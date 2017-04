Zdravo je čuti što misle ljudi s kojima se svjetonazorski baš ne poklapamo; evo, Telegram je ugostio Brunu Esih

BBBruna Esih ima stožer na vrhu Frankopanske, u prostoru bivšeg butika, s velikim izlozima na ulicu. Masivna vrata otvara, očito, čovjek iz njezine kampanje koji djeluje vrlo profesionalno. U nekom mi se trenutku, dok me ispitivao o čemu ćemo sve razgovarati, učinio možda i malo previše profesionalan. Za nekoliko minuta s gornjeg kata spustila se Esih koja je, s druge strane, sasvim ležerna.

Često se može čuti kako je njena kandidatura zapravo udar HDZ-ove desnice na centrističku struju aktualnog šefa stranke i premijera. U intervjuu za Telegram Bruna Esih govori o procesima u Zagrebu, Andreju Plenkoviću, podršci Zlatka Hasanbegovića, Mostu i otvaranju arhiva. Kazala mi je kako se ovi izbori mogu promatrati i kao test za neku novu opciju. Naravno, prvo će pokušati ostvariti što bolji rezultat u Zagrebu pa onda, ako se pokaže da njena priča prolazi kod građana, “razmisliti i o nečem većem i širem”. U nekoliko navrata naglasila je kako ona ne sudjeluje isključivo u utrci za gradonačelnicu nego pritom predvodi listu za Skupštinu.

TELEGRAM: Jeste li si postavili cilj ostvariti bolji rezultat od gospodina Prgometa?

ESIH: Mislim da je promjena nužna i moguća. Kad u to ne bih snažno vjerovala, ne bih se ni kandidirala. U tom pogledu cilj mi je ostvariti bolji rezultat od svih, ne samo od Drage Prgometa.

TELEGRAM: Je li do Vaše kandidature došlo zato što mislite da dio građana smatra kako HDZ premijera Plenkovića ne ide u dobrom smjeru?

ESIH: Ne bih tu apostrofirala gospodina Plenkovića nego HDZ i procese koji se u stranci događaju dugi niz godina. Ti procesi nisu pojava rezervirana samo za HDZ-u, slično se događa u svim strankama. Ljudi se više ne mogu poistovjetiti sa strankama i s vrijednosnim sustavom kojega predstavljaju.

TELEGRAM: Dobro, no je li vaša kandidatura ipak udar na premijera? Izgledno je da će dio ljudi koji su glasali za HDZ sada glasati za vas, a ne za službenog stranačkog kandidata.

ESIH: Ne znam na koje sve načine moja kandidatura može biti doživljena, ali cilj joj nije bio udar na premijera Plenkovića. Sigurno je da ja uzimam dio HDZ-ovih birača, no za mene će glasati i oni neopredijeljeni, a i oni koji godinama nisu ni za koga glasali. Tako može kukati i Most, jer znam i birače Mosta koji će glasati za mene. To je politika. Kada uđete u politiku trebate se boriti za svoje ideje, a manje za svoje interese. Barem ja to tako vidim.

TELEGRAM: Po anketama stojite dvostruko bolje od Drage Prgometa. Mislite li da je pogreška HDZ-a što vas nisu poduprijeli?

ESIH: Iako s anketama postoji mogućnost nametanja određenih stavova

– svi se vole vidjeti u pobjedničkom timu i to je stvar psihološkog pristupa – ipak me raduju vrlo dobri rezultati. Kao i činjenica da građanska lista za Skupštinu koju predvodim ima podjednaku potporu kao i moja kandidatura za gradonačelnicu. Što se HDZ-a tiče, o njihovim će mogućim pogreškama suditi birači, a ne ja.

TELEGRAM: Čini se kako imate potporu gospodina Hasanbegovića. Očekujete li javnu potporu još nekih zastupnika HDZ-a?

ESIH: Prijateljstvo Zlatka Hasanbegovića i mene datira od 2001. godine, kao i uzajamna podrška u svakom životnom smislu. Tada niti jedno od nas nije bilo u politici. Ne očekuje valjda netko da bi činjenica što je on danas član HDZ-a, a ja neovisna zastupnica, trebala utjecati na naše dosadašnje odnose, stavove i uvjerenja, podršku? Dobivam potporu od mnogih ljudi, pa tako i poznatijih članova HDZ-a, ali hoće li ona biti i javna, na to ne mogu i ne želim utjecati. Svatko je svjestan vlastitih odnosa i ograničenja i ja to poštujem. Svakako očekujem potporu birača. Na temelju mojeg vjerodostojnog odnosa prema njima, a u I. izbornoj jedinici većinom se radilo o Zagrepčanima koji su me na parlamentarnim izborima prepoznali kao svojeg predstavnika, mogu im obećati kako ih neću iznevjeriti i kako sam tu gdje jesam upravo zbog osjećaja odgovornosti prema njima i zajedničkim vrijednostima.

TELEGRAM: Jeste li razočarani što se gospodin Hasanbegović malo povukao nakon što mu je premijer Plenković zapravo javno zaprijetio izbacivanjem iz stranke ako podrži vas, a ne kandidata HDZ-a?

ESIH: Ne bih rekla da se Hasanbegović povukao. A čulo ga se tek kada je odgovorio na poruku gospodina Plenkovića. Prije toga on uopće nije govorio o mojoj kandidaturi, niti me je posebno isticao kao najboljeg kandidata. Gospodin Hasanbegović je tek na novinarsko pitanje što misli o mojoj kandidaturi odgovorio da se radi o vrlo dobrom kandidatu, ali da je jasno da je jedini HDZ-ov kandidat gospodin Prgomet, što je činjenica. Nakon toga krenula je medijska buka koja je trajala koja dva tjedna. Gospodin Hasanbegović nije neprimjereno uletio u ovu priču bombardirajući pa se stoga nije trebao niti povlačiti. I mišljenja sam da Plenkovićeve riječi Hasanbegović uopće nije shvatio kao prijetnju.

TELEGRAM: Očito je kako opcija nešto desnije od HDZ-a uživa izvjesno povjerenje građana. Mislite li da je vrijeme da se to i politički konkretizira ne samo u neovisnim kandidaturama poput Vaše, nego i u nekoj novoj političkoj opciji?

ESIH: Vodstvo HDZ-a dragovoljno je napustilo taj prostor za koji se kaže da je desno od centra. Vjerujem da je ta opcija, nazovimo je suverenističkom, izuzetno podcijenjena i godinama sustavno degradirana. U tom smislu ovi se izbori mogu promatrati kao test za jednu novu opciju, ali ne bih je nazivala desnom već konzistentnom, vjerodostojnom i nacionalno odgovornom. U budućnosti je sve moguće i sve će ovisiti o volji birača, ali nije motivom ni predmetom sadašnjih aktivnosti i moje kandidature. Ona je za sada usmjerena kao konkretno podizanje glasa protiv bilo kakve političke trgovine koja se udomaćila na cijelom političkom spektru.

TELEGRAM: Nova opcija na lokalnoj ili nacionalnoj razini?

ESIH: Ova kandidatura krenula je lokalno, to joj je bio i cilj. Osnivanje stranke nije bilo opcija, iako, moram priznati, po reakcijama ljudi i izvan Zagreba, moguće da je već u samom startu preraslo prvi cilj i lokalnu politiku. Ništa ne isključujem, ali ne mogu niti potvrđivati unaprijed. Bilo što drugo može ovisiti samo o rezultatima ovih izbora, o ljudima i njihovim glasovima. Za sada vidim da je rasploženje pozitivno i očekujem jako dobre rezultate.

Plenković za sebe, doduše, govori kako je desni centar bez da je javnosti konkretno predstavio koji su to ideali desnice koji njega definiraju, odnosno koje su to odrednice tzv. ljevice koje ga odvlače k centru. Spominje se i demokršćanstvo. Ne znam kako se ono danas tumači ali demokršćanstvo u srži ne bi smjelo biti odvojeno od kršćanstva

TELEGRAM: Vama je bio bliži HDZ Tomislava Karamarka od ovog danas?

ESIH: Prošla vlada zapravo nije niti dobila pravu priliku pokazati svoj potencijal, ali moglo se već tada, a može se i danas reći kako su pojedini ministri poput gospodina Hasanbegovića ili gospodina Klimana pokazali jaku volju i dobre rezultate u vrlo kratkom vremenu. Ova je vlada krenula možda nekim drugim koracima, ali je također tek u početku svojeg mandata i još je rano za potpunu ocjenu. Ipak, niste me pitali koju Vladu smatram sposobnijom, nego koji mi je HDZ bliži. Radije bih da se uopće ne mora postavljati takvo pitanje, jer to bi upravo bilo što je meni blisko, odnosno da ono što predstavlja HDZ ne ovisi o tomu tko će mu biti na čelu, nego da se radi o nepromjenjivim vrijednostima i jasnim političkim smjernicama s kojima se članovi i birači HDZ-a mogu najvećim dijelom poistovjetiti. Dosljednost je velika ljudska, društvena i politička kvaliteta.

TELEGRAM: Želite mi reći da vodstvo ovog HDZ-a nije dosljedno?

ESIH: Nisam govorila samo o ovom vodstvu, nego o HDZ-u općenito. Ako HDZ i ono što stranka jest, i što vrijednosno predstavlja, ovisi o jednom čovjeku, odnosno predsjedniku stranke, onda to znači da sa strankom nešto ne funkcionira. To bi značilo da se većina pretvorila u pratitelja ‘velikog vođe’, koji god on bio, i ne predstavlja slobodomisleće ljude. A mislim da bi svatko, bez obzira na to pripada li osobno centru ili desnici, smio i trebao izražavati svoje mišljenje. Bez obzira na stranačku stegu, koju dijelom razumijem. Kada postoji jedan veliki mehanizam poput stranke, morate ga neki način kontrolirati. Ali ako se danas dičimo parlamentarnom demokracijom, onda bi se to moralo moći iskazivati i na razini stranačkog života.

TELEGRAM: Mislite li da će gospoda Prgomet, Mikulić i Plenković biti razočarani ako na izborima pobijedi Milan Bandić?

ESIH: Gdje bih stigla da se još stignem zamarati projekcijama i željama spomenute gospode? Dobro je ako pored svojeg kandidata neki gaje simpatije još samo prema Milanu Bandiću… Ali, jedno je meni, a po Vašem pitanju vidim i drugima, jasno: da je vodstvu HDZ-a cilj bio i ostao pobijediti Bandića, onda bi se proaktivno radilo na tome.

TELEGRAM: Očekujete li potporu Katoličke crkve?

ESIH: Svećenici za oltarom imaju pravo, pa i obvezu osvrtati se na društvo u kojem živimo, a tako i na politiku koja, htjeli-nehtjeli, uvelike oblikuje društvo i vrijednosti koje ono njeguje. Međutim, da Crkva kao institucija decidirano podupre nekog kandidata ili listu na lokalnim izborima, neozbiljno je očekivati.

TELEGRAM: Jeste li doktorirali?

ESIH: Ne, nisam još.

TELEGRAM: Pročitao sam kako ste na Institutu Ivo Pilar bili zaposleni više od 15 godina, a obveza je znanstvenih novaka doktorirati unutar šest godina. Mediji su pisali da, čak i kada se zbroji sve vrijeme koje ste bili odsutni zbog rodiljnog dopusta, i dalje ispada da ste tamo radili više od šest godina.

ESIH: Moj Institut je sve već odgovorio. Imala sam tri rodiljna dopusta, od kojih je zadnji, s trećim djetetom, bio tri godine. U međuvremenu sam imala i duža mirovanja, radi ozbiljnih obiteljskih situacija. U tome nema ništa sporno, niti nezakonski. Nije mi se pogodovalo ništa više nego što se pogoduje bilo kojem drugom znanstvenom novaku. Naglasila bih kako za vrijeme tih mirovanja nisam primala plaću, niti mi je išao radni staž. Nitko nije oštećen, osim eventualno mene osobno, ali sam istovremeno izuzetno ponosna na to vremensko razdoblje, jer sam bila uz one koji su me najviše trebali, uz svoju obitelj.

TELEGRAM: Koja su tri najveća problema u Zagrebu i kako biste ih riješili?

ESIH: Mnoge koji me žele ograničiti u tek jedan političko-ideološki okvir mogao bi iznenaditi moj odgovor. Naime, jedna od prvih stvari koje bih napomenula je problem s otpadom. Zagreb se katastrofalno loše nosi s tim problemom. Nesortiran, nerecikliran i po zdravlje izuzetno štetan otpad gomila se gotovo doslovce u dvorištima građana Jakuševca. Do 2018. godine Grad je dužan zatvoriti odlagalište na Jakuševcu, a još uvijek nije predviđeno što nakon toga. Taj problem savršen je primjer povezanosti dosadašnjih gradskih zastupnika s pojedinim lobijima. Stoga ponavljam kako jedino moju kandidaturu prati nezavisna lista, nezavisna u punom smislu značenja. Surađujući s relevantnim stručnjacima usvojili smo njihove prijedloge za ekološko gospodarenje otpadom, odnosno sortiranje i iskorištavanje otpada koje će Zagrebu, pored zdravlja koje nam mora biti prioritet, donijeti i nova radna mjesta te osjetne prihode.

Tim se prihodima onda postupno može i financijski rasteretiti građane. Slijedi problem nedostatka jaslica i dječjih vrtića, problem neadekvatnih prostora i manjka odgajateljica koje se fizički i psihički ubijaju od posla – jedna na najmanje dvadesetoro malene djece, od kojih svako traži pažnju. Majka sam troje djece, sva su išla ili još idu u vrtić i te su žene za mene istinske heroine. Nedostatak takvih elementarnih uvjeta apsolutno su nedopustivi u vremenu kad se suočavamo s biološkim nestankom hrvatskog naroda. Pored svega istaknula bih i nefunkcionalnost javnog prijevoza. Svi građani, pa tako i oni koji ga uopće ne koriste, plaćaju javni prijevoz, jer Grad takvim izravnim injekcijama sanira minuse u poslovanju ZET-a.

Rasterećenje prometnica od sadašnjih gužvi mora biti usklađeno s povećanjem kvalitete usluge javnog prijevoza. Povećanjem mreže, kvalitete usluge, brzine i frekventnosti javnih prometala građani bi sasvim sigurno dali prednost tom obliku prijevoza. Uštedjeli bi novac, ZET ne bi bio teret za proračun, a prometnice i parkirališta bi se rasteretili. Međutim, svi ovi i ini problemi grada, dakako, izviru iz nepostojanja jasnih prioriteta te netransparentnog, neracionalnog i korumpiranog načina upravljanja i to je problem broj jedan. A rješenje koji za taj problem nudim jest Zagreb kojim se upravlja zakonito, stručno, racionalno i nacionalno.

TELEGRAM: U današnjem SDP-u mnogi iz vodstva često ističu kako su praktični vjernici, a mahom su i tuđmanisti. Oni su naprimjer predložili naziv zračne luke. Mislite li da je premijer Plenković zaista ideološki i politički bliži SDP-u nego širem članstvu HDZ-a? Pripada li on po političkom habitusu liberalnoj struji SDP-a?

ESIH: Ni po čemu ne mogu doći do zaključka kako su u SDP-u mahom praktični vjernici, ali niti do onog koji bi ih s vjerom unaprijed konfrontirao. Ali što se tuđmanizma tiče, zoran primjer njihova odnosa prema Tuđmanu je Baukov neprimjereni humor. Oni Franju Tuđmana ne gledaju kao vrsnog filozofa povijesti niti kao obnovitelja hrvatske suverenosti, nego isključivo kroz jugoslavensku optiku. Samim time potvrđuju kako su oni ti koji su neprilagođeni vremenu u kojem žive. Da je suprotno, ne bi im smetala ni promjena trga maršala Tita, bar u tom civilizacijskom kontekstu.

Što se Andreja Plenkovića tiče, ponavljam kako ne znam što njega u političko-ideološkom smislu određuje. On za sebe, doduše, govori kako je desni centar bez da je javnosti konkretno predstavio koji su to ideali desnice koji njega definiraju, odnosno koje su to odrednice takozvane ljevice koje ga odvlače k centru. Spominje se i demokršćanstvo. Ne znam kako se ono danas tumači, ali demokršćanstvo u srži ne bi smjelo biti odvojeno od kršćanstva. Članstvo HDZ-a, s druge strane, potpuno je jasno definirano određenim sustavom vrijednosti.

Vjerujem da je ta opcija, nazovimo je suverenističkom, izuzetno podcijenjena i godinama sustavno degradirana. U tom smislu ovi se izbori mogu promatrati kao test za jednu novu opciju, ali ne bih je nazivala desnom već konzistentnom, vjerodostojnom i nacionalno odgovornom

TELEGRAM: Tko Vam je politički i ideološki bliži, Andrej Plenković ili Božo Petrov?

ESIH: Ne mogu odgovoriti na to pitanje kad zaista iskreno ne znam ideološka uvjerenja Andreja Plenkovića, a niti Bože Petrova. Bilo koga da ste to pitali, nisam sigurna da bi Vam, bar bez zamuckivanja, znao odgovoriti.

TELEGRAM: Dosta ste se bavili temom lustracije. Koji se vama prijedlog otvaranja arhiva čini boljim, Mostov ili HDZ-ov?

ESIH: Teško mi je detaljno govoriti o tome jer se u posljednje vrijeme bavim kampanjom i zaista ih nisam stigla detaljno proučavati. Ne smatram da je loše što je Most izašao sa svojim prijedlogom prije HDZ-a, točnije Ministarstva kulture. Mogu potvrditi da pri dolasku tog Mostovog prijedloga, ja osobno, a niti moje kolege iz Kluba HDZ-a nismo znali da se priprema zakonski prijedlog u Ministarstvu kulture.

TELEGRAM: Gospodin Ivica Relković bavi se nezavisnim listama i njihovim velikim potencijalom. Vidite li sebe u budućnosti možda u nekoj od tih kombinacija?

ESIH: Pročitala sam to u medijima, ali mi je bilo apsolutno neinteresantno.

TELEGRAM: Kako financirate kampanju, hoćete li imati dovoljno novca za nadmetanje s, po anketama, vodećim kandidatima? Tko su Vam najveći donatori?

ESIH: S ostalim kandidatima ne mogu se i ne želim nadmetati po tom pitanju, jer iza svih njih postoje stranke i uhodani sustav financiranja kampanje. Osim toga, neki su kandidati već mjesecima, ako ne i godinama u kampanji. S tom se činjenicom, koliko god ograničavajuća bila, ne treba opterećivati. Moju kampanju neće činiti samo plakati, gostovanja i spotovi u udarnim medijskim terminima, već ono što se najbrže i besplatno širi te snažno mobilizira ljude – iskrenost i vjerodostojnost. Moji donatori, jednako tako, bit će ljudi dobre volje, a njihova ću imena saznati tek nakon uplate donacije.

TELEGRAM: Tko su ključni ljudi Vaše kampanje?

ESIH: S imenima još nisam i ne želim izlaziti. Uskoro će biti predstavljanje programa i najužega tima ljudi. Hoće li se oni naći na listi, to je također pitanje. Moj je stav da se svi u kampanji tek moramo dokazati kao vrijedni cilja, odnosno dati sve od sebe da ostvarivanjem dobrog rezultata dođemo u priliku biti relevantnim čimbenikom u Skupštini i mijenjati Zagreb i živote građana nabolje. Tako bi trebala funkcionirati politika općenito, ali i naši životi – želimo li mijenjati i druge poticati na isto, moramo krenuti od sebe i biti drugome primjerom. Tu su žrtve neupitne, ali drukčije ne može ići. Slikovito, ni susjedova okućnica neće biti ljepša dok u mojoj vlada nered.

TELEGRAM: Kako vidite svoju političku budućnost? Sada ste zvijezda, no često je bilo takvih pojava koje bi brzo uzletile, ali jednako brzo i pale u zaborav. Strahujete li da će se to dogoditi i vama ili vas to ne zabrinjava?

ESIH: Mislim da ima života i izvan politike. Posljednjih nekoliko godina kretala sam se sve bliže i bliže politici, a u nju isključivo ušla jer sam izraziti društvenjak. Svoj angažman u politici vidim kroz suradnju s ljudima kojima mogu ponuditi nešto bolje. Zašto bih se bojala? Nemam ništa za izgubiti. Nitko mi ništa nije dao. Ni o kome ne ovisim i ni o kome i dalje ne mislim ovisiti. To je potpuno jasno svima, kako mojim političkim oponentnima, tako i stranci u čijem sam klubu i ne brinu me negativni komentari pojedinaca. Slobodna sam od bilo čijeg utjecaja i mislim takva i ostati.

TELEGRAM: Uživate li sada? Čini mi se da vam godi ova pažnja, adrenalin u kampanji…

ESIH: Dobro, nije kampanja baš period u kojem možete samo uživati. Ja bih najviše voljela kada bi se kampanja mogla voditi samo s ljudima i isključivo u druženju s njima. Medijska pompa malo mi manje odgovara.