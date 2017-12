Ministarstvo branitelja novim zakonom, koji je jučer stupio na snagu, uvodi naknadu za nezaposlene branitelje koji su u ratu proveli više od 100 dana. Nezaposlenih je branitelja, navodi ministarstvo, 82.889. No, nije jasno kako su došli do te brojke, s obzirom da prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ), u Hrvatskoj ima nešto više od 18.000 nezaposlenih branitelja.

U obrazloženju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji navode kako “gotovo 83 tisuće hrvatskih branitelja nije u radnom odnosu”, pritom se pozivajući na podatke Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Glasnogovornica ministarstva branitelja Nikolina Gotal dodatno je za Telegram pojasnila kako su brojku od gotovo 83 tisuće branitelja “koji ne rade i ne primaju mirovinu utvrdili u suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava te Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Medved je prije godinu dana izjavio kako je u Hrvatskoj 23 tisuće nezaposlenih branitelja

Telegram je poslao službeni upit u Ministarstvo rada. Pitali smo postoji li, prema njihovim podacima, doista 83 tisuće nezaposlenih branitelja u Hrvatskoj te jesu li oni tu brojku dali Ministarstvu. No iz ministarstva rada uputili su nas na HZMO, a u HZMO-u su nam decidirano rekli kako oni nemaju podatke o zaposlenima i nezaposlenim braniteljima te kako oni nisu taj podatak dali Ministarstvu. Prema statistici HZZ-a iz prosinca u Hrvatskoj je 18.152 nezaposlenih branitelja, pa nije jasno kako je Ministarstvo za više od 64 tisuće povećalo brojku nezaposlenih branitelja i potom temeljem te brojke donijelo jednu od ključnih mjera novog zakona.

Uz to, sam ministar branitelja Tomo Medved prošle je godine krajem prosinca u intervjuu za Večernji list, kazao kako je jedan od ciljeva Zakona o braniteljima “jačanje prava na prednost pri zapošljavanju te stimulacija poslodavaca kod zapošljavanja nezaposlenih branitelja, njih oko 23 tisuće”. Tada je izjavio i kako je za naknadu za nezaposlene branitelje osigurano 138 milijuna kuna. Nejasno je kako je sam ministar prije godinu dana izjavio kako u Hrvatskoj postoji 23 tisuće nezaposlenih branitelja, a sada Ministarstvo kojem je on na čelu službeno tvrdi da ih je gotovo 83 tisuće.

Gdje je novac za naknade?

Za ovu bi naknadu već trebao biti osiguran novac u proračunu. Međutim, za sve nove mjere Zakona u proračunu za 2018. osigurano je 219,2 milijuna kuna iz Ministarstva branitelja te 64 milijuna kuna iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava.

Osnovica naknade koju će primati nezaposleni branitelji je 1097 kuna, a ona se povećava sukladno broju dana koji je pojedini branitelj proveo na ratištu. Maksimalan iznos koji se može ostvariti je 1800 kuna. Zakonom se predviđaju i uvjeti za primanje naknade. Mjera se odnosi samo na branitelje koji su u ratu proveli najmanje 100 dana, a među uvjetima je navedeno i kako primatelji naknade ne smiju biti zaposleni niti primati mirovinu. Ne smiju, nadalje, imati firmu ni obrt. Isto tako ovu naknadu neće primati oni koji primaju naknadu za nezaposlene, kao ni oni koji imaju dodatno vozilo ili, recimo, brod duži od 6 metara.

Branitelji koji su vlasnici ili suvlasnici nekretnina u kojima ne žive također neće ostvariti ovo pravo, a ni osobe čije obitelji ostvaruju prihode veće od 30 posto proračunske osnovice. Branitelji smješteni u zdravstvene ustanove ili koji izdržavaju zatvorsku kaznu, ali ni oni kojima je država osigurala smještaj također neće primati ovu naknadu.

Kako se mijenjao broj nezaposlenih branitelja u Hrvatskoj: 2003. godine ministar Ivica Pančić izjavljivao je kako su 32.000 branitelja nezaposlene. Ministar Fred Matić govorio je o 30 tisuća, a u prosincu prošle godine aktualni ministar Tomo Medved spominjao je 23 tisuće. No, u lipnju ove godine isti je ministar, gospodin Medved, odjednom počeo komunicirati da Hrvatska ima 82.000 nezaposlenih branitelja, a novi Zakon barata brojkom od 82.889.

Odjednom se pojavila brojka od 82 tisuće nezaposlenih branitelja

U lipnju, na predstavljanju nacrta Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Medved spominje brojku od 82 tisuće nezaposlenih branitelja. “Posebno smo usmjereni na one kategorije branitelja koje do sada nisu bile prepoznate, sve dosadašnje mjere su bile usmjerne prema stradalnicima iz rata i njihovim obiteljima, ovdje su obuhvaćeni i branitelji koji nisu bili ranjeni i koji danas spadaju u red najranjivijih kategorija, njih je oko 82 tisuće. Uvodi se mjera naknade za nezaposlene branitelje”, kazao je Medved tada.

