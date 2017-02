Utjecajni chefovi, restorateri i kritičari za Telegram biraju najbolja mjesta na kojima možete jesti za nevelik novac

Redakcija Telegrama, i prije nego što je postojala redakcija Telegrama, godinama je dosta opsesivno pratila New York Mag. Između ostalog i njihov legendarni Cheap Eats, utjecajni godišnji pregled mjesta u New Yorku na kojima možete pojesti dobru hranu za manje od 25 dolara.

Okej, Zagreb nije New York, ali činjenica je da se već par godina ponuda mjesta u gradu intenzivno širi. Mali bistroi, street food restorani, zanimljive zalogajnice, burger barovi… Više nije toliko nemoguće za neku skromniju svotu pojesti pristojan obrok.

Kako bismo napravili stvarni pregled najboljih mjesta u Zagrebu na kojima možete jesti i platiti neku prihvatljivu cifru, obratili smo se ljudima koji najbolje znaju o čemu pričaju: uglednim chefovima, restoraterima, vlasnicima najpopularnijih mjesta za kavu i kolač, sommelierima, food kritičarima… Njih 33 zamolili smo da nam kažu gdje i što oni jedu.

Najboljih 50 street food restorana, bistroa, zalogajnica, burger barova…

No, uz jedan uvjet – da cifra ne prelazi 75 kuna po obroku, dakle hrana plus piće. Ovih 14 restorana u nastavku dobilo je najviše glasova naših stručnjaka. Donosimo i širu listu s još 30-ak mjesta koja su se nešto slabije plasirala no ušla su u odabir.

U stvaranju Telegramove top liste restorana sudjelovali su: Tomislav Škunca, Christian Misirača, Andrej Barbieri, Hrvoje Kroflin, Zoran Ožegović, Petra Jelenić, tim Kulta Plave Kamenice, Matija Balent, Mate Janković, Žakline Troskot, Berislav Lacković, Robert Slezak, Almo Čatlak, Tvrtko Šakota, Vid Nikolić, Marija Gudelj, Nenad Stošić, Darko Lugarić, Antun Rudan, Ivan Jug, Goran Kočiš, Tomislav Špiček, Siniša Lasan, Ksenija Čalopek, Mario Meštrović, Martina Bračić, Mario Minder, Boris Prosenica, Vlado Lisak, Marijo Čepek, Marin Vanjak, Željko Kvarda, Belizar Miloš.

Adresa: Jurišićeva 2a (u dvorištu)

Popularna jela: tacos piletina u adobo marinadi (54 kn); Burger chipotle špek (52 kn); tacos goveđi jezik s roštilja u spicy arbol salsi (57 kn)

Radno vrijeme: 11:30 do 23:00

Adresa: Savska 107/1

Popularna jela: Pljeskavica s kajmakom – 40 kuna, Leskovački uštipci – 45 kuna

Radno vrijeme: od ponedjeljka do subote; 10:00 do 23:00

Adresa: Tuškanac 1

Popularna jela: Papas burger (pljeskavica, pecivo, zelena salata, umak, rajčica, sir, pržena slanina) – manji 140 grama (38 kuna) i veći 180 grama (42 kune); bbq wings (44 kuna); Cezar salata (37 kuna)

Radno vrijeme: bar – svaki dan od od 8:00 do 1:00, kuhinja – od ponedjeljka do četvrtka od 11:30 do 23:00, petkom od 11:30 do 23:30, nedjeljom od 12:30 do 22:00

Adresa: Masarykova 21, Dedovići 11

Popularna jela: Ginger menu – 1 maguro nigiri/tuna, 1 sake nigiri/losos, 1 suzuki nigiri/brancin, 1 ebi nigiri/kozica, 6 sake maki/losos (50 kuna); Kyoto menu – 2 sake nigiri/losos, 3 sake maki/losos, 3 maguro maki/tuna, 3 kappa maki/krastavac (45 kuna); Threesome menu – 3 maguro maki/tuna, 3 sake maki/losos, 3 avocado maki/avokado, 3 california rolls/surimi, avokado (39 kuna)

Radno vrijeme: od ponedjeljka do četvrtka od 11:00 do 23:00; od petka do subote od 11:00 do 00:00



Adresa: Petrinjska 42a

Popularna jela: svinjska rebrica s krumpir salatom i coleslaw salatom (50 kuna); zapečena pileća krilca marinirana u medu, đumbiru i soku od naranče sa salatom i prepečenim kruhom (45 kuna); dnevne juhe (od 25 do 35 kuna)

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 09:00 do 23:00; subotom od 12:00 do 23:00



Adresa: Skalinska 3 i Horvaćanska 75

Popularna jela: Samurai Wok – komadići junetine u slatko ljutom umaku + wok rezanci + povrće (49 kuna); Pad Thai – rezanci iz woka s jajem + jadranske kozice + tofu + klice + kikiriki (49 kuna); Katsu piletina – hrskavi pileći file u panko mrvicama + tonkatsu umak + basmati riža + chilli kupus (49 kuna)

Radno vrijeme: 11:00 do 23:00



Adresa: Antuna Augustinčića 8

Popularna jela: ćevapi (35 kuna); pljeskavica u kajmaku (45 kuna); miješano meso (60 kuna)

Radno vrijeme: od ponedjeljka do subote od 8:00 do 23.00; nedjeljom i praznicima od 8:00 do 21:00

Adresa: Frana Folnegovića 10

Popularna jela: restoran svaki mjesec izbacuje novi menu, u veljači, između ostalog, nude orijentalne meatballse na kremastom pireu od krumpira i domaći pickles od mrkve, mladog luka i vlasca (56 kuna). U stalnoj ponudi, između ostalog, imaju hamburger (37 kn) i cheeseburger (39 kuna)

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 11:00 do 23:00, subotom od 12:00 do 23:00



Adresa: Preradovićeva 13

Popularna jela; burgeri: Bacon Cheese – manji 130 grama (42 kune), veći 195 grama (50 kuna); Pepper Jam – manji (43 kune), veći (51 kuna); Onion Jam – manji (43 kune), veći (51 kuna)

Radno vrijeme: od ponedjeljka do četvrtka od 11:00 do 23:00; od petka do subote od 11:00 do 00:00

Adresa: Preradovićeva 34

Popularna jela: sendvič pulled pork (33 kune), tacosi (38 kuna), sendvič od goveđeg repa (40)

Radno vrijeme: od ponedjeljka do četvrtka od 11:00 do 23:00; petkom od 11:00 do 01:00, subotom od 12:00 do 01:00

Adresa: Ilica 7

Popularna jela: burger (65 kuna); rižoto (60 kuna); juneći obrazi (60 kuna)

Radno vrijeme: lokal od 7:00 do 23:00; restoran od 11:00 do 23:00

Adrese: Frankopanska 11 (Bogovićeva 7, Radnička cesta 34, Slavonska avenija 22f)

Popularna jela: Original burger (38 i 48 kuna); Smoke house burger (40 i 50 kuna)

Radno vrijeme: Frankopanska – od ponedjeljka do četvrtka 11:00 do 23:00; od petka do subote od 11:00 do 00:00; nedjelja 13:00 – 21:00;

Bogovićeva – od ponedjeljka do četvrtka od 11:00 do 22:00; od petka do subote od 11:00 do 22:00;

Radnička – od ponedjeljka do četvrtka od 11:00 do 22:00; od petka do subote od 11:00 do 23:00;

Slavonska avenija – od ponedjeljka do četvrtka od 12:00 do 20:00; od petka do subote od 12:00 do 02:00, nedjeljak od 12:00 do 20:00

Adresa: Tkalčićeva 50

Popularna jela: Hamburger Cheddar Bacon Supreme (42 kune), Hamburger Carolina King (46 kuna), Pulled Pork Sandwich (34 kune)

Radno vrijeme: od ponedjeljka do četvrtak 11 – 23, petak i subota 11 do ponoći, nedjelja 11 do 22

Slezak: “U Kapucineru se za jako mali novac može pojesti jedna od najboljih pizza u centru grada. Što se ne odnosi na ostatak hrane” Barbieri: “Teško je pronaći dobru klopu za 50 kuna. Kad želim pojesti nešto na brzinu, odem u Kebab paradise. Bilo mi je odgromno iznenađenje prvi put, ali porcije su im velike, meso je svaki put svježe. Super za malo para” Petra jelenić: “Kad sam radila u centru redovito sam naručivala iz Umamija. Uvijek sam znala da ću dobiti finu klopu za stvarno mizerne pare”

Ostala mjesta koja preporučuju stručnjaci:

14. City Club Grill; Ilica 125

15. Restoran Bicko; Karlovačka cesta 24

16. Mek Per’s; Zagrebačka cesta 194

17. Ožujsko Pub Maksi; Divka Budaka bb

18. Bistro Šalša; Kostelska 11

19. Piterija Ivo; Cvjetna cesta 13

20. Purger; Petrinjska 33

21. Mundoaka street food; Petrinjska 2

22. Alegria; Rudeška 246

23. Pivnica Budweiser; Heinzelova 17

24. Tvornica pljeskavica – TPK; Cvjetna cesta 15

25. Cronique deli bar; Unska 2b

26. Pitos; Žerjavićeva 7

27. Marinero; Bedricha Smetanine 2, Prečko

28. Konoba N.K. Sava; Gredice 157

29. Dva goluba; Maksimirska 7

30. Johann Franck, Trg bana josipa Jelačića 9

31. Kapuciner, Kaptol 6

32. Zdravljak Sport; Barčev trg 16, Utrine

33. Grill Pizza Šestica; Oreškovićeva 6e

64. Nokturno; Skalinska 4

35. Kebab Paradise; Vlaška 82

36. Pingvin; Teslina 10

37. Otto&Franch; Tkalčićeva 20

38. Marenda; Kuniščak 24

39. Gajbica, Vlaška 7

40. Pod zidom; Pod zidom 5

41. Zrno Bio Bistro; Medulićeva 20

42. Green Point; Varšavska 10

43. Vegehop; Vlaška 79

44. Kojkan; Tkalčićeva 13

45. Bistro Divas; Martićeva 14F

46. Evergreen sushi bar; Ilica 49

47. Pizzeria O’Hara, Ivane Brlić Mažuranić 1b

48. The Chevap; Martićeva

49. Sherry’s Wines & Bites; Ilica 73

50. Izletište Suhina; Dr. F.Tuđmana 1, Sveta Nedjelja

51. Pizzeria Bigy; Pokornog 12

52. Filip grill; Iblerov trg 10

53. Wine bar Vino; Ivane Brlić Mažuranić 13

54. Plac, Dolac 2

55. Mex; Avenue Mall

56. Burger Bar, Avenija Dubrovnik 15

57. Apetitlih, Jakova Gotovca 2

58. Stari kotač; Petrovaradinska 20

59. Maximilian, Radnička 37

60. Grana; Mlake 27