weinstein dobio u večernjim satima putem maila otkaz u vlastitoj kompaniji. Naime, nakon izvještaja New York Timesa o seksualnom iskorištavanju brojnih dama tijekom tri desetljeća, gospoda Lance Maerov, Bob Weinstein, Richard Koenigsberg i Tarak Ben Ammar, četvorica članova Upravnog odbora, jednoglasno su donijeli odluku kako ovakav skandal nanosi štetu i ugledu same kompanije, te da mu daju nogu. Jedino se peti član odbora Paul Tudor Jones nije složio s takvom odlukom i bio je prisiljen podnijeti ostavku. Šaputanja o nepriličnom privatnom ponašanju gospodina Weinsteina pronose se godinama, još iz doba dok je s bratom drmao Miramaxom, bivšom kompanijom. Dodatnu je vatru usred izbijanja skandala raspirila Weinsteinova odvjetnica Lisa Bloom, koja je drsko odmah obznanila “kako gospodin Weinstein odbacuje sve optužbe na njegov račun”.

Lance Maerov, jedan od članova odbora, sasuo je paljbu na odvjetnicu i optužio je za nepriličnu obranu svog klijenta, ali i za sukob interesa, jer je dotična s producentom već potpisala ugovor o TV seriji prema svom romanu. “A Harveyju poručujem da je vrijeme da prizna svoje grijehe, prihvati odgovornost, potraži pomoć i dobro razmisli o svojim postupcima i budućnosti”, napisao je Maerov. Isprva rezerviran, pod pritiskom javnosti više nije mogo šutjeti ni Bob Weinstein, te je napisao: “Mislim da je najbolje rješenje u ovom trenutku da Harvey potraži profesionalnu pomoć za problem, koji realno postoji. Sljedeći koraci zavisit će o razvoju terapeutskog procesa mog brata, unutrnjoj istrazi odbora naše kompanije i Harveyevim osobnim odlukama o vlastitoj budućnosti”. Potom se gospođa Bloom povukla kao pravna savjetnica Weinsteina, koji promptno reagira i angažira uglednog odvjetnika Lanny Davis, koji je svojedobno zastupao Clintona u aferi Levinski.

Mnogi mu se još uvijek ne žele zamjeriti

U sljedećim danima situacija se ne smiruje, dapače, dodatno se raspiruje pričom koja je procurila u medije o još jednom slučaju bivše prezenterice TV vijesti, koju je Weinstein namamio u jedan poznati, u tom trenu, prazni restoran, odveo je u kuhinju u prizemlju i masturbirao pred njom, svršivši na jednu biljku. Na mjesto Weinsteina na čelu kompanije postavljen je David Glaser. Potom još troje članova odbora kompanije podnose ostavku: milijarder Dirk Ziff, investitor brojnih projekata, Marc Lasry, vlasnik Milwaukee Bucksa i čelni čovjek Avenue Capitol Groupa i Tim Sarnoff, šef produkcijskih servisa i izvršni direktor Technicolora, dok je status Paula Tudora Jonesa još uvijek neizvjestan, jer nije se javno ni oglasio, niti podnio ostavku, čekajući rasplet neugodne situacije. Nakon otkaza Weinsteinu, njegovi dojučerašnji poslovni partneri šute.

Amazon Studio, s kojim inkriminirani producent razvija dvije serije, ne žele ništa komentirati, baš poput HBO-a, Paramounta i Showtimea. Kevin Costner, koji s Weinsteinom radi na seriji Yellowstone, preko glasnogovornika poslao je poruku kako je previše okupiran novim projektom. Mnogim izvršnim producentima, agentima i dijelu holivudske kreme neugodno je bilo što komentirati kako se danas, sutra ne bi zamjerili jednom od najmoćnijih ljudi filmske i TV industrije. Jer, ne zna se kakve će biti dalekosežne posljedice ovog skandala. Oglasila se Lena Dunham, autorica, producentica i glavna glumica serije Djevojke, izjavom: “Žene koje su izabrale javno progovoriti o svojim bliskim iskustvima s Weinsteinom zaslužuju naše poštovanje. To nije ni zabavno, ni lako, to je hrabro!”. Dok je oskarovka Brie Larson poručila žrtvama: “To nije vaša krivnja i ja vam vjerujem!”.

Na kraju se javio i sam Weinstein

Naravno, u međuvremenu, obratio se i sam Weinstein pokajničkim javnim pismom u kojem tvrdi kako je svjestan da je svojim nepriličnim ponašanjem uzrokovao mnogo patnje i kako se svima ispričava: “Svjestan sam kako je došlo vrijeme da postanem bolja osoba, te da se moja interakcija s mnogim ljudima s kojima sam radio mora popraviti. Predamnom je vrijeme da radim na sebi i oslobodim se vlastitih demona. Poštujem sve žene i žalim za svime što se dogodilo. Citirat ću Jay-Z-ja koji je javno priznao: “Nisam čovjek kakav sam mislio da jesam, a bilo bi mi bolje da budem takav zbog svoje djece”. Isto vrijedi i za mene. Želim dobiti drugu šansu, ali svjestan sam kako je moram zaslužiti. Žalim zbog svih ljudi koje sam povrijedio i s vremenom im se kanim svima iskupiti. To ne ide preko noći, to je dugotrajan proces, koji je preda mnom”.

U ovom trenutku možda najprecizniji komentar ovog skandala, koji raskrinkava jednog od najvećih moćnika holivudske filmske industrije, ali i naličje iste, dala je Jenni Konner, izvršna producentica hit serije Djevojke Lene Dunham, izjavivši kako otpuštanje gospodina Weinsteina u njegovoj kompaniji zastrašuje svakog čovjeka u Hollywoodu, koji koristi svoju moć za bilo što drugo, osim rada na filmu i televiziji.