U srpnju je, u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju ponovno ponovio isto. Tada je rekao kako ga “boli činjenica da je u prošloj godini 82 tisuće branitelja bilo bez ikakvih prihoda”. U još je nekoliko istupa ministar izjavljivao kako 82 tisuće ljudi iz braniteljske populacije živi bez stalnih primanja pa će sada to riješiti naknadom za nezaposlene. Nejasno je kako je broj nezaposlenih branitelja, u samo nekoliko mjeseci, porastao za više od 3.5 puta.

HZZ: 18.152 nezaposlena branitelja

U evidenciji HZZ-a od sredine ovog mjeseca broj nezaposlenih branitelja je 18.152. Iako u evidenciju HZZ-a ulaze samo oni koji su prijavili, razlika između broja kojim barata Ministarstvo branitelja je znatno veća, za više od 64 tisuće ljudi. Stoga smo ponovno kontaktirali Ministarstvo branitelja koje nam je odgovorilo da su do navedene brojke došli u suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava te Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje.

Ministarstvo rada nas je uputilo na HZMO kao tijelo koje je pod njihovom nadležnošću. Odgovor Ministarstva rada na konkretan Telegramov upit postoji li prema njihovoj evidenciji u Hrvatskoj 82.889 nezaposlenih branitelja i jesu li taj podatak dali Ministarstvu branitelja pomalo je neprecizan i nejasan, pa smo ga odlučili citirati: “Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) kao tijelo javne vlasti vodi službene evidencije o osiguranicima i korisnicima mirovina. Prije donošenja Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji HZMO je na temelju javnih službenih podataka radio projekcije u dijelu odredbi Zakona koje uređuju područje ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja”.

Navode i kako “na temelju razmjene podataka među javno-pravnim tijelima u Republici Hrvatskoj kao i Registra hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Ministarstvo hrvatskih branitelja raspolaže podacima o konačnom broju nezaposlenih hrvatskih branitelja”. Kažu, dakle, kako je HZMO radio projekcije za Zakon o braniteljima iz područja prava za mirovinsko osiguranje, a ne spominju broj nezaposlenih branitelja.

Ministarstvo se poziva na HZMO, a oni kažu: ‘Mi se time ne bavimo’

HZMO smo kontaktirali u dva navrata. Oba puta su nam rekli da ne znaju kako se došlo do brojke od 82.889 nezaposlenih branitelja, s obzirom da to nije u njihovoj domeni. Glasnogovornik HZMO-a Filip Dujmović ponovio je kako oni o brojci do koje je došlo Ministarstvo branitelja, pritom se pozivajući na njihove podatke, ne znaju ništa. “Mi podatke o nezaposlenim braniteljima ne vodimo, ne vodimo podatke o zaposlenima, ni o nezaposlenima. Uopće, ni u kojoj kombinaciji niti varijanti mi ne možemo dati te podatke jer ih mi nemamo. Tko je dostavio kome podatke o braniteljima mi stvarno ne znamo”, rekao nam je Dujmović.

“Ono što smo mi u ovoj cijeloj kombinaciji mogli dati je da smo samo, prema određenom popisu koji smo dobili, mogli provjeriti je li neki branitelj korisnik mirovine ili ne. Mi fizički ne možemo dati podatak o broju nezaposlenih branitelja, kao niti zaposlenih. Ne znamo kako je neki podatak došao u zakon”, rekao je Dujmović u razgovoru za Telegram.

‘Mislim da Plenković nije niti znao što potpisuje’

Na našu primjedbu da se u Ministarstvu branitelja pozivaju podatke HZMO-a Dujmović kaže da ne zna ništa o tome, no zna kako sustav HZMO-a funkcionira i koje podatke imaju njihove evidencije. “Mi se bavimo mirovinskim pravima, imamo podatke o građanima koji su osigurani na mirovinsko osiguranje i primaju doprinose, i podatke o korisnicima mirovina”, kaže Dujmović za Telegram zaključivši da brojka od 83 tisuće nezaposlenih branitelja jednostavno nije podatak koji je izašao iz HZMO-a.

Pravo na ovu mjeru nemaju samo nezaposleni branitelji, nego i članovi obitelji stradalih branitelja. Moći će je primati i djeca smrtno stradalog, odnosno nestalog branitelja i nakon što im prestane pravo na obiteljsku invalidninu, bračni ili izvanbračni drug umrlog Hrvatskog ratnog vojnog invalida, te roditelji umrlog HRVI-ja ili branitelja koji je u obrani sudjelovao najmanje 100 dana i koji u trenutku smrti nije imao bračnog ili izvanbračnog druga. Ponavljamo, u Ministarstvu kažu kako je samo nezaposlenih hrvatskih branitelja gotovo 83 tisuće, pa na to još treba pribrojiti članove obitelji stradalih.

Nije poznato koliko će branitelja primati ovu naknadu, a u Ministarstvu nam nisu odgovorili na upit koliko će koštati mjera za nezaposlene branitelje. Cijelu situaciju oko Zakona o braniteljima za čije je dodatne mjere u dva ministarstva u proračunu za 2018. predviđeno 283 milijuna kuna, a samo jedna mjera bi u teoriji mogla koštati znatno više, najbolje nam je opisao jedan bivši branitelj, dobro upućen u ovaj zakon i braniteljsku problematiku: “Mislim da Plenković nije niti znao što potpisuje”.