U kod Telegrama stavili smo skrivenu poruku, ovaj dečko ju je pronašao i za nagradu je dobio iPad

Jedne večeri krajem rujna Teo Domines Peter proveo je sate s laptopom u krilu. U istoj sobi, u obiteljskom stanu u Senju, njegov tata Vlatko gledao je dokumentarac zavaljen u kauču. U nekom trenutku tata je shvatio da je već vrlo kasno: “Teo, molim te, gasi taj kompjuter”, dobacio mu je. Dečko je obećao da bude, za dvije minute, samo da još jednom prođe kroz feed na Facebooku.

Skrolao je, ne pretjerano koncentriran, dok nije naletio na jednu Telegramovu objavu. Upravo taj dan lansirali smo redizajn, i to ga je privuklo. I više nego bi ga privuklo u nekim normalnim okolnostima, jer Teo je tih tjedana bio naglašeno opsjednut web dizajnom. Upravo je dovršavao školski portal svoje gimnazije u Senju i nije bio zadovoljan ni s jednim rješenjem do kojeg je do tog trenutka došao.

Teo bi vjerojatno još satima buljio u novi Telegram, da tata nije shvatio da je prošlo 1. Bilo mu je dosta i poslao ga je u krevet. Sljedeće jutro Teo se u školi pojavio prilično umoran. Nakon šestog sata imao je informatičku grupu na kojoj su tih dana s profesoricom Jadrankom Gostović intenzivno radili na školskom portalu. Redovito su se sastajali u petici, kako zovu sobu broj pet gdje im je informatički kabinet.

Pronašao je skrivenu poruku u kodu Telegrama

Teo je u grupi zadužen za dizajn na kojem rade od kraja prošle školske godine, od lipnja. “Prva verzija koju sam napravio na kraju mi se učinila previše bijelom, djelovala je generički. Onda sam pokušao sve ispočetka, ali ni ta druga varijanta nije bila bitno bolja”, objašnjava.

Shvatio je što želi tek one večeri kad je vidio novi Telegram. Pokušao je svojoj grupi objasniti da treba još malo vremena, što profesoricu nije bacilo u euforiju, ali nekako ju je uspio nagovoriti. Dala mu je još desetak dana pa je zgrabio laptop čim se to poslijepodne vratio iz škole. Bilo je već kasno navečer kad je počeo razmišljati o jednom detalju koji je htio prenijeti s Telegrama. “Kao prvo, mučilo me kako su kod vas riješene boje oko fotografija, nalaze li se u pozadini ili kao okviri”, objašnjava.

Zato je otvorio Telegramov kod i u tom trenutku izletjela mu je skrivena poruka. Iscrtao mu se Allons-y iz Dr. Whoa i rečenica: “Tko prvi ovo objavi na Twitteru, osvojit će nagradu”. Odmah je otišao na Twitter i zalijepio nam skrivenu poruku – koju su, usput, naš glavni programer Marko i kreativni direktor Miha uvalili u kod bez da su to ikome u redakciji rekli.

Google je, priznajemo, imao bolju foru od nas

Kad nas je tegirao, Teo je ugasio laptop i otišao u krevet. Sljedeći dan je frendovima iz informatičke grupe, Antoniju Kremeniću i Mateu Milakoviću, ispričao što mu se dogodilo. Oni su ga podsjetili na slučaj od prije par godina, kada je grupa programera pronašla skrivenu poruku u Googleovom kodu, i za nagradu dobila posao kod njih.

U redu, priznajemo, Googleova fora je bitno bolja, mi smo Teu samo poklonili iPad. O poslu možemo razgovarati nakon što završi FER koji, kako nam je rekao, planira upisati nakon srednje